Макрон в Китай: Много срещи, но малко резултати

Китайският лидер Си Цзинпин придружи френския президент Еманюел Макрон в град Чънду вчера, във втория ден от двудневната му визита в Китай, което е рядък жест от страна на китайския държавен глава към лидера на втората по големина икономика в Европа, и подчертава фокуса на Пекин върху връзките с Париж в отношенията му с Европейския съюз, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

Дори когато американският президент Доналд Тръмп направи историческа визита в Китай в началото на първия си мандат през 2017 г. и Си Цзинпин го удостои с частна вечеря в Забранения град в Пекин, пътуването се ограничи само до китайската столица.

Въпреки очевидната сърдечност между Си Цзинпин и Макрон, посещението на френския президент донесе малко резултати освен укрепване на дипломатическите позиции на Пекин, казват анализатори. То също така даде на Макрон възможност да покаже държавнически умения след трудно лято във вътрешната политика.

Срещата между двамата лидери в китайската столица в четвъртък доведе само до 12 споразумения за сътрудничество в области като застаряването на населението, ядрената енергия и опазването на пандите, като не беше оповестена общата им стойност, отбелязва Ройтерс.

Все пак френският президент ще се възползва от публичността, която получи, след като беше посрещнат като рокзвезда от студентите в Университета "Съчуан", които се струпаха около него преди речта, в която той призова Китай да размисли върху ролята си в глобалните дела.

Срещата със студентите последва разговорите на Макрон с колегата му Си Цзинпин в Пекин и обещанието, че Китай ще изпрати на Франция две гигантски панди до 2027 г. като част от "дипломацията на пандата", отбелязва Франс прес.

В Чънду в местния университет стотици студенти, струпали се зад заграждения, скандираха "Makelong". Това е името на Макрон на китайски.

Пред тях именно Макрон отправи предупреждението да не се подават на "сирените на разделението". Той визира разломите във световния ред и разделението на блокове.

"Намираме се в момент на безпрецедентни разделения", каза Макрон и добави: "Светът, който изградихме след Втората световна война, основан на това, което наричаме многостранен подход, и следователно на сътрудничеството между великите сили, се разпада, разпада се".

Макрон също така разкритикува тезата, че силата на Запада е в упадък.

Последва един час на разговор на Макрон със студентите, по време на който той заяви, че трябва петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН да бъдат събрани около една маса, за да обсъждат важни теми.

Макрон призова и студентите да дойдат да учат във Франция, да научат френски език, но също и математика и изкуствен интелект.

Пекин може да разглежда приятелските отношения с Франция като начин да разшири влиянието си в ЕС, но е силно ограничен в способността си да предложи на Париж значителни отстъпки.

Например, не се очакваше китайският лидер да подпише дългоочакваната поръчка за 500 самолета "Еърбъс", тъй като това би намалило влиянието на Китай в търговските преговори със САЩ, които настояват за нови ангажименти на страната за купуване на самолети "Боинг".

Също така е малко вероятно Си Цзинпин да облекчи условията за френските производители на коняк или свинско месо, тъй като това би отслабило позицията на Пекин в преговорите с Брюксел относно митата върху китайските електромобили, посочва Ройтерс.

Си Цзинпин не повдигна и въпроса за търговско споразумение с ЕС с Макрон – нещо, което китайският външен министър Ван И направи по време на посещението на естонския външен министър миналия месец и което китайското министерство на търговията лансираше, въпреки че преговорите за исторически инвестиционен пакт между ЕС и Китай са замразени от 2021 г.

Гласуването за приемането на митата на Европейската комисия за електромобилите раздели държавите членки на ЕС, като Франция гласува в подкрепа на митата, а Германия, най-голямата икономика в Европа, гласува против.

Китай може да се опита да се възползва от тези различия.

"Интересно е, че те (китайците) продължават да повдигат въпроса (за търговско споразумение) с държавите членки на ЕС", заяви високопоставен служител на Европейската комисия пред Ройтерс.

"Нямаме никакви планове за сключване на каквато и да е търговско споразумение с Китай", добави той.