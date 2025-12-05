8-те смъртоносни далекобойни оръжия, разработени от Украйна от началото на войната

Миналата седмица Украйна порази руското пристанище Новоросийск, принуждавайки я да спре износа на петрол. Използваната ракета "Нептун" е едно от няколкото оръжия с голям обсег, които Украйна е разработила след инвазията през 2022 г., пише "Ройтерс"
Ето преглед на някои от тези нови украински оръжия въз основа на изявления от Киев:
"Дълъг Нептун"
Украйна твърди, че произведената в страната "Дълъг Нептун" е наземна крилата ракета за атака с обсег до 1000 км. Тя е разработена на базата на противокорабната ракета "Нептун" с по-малък обсег, съществувала преди инвазията.
Президентът Володимир Зеленски обяви увеличения ѝ обсег през март. В петък украинската армия обяви, че тя е била използвана за удар срещу Новоросийск - най-големият черноморски експортен център на Русия. Украйна твърди, че произвежда още от ракетите.
"Фламинго"
"Фламинго", известна още като FP-5, е нова наземна крилата ракета за атака срещу суша, за която Зеленски твърди, че има обхват от 3000 км. Той я определи като най-успешната ракета на Украйна и уточни, че тя трябва да влезе в масово производство до края на годината. Произвежда се от Fire Point - частна украинска отбранителна компания.
През октомври Зеленски заяви, че "Фламинго" е била използвана по руски цели, но не даде подробности.
"Лютий"
Еднопосочният ударен дрон с голям обсег и витлов двигател "Лютий" е работна сила за дълбоките удари на Украйна по енергийната инфраструктура в Русия тази година. Дронът, произведен от производителя на самолети "Антонов", може да лети повече от 1000 км.
FP-1
Дронът камикадзе с голям обсег FP-1, произведен от Fire Point, също е масово за извършване на дълбоки удари по цели в Русия и също е с обхват от над 1000 км.
"Паляница"
Първото бойно използване на "ракетата дрон" "Паляница" беше обявено от Зеленски през август 2024 г. През октомври президентът заяви, че оръжието, кръстено на вид украински хляб, е поразило руски складове за боеприпаси в десетки случаи.
Украинското издание за отбрана "Военен" съобщи, че то има обхват от 650 км и турбореактивен двигател, който му позволява да лети с 900 км/час - много по-бързо от обикновен дрон.
"Рута"
"Рута" е друга "ракета дрон", за която Зеленски заяви, че очаква да влезе в масово производство до края на годината. През октомври той съобщи, че тя е била използвана за първи път за поразяване на морска платформа на обхват над 250 км.
"Пекло"
"Пекло" - украинската дума за "ад", е друга "ракета дрон". Зеленски заяви през декември 2024 г., че първа партида от оръжията е била доставена на украинската армия. Украинското издание Defence Express оценява обхвата ѝ на около 700 км.
"Барс"
"Барс" - украинският термин за "леопард", е по-нова ракета за безпилотни летателни апарати, чието съществуване беше разкрито през април 2025 г. Миналата седмица украинските военни заявиха, че тя е била използвана от Украйна за атакуване на руски цели.
