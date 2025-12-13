Новини
Тръмп с жест към Лукашенко! САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

Тръмп с жест към Лукашенко! САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

13 Декември, 2025 17:18 759 20

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • калиев карбонат

С нормализирането на отношенията между двете страни ще бъдат отменени още санкции, добави специалният пратеник на САЩ

Тръмп с жест към Лукашенко! САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, широко използван в селското стопанство за подхранване на различни култури, гласи изявление на пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул. Това съобщи държавната новинарска агенция на Беларус – БелТА, след като Коул и президентът Александър Лукашенко проведоха двудневни преговори в Минск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В съответствие с инструкциите на президента Тръмп, Съединените щати отменят санкциите срещу (беларуския) калиев карбонат. Смятам, че това е много добра стъпка от страна на Съединените щати за Беларус. Отменяме ги веднага“, заяви Коул, цитиран на страницата на БелТА.

„С нормализирането на отношенията между двете страни ще бъдат отменени още санкции“, добави специалният пратеник на САЩ.

Коул изрази също така надежда, че в бъдеще Вашингтон и Минск ще стигнат до момент, когато ще отпаднат всички санкции.

Американският представител е определил преговорите с Лукашенко като изключително продуктивни, като двамата са обсъдили широк кръг от въпроси, включително „войната между Украйна и Русия, както и Венецуела“.

„Говорихме за бъдещето. За това как да продължим по пътя на сближаването между САЩ и Беларус, за да нормализираме отношенията. Това е нашата цел“, посочи Коул.

Коул отбеляза и близките отношения между Лукашенко и руския президент Владимир Путин в контекста на войната в Украйна.

„Вашият президент има дълга история с президента Путин и има възможността да го съветва. Това е много полезно в тази ситуация. Те са дългогодишни приятели и имат необходимите отношения, за да обсъждат такива въпроси“, каза американският пратеник.

Коул, който беше назначен миналия месец за специален пратеник на Тръмп в Беларус, е натоварен от президента със задачата да преговаря и за освобождаването на над 1000 политически затворници в бившата съветска република, която е близък съюзник на Русия, посочва Ройтерс.


Беларус
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Оценка 3.3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахах

    12 5 Отговор
    Европа, реве ли реве..

    17:20 13.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Сигурно Фащ са я закъсали

    17:22 13.12.2025

  • 3 Умник

    11 2 Отговор
    Въпрос на време е ръмп да почне да налага санкции на фашистка Европа. Вижте кои минават на негова страна и си мислете какво следва за Европа. В тази връзка няма да се изненадам ако не вкараме еврото след 20 дена. Интересите на американците са по важни от интересите на урсули и компания.

    Коментиран от #12

    17:22 13.12.2025

  • 4 хххх

    13 2 Отговор
    Вече е само въпрос на време САЩ да се включат във войната на страната на Русия.

    17:23 13.12.2025

  • 5 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Човек би могъл да повярва на новата идеология на Тръмп, но той се оплеска с Венецуела. Така че всички тези приказки са необходима мярка: САЩ просто нямат повече натиск върху Русия. Те са изразходвали всичките си оръжия, безмозъчните наемници на фронтовата линия се изчерпват, а гребените не искат да се бият. Русия заплашва да започне да прехвърля оръжия на враговете на САЩ. точно както американците направиха с Пограничните земи... така че Тръмп се отдръпна. Но действията му близо до Венецуела показват кой е той всъщност -въоръжен бандит, който все още вижда само коренните американци в света, чийто живот няма никакъв смисъл за него

    17:23 13.12.2025

  • 6 А тоя Тръмп

    6 2 Отговор
    Питал ли е "върховната" Кая какво мисли и дали го позволява а?

    17:24 13.12.2025

  • 7 Много подло

    5 1 Отговор
    Тръм иска да купи КАМАЗ-и и да пререди в списъка

    17:26 13.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Е па, да беше заплашил и тях що ще отменя санкции ,може пък вместо калиев карбонат да внасят и те наркотици

    17:26 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мерц

    5 2 Отговор
    Не ми пука купил съм си каска ииии дрон

    17:29 13.12.2025

  • 11 Боклушенко🤮

    3 3 Отговор
    Купили са тръмпкойн за милиони и получават избраната услуга от оранжевия тарикат

    17:31 13.12.2025

  • 12 Бедняшката русофилска иzzмет

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Умник":

    От Нова година или ставате €вропейци или палите подметките към Краснонасранск.

    Коментиран от #19

    17:36 13.12.2025

  • 13 Ха ха ха ха

    6 1 Отговор
    Жест? Ха ха ха търговски интерес вече е друга работа

    17:39 13.12.2025

  • 14 Тръмп играе двойна игра

    3 3 Отговор
    Плюе ЕС , а играе по свирката на Путин . Иначе иска мир в Украйна но по правилата на Москва . А именно американците насадиха Украйна на пачи яйца .

    17:40 13.12.2025

  • 15 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Как извъртяха нещата американците...в един момент Европа виновна,много бързо се забравиха мизериите сътворени от САЩ...От такива Приятели,по далеч,,,,дано правилно да си направят аритметиката нашите големци в Брюксел..

    17:43 13.12.2025

  • 16 Ами

    2 1 Отговор
    Поради ред причини в момента САЩ не могат да търгуват пряко с Русия.
    Но пък могат да го правят чрез посредници. Не че и сега не го правят, но
    просто официално добавят още един посредник който е който близък с Русия.

    17:44 13.12.2025

  • 17 дончичо

    1 1 Отговор
    Като не можат да правят коли имат калиев карбонат
    Пазарна икономика
    .......

    17:45 13.12.2025

  • 18 И най на края

    1 2 Отговор
    Само ЕС ще остане от всякъде под санкции и унищожителни мита които сама ще си наложи

    17:46 13.12.2025

  • 19 Бедняшката русофобска иzzмет

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    пак се разквича
    плямпайки смехории
    и накрая като зелките клекнат пред Русия
    ще останат с пръст в устата и напразно злобно джафкане

    Коментиран от #20

    18:00 13.12.2025

  • 20 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бедняшката русофобска иzzмет":

    Ти да не се готвиш за поста на Песков..или на Пригожин...надъхан си нещо гледам...

    18:05 13.12.2025

Новини по държави:
