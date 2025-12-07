Новини
France 5: Путин диктува правилата на играта

7 Декември, 2025 06:12, обновена 7 Декември, 2025 06:17 1 243 17

  • путин-
  • индия-
  • политика

Посещението му в Индия ясно показа, че Русия изобщо не е изолирана, предаде медията

France 5: Путин диктува правилата на играта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия ясно демонстрира, че Русия не е изолирана, предаде френският телевизионен канал France 5.

„Владимир Путин пътува до Индия и ясно демонстрира, че Русия е по-малко изолирана днес от всякога. След проведените разговори с американската страна в Кремъл, руският лидер е този, който диктува правилата на играта“, отбелязват авторите.

Според тях „подписването на множество договори между Русия и Индия в различни области по време на посещението е вид демонстративен отговор на западния натиск през последните месеци“.

Путин завърши двудневното си държавно посещение в Индия на 5 декември. В Ню Делхи той проведе серия от двустранни разговори, участва в руско-индийски бизнес форум и положи венец на паметника на Махатма Ганди. Бяха подписани и множество двустранни споразумения.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъдеще

    40 26 Отговор
    Всички, без глупаците от ЕС, виждат и знаят това. За това ЕССР ще затъва още и още, както американците отбелязаха прозорливо в доклада си... Горко ни.

    06:21 07.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    37 23 Отговор
    Путин и Тръмп ще бияят Урсула и Кая с тояги. Бай Дончо вече започна, понеже е по нетърпелив.

    Коментиран от #13

    06:23 07.12.2025

  • 3 В превод

    21 37 Отговор
    На Путлер му показаха вратата в Индия. Санкциите на САЩ намалиха с 2/3 покупката на руски нефт от индийците.

    Коментиран от #14

    06:23 07.12.2025

  • 4 Червения килим за Путин бе

    27 18 Отговор
    бе внушителен! Гледайте видеата!

    /Урсула/

    Коментиран от #5

    06:24 07.12.2025

  • 5 Килимът е за друго

    18 30 Отговор

    До коментар #4 от "Червения килим за Путин бе":

    За да не скверни индийската земя с кървавите си обувки.

    06:28 07.12.2025

  • 6 Ясно е на всички

    5 20 Отговор
    Късият,бункерен плъх ходи да се моли на Моди да му купува нефта, иначе Русия свършва парите за войната.

    Коментиран от #12

    06:39 07.12.2025

  • 7 Гориил

    16 1 Отговор
    Дали Франци искаше да почувства срам и унижение? Тя получи и двете.Русия няма да намали натиска.

    06:41 07.12.2025

  • 8 ?????

    8 0 Отговор
    И що ги ручаа жабетата?

    06:49 07.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Европа, която няма никакви ресурси, налага санкции на държава в която цялата Менделеева таблица е в изобилие. Най-странното е, че от тази глупотевина България печели милиарди долари.

    Коментиран от #10

    06:53 07.12.2025

  • 10 Да те питам

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Като печели България милиарди долари, те къде са?
    Защо през 2-3 месеца правителството тегли милиардни заеми,
    защо произвеждаме оръжия и ги подаряваме на Украйна?
    Да, подаряваме, защото никога никой няма да ни ги плати -
    ето затова са ни заемите.

    07:10 07.12.2025

  • 11 Не трябва да си

    10 0 Отговор
    Французин, че да разбереш, че Путин диктува политиката и правилата на играта в нея.
    Само това стадо клепари от набутали се в политиката с многоо Яко плащане не им увират тикаите на къде духа вятъра!
    В сряда! Мястото и часът на срещата са известни!

    07:12 07.12.2025

  • 12 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ясно е на всички":

    А Путин като дойде тука , както казаха от нато, ти куда ша са криеш ??

    07:21 07.12.2025

  • 13 Дано пуснат билети

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    За това шоу. Представяш ли си колко милярда зрители ще съберат. Ще си оправят финансовите проблеми по външния дълг. Трилиони долари. Аз лично ще дам по хиляда долара за първите редове, но знам, че няма да ме оправят, защото богатите желаещи ще плащат милиони. Виж, ако и ние от публиката можем да им напляскаме шилявите задници, готов съм да дам и много повече.

    07:23 07.12.2025

  • 14 Еххххх, мечти, мечти и

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "В превод":

    Розови понита. Така ли тълкувате посрещането и парада. Помня Урсулата как я посрещнаха в Китай и Макаромчо също. Помня и как а Путин преговаряше с Маринчо от двата края на една маса, можеща да посрещне двеста гости. Явно блъскате нещо силно и пак розово.

    07:28 07.12.2025

  • 15 Чубриков

    0 4 Отговор
    Още не са се събудили русофiлските мъжеложцu(обикновено спят чисто голи прегърнати,все още забравили да си махнат презервативите от снощната оргия).Смеят ли да не го защитят!? Нали те са наясно че той е пълноправен собственик на майките и бащите им русофiлски и ще се разполага с тях както намери за добре!

    Коментиран от #16

    07:29 07.12.2025

  • 16 лакиран евроGGеец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чубриков":

    Нещо май си раздразнен сутринта, да не ти е свършил лакът за нокти?
    Намери си някого, който често да ти обработва "задддния двор"
    и тогава ще си по-спокоен и доволен, като се събудиш!

    07:43 07.12.2025

  • 17 Путин

    0 0 Отговор
    Чакам новите санкции с отказвяне на ЕС от енергоресурси от Русия.Ще ни ударите яко.Супер сте!Продължавайте така и победата е ваша.

    07:44 07.12.2025

