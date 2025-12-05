Новини
8-те смъртоносни далекобойни оръжия, разработени от Украйна от началото на войната
5 Декември, 2025 18:53

Киев твърди, че произведената в страната "Дълъг Нептун" е наземна крилата ракета за атака с обсег до 1000 км

8-те смъртоносни далекобойни оръжия, разработени от Украйна от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Миналата седмица Украйна порази руското пристанище Новоросийск, принуждавайки я да спре износа на петрол. Използваната ракета "Нептун" е едно от няколкото оръжия с голям обсег, които Украйна е разработила след инвазията през 2022 г., пише "Ройтерс"

Ето преглед на някои от тези нови украински оръжия въз основа на изявления от Киев:

"Дълъг Нептун"

Украйна твърди, че произведената в страната "Дълъг Нептун" е наземна крилата ракета за атака с обсег до 1000 км. Тя е разработена на базата на противокорабната ракета "Нептун" с по-малък обсег, съществувала преди инвазията.

Президентът Володимир Зеленски обяви увеличения ѝ обсег през март. В петък украинската армия обяви, че тя е била използвана за удар срещу Новоросийск - най-големият черноморски експортен център на Русия. Украйна твърди, че произвежда още от ракетите.

"Фламинго"

"Фламинго", известна още като FP-5, е нова наземна крилата ракета за атака срещу суша, за която Зеленски твърди, че има обхват от 3000 км. Той я определи като най-успешната ракета на Украйна и уточни, че тя трябва да влезе в масово производство до края на годината. Произвежда се от Fire Point - частна украинска отбранителна компания.

През октомври Зеленски заяви, че "Фламинго" е била използвана по руски цели, но не даде подробности.

"Лютий"

Еднопосочният ударен дрон с голям обсег и витлов двигател "Лютий" е работна сила за дълбоките удари на Украйна по енергийната инфраструктура в Русия тази година. Дронът, произведен от производителя на самолети "Антонов", може да лети повече от 1000 км.

FP-1

Дронът камикадзе с голям обсег FP-1, произведен от Fire Point, също е масово за извършване на дълбоки удари по цели в Русия и също е с обхват от над 1000 км.

"Паляница"

Първото бойно използване на "ракетата дрон" "Паляница" беше обявено от Зеленски през август 2024 г. През октомври президентът заяви, че оръжието, кръстено на вид украински хляб, е поразило руски складове за боеприпаси в десетки случаи.

Украинското издание за отбрана "Военен" съобщи, че то има обхват от 650 км и турбореактивен двигател, който му позволява да лети с 900 км/час - много по-бързо от обикновен дрон.

"Рута"

"Рута" е друга "ракета дрон", за която Зеленски заяви, че очаква да влезе в масово производство до края на годината. През октомври той съобщи, че тя е била използвана за първи път за поразяване на морска платформа на обхват над 250 км.

"Пекло"

"Пекло" - украинската дума за "ад", е друга "ракета дрон". Зеленски заяви през декември 2024 г., че първа партида от оръжията е била доставена на украинската армия. Украинското издание Defence Express оценява обхвата ѝ на около 700 км.

"Барс"

"Барс" - украинският термин за "леопард", е по-нова ракета за безпилотни летателни апарати, чието съществуване беше разкрито през април 2025 г. Миналата седмица украинските военни заявиха, че тя е била използвана от Украйна за атакуване на руски цели.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 az СВО Победа 80

    31 9 Отговор
    🤣🤣🤣

    След като десетките западни "вундервафета" бяха развенчани..... Пропагандата рекламира украинските боклуци!

    Ква стана тя, а?

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #44

    18:55 05.12.2025

  • 2 Сатана Z

    23 6 Отговор
    Укрите подобно на Македонцитите са изобретили нова военна тактика,която е относително опростена.При взимане на решение дали да се бият или да се предават на противника ,Укрите са взели Соломонови решение да бягат от бойното поле.

    18:57 05.12.2025

  • 3 Бени хил

    21 5 Отговор
    Комедията няма край ,и то на гърба на милиони загинали .бог да ги прости

    18:58 05.12.2025

  • 4 Луганск

    24 9 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ СВЯТ, САЩ, ЕВРОПА УМИРАТ!

    Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!

    След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!

    И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!

    Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!

    сега вашият гнил свят умира! това е много добре!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #12, #15

    18:58 05.12.2025

  • 5 отново .......

    15 5 Отговор
    Съспенс , след това кликбейт и так далее всеки ден от сутрин до вечер за укрите и техните велики постижения на фронта и в областта на технологиите ...........И накрая - укрията скоро си заминава , заедно с наший великий зеля .

    18:58 05.12.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    14 3 Отговор
    Денис Щилерман и Йехор Скалиха... Чисти украинци 😉

    18:59 05.12.2025

  • 7 си дзън

    4 11 Отговор
    И руснаците разработиха Шахед, Су-61ГЗ, Вестник и др.

    18:59 05.12.2025

  • 8 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 12 Отговор
    Да знам,да не мърдам от бункера

    19:00 05.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Ексклузивно! Украйна пренесе войната в България.Край Ахтопол е ударен руски танкер

    Коментиран от #13, #19

    19:01 05.12.2025

  • 10 Британия 🇬🇧

    9 5 Отговор
    Още три години Републиканците и Тръмп ще рециклират мъжкото съсловие за собствен кеф ,изключвам само Русия ,а евро урсулите и почти цял свят ще се мазнят лицемерно няма по големи лицемери от европейските идиоти

    19:01 05.12.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 5 Отговор
    Укрите пак ли превземат Масква?🦧🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #27

    19:02 05.12.2025

  • 12 Има човеци дето и днес е по добре

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Да стоят в клетки в зологическата

    19:04 05.12.2025

  • 13 си дзън

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Корабът е бил в руския анклав Камчия и превозва оръжия за руснаците.

    19:04 05.12.2025

  • 14 Дълъг Нептун 20 сантиметра

    12 4 Отговор
    На 14 ноември факти пускат същата статия за още по-дълги я Нептун.Претоплена манджа от преди месец поради липса на успехи в Укропия

    19:04 05.12.2025

  • 15 🤔.....

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    От колко време си в това състояние?

    Коментиран от #28

    19:04 05.12.2025

  • 16 Улав

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Пък ти рекламирай шейсет километровата бронетанкова колона..... на непобедимая...

    Коментиран от #41

    19:05 05.12.2025

  • 17 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 15 Отговор
    Не е до оръжия....
    Укрите се оказаха в пъти по-умни от манголците 👍
    Със сигурност ще дойде ден га хиляди манголци ще се блъскат на украинската граница за по-добър живот, тоалетни и заплати 😄

    Коментиран от #42

    19:06 05.12.2025

  • 18 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 12 Отговор
    Ще си остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    19:06 05.12.2025

  • 19 И какво...

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Лошо има в това че са ударили руски танкер?

    Коментиран от #23

    19:06 05.12.2025

  • 20 Натовец

    11 8 Отговор
    Украинската компания Fire Point обяви, че планира да разгърне масово производство на две свои собствени балистични ракети FP-7 и FP-9, както и на системи за противовъздушна отбрана. За балистичната ракета FP-7 това трябва да се случи още до края на тази година, а за FP-9 - до лятото на 2026 г. Ракетата FP-7 има обсег от 200 км, скорост от 1500 м/с и кръгово отклонение до 14 м. Полезният ѝ товар (т.е. бойната глава) е 150 кг, а максималната продължителност на полета ѝ е 250 секунди.Нейният вариант FP-9 е планирано да започне да се произвежда до средата на следващата година. Тя достига обсег от 850 км, скорост 2200 м/с, има полезен товар 800 кг и височина на полета до 70 км. С точност от до 20 м отклонение, тази ракета е способна да поразява цели дълбоко в тила.

    Коментиран от #21

    19:08 05.12.2025

  • 21 ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Натовец":

    Е, и ?!

    Коментиран от #25

    19:11 05.12.2025

  • 22 Хардлайнер

    7 6 Отговор
    Украинските терористи продължават да тероризират никем непабедимая, като измислят нови гърмящи железа, и продължават геноцида над нещастните руски бaшибозуци!

    19:12 05.12.2025

  • 23 Миролюб Войнов, еколог

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "И какво...":

    "...И какво лошо има в това ..."

    Лошото е че руснаците след като 45 года ocиpaxa България, Съветския съюз, Черно мори, Крим и Сочи сега за пореден път заляха криcтално чистото Българско крайбрежие с нечистотиите си. Като хуманист и филантроп ми е тъжно да го кажа, но Хитлер беше прав човека 😄

    Коментиран от #35, #48

    19:12 05.12.2025

  • 24 В Полтавския регион в Украйна

    9 3 Отговор
    днес са се сбогували със служител на Териториалния център за набиране на персонал Александър Сикалчук. Той е бил убит от куршум, докато е ескортирал насила мобилизирани мъже за фронта. Мъжът е бил на 39 години и има две деца.

    19:13 05.12.2025

  • 25 Факт

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "ха-ха":

    Няма да излиза от бункера твоят, идол...

    19:13 05.12.2025

  • 26 Моето мнение

    8 6 Отговор
    е,че укрите не могат да измислят нищо! Вичко пострпено и направено в укра е от руснаците! Оставиха им всичко безвъзмездно,а те взривиха Чернобил поради некадърност!Всички оръжия на укра са западни,за което те ще си платят по един или друг начин!Ще поживеем,ще видим!

    Коментиран от #33

    19:14 05.12.2025

  • 27 стоян

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    До 11 ком - къде прочете че вземат москвабад - за нова година обещаха да го оставят без ток - рузки депутати от парламента призовали путин и правителството да сключели споразумение с украинците да не бомбели по енергийни обекти -почва се реването в федерацията

    19:14 05.12.2025

  • 28 Луганск

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "🤔.....":

    През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".

    Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
    Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #36, #39, #63

    19:14 05.12.2025

  • 29 На баба ти фърчилото

    6 5 Отговор
    Лелееее, Путине бягай от Индия, укрите атакуват😁

    19:15 05.12.2025

  • 30 ?????

    8 3 Отговор
    Как да кажа?
    "Миналата седмица Украйна порази руското пристанище Новоросийск, принуждавайки я да спре износа на петрол."
    Там спря износа на казахски петрол щото те поразиха терминал на КТК чрез който се изнася петрол от Казахстан и където между другото няколко европейски и американски нефтени компании имат дял.
    Но нека да е както Ройтер казва.

    19:15 05.12.2025

  • 31 Гош

    7 4 Отговор
    Тоя "Дълъг Нептун" е в същност дълъг украински език

    19:16 05.12.2025

  • 32 Хардлайнер

    6 6 Отговор
    Украинците се оказаха много умни изобретатели, въпреки малкия си опит с оружията! Сега готвят отговор на орешника, кокосов орех!

    19:16 05.12.2025

  • 33 Миролюб Войнов, строителен инженер

    5 9 Отговор

    До коментар #26 от "Моето мнение":

    "...Вичко пострпено и направено в укра е от руснаците..."

    Не знам братуха...
    80 години се мъча на тоя Свят, ама умен и кадърен манголец не съм видял 😁

    19:17 05.12.2025

  • 34 Абе да си го кажем направо

    8 2 Отговор
    Укрофашистите плашат гаргите .....ако имаха ракети , дронове , самолети питам простата мара защо ревът за оръжия и пари и омръзнаха на цял свят ????????

    Коментиран от #43, #52

    19:18 05.12.2025

  • 35 Кретен!

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Миролюб Войнов, еколог":

    ...голям си!!!

    19:19 05.12.2025

  • 36 Хардлайнер

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    В тея нечовешки зоологически градини е било пълно с руснаци!

    19:19 05.12.2025

  • 37 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    😂 стига глупости

    Всяка укро пропаганда тука оставате!

    19:19 05.12.2025

  • 38 Антирашист

    6 7 Отговор
    Агресорът ще губи още много жива сила и техника ..

    19:20 05.12.2025

  • 39 стоян

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    До 28 ком - другар ти гледаш ли рузките филми по ютуб ,, аналогов нет ,, гледай ги 12 серии са и после коментирай - препоръчвам на всички путинофили да ги гледат

    Коментиран от #45

    19:20 05.12.2025

  • 40 Инцидент от вечерта на 3 декември в Лвов

    7 2 Отговор
    Украйна, по време на връчване на уведомление за мобилизация на фронта. Войник от Галициско-Франковската РТКК и СП е бил смъртоносно ранен от 30-годишен жител на Лвов който е нанесъл с нож рана на войника и е избягъл. "Жертвата е ветеран от ATO и и бил хоспитализиран с критично увреждане на бедрената артерия. Въпреки усилията на лекарите, животът му не е могъл да бъде спасен", се казва в доклада.

    19:20 05.12.2025

  • 41 Спри дрогата

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Улав":

    Спри рогата докато все още имаш някоя останала минимална мозъчна клетка, 2 млн избити укри, изгубени територии, нито 1 км върната територия, 400 млрд оръжия, 20 санкции, 10000 пакета салфетки за онзи наркоман и нито един боен успех на фронта.

    Коментиран от #47

    19:21 05.12.2025

  • 42 Бен Газара

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Умни, умни, колко да са умни.Вече са застрашен вид.Догодина ще са в Червената книга

    19:21 05.12.2025

  • 43 Ааааааа не !

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Абе да си го кажем направо":

    Кая калас не е корумпирана и не крадяла като урсулите .....ноооооо много и се искало да стане като тях и виж ти ще достави няколко ракети и комисионната в джоба за черни дни , че идвало невиждана инфлация със тия помощи за укрофашистите !!!!!

    19:22 05.12.2025

  • 44 Kaлпазанин

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Сменили надписа и айде украински ,натю няма се излага бря

    19:22 05.12.2025

  • 45 Стоян

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Само като видях, че си написал името си с малка буква и ми е ясно колко ти е умствени ти капацитет, граничещ към минус.

    19:23 05.12.2025

  • 46 Къс Нептун

    6 3 Отговор
    В сравнение със Сармат е древно стенобитно оръжие!

    Коментиран от #50

    19:23 05.12.2025

  • 47 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Спри дрогата":

    Не ти се разбира, нищо ... първо се събуди...

    Коментиран от #49

    19:24 05.12.2025

  • 48 Айс Вентура

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Миролюб Войнов, еколог":

    Оср@ха го мутрите, с техните хотели, а не руснаците. Нали искахте капитализъм.Наслаждавайте се на перфектната клоака

    19:25 05.12.2025

  • 49 Еми

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Факт":

    Еми явно си бавноразвиващ, проблема е от майка ти и баща ти, кофти родители имаш и материала е налице

    Коментиран от #51, #53

    19:25 05.12.2025

  • 50 Пироман

    0 5 Отговор

    До коментар #46 от "Къс Нептун":

    За изстрелването е нужен някой с кибрит, за да запали фитила

    19:28 05.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Абе да си го кажем направо":

    "...Укрофашистите плашат гаргите ..."

    А Русията дори мравките не може веч уплаши 😁
    Четири Года......Четири Года тая жалка пародия на държава безсилно гледаше как Европа и С.А.Щ като в къщи разтоварваха стотици хиляди тонове смъртоносно оръжие, което прати стотици хиляди войничета при Кобзон и нищо не правеше, освен нечленоразделно да мучи по медии и в ООН. Позора стигна дотам че С.А.Щ най-големия противник, виждайки че Русийката всеки миг ще колабира да се опитват озаптят развилнелите се украинци.

    Коментиран от #54

    19:29 05.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Я похвали с нещо укрите, какво спечелиха на фронта, какво си върнаха, за 4 години само загуби и сълзи и молитви

    Коментиран от #55

    19:31 05.12.2025

  • 55 Миролюб Войнов, селски гражданин

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Селяк":

    "...Я похвали с нещо укрите..."

    Четири Года укрите удържаха на война, бомбандировки и изпратиха 500 000 кобзончика. Важното е да не се отказват до конца 😁

    Коментиран от #58, #59, #60

    19:35 05.12.2025

  • 56 Цецко дюзата

    1 0 Отговор
    Ново! Украинците ще стрелят руски тиkви с куршуми дум дум, да не остават следи!

    19:35 05.12.2025

  • 57 си дзън

    1 1 Отговор
    С какво ли са поразили снощи руския порт Темрюк, че още гори.

    Коментиран от #61

    19:39 05.12.2025

  • 58 Еми пак губят

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Миролюб Войнов, селски гражданин":

    Еми да ама руснаците пратиха 2 млн убити украинци +взета територия и продължават напред, така че не виждам смисъл в твоето разсъждение. Значи признаваш, че губите тотално 50 страни +400 млрд оръжия+ 20 санкции и въпреки това нищо не ще спечелили

    Коментиран от #66

    19:40 05.12.2025

  • 59 Жокера

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Миролюб Войнов, селски гражданин":

    Искаш да кажеш НАТО.Нека назоваваме нещата с истинските им имена.А колкото до украинците, те са просто пушечно месо.

    19:40 05.12.2025

  • 60 Руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Миролюб Войнов, селски гражданин":

    Проект на Би Би Си потвърди имената на близо 100 000 руснаци, загинали в Украйна
    08:26, 23 Февруари, 2025

    Имената на повече от 95 000 руснаци, загинали в боевете в Украйна, са потвърдени в рамките на съвместен разследващ проект на Би Би Си и "Медиазона".

    От 24 януари насам към списъка на руските жертви са добавени над 5000 имена. В рамките на проекта се събират данни за загубите от февруари 2022 г.

    Смята се, че истинският брой на жертвите е много по-голям, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия. Военни анализатори, с които изследователите са се консултирали, смятат, че списъкът вероятно представлява само 45% до 65% от общия брой на руските жертви.

    Настоящият списък включва 16 171 руски затворници, които са били вербувани от наказателни колонии, за да се бият в Украйна. Общият брой на осъдените, загинали на фронтовата линия, вероятно е много по-голям. Според изследователите на затворниците може да се дължи една трета от военните загуби на Русия след пълномащабната инвазия

    50000 хиляди може да ги направите след още 4 5 години война ама не вярвам да има кой да се бие за Украйна тогава

    Коментиран от #62

    19:43 05.12.2025

  • 61 Мадуро

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "си дзън":

    Взривили са контрабандна джонка с фойерверки .

    19:43 05.12.2025

  • 62 Руснаците

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Руснаците":

    500000 имам предвид, смятай до февруари тази година да речем че са загинали 200000 хиляди руснаци, цифрите за украинците за загинали в началото на годината беше 1,7 млн убити. Сега сигурно гонят към 2 млн. Това благодарение на наркомана

    19:45 05.12.2025

  • 63 Днешната ирония

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    Е да де, ама виждаш ли как се обръщат нещата? На днешно време почти целият свят се разхожда свободно където си поиска, само ватенките гният затворени в блатото, което ги използва за пушечно месце.

    19:49 05.12.2025

  • 64 Тошо сливата

    1 0 Отговор
    Путин вече праща на фронта и чинвалиди от войната, поради възникналия дефицит. На следващия етап ще започне да праща умрелите, а те са многохилядна армия!

    Коментиран от #65

    19:50 05.12.2025

  • 65 Руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тошо сливата":

    Е поне не са много милионна като на Украйна

    19:52 05.12.2025

  • 66 Миролюб Войнов, военен експерт

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Еми пак губят":

    "...ама руснаците пратиха 2 млн убити украинци +взета територия и продължават напред..."

    На геополитическата арена не е важно колко и какво ще загуби Украйна !!! Важното е да нанесе максимални поражения на Русия, след които мечката да опне петилата. И дотук украинците се справят мегауспешно.
    Хитлер благородно завижда 😁

    19:53 05.12.2025

