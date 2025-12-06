Украински дронове предизвикаха пожар в Рязан, експлозии проехтяха в Киев, Чернигов и Днепропетровск

Фрагменти от свален украински дрон в Рязан, Снимка: Телеграм

Главен редактор във Fakti.bg

Фрагменти от унищожени дронове паднаха в няколко района на Рязан, съобщи губернаторът Павел Малков в своя Telegram канал.

„Украински дронове бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана над Рязанска област. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен“, написа той.

Малков уточни, че при инцидента няма пострадали и няма сериозни щети. Оценяват се материалните щети.

Спешни служби работят на място.

Експлозии разтърсиха три украински града, включително Киев, съобщиха местните медии в Telegram каналите.

„Експлозии в Киев“, съобщи украинският Канал 24.

Малко преди това бе съобщено за взривове в Днепропетровск и Чернигов.

В цялата страна се чува тревога за въздушна тревога.