Турция предупреди Гърция: Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите

Министерството на външните работи на Турция е връчило на Гърция вербална нота с протест заради публикация на гръцките военновъздушни сили в социалните мрежи с военнотранспортни самолети C-130 само два дни след катастрофата с турски самолет от същия модел в Грузия, при която загинаха 20 военнослужещи, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на СиЕнЕн-Тюрк, предаде БТА.
Във вече изтритата публикация в официалния профил на гръцките ВВС, която е засегнала турската страна, се виждат снимки на многобройни самолети C-130, паркирани на писта, с текст: „Снимки на деня!“.
Това предизвика остра реакция от турски официални представители, както и потребители на социалните мрежи, които определиха публикацията като неуместна и несъвместима с добросъседските отношения.
Заместник-председателят на турската управляваща Партия на справедливостта и развитието Фарук Аджар отиде още по-далеч и написа в социалните медии: „Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите. Знаете го много добре“.
От своя страна гръцките военновъздушни сили изтриха публикацията си в рамките на минути след критиката, а началникът на главния им щаб ген. Димостенис Григориадис изпрати на турския си колега ген. Зия Джемал Кадъоглу съболезнователно писмо.
Пред Анадолската агенция гръцкото Министерство на отбраната е пояснило, че спорната публикация няма връзка с катастрофата на турския самолет, а снимките са от церемония на гръцките ВВС и са публикувани, защото са впечатляващи. Гръцки официални представители са допълнили, че публикацията е свалена, за да бъде предотвратено недоразумение.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Печатарите не спят,палят ли палят...Иначе напечатаната им шума няма стойносТ.
11:14 14.11.2025
2 И тия
11:14 14.11.2025
5 Жбръц
Коментиран от #6, #7
11:26 14.11.2025
6 Пенчо Славейков
До коментар #5 от "Жбръц":Договорите с Русия са най-сигурни. Руснакът подпише ли, сърцето си дава да спази задължението. Просто са големи хора на честта и правото.
Коментиран от #10, #21
11:28 14.11.2025
7 Абсолютно
До коментар #5 от "Жбръц":Много точни хора са.
Работливи и коректни. Време е вече да излезем от историята за трите синджира и да влезем в реалностите.
Японците след двете бомби завъртяха търговия със САЩ.
Виетнам също.
Историята трябва да се помни, но да не пречи.
11:31 14.11.2025
8 Ко речи
До коментар #4 от "Али Турчинът":исторически територии ли ?
За Одринска Тракия говориш , предполагам . Турция ще ни я връща ли ? Али , Али - когато ние сме били тук османците ги е нямало на никоя карта . Историята не започва 15 ти век
Коментиран от #12
11:32 14.11.2025
9 Търновец
11:32 14.11.2025
10 Колега,
До коментар #6 от "Пенчо Славейков":бъди сериозен. Форума не е за вицове.
11:32 14.11.2025
11 Чавдар войвода
До коментар #4 от "Али Турчинът":европейската част на турция ще стане България...
11:33 14.11.2025
12 Абе, то когато
До коментар #8 от "Ко речи":тук е била Римската империя, кой знае къде сме били ние.
Да не се връщаме толкова назад, че така се случват войните.
За пример - Русия.
Коментиран от #13
11:34 14.11.2025
13 Тук сме си били пак
До коментар #12 от "Абе, то когато":Преди Рим , по негово време и след това . Само реакция по темата " исторически територии "
Коментиран от #18
11:39 14.11.2025
14 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
11:40 14.11.2025
15 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #19
11:41 14.11.2025
16 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #20
11:41 14.11.2025
17 Истината
11:41 14.11.2025
18 Така е
До коментар #13 от "Тук сме си били пак":Митовете за хан Аспарух подхранват националната ни гордост.
А това, че ни нарочиха за славяни, обслужва руските интереси.
11:42 14.11.2025
19 Едно и също - всеки ден
До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Хайде, кажи нещо твое.
Рискуваш вече никой да не те чете.
11:45 14.11.2025
20 безполезния
До коментар #16 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":станал си много полезен,но да знаеш,че много полезен и Богу не е полезен.Понимаешь?
11:56 14.11.2025
21 Аз съм веган
До коментар #6 от "Пенчо Славейков":Отлична шега. Имаш плюс от мен.
11:58 14.11.2025
22 Мунчо
12:00 14.11.2025