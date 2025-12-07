Полският външен министър Радослав Сикорски отговори в социалните мрежи на предложението на американския милиардер Илон Мъск за премахване на Европейския съюз.

По-рано Мъск писа, че ЕС трябва да бъде закрит, защото „бюрокрацията на ЕС бавно задушава Европа“, а суверенитетът трябва да бъде върнат на отделните държави, за да могат правителствата по-добре да представляват своите хора.

„Полетете до Марс. Там няма цензура на нацистките поздрави“, написа Сикорски.

Призивът на Мъск последва решението на Европейската комисия да глоби социалната му мрежа със 120 милиона евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги.

Мъск разкритикува действията на европейските власти срещу социалната мрежа X, сравнявайки ги с методите на източногерманската служба за държавна сигурност ЩАЗИ.

„Пробудените комисари на ЩАЗИ в ЕС скоро ще разберат ефекта на Стрейзанд (ефект, при който опитите за потискане или скриване на информация водят само до по-широкото ѝ разпространение)“, подчерта Мъск.

През август бизнесменът вече призова страните от ЕС да напуснат блока, заявявайки, че това разрушава демокрацията в Европа.

„Ирландия трябва да напусне ЕС. Всички страни трябва да го направят. ЕС разрушава демокрацията в Европа“, така бизнесменът отговори на решението на Европейския съд, което забрани на ирландското правителство да използва недостига на жилища като причина за отказ на прием на бежанци.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев от своя страна се съгласи с Мъск и също изрази увереност, че ЕС трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните-членки.

„Точно така“, написа той в коментар към публикацията на Мъск.