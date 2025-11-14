Турция предупреди Гърция: Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите

Министерството на външните работи на Турция е връчило на Гърция вербална нота с протест заради публикация на гръцките военновъздушни сили в социалните мрежи с военнотранспортни самолети C-130 само два дни след катастрофата с турски самолет от същия модел в Грузия, при която загинаха 20 военнослужещи, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на СиЕнЕн-Тюрк, предаде БТА.

Във вече изтритата публикация в официалния профил на гръцките ВВС, която е засегнала турската страна, се виждат снимки на многобройни самолети C-130, паркирани на писта, с текст: „Снимки на деня!“.

Това предизвика остра реакция от турски официални представители, както и потребители на социалните мрежи, които определиха публикацията като неуместна и несъвместима с добросъседските отношения.

Заместник-председателят на турската управляваща Партия на справедливостта и развитието Фарук Аджар отиде още по-далеч и написа в социалните медии: „Знайте си границите. В противен случай ние ще ви накараме да си ги научите. Знаете го много добре“.

От своя страна гръцките военновъздушни сили изтриха публикацията си в рамките на минути след критиката, а началникът на главния им щаб ген. Димостенис Григориадис изпрати на турския си колега ген. Зия Джемал Кадъоглу съболезнователно писмо.

Пред Анадолската агенция гръцкото Министерство на отбраната е пояснило, че спорната публикация няма връзка с катастрофата на турския самолет, а снимките са от церемония на гръцките ВВС и са публикувани, защото са впечатляващи. Гръцки официални представители са допълнили, че публикацията е свалена, за да бъде предотвратено недоразумение.