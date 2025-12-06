Зеленски извади Ермак от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изключи от състава на Съвета за национална сигурност и отбрана и Щаба на върховния главнокомандващ бившия ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак.

Съответните укази са публикувани на 5 декември на сайта на президентството на Украйна, предава Радио НВ.

Както се посочва в публикуваните документи, и двата влизат в сила от момента на публикуването им.

По-рано, на 4 декември, изданието ZN.UA съобщи, че Андрий Ермак, въпреки освобождаването му от поста ръководител на канцеларията на президента, продължава да заема няколко поста едновременно, както и да е член на редица консултативни и съвещателни органи при държавния глава.

По-конкретно, той е:

член на Националния инвестиционен съвет,

председател на Съвета по въпросите на подкрепата на предприемачеството,

заместник-председател на Националния съвет по въпросите на антикорупционната политика.

Освен това, Ермак е член на редица групи и щабове. По-конкретно, той е:

председател на координационния щаб по хуманитарни и социални въпроси,

съпредседател на международната експертна група Ермак-Макфол (занимава се с въпросите на санкциите срещу РФ),

съпредседател на международната консултативна група Ермак-Расмусен (занимава се с разработването на гаранции за сигурността на Украйна).