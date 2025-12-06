Новини
Зеленски извади Ермак от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ

6 Декември, 2025 07:04, обновена 6 Декември, 2025 06:13 427 4

Съответните укази са публикувани на 5 декември на сайта на президентството на Украйна

Зеленски извади Ермак от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски изключи от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ бившия ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак.

Съответните укази са публикувани на 5 декември на сайта на президентството на Украйна, предава Радио НВ.

Както се посочва в публикуваните документи, и двата влизат в сила от момента на публикуването им.

По-рано, на 4 декември, изданието ZN.UA съобщи, че Андрий Ермак, въпреки освобождаването му от поста ръководител на канцеларията на президента, продължава да заема няколко поста едновременно, както и да е член на редица консултативни и съвещателни органи при държавния глава.

По-конкретно, той е:

член на Националния инвестиционен съвет,

председател на Съвета по въпросите на подкрепата на предприемачеството,

заместник-председател на Националния съвет по въпросите на антикорупционната политика.

Освен това, Ермак е член на редица групи и щабове. По-конкретно, той е:

председател на координационния щаб по хуманитарни и социални въпроси,

съпредседател на международната експертна група Ермак-Макфол (занимава се с въпросите на санкциите срещу РФ),

съпредседател на международната консултативна група Ермак-Расмусен (занимава се с разработването на гаранции за сигурността на Украйна).


Украйна
  • 1 ермак

    5 0 Отговор
    На фронта съм в Шейцария току що пуснах водата в златната тоалетна.

    06:15 06.12.2025

  • 2 Е, добре

    2 0 Отговор
    Най-сетне разбрахме къде е участвал Ермак. Явно знае твърде много. Имаше желание да отиде на фронта, защото бил честен патриот. Сигурно ще му дадат тази възможност много скоро.

    06:21 06.12.2025

  • 3 Петър

    0 0 Отговор
    Знаете ли, че в парламента на Украйна има 50 свободни места за депутати?

    06:32 06.12.2025

  • 4 Хубава работа,ама...Украинска!

    0 0 Отговор
    Уж Ермак бе уволнен,като гръмна корупционният скандал,а пък и сега в момента е... -
    ...Зам.Председател на Антикорупционната комисия...!
    Пише го във вчерашна статия на този сайт...!

    06:33 06.12.2025

