Путин обеща на Индия „безпрепятствени доставки на гориво“

5 Декември, 2025 13:22 524 5

Руският президент посочи, че има установен тесен работен и личен контакт с индийския премиер

Путин обеща на Индия „безпрепятствени доставки на гориво“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индия и Русия се споразумяха за икономическа програма за сътрудничество за разширяване и разнообразяване на търговията до 2030 г., заяви индийският премиер Нарендра Моди след разговорите на високо равнище с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Путин заяви, че Русия е доволна от резултатите от разговорите.

„Като цяло ние определено сме доволни от резултатите от проведените разговори. Имаме планирана среща с президента на Индия г-жа [Драупади] Мурму. Но вече мога да изразя увереност, че настоящата визита и постигнатите споразумения на практика ще допринесат за по-нататъшното задълбочаване на руско-индийското стратегическо партньорство в полза на нашите страни и народите на Индия и Русия", каза Путин, цитиран от ТАСС.

"Току-що приключиха преговорите с индийските колеги, както и разговорът ни снощи с господин Моди във формат „тет-а-тет” в неговия дом на вечеря. Тези разговори бяха много полезни, протекоха в конструктивна и приятелска атмосфера в духа на особено привилегированото партньорство между Русия и Индия”, отбеляза Путин, като още веднъж благодари на Моди за вечерята.

Руският президент посочи, че има установен тесен работен и личен контакт с индийския премиер. „Срещнахме се през септември тази година на форума на върха на ШОС, редовно общуваме по телефона, поддържаме постоянен личен контрол върху развитието на руско-индийското сътрудничество във всичките му стратегически направления, както и върху хода на реализацията на ключови двустранни проекти“, обясни Путин.

Според руския лидер заедно с делегациите днес е бил разгледан задълбочено и подробно целият комплекс от актуални въпроси на многостранното сътрудничество между Москва и Делхи, а също така е имало обмен на мнения по наболели глобални и регионални въпроси.

„В общото изявление, което приехме с Моди, са посочени приоритетните задачи за по-нататъшно укрепване на връзките в областта на политиката и сигурността, икономиката, търговията, хуманитарната сфера и културата“, каза още Путин.

Русия е готова да осигурява и занапред безпрепятствени доставки на гориво за растящата индийска икономика, добави той.

Руският държавен глава също така благодари на президента на Индия Мурму, на премиера Моди и на всички индийски официални представители за топлото и сърдечно посрещане на руската делегация.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    3 2 Отговор
    Ако съм на мястото на руснака ще спра веднага/сега доставките за ЕС.

    13:24 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    3 4 Отговор
    никой не иска руския петрол

    13:24 05.12.2025

  • 3 ЕС без руски газ и петрол.

    1 0 Отговор
    Mислят 20-ти пакет санкции за Русия!
    В която велика сила България влезе, винаги загива!
    Византийска, Османска, Руска, СССР, Германия и сега ЕС!

    Коментиран от #5

    13:32 05.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 0 Отговор
    Някой отново с криви руски сметки без кръчмар.....
    Путин да бъде абсолютно сигурен че Украйна и пилотите на F-16 Block 70 ще му осигурят значителни препятствия доставките гориво !!!

    13:33 05.12.2025

  • 5 Гадно но е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС без руски газ и петрол.":

    България 1300г И и от тези години 2/3 от времето е била под робство или от външно влияние.

    13:37 05.12.2025

