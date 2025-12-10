Новини
Санкциите са безсилни: ще свършат ли петродоларите на Русия?
  Тема: Украйна

Санкциите са безсилни: ще свършат ли петродоларите на Русия?

10 Декември, 2025 16:05

Западните санкции стават все повече, но Русия запазва енергийната си мощ, казват експерти

Санкциите са безсилни: ще свършат ли петродоларите на Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

Защо Русия, срещу която за четири години бяха въведени рекордно количество ограничения, остава ако не енергийна свръхдържава, то поне влиятелен играч? Сред причините са уязвимостта на Запада и завишените очаквания спрямо санкциите, смятат експерти като Щефан Майстер от Германското дружество за външна политика. Както отбелязва той: "Русия не е Иран , тя трудно може да бъде санкционирана изцяло."

Западът избра пътя на постепенния отказ от нефта и газа от Русия, не е била поставяна задача за рязко прекратяване на покупките, тъй като това би довело да рязък скок в цените на световните пазари, казва Майстер. "Гражданите биха усетили това. Политическата цена би била твърде висока."

Как спада делът на Русия в доставките на газ и нефт за ЕС

Арнолд Хачатуров от изданието "Новая газета Европа" обобщава, че промените в обемите на доставяните от Русия нефт и газ за ЕС изглеждат като срив - от 50 процента при газа и 25 процента при нефта през 2022 година, до 11 и три процента през 2025 година.

От февруари 2022-а до декември 2025 година Русия е спечелила от износа на енергоносители за ЕС 216 милиарда евро, като немалка част от тези средства е за продължаване на войната . Общата сума пък е съпоставима с обема помощи, предоставяни на Украйна от западните страни.

Русия като цяло се е адаптирала към санкциите , смята Хачатуров, включително с помощта на т.нар. "сенчест флот" , който помага за заобикаля на ограниченията. Основните ресурсни потоци - 80 процента - текат от Русия към Китай и Индия , а от Индия преработените нефтени продукти попадат в Европа. По сходна схема действа и Турция . За пълна изолация на Русия на световния пазар не може да става и дума, констатираха участниците в дискусия по темата, организирана от германската фондация "Хайнрих Бьол".

Пред ДВ руският опозиционер и бивш заместник-министър на енергетиката Владимир Милов изрази несъгласието си с тезата, че Русия няма проблеми с бюджета. "Санкциите работят сериозно." Милов изтъкна и, че въведените неотдавна санкции на САЩ спрямо "Роснефт" и "Лукойл" дават ефект наред с другите мерки, въведени по-рано. Според Милов санкционният натиск действа само като комплекс и освен другото води до "дефицит в бюджета и охлаждане на икономиката" . Той определя като основна слабост на западните санкции тяхната непоследователност.

Могат ли санкциите да спрат войната на Русия против Украйна

Арнолд Хачатуров смята, че очакванията към ефекта от санкциите са били завишени и се позовава на това, че в света не е имало случай санкциите да доведат до смяна на режима. Щефан Майстер на свой ред казва, че всъщност никой не е очаквал това, както и, че санкциите не са били създадени за приключване на войната. Според Майстер задачата е била да се повиши цената на войната за Москва и да се ограничат ресурсите за купуване на оръжие, което не е било постигнато.

Руското ръководство е готово да плати за войната "много висока цена" , убеден е Майстер, според когото руското общество е пасивно и под заплахата от репресии едва ли ще излезе на протест. Берлинският политолог е на мнението, че в перспектива до прекратяване на войната може да доведе позицията на руския елит, за който войната ще бъде "твърде скъпа" и ресурсите няма да достигат.

Автор: Роман Гончаренко


  • 1 НИЕ

    11 8 Отговор
    Следваме Путин и само Путин!

    Коментиран от #8

    16:06 10.12.2025

  • 2 Русия няма ракети и се

    17 3 Отговор
    бият със сапьорски лопатки.🤣😂🤣

    Коментиран от #50

    16:06 10.12.2025

  • 3 Иван

    13 6 Отговор
    Ще свършат ли дните на маймуната Джордж Буш?

    16:07 10.12.2025

  • 4 Пропаганда

    24 6 Отговор
    И за какво са и на Русия петродилари? Тя продава вече на всички от Брикс без петридолари.
    Те са независими отдавна от долари благодарение на тъпите санкции.

    Коментиран от #52

    16:08 10.12.2025

  • 5 Натовец

    26 11 Отговор
    Санкции и бой от ВСУ са отлична комбинация.

    Коментиран от #31

    16:08 10.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    23 19 Отговор
    Не разбрахте ли че запада е бита карта!
    Санкциите не действат, защото Европа вече не е основен играч! И европа се самозастреля!

    Русия доставяше евтини ресурси на европа в голяма степен пренебрегвайки Азия. Сега Русия се обърна към Азия, има си пазарите, а европа остава изолирана и икономически зверски прецакана.

    Свърши вече разберете! Европа капитулира!

    Коментиран от #29

    16:08 10.12.2025

  • 7 Ще им свършат те

    16 11 Отговор
    Дедовият ще им свършат щом дори с Китай имат положително търговско салдо .... Вервайте си и драскайте глупости. Блаженни са вярващите

    16:08 10.12.2025

  • 8 Иван

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ":

    Килъри Клинтън следва Меделин Олбрайт.

    16:08 10.12.2025

  • 9 Сякаш украинска медия чета

    14 2 Отговор
    Там подобни надежди от 4 дена им дават, ама и там декиш не хващат

    16:10 10.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 4 Отговор
    ПЕТРОДОЛАРА УМРЕ❗
    Май някой още не е разбрал ❗

    Коментиран от #28

    16:12 10.12.2025

  • 11 Красимир

    12 1 Отговор
    Над 50% от петрола изнесен за 11.2025 г. от Русия е в направление "Неизвестна Азия". Няма държава - няма санкции.

    16:12 10.12.2025

  • 12 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 4 Отговор
    Със санкции не може да се победи Русия, с война пък... ХИЧ...

    Коментиран от #27

    16:13 10.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 3 Отговор
    Садам умря защото искаше да не продава петрола само срещу долари❗
    Кадафи умря защото искаше да не продава петрола само срещу долари❗

    Коментиран от #17, #24

    16:14 10.12.2025

  • 14 Ако петро доларите свършат

    9 4 Отговор
    Тези от злато диаманти сребро и редкоземни материали няма да свършат. Не е необходим петролен танкер за да бъдат прехвърлени от едно място на друго.
    Все пак да се замислим защо бизнесмена господин Тръмп и обкръжението около него поставят основен въпрос върху търговията с Русия а не върху спирането на военните действия в Украйна.

    16:15 10.12.2025

  • 15 Иван

    8 4 Отговор
    В Библията пише че руският ядрен арсенал ще наложи санкции на САЩ и Западна Европа ( Възродената Римска Империя).

    16:16 10.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 4 Отговор
    Русия вече не продава петрола само срещу долари❗
    Саудитска Арабия ОТКАЗА да преподпише договора създал ПЕТРО(Л)ДОЛАРА и също не продава само срещу долари‼️

    Коментиран от #23

    16:18 10.12.2025

  • 17 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Николае Чаушеску умря, защото не дължеше пари на сатанинските гнусни евреи.

    16:20 10.12.2025

  • 18 Чиповете им свършваха

    12 0 Отговор
    Ракетите им свършваха а сега и парите им щели .... хахаха ... Споко бре САЩ ще помогнат

    16:20 10.12.2025

  • 19 Зеле с праз

    6 1 Отговор
    Само да не свършат линиите на Зеленко с тези акции срещу наркотрафика на Карибите.

    16:22 10.12.2025

  • 22 Иван

    5 0 Отговор
    Санкции......защото името е изписано на Кирилица.

    16:25 10.12.2025

  • 23 Я пъ тоа

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Сигурно Путин продава срещу виетнамски донги....

    Коментиран от #25

    16:26 10.12.2025

  • 24 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Сащ е най големия производител на петрол в света...умрели да за петрола на САДАМА и КАДАФИТО....

    Коментиран от #30

    16:28 10.12.2025

  • 25 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    Камбоджанската армия е способна да победи Франция.

    16:29 10.12.2025

  • 26 Кой го казва това ?

    5 0 Отговор
    "Коалицията на фалиралите" ли? Дето в бюджетите им има дупки по големи от мината в Якутия

    16:29 10.12.2025

  • 27 То и за СССР

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Така се говореше

    16:29 10.12.2025

  • 28 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    С кво ли плащат петрола по света....сигурно с валута на Намибия.

    Коментиран от #34, #36, #38, #42

    16:31 10.12.2025

  • 29 Стига бе

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Запада дава оръжия на Украйна за избиване на путинистите....къв ли играч е тогава

    16:33 10.12.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я пъ тоа":

    Най- големият производител, ама и най - големият потребител❗Умрели са не само за петрола на Садам и Кадафи, ами и за този на Сирия и Венецуела❗

    Коментиран от #35

    16:33 10.12.2025

  • 31 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Натовец":

    "Санкции и бой от ВСУ са отлична комбинация"

    Така е прав си - от санкциите ЕС фалира пък от боя ВСУ е на път да изчезне въпреки лова на пушечно месо.

    16:34 10.12.2025

  • 32 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    0 5 Отговор
    Същите експерти бабуваха същото и за СССР, ама всички знаем какво стана.
    Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #41

    16:34 10.12.2025

  • 33 Сатана Z

    4 0 Отговор
    "Кат Русия няма втора Тъй могъща на света! Тя е нашата опора, Тя е нашта висота!"
    Иван Вазов

    16:35 10.12.2025

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Ами въпрос на договореност между търговците❗

    Коментиран от #40

    16:36 10.12.2025

  • 35 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Саддам го обесиха заради милиардни сметки на Ал Кайда в иракски банки....КАДАФИТО го гръмнаха заради гражданската война в Либия...Ирак и Либия произвеждат около 4% от петрола на САЩ...капка в морето...

    Коментиран от #47, #55

    16:36 10.12.2025

  • 36 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Куууpвoo,в устава на ООН е записано, че всички страни са равни. Сатанинските терористи в Израел и НАТО-ОТАН не могат да забраняват намибийската валута.

    16:37 10.12.2025

  • 37 4-та година "Киев за 3 дня"

    0 4 Отговор
    Ликвидация на колона руски окупатори в Покровск. Видео
    Украински бойци вдигат знамето от вътрешността на града, за да го докажат на екипа на BBC.Видео

    "Ще получите дупка на геврек, а не Украйна", каза постоянният представител на страната в ООН на руснаците на заседание на Съвета за сигурност.

    Коментиран от #44, #54

    16:37 10.12.2025

  • 38 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    "С кво ли плащат петрола по света"

    Ами дела на разплащания с долари за петрол е намалял с 41% спрямо 2022 - пък ти си ръси опорките. Русия, Китай и Индия се разбраха да търгуват в национални валути. Пък само Индия е с повече народ от цялото ви НАТО, ЕС и останалите пудели взети заедно. Та "света" не е само господарите ти и пуделите им - те са само една малка част от него.

    Коментиран от #43

    16:38 10.12.2025

  • 39 Фори

    2 0 Отговор
    Трябва всички икономисти, който ни казваха как руската икономика не може да работи , да си скъсат дипломите.Явно нищо не разбират от икономика или дълбоко не познават руската икономика.

    16:39 10.12.2025

  • 40 Я по сериозно

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Дали по света някой има многомилиардни сметки в НАМИБИЙСКИ ДОЛАРИ....

    Коментиран от #45

    16:40 10.12.2025

  • 41 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Китайският език трябва да надделее в Австралия.

    16:41 10.12.2025

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    С какво ли мислиш🤔 сигурно с другите си ПОЛУКЪЛБА❗

    Коментиран от #46

    16:41 10.12.2025

  • 43 Стига бе

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "Антитрол":

    Точно пък Индия ша търгува с рупии петрола....или пък Китай с юани.....и кво ша ги.чтавят после тия валути...

    Коментиран от #53

    16:42 10.12.2025

  • 44 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    "Ликвидация на колона руски окупатори в Покровск. Видео"

    Къде го това видео бре - да не ви го прожектират на Козяк 16. Да не е като онази снимка с "руски" военопленици които се оказаха украински. Или пък дето преправиха руско видео като сложиха украински флаг.

    16:42 10.12.2025

  • 45 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Я по сериозно":

    За да бъдат замразени от сатанинската овца Урсула Фон Дер Лайен.

    Коментиран от #48

    16:43 10.12.2025

  • 46 Така де....

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Намибийския долар е световна валута....да не верваш...

    Коментиран от #61

    16:43 10.12.2025

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Чудно как дишаш и ходиш едновременно🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #51

    16:43 10.12.2025

  • 48 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Русия е със САМКЦИИ...
    сами се нахендриха на...ЗАМРАЗЯВАНЕТО. Путин да е мислил като почна войната.

    16:45 10.12.2025

  • 49 Гост

    2 0 Отговор
    На сащ отдавна им свършиха доларите. Даже вече дължат на света 105 трилиона.
    И какво от това?

    16:46 10.12.2025

  • 50 🤣......

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Русия няма ракети и се":

    И на всичкото отгоре си и иди....
    .... О....... 🤣🤣🤣🤣Т.....

    16:46 10.12.2025

  • 51 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Явно ти ходиш без да дишаш....

    Коментиран от #58

    16:46 10.12.2025

  • 52 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пропаганда":

    ЕС и целокупният запад увиснаха като сляпо черво в световната икономика.
    Вече не са фактор. Сделките с енергии и ресурси се извършват в новият клуб, където западът не членува. Западният клуб вече опустя и няма кой да го поддържа. Сега си търсят място в клуба на изтока, но никой не ги иска там.

    16:47 10.12.2025

  • 53 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стига бе":

    "и кво ша ги.чтавят после тия валути..."

    Ами каквото се прави и с долара - пазаруваш си с тях. Китайците купуват от Руснаците петрол в юани а после руснаците си купуват китайски коли с тези юани. Или ти чак толкова не можеш да мислиш.

    Отделно пък във всяка една от трите държави свободно се обменят и трите валути - какво не ти е ясно. Как беше в Европа преди да приемат еврото - или ти тогава си бил в проект.

    16:48 10.12.2025

  • 54 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Елена Поптодорова също има доказателства, след малко ще ти ги покаже.

    16:49 10.12.2025

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Айде спри с глупостите ❗
    Нали нападнаха Ирак заради ОВ с които щеше да трови света❗
    Ама не намериха ОВ, а и ти не намираш УМ, та пишеш глу.пост след глу.пост ❗

    Коментиран от #57, #60

    16:49 10.12.2025

  • 56 Голем смех

    0 1 Отговор
    Рупите и шанс замествали долара и еврото в търговията с петрол....в каква ли валута търгуват на световните петролни борси....

    16:49 10.12.2025

  • 57 Така де.....

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ОВ не намериха но намериха милиардни сметки на АЛ КАЙДА в иракски банки, с които се финансираха престъпленията на ОСАМА Бин ЛАДЕН..

    Коментиран от #65

    16:51 10.12.2025

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тоа":

    Дори това ли не схвана🤔🤔🤔🤔❗
    Ей това ПО ПЕЙКИТЕ верно сте с АйКю като на температурата на въздуха❗ Сигурно защото в черепа имате само въздух❗

    Коментиран от #62

    16:52 10.12.2025

  • 59 Само санкции

    0 1 Отговор
    могат да сринат руската икономика.Санкции и по интензивни боеве както по фронтовата линия,така и в дълбочина.Има още двайсетина рафинерии,които не са поразявани до сега,както и завод за втечнен газ.Много военни,фармацефтични и химически заводи до този момент не са бомбардирани.Енергопреноснота мрежа в Русия,не е прекъсната,а централите и до днес си стоят непокътнати.Така че има много работа още за украинските зарубежни сили.Има и тя трябва да се свърши,колкото е възможно по скоро.

    16:52 10.12.2025

  • 60 Саддама крепеше

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ал Кайда с милиарди долари...затова и увисна на един клон в Багдад...

    Коментиран от #64, #67

    16:53 10.12.2025

  • 61 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така де....":

    "Намибийския долар е световна валута....да не верваш..."

    Ами ако беше чел малко щеше да знаеш че някога испанското песо е било световна валута, след това британския паунд е бил световна валута а тогава за долари никой не е чувал. Та и хартийките на господарите ти няма вечно да са световна валута.

    Коментиран от #63

    16:53 10.12.2025

  • 62 Мен ме остави

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Денефтификацията на Путин върви с пълна сила....и танкерите на сенчестия флот му попукаха...имаме си един такъв край Ахтопол, ама нещо го е шубе да си го поиска.

    16:55 10.12.2025

  • 63 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Антитрол":

    Остави какво е било и какво ще е.....важно е днес какво е.

    Коментиран от #75

    16:56 10.12.2025

  • 64 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Саддама крепеше":

    "Ал Кайда с милиарди долари" ги крепеше ЦРУ - Садам няма нищо общо с Ал Кайда - Осама бин Ладен е саудитец и е обучен от ЦРУ. Сега същите терористи от Ал Кайда нали ви станаха приятели и вече са "бойци свалили режима на Асад".

    Вземете се ограмотете че ще спрат грантовете

    Коментиран от #69

    16:57 10.12.2025

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Така де.....":

    Фамилиите Буш и Ладен са имали общ бизнес, ама ти откъде да знаеш❗ За целта трябва да можеш да четеш "странична литература" , а не само подбрана от шефа❗

    Коментиран от #68, #70

    16:57 10.12.2025

  • 66 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    0 1 Отговор
    Върви с пълна сила....май и без бензин остана. Да дойде Путин да си прибере очуканото танкерче от Ахтопол.

    16:57 10.12.2025

  • 67 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Саддама крепеше":

    Боклук, ти нормален ли си? ......Осама Бин Ладен се оплакваше на САЩ и Сауд Арабел от Саддам Хюсеин. Обвиняваше го в предателство, защото Саддам Хюсеин разреши построяването на над 400 християнски църкви в Багдад.

    16:59 10.12.2025

  • 68 Общия бизнес

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не значи че Ладен нема да го гръмнат като куче и да го хвърлят на акулите в океана....обикновенно това се случва с "общия бизнес"

    Коментиран от #77

    16:59 10.12.2025

  • 69 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Запознат":

    Кво ли правила в ИРАКСКИ БАНКИ милиардите на фирми на Ал Кайда....или Саддама знаеше за тях ама си траеше...и от там се финансираха терористите на Бин Ладен.

    Коментиран от #72

    17:01 10.12.2025

  • 70 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Още го имат този общ бизнес......този общ бизнес никога не е прекъсвал.

    Коментиран от #73

    17:02 10.12.2025

  • 71 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    0 2 Отговор
    Върви с пълна сила....да си трупа рупии и юани....нека им се радва...

    Коментиран от #79

    17:03 10.12.2025

  • 72 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Стига бе":

    Стига бе, боклук! По-долна класа си и от соросоидите.

    Коментиран от #74

    17:04 10.12.2025

  • 73 Бизнеса си е бизнес

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Иван":

    Ама Бин Ладен нахрани акулите.....не че нещо де.....

    Коментиран от #81

    17:04 10.12.2025

  • 74 Мен ме остави

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Иван":

    Епитетите са израз на безсилие

    17:05 10.12.2025

  • 75 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Я пъ тоа":

    "важно е днес какво е"

    Ами а аз това казвам - днес Китай, Индия и Русия търгуват в национални валути и други държави се присъединяват към тях като НАТО-вска Турция. Днес делът на сделките с долари за петрол са намалели с 41%. Днес външния дълг на САЩ е над 36 трилиона долара - БВП на САЩ се води около 22 трилиона но правителството събира 6.2 трилиона като данъци - от тях военния бюджет е 1 трилион а разходите по дълга са 1.3 трилиона - ха познай кога САЩ ще може да си изплати дълга.

    Коментиран от #78

    17:05 10.12.2025

  • 76 Желязков бие на Путин

    0 1 Отговор
    Телеграма, да си прибере танкерчето от Ахтопол...че може да да прости с него...

    17:06 10.12.2025

  • 77 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Общия бизнес":

    Ти овцо видя ли сбъркания, долнопробен, сатанински тъмнокож евреин Барак Обама да хвърля в океана муслемското животно Осама Бин Ладен?

    Коментиран от #80

    17:08 10.12.2025

  • 78 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Антитрол":

    Кой ли.налива МИЛИАРДИ. В САЩ....щом е толкова задлъжнял....КИТАЙ И ЯПОНИЯ....влагат най много..щото знаят че ша си ги върнат с добра печалба.......

    Коментиран от #86, #98

    17:09 10.12.2025

  • 79 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":

    "да си трупа рупии и юани"

    Той да не е нашите наведени "евроатлантици" че да трупа нещо - в крайна сметка като си купиш нещо от Китай да не мислиш че го плащаш в долари или евро - не ти ама банката го обръща в юани и при китаеца пристигат юани. Ако имаш юани можеш да си вземеш директно от китаеца без да плащаш на банката.

    Коментиран от #82

    17:11 10.12.2025

  • 80 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Иван":

    Дадоха го на живо по щатските ТВ.....взеха му ДНК на Обамата, пакетираха го в чувал и го хвърлиха на АКУЛИТЕ от един самолетоносач...

    Коментиран от #87

    17:11 10.12.2025

  • 81 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бизнеса си е бизнес":

    Боклук, по същото време американците кацнаха на Луната.

    Коментиран от #83, #91

    17:13 10.12.2025

  • 82 Стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Антитрол":

    Всички китайски САЙТОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ търгуват с долари и евра, не с рупии и юани.

    17:13 10.12.2025

  • 83 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Иван":

    Щом ти казваш, значи е верно че са били на луната...

    17:13 10.12.2025

  • 84 Путине, Путине...

    0 2 Отговор
    Ела си вземе танкерчето от Ахтопол, че нашите ромски братя ша го резнат за скрап...

    Коментиран от #89

    17:16 10.12.2025

  • 85 Запада е на дъното

    2 0 Отговор
    Направиха война, а Русия ги попиля. До тук 500 милиарда и Европа пред колапс.

    17:18 10.12.2025

  • 86 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    "щото знаят че ша си ги върнат с добра печалба"

    Е така де печалбата никак не е лоша - както ти казах САЩ заделят 1.3 трилиона за обслужване на дълга от 6.2 трилиона приходи - това са цели 20% от годишния бюджет само че има едно но. До 2014 делът на дългосрочните облигации е бил 75% а днес е едва 13% - всичко е на краткосрочни докато могат да преценяват че ще се задържи поне още една година. Всяка година така да се каже дългът се подновява - когато дойде падежа не си искат парите а казват ще ви ги оставим още една година - докато видят че вече е опасно да ги държат.

    Коментиран от #90

    17:18 10.12.2025

  • 87 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Я пъ тоа":

    Маймуно, ти дрогирана ли си,ма?........ гнусния сатанински тъмнокож евреин Барак Обама каза че няма видео, защото такива били правилата на Пентагона--- при специални операции да няма записващи устройства

    Коментиран от #88

    17:18 10.12.2025

  • 88 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Иван":

    УВАЖАЕМИ...лично Обама го гледа щатските канали....изключения винаги се правят....от господаря на света.

    17:20 10.12.2025

  • 89 Морски

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Путине, Путине...":

    "че нашите ромски братя ша го резнат за скрап"

    Ами нали вашите натовски братя го затикаха до Ахтопол - пък не се притеснявай за танкерчето - то не се води на Русия и укрите ще им се наложи да го плащат.

    Коментиран от #93

    17:21 10.12.2025

  • 90 Каквото да казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Антитрол":

    Милиардите към САЩ текат като река....кой ли ша си даде парите като знае че нема да му се върнат с печалба след време....балъците отдавна свършиха....

    Коментиран от #92

    17:22 10.12.2025

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Иван":

    Дори това НЕ знаеш❗
    Поне виж кои години беше уж САШтинското кацане на Луната❗
    Та да сФанеш , че тогава те вече НЕ МОЖЕХА да кацат❗ Щото yж вече нямали желание😄😄😄
    Ей как да спори с вас човек , като вие елементарни неща не знаете или бъркате 😄😄😄

    17:22 10.12.2025

  • 92 Чети тро..

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Каквото да казваш":

    Човека ти го е написал.

    17:23 10.12.2025

  • 93 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Морски":

    Не е важно на кой се води танкерчето, а за КОГО РАБОТИ....

    Коментиран от #95

    17:23 10.12.2025

  • 94 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    0 0 Отговор
    Стигна до там, че попукаха и танкериъе които правят далавера с руски петрол...нали Русия е под САНКЦИИ.

    17:25 10.12.2025

  • 95 Не тро..

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Стига бе":

    Важно е на кой се води, щото той ще си потърси сметка на терористите в Украйна.

    17:26 10.12.2025

  • 96 Щом ти казваш

    0 0 Отговор
    Че е истина че САЩ тогава са кацнали на луната....вервам ти!!!!!!

    17:27 10.12.2025

  • 97 У Русия бензин есть

    0 0 Отговор
    Ама нещо опашките по бензиностанциите са нескончаеми.... денефтификацията на Путин сега почва.

    17:28 10.12.2025

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    😄😄😄😄
    Япония още си е окупирана❗
    Тя дори плаща на САШт за това, че му позволява да има бази на нейна територия❗
    А Китай отдавна бавно , но сигурно НАМАЛЯВА доларовите експозиции в САШтински книжа❗
    Боже откъде ви намират толкова тъ.пи и заблу.дени НЕЗНАЙКОВЦИ🤔❗

    17:29 10.12.2025

