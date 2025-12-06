Зеленски извади Ермак от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изключи от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ бившия ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак.
Съответните укази са публикувани на 5 декември на сайта на президентството на Украйна, предава Радио НВ.
Както се посочва в публикуваните документи, и двата влизат в сила от момента на публикуването им.
По-рано, на 4 декември, изданието ZN.UA съобщи, че Андрий Ермак, въпреки освобождаването му от поста ръководител на канцеларията на президента, продължава да заема няколко поста едновременно, както и да е член на редица консултативни и съвещателни органи при държавния глава.
По-конкретно, той е:
член на Националния инвестиционен съвет,
председател на Съвета по въпросите на подкрепата на предприемачеството,
заместник-председател на Националния съвет по въпросите на антикорупционната политика.
Освен това, Ермак е член на редица групи и щабове. По-конкретно, той е:
председател на координационния щаб по хуманитарни и социални въпроси,
съпредседател на международната експертна група Ермак-Макфол (занимава се с въпросите на санкциите срещу РФ),
съпредседател на международната консултативна група Ермак-Расмусен (занимава се с разработването на гаранции за сигурността на Украйна).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ермак
06:15 06.12.2025
2 Е, добре
06:21 06.12.2025
3 Петър
06:32 06.12.2025
4 Хубава работа,ама...Украинска!
...Зам.Председател на Антикорупционната комисия...!
Пише го във вчерашна статия на този сайт...!
06:33 06.12.2025