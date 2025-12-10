Руски режисьор отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на Путин

Руският режисьор Александър Сокуров отправи необичайно остра критика към правителствената политика в присъствието на руския президент Владимир Путин, се вижда от видеозапис и стенограма от заседание на Съвета по правата на човека към президента на Русия, публикувани от Кремъл, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сокуров, чийто филм "Фауст" от 2011 г. спечели най-голямата награда на филмовия фестивал във Венеция, критикува отношението към дисидентите, наричани "чуждестранни агенти", и осъди цензурата в киното и литературата.

На вчерашното заседание известният режисьор заяви, че властите налагат изисквания на творците в киното и литературата, които им пречат да реализират творчески проекти. Той добави, че на хората често не се обяснява защо се отнасят към тях сурово и безкомпромисно.

Сокуров се позова и на собствения си опит, като заяви, че не му е било дадено обяснение защо един от филмите му е бил забранен.

"Когато преживях тези процеси по време на съветското управление, винаги ми се обясняваше защо филмът ми няма да бъде показан в Съветския съюз“, каза режисьорът. Той призова за продължителен и спокоен диалог между държавата и творческата общност.

"Всяка седмица с тревога наблюдаваме кой ще бъде обявен за чуждестранен агент", каза Сокуров, критикувайки обозначението като унизително. Според стенограмата Путин е отговорил, че отношенията между държавата и творческата общност винаги са били сложни. Той отрече, че обозначението "чуждестранен агент" има сериозни последствия в Русия.

"Най-важното за нас е просто да разкриете източниците си на финансиране", каза Путин. Руските власти редовно определят опозиционни фигури, критици и независими организации като "чуждестранни агенти". Министерството на правосъдието вече не е длъжно да доказва, че дадено лице или организация е получило чуждестранно финансиране, за да приложи обозначението, посочва ДПА.