Мъск поиска закриването на ЕС, Сикорски го прати на Марс

7 Декември, 2025 02:33, обновена 7 Декември, 2025 03:12 989 8

Милиардерът реагира на глобата, която Брюксел наложи на социалната му мрежа Х

Мъск поиска закриването на ЕС, Сикорски го прати на Марс - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски отговори в социалните мрежи на предложението на американския милиардер Илон Мъск за премахване на Европейския съюз.

По-рано Мъск писа, че ЕС трябва да бъде закрит, защото „бюрокрацията на ЕС бавно задушава Европа“, а суверенитетът трябва да бъде върнат на отделните държави, за да могат правителствата по-добре да представляват своите хора.

„Полетете до Марс. Там няма цензура на нацистките поздрави“, написа Сикорски.

Призивът на Мъск последва решението на Европейската комисия да глоби социалната му мрежа със 120 милиона евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги.

Мъск разкритикува действията на европейските власти срещу социалната мрежа X, сравнявайки ги с методите на източногерманската служба за държавна сигурност ЩАЗИ.

„Пробудените комисари на ЩАЗИ в ЕС скоро ще разберат ефекта на Стрейзанд (ефект, при който опитите за потискане или скриване на информация водят само до по-широкото ѝ разпространение)“, подчерта Мъск.

През август бизнесменът вече призова страните от ЕС да напуснат блока, заявявайки, че това разрушава демокрацията в Европа.

„Ирландия трябва да напусне ЕС. Всички страни трябва да го направят. ЕС разрушава демокрацията в Европа“, така бизнесменът отговори на решението на Европейския съд, което забрани на ирландското правителство да използва недостига на жилища като причина за отказ на прием на бежанци.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев от своя страна се съгласи с Мъск и също изрази увереност, че ЕС трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните-членки.

„Точно така“, написа той в коментар към публикацията на Мъск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биоробота мъск

    15 1 Отговор
    Ги закопа евро тиняците

    02:49 07.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МЪСК,РАЗБИЙ ГИ,ДА НИ ОТЪРВЕШ ОТ ТОВА ЗЛО

    17 1 Отговор
    МЪСК РАЗГНЕВИ ФАШИСТИТЕ , ТРЕПЕРЯТ ОТ ЗЛОБА , КАТО ЧУЯТ ИСТИНАТА!!
    БРАВО МЪСК , УМЕН ПРОЗОРЛИВ , УЛОВИ ИМ ФАШИЗОИДНИТЕ МРАКОБЕСНИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ!!!
    СРИНИ ГИ ,РАЗБИЙ ТЕЯ ЕВРОПИРАТИ , ОГРАБИХА ЕВРОПЕЙЦИТЕ С НАД 400 МЛКЯРДА ЗА ДА ВОЮВА С/У РУСИЯ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКРАЙНА !! УНИЩОЖИ Я ТАЯ КТРАДЛИВА ПАСМИНА , КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ГРАБИ НЕОГЛЕДНО!!

    03:00 07.12.2025

  • 5 Уса

    6 1 Отговор
    Бандерите са били милостиви към поляците трябвало е да ги порят с 200 до 9то коляно тия пропадляци.Сега разбирам Степан Бандера може и да е бил прав

    03:02 07.12.2025

  • 6 що така

    3 0 Отговор
    Хиената на Европа вие на умряло.

    Коментиран от #8

    03:14 07.12.2025

  • 7 Браво Мъск

    4 0 Отговор
    Децата и внуците на фашагите в Европа направиха сега и този райх. С германските пари купиха продажниците в страните на ЕС за да вкарат народите доброволно в този концлагер. Ама вече все повече коренни европейци разбраха фашистката му същност и това ще се разпадне. Има смисъл, а и с това тези некадърници разориха Европа и я превърнаха в гето на бедни от цял свят. Пълна лудост. Разпадане. А някои сега се качиха на Титаник- еврото. От много акъл.

    03:20 07.12.2025

  • 8 Полша?

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "що така":

    Тези винаги и сега са си едно нищо. Не се нуждае от коментар.

    03:22 07.12.2025

