Сирийският президент: Искането на Израел за демилитаризирана зона е опасно

Временният сирийски президент Ахмед ал-Шараа заявява, че искането на Израел за демилитаризирана зона на границата със Сирия е опасно поради нерешения въпрос за контрола върху тази зона.

„Обсъждането на демилитаризирана буферна зона на границата с Израел е опасна тема. Възниква въпросът кой ще гарантира сигурността на тази зона, кой ще я управлява, ако там няма сирийска армия или присъствие на сили за сигурност. Това са логични опасения“, каза той в събота на форума в Доха в Катар.

Според ал-Шараа е по-добре Сирия да се придържа към споразумението за оттегляне с Израел от 1974 г., което е дългосрочно прекратяване на огъня.

„Прилагането му може да се счита за успешно“, каза ал-Шараа. В момента, каза той, нарушенията на сирийския суверенитет от страна на Израел продължават, като за една година са регистрирани над 400 нарушения, включително нападение срещу предградие на Дамаск в края на ноември, при което загинаха над 25 души.