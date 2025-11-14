Новини
Турция предупреди Гърция: Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите

14 Ноември, 2025 11:11 1 563 22

Турция връчи на Гърция нота с протест заради публикация, възприета като свързана с катастрофата на турски военен самолет

Турция предупреди Гърция: Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Турция е връчило на Гърция вербална нота с протест заради публикация на гръцките военновъздушни сили в социалните мрежи с военнотранспортни самолети C-130 само два дни след катастрофата с турски самолет от същия модел в Грузия, при която загинаха 20 военнослужещи, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на СиЕнЕн-Тюрк, предаде БТА.

Във вече изтритата публикация в официалния профил на гръцките ВВС, която е засегнала турската страна, се виждат снимки на многобройни самолети C-130, паркирани на писта, с текст: „Снимки на деня!“.

Това предизвика остра реакция от турски официални представители, както и потребители на социалните мрежи, които определиха публикацията като неуместна и несъвместима с добросъседските отношения.

Заместник-председателят на турската управляваща Партия на справедливостта и развитието Фарук Аджар отиде още по-далеч и написа в социалните медии: „Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите. Знаете го много добре“.

От своя страна гръцките военновъздушни сили изтриха публикацията си в рамките на минути след критиката, а началникът на главния им щаб ген. Димостенис Григориадис изпрати на турския си колега ген. Зия Джемал Кадъоглу съболезнователно писмо.

Пред Анадолската агенция гръцкото Министерство на отбраната е пояснило, че спорната публикация няма връзка с катастрофата на турския самолет, а снимките са от церемония на гръцките ВВС и са публикувани, защото са впечатляващи. Гръцки официални представители са допълнили, че публикацията е свалена, за да бъде предотвратено недоразумение.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    22 2 Отговор
    Само още един конфликт ни требе.

    Печатарите не спят,палят ли палят...Иначе напечатаната им шума няма стойносТ.

    11:14 14.11.2025

  • 2 И тия

    20 1 Отговор
    Не се начесаха

    11:14 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жбръц

    23 7 Отговор
    Предпочитам ,да имам турчин за приятел,колега, бизнес партньор,пред византиец.Дадена дума,протегната за ръкостискане ръка, при турчина е по силна ,от написан и подписан договор.Докато византиеца,е готов да ти е отхапе до рамото.

    Коментиран от #6, #7

    11:26 14.11.2025

  • 6 Пенчо Славейков

    15 18 Отговор

    До коментар #5 от "Жбръц":

    Договорите с Русия са най-сигурни. Руснакът подпише ли, сърцето си дава да спази задължението. Просто са големи хора на честта и правото.

    Коментиран от #10, #21

    11:28 14.11.2025

  • 7 Абсолютно

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Жбръц":

    Много точни хора са.
    Работливи и коректни. Време е вече да излезем от историята за трите синджира и да влезем в реалностите.
    Японците след двете бомби завъртяха търговия със САЩ.
    Виетнам също.
    Историята трябва да се помни, но да не пречи.

    11:31 14.11.2025

  • 8 Ко речи

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Али Турчинът":

    исторически територии ли ?
    За Одринска Тракия говориш , предполагам . Турция ще ни я връща ли ? Али , Али - когато ние сме били тук османците ги е нямало на никоя карта . Историята не започва 15 ти век

    Коментиран от #12

    11:32 14.11.2025

  • 9 Търновец

    9 0 Отговор
    Самолет С 130 който се разби е Грузия е правен 1968 за Саудитска Арабия и преди 15 купен от Тюркяните, за последен път минава основен ремонт преди 5 години. Основна версия е че един от пропелерите се откъсва забива се във фюзелажа и предизвиква разпадане на самолета на височина 8 км. Преди години подобна катастрофа с такъв самолет е станала в Луизиана

    11:32 14.11.2025

  • 10 Колега,

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо Славейков":

    бъди сериозен. Форума не е за вицове.

    11:32 14.11.2025

  • 11 Чавдар войвода

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Али Турчинът":

    европейската част на турция ще стане България...

    11:33 14.11.2025

  • 12 Абе, то когато

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ко речи":

    тук е била Римската империя, кой знае къде сме били ние.
    Да не се връщаме толкова назад, че така се случват войните.
    За пример - Русия.

    Коментиран от #13

    11:34 14.11.2025

  • 13 Тук сме си били пак

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе, то когато":

    Преди Рим , по негово време и след това . Само реакция по темата " исторически територии "

    Коментиран от #18

    11:39 14.11.2025

  • 14 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    11:40 14.11.2025

  • 15 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    1 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #19

    11:41 14.11.2025

  • 16 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #20

    11:41 14.11.2025

  • 17 Истината

    2 0 Отговор
    Доста комплексирана нация, името на държавата си смениха поради даже.

    11:41 14.11.2025

  • 18 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тук сме си били пак":

    Митовете за хан Аспарух подхранват националната ни гордост.
    А това, че ни нарочиха за славяни, обслужва руските интереси.

    11:42 14.11.2025

  • 19 Едно и също - всеки ден

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Хайде, кажи нещо твое.
    Рискуваш вече никой да не те чете.

    11:45 14.11.2025

  • 20 безполезния

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    станал си много полезен,но да знаеш,че много полезен и Богу не е полезен.Понимаешь?

    11:56 14.11.2025

  • 21 Аз съм веган

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо Славейков":

    Отлична шега. Имаш плюс от мен.

    11:58 14.11.2025

  • 22 Мунчо

    0 0 Отговор
    Преди време така и Бензиностанцията се репчеше и турците им свалиха един изтребител. От тогава хаяско много внимава.

    12:00 14.11.2025

