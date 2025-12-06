Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове предизвикаха пожар в Рязан, експлозии проехтяха в Киев, Чернигов и Днепропетровск
  Тема: Украйна

Украински дронове предизвикаха пожар в Рязан, експлозии проехтяха в Киев, Чернигов и Днепропетровск

6 Декември, 2025 03:37, обновена 6 Декември, 2025 03:42 476 0

  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • дронове-
  • експлозии

Няма данни за пострадали от руска и украинска страна

Украински дронове предизвикаха пожар в Рязан, експлозии проехтяха в Киев, Чернигов и Днепропетровск - 1
Фрагменти от свален украински дрон в Рязан, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фрагменти от унищожени дронове паднаха в няколко района на Рязан, съобщи губернаторът Павел Малков в своя Telegram канал.

„Украински дронове бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана над Рязанска област. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен“, написа той.

Още новини от Украйна

Малков уточни, че при инцидента няма пострадали и няма сериозни щети. Оценяват се материалните щети.

Спешни служби работят на място.

Експлозии разтърсиха три украински града, включително Киев, съобщиха местните медии в Telegram каналите.

„Експлозии в Киев“, съобщи украинският Канал 24.

Малко преди това бе съобщено за взривове в Днепропетровск и Чернигов.

В цялата страна се чува тревога за въздушна тревога.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания