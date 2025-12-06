Новини
Свят »
Сирия »
Сирийският президент: Искането на Израел за демилитаризирана зона е опасно

Сирийският президент: Искането на Израел за демилитаризирана зона е опасно

6 Декември, 2025 16:56 451 3

  • сирия-
  • ахмед ал-шараа-
  • израел-
  • изказване-
  • споразумение

По-добре е Сирия да се придържа към споразумението за оттегляне с Израел от 1974 година

Сирийският президент: Искането на Израел за демилитаризирана зона е опасно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Временният сирийски президент Ахмед ал-Шараа заявява, че искането на Израел за демилитаризирана зона на границата със Сирия е опасно поради нерешения въпрос за контрола върху тази зона.

„Обсъждането на демилитаризирана буферна зона на границата с Израел е опасна тема. Възниква въпросът кой ще гарантира сигурността на тази зона, кой ще я управлява, ако там няма сирийска армия или присъствие на сили за сигурност. Това са логични опасения“, каза той в събота на форума в Доха в Катар.

Според ал-Шараа е по-добре Сирия да се придържа към споразумението за оттегляне с Израел от 1974 г., което е дългосрочно прекратяване на огъня.

„Прилагането му може да се счита за успешно“, каза ал-Шараа. В момента, каза той, нарушенията на сирийския суверенитет от страна на Израел продължават, като за една година са регистрирани над 400 нарушения, включително нападение срещу предградие на Дамаск в края на ноември, при което загинаха над 25 души.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нечовешка памет

    1 0 Отговор
    Джуланът са го фризирали, костюмирали и напарфюмирали, съвсем на човек прилича, но Интернет помни...

    17:01 06.12.2025

  • 3 Така си е!

    2 0 Отговор
    нарушенията на сирийския суверенитет от страна на Израел продължават, като за една година са регистрирани над 400 нарушения, включително нападение срещу предградие на Дамаск в края на ноември, при което загинаха над 25 души.

    17:03 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания