Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия ясно демонстрира, че Русия не е изолирана, предаде френският телевизионен канал France 5.

„Владимир Путин пътува до Индия и ясно демонстрира, че Русия е по-малко изолирана днес от всякога. След проведените разговори с американската страна в Кремъл, руският лидер е този, който диктува правилата на играта“, отбелязват авторите.

Според тях „подписването на множество договори между Русия и Индия в различни области по време на посещението е вид демонстративен отговор на западния натиск през последните месеци“.

Путин завърши двудневното си държавно посещение в Индия на 5 декември. В Ню Делхи той проведе серия от двустранни разговори, участва в руско-индийски бизнес форум и положи венец на паметника на Махатма Ганди. Бяха подписани и множество двустранни споразумения.