Новини
Свят »
Русия »
Руски режисьор отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на Путин
  Тема: Украйна

Руски режисьор отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на Путин

10 Декември, 2025 23:22 645 13

  • владимир путин-
  • александър сокуров-
  • режисьор-
  • русия-
  • украйна

Сокуров се позова и на собствения си опит, като заяви, че не му е било дадено обяснение защо един от филмите му е бил забранен

Руски режисьор отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският режисьор Александър Сокуров отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на руския президент Владимир Путин, се вижда от видеозапис и стенограма от заседание на Съвета по правата на човека към президента на Русия, публикувани от Кремъл, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сокуров, чийто филм "Фауст" от 2011 г. спечели най-голямата награда на филмовия фестивал във Венеция, критикува отношението към дисидентите, наричани "чуждестранни агенти", и осъди цензурата в киното и литературата.

Още новини от Украйна

На вчерашното заседание известният режисьор заяви, че властите налагат изисквания на творците в киното и литературата, които им пречат да реализират творчески проекти. Той добави, че на хората често не се обяснява защо се отнасят към тях сурово и безкомпромисно.

Сокуров се позова и на собствения си опит, като заяви, че не му е било дадено обяснение защо един от филмите му е бил забранен.

"Когато преживях тези процеси по време на съветското управление, винаги ми се обясняваше защо филмът ми няма да бъде показан в Съветския съюз“, каза режисьорът. Той призова за продължителен и спокоен диалог между държавата и творческата общност.

"Всяка седмица с тревога наблюдаваме кой ще бъде обявен за чуждестранен агент", каза Сокуров, критикувайки обозначението като унизително. Според стенограмата Путин е отговорил, че отношенията между държавата и творческата общност винаги са били сложни. Той отрече, че обозначението "чуждестранен агент" има сериозни последствия в Русия.

"Най-важното за нас е просто да разкриете източниците си на финансиране", каза Путин. Руските власти редовно определят опозиционни фигури, критици и независими организации като "чуждестранни агенти". Министерството на правосъдието вече не е длъжно да доказва, че дадено лице или организация е получило чуждестранно финансиране, за да приложи обозначението, посочва ДПА.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 4 Отговор
    Хайде в ГУЛАГ като много знаеш...

    хахаха

    23:24 10.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    4 2 Отговор
    На фронта има нужда от режисьор

    23:25 10.12.2025

  • 4 хаха

    4 1 Отговор
    От бидлотата само тъпотии могат да се очакват.

    23:25 10.12.2025

  • 5 И с какво е толкова важен

    2 1 Отговор
    Принципнно който и да е режисьор ?

    23:28 10.12.2025

  • 6 Олееее майко

    3 2 Отговор
    И тоя жертва на режима горкият. не му е било дадено обяснение защо един от "филмите му" е бил "забранен" и забележете това е режисьора ! Не продуцента, не компанията а някакво режисьорче чакало обяснение

    Коментиран от #10

    23:32 10.12.2025

  • 7 Гоорил

    1 2 Отговор
    Но и рижия сутеньор най накрая разбра, че няма да вземе Нобел без да унищожи алкохолния хаганат и не предаде бункерното в Хага

    23:34 10.12.2025

  • 8 Шопо

    0 2 Отговор
    Бункерното ще го вкара и него в чувала, пушечното месо приключва!

    23:34 10.12.2025

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Показваш от къде имаш пари и си чист,а не като Навални д правиш финансови измами.

    23:35 10.12.2025

  • 10 Май,май...!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Олееее майко":

    И на тоя жена му ще стане скоро...
    ...,,Веселата вдовица"...?!

    23:36 10.12.2025

  • 11 Как се забранява филм

    1 0 Отговор
    Не може в тубата ли да го качи ?

    Коментиран от #13

    23:37 10.12.2025

  • 12 Та казвате...-

    1 0 Отговор
    ,,Сокуров"...
    А според мен е...
    ...,,Синекуров"...!

    23:37 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания