Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна

Фалшиви или силно изкривени доклади вероятно оформят разбирането на руския президент Владимир Путин за реалната ситуация на бойното поле в Украйна. Financial Times (FT) съобщи на 22 декември, че двама анонимни служители са заявили, че руските военни и службите за сигурност редовно предоставят на Путин актуализации, които преувеличават украинските загуби, подчертават ресурсните предимства на Русия и омаловажават собствените ѝ тактически провали, предава News.bg.
Това се посочва и в анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Според FT началникът на руския Генерален щаб, армейски генерал Валери Герасимов, лично информира Путин за хода на бойните действия. Източници твърдят, че „розовата картина“, представяна по време на военните брифинги, е накарала руския президент да вярва, че Русия може да спечели войната. В същото време Путин редовно се среща и с т.нар. „доверени лица“, които го предупреждават, че войната се е превърнала в нарастваща тежест за руската икономика.
Washington Post съобщи на 22 декември, че руски служител е предупредил за възможна банкова или дългова криза в страната и е заявил, че управляващите „не искат дори да мислят за продължаване на войната или за нова ескалация“.
Руски академичен източник, близък до висши дипломати в Кремъл, е заявил пред Washington Post, че 2026 г. вероятно ще бъде „първата наистина трудна година“ за Русия от началото на войната. Въпреки това той смята, че нарастващите икономически проблеми няма да доведат до сериозни социални или политически сътресения.
Докладите на FT и Washington Post съвпадат с наблюденията на ISW, базирани на информация от отворени източници, за широко разпространена култура на лъжа в руската армия. Това рязко контрастира с по-голямата готовност на кремълските представители, отговарящи за икономиката, да представят по-реалистични оценки пред Путин. Високопоставени военни, включително Герасимов и руският министър на отбраната Андрей Белоусов, наскоро публично докладваха за ситуацията на фронта, представяйки преувеличени и в редица случаи неверни твърдения за руски успехи.
За разлика от тях председателят на Руската централна банка Елвира Набиулина и министърът на финансите Антон Силуанов направиха по-трезви и песимистични публични изявления. Те признаха, че Русия е изчерпала значителна част от „свободните си ресурси“ по време на войната и че делът на приходите от петрол и газ в руския федерален бюджет значително намалява.
Междувременно високопоставени американски и украински представители коментираха резултатите от отделни срещи между делегации на САЩ и Украйна, както и на САЩ и Русия, проведени в Маями. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви на 22 декември, че преговорите все още не са разрешили ключови въпроси, включително бъдещето на контролираните от Украйна части на Донецка област, контрола върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, статута на украинските цивилни в окупираните територии, положението на етническите руснаци в Украйна и следвоенното възстановяване на страната.
Ванс подчерта, че Русия „наистина иска“ да установи контрол над цялата Донецка област – искане, което според него би представлявало сериозна заплаха за сигурността на Украйна. Той допълни, че на руските сили би им отнело поне година или повече, за да постигнат това по военен път. ISW обаче оценява, че за подобно настъпление вероятно ще са необходими най-малко две до три години тежки и скъпи боеве.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 22 декември, че украинската и американската делегации са приключили около 90% от преговорите и разполагат с конкретен, макар и все още нефинализиран, план от 20 точки. По думите му планът включва документ за гаранции за сигурност със секретни клаузи и подробности относно следвоенната военна подкрепа за украинската армия, който ще трябва да бъде ратифициран от Сената на САЩ. Зеленски допълни, че е изготвен и първи проект на споразумение за възстановяване на Украйна.
Украинските власти продължават и работата по намиране на правни механизми за провеждане на избори по време на военно положение - тема, по която призовават както САЩ, така и Кремъл. Въпреки това Русия вече сигнализира, че няма да признае украински избори, които не може лесно да манипулира.
Междувременно Русия отхвърли предложението на САЩ за временно прекратяване на огъня. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва не подкрепя подобна мярка и настоя за постоянно примирие, което да отчита т.нар. „коренни причини“ за войната - термин, използван от Кремъл за оправдаване на първоначалните си военни цели и териториални претенции.
На фона на дипломатическите усилия напрежението в Русия ескалира и на вътрешния фронт. Украинските служби за сигурност вероятно стоят зад убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров - началник на отдела за оперативна подготовка в руския Генерален щаб, който загина при взрив на автомобил в Москва на 22 декември. Подобни атаки срещу висши руски военни и свързани с тях фигури зачестяват, което допълнително засилва усещането за нестабилност и уязвимост в руските силови структури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 НАПРАВО ОТ ТРЪБАТА
07:32 23.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ели Стоянова Анонимни служители???
07:33 23.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
Коментиран от #70
07:34 23.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кочо
07:36 23.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха😂😂😂😂
07:37 23.12.2025
14 пак ли тая мантра
07:37 23.12.2025
15 Няма
Коментиран от #65
07:37 23.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Перо
Коментиран от #79
07:38 23.12.2025
19 Вовата все удря
До коментар #16 от "Българка 😺-Маца":И ходи 4 години като ударен от бункер в бункер.
07:39 23.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Русия
Коментиран от #35, #61
07:39 23.12.2025
22 Уфф
07:42 23.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
Коментиран от #33
07:42 23.12.2025
25 Първанов
Коментиран от #38
07:43 23.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 БАЦЕ ЕООД
07:44 23.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Янко Виа
Коментиран от #74
07:45 23.12.2025
33 Е па питай
До коментар #24 от "Само питам":Арменският поп.
07:45 23.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 гръмовержецът
07:50 23.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Айдее пак Базирани глупости
Да, скъпи са! Но не само за Русия, но и за Украйна и Европа! А "оценява" ли ISW, коя от страните първа
ще клекне на килимчето, ако войната продължи с още години? А и когато след време руснаците сами си превземат останалите 20% от Донецк, "оценява" ли ISW, че и отстъпките които предлага сега Путин за постигането на мир, ще отпаднат! И ще ново предложение за мир! А след всеки отказ, всяко следващо предложение на Русия е по-неблагоприятно.
07:52 23.12.2025
42 Като се види източника
Коментиран от #59
07:53 23.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Така е - те
комунистофашистите излъгаха света с една епруветка и нападнаха Ирак❗
07:54 23.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За комунистофашистите дето излъгаха, че няма да се разширяват на изток и.... Русия се оказа на границата им❗
07:55 23.12.2025
47 що за внушение
всичко се гради върху тази вероятност която е измислена от журналиста
07:57 23.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 куку
До коментар #3 от "Костадинов":Все едно гледам Цънцарова и компаньона и Йочев..и по друга ТВ..Николяеф и забравих името и....но уж конкурентна тв..а все от едно котило.. А ти приготви ли цветя да посрещнеш руснаци на Дунав мост? или все още се мотаеш..УЧИ РУСКИ ..Тръмп каза че Европа вече не е приоритет за САЩ...
Коментиран от #55
07:58 23.12.2025
51 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #62
07:58 23.12.2025
52 Карго 200
07:59 23.12.2025
53 Ти за украинския батальон "Еднорог",
До коментар #28 от "Друго любопитно":не си ли чувал? По всички западни медии пишеше с възторг и тук имаше статия дори! На руснаците вероятно са пропуснали да им раздадат презервативи
Ето ни ключът от батаката!
08:00 23.12.2025
54 Ццц
08:00 23.12.2025
55 ще си събираш
До коментар #50 от "куку":кар ан тията
08:00 23.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахахахаха
08:04 23.12.2025
58 Боруна Лом
08:06 23.12.2025
59 Стоянова
До коментар #42 от "Като се види източника":Наредили са ми всеки ден да пускам доклад с оценяванията на ISW и какво посочват!
Не го правя за свое удовствие- и на мен ми писна да ме попържате!
08:06 23.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 В Покровск са затънали
До коментар #21 от "Русия":От Купянск избягаха.
Втарая...🤣
Коментиран от #75
08:08 23.12.2025
62 Ццц
До коментар #51 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Всяка една невежа или дебил винаги е по-щастлива от информиран човек. Ти растеше щастливо дете, защото ти спестиха истината. Но учители и родители всеки ден плачеха и търсеха решение. Много е трудно при забранена ефтаназия...
08:09 23.12.2025
63 Карго 200
Повече убити окупатори,по- весела Коледа!
Коментиран от #69
08:09 23.12.2025
64 Ели ли си, ква си?
Коментиран от #67, #73
08:13 23.12.2025
65 Някой
До коментар #15 от "Няма":Да се радваме ,че не го прави . Защото разполага с всички оръжия ,за да го постигне не за три ,Ами и за час .
08:13 23.12.2025
66 Косто
08:14 23.12.2025
67 А пък
До коментар #64 от "Ели ли си, ква си?":рускитеСвине си мрат.
08:15 23.12.2025
68 Ного
08:15 23.12.2025
69 Някой
До коментар #63 от "Карго 200":За съжаление реалността е друга .
1 800 000 убити украински войници по данни на Украйна . 1:10 са загубите . 200 000 руски ...
Та така се развива войната .
Дано спре братоубийствения конфликт
08:16 23.12.2025
70 Бай Араб
До коментар #9 от "Факти":Като е обратно защо не свършва войната,Русия да обяви победа и край .И Путин пак да може да си ходи където си иска.
Коментиран от #78
08:17 23.12.2025
71 БеГемот
08:18 23.12.2025
72 Начо
Коментиран от #81
08:19 23.12.2025
73 Бай Араб
До коментар #64 от "Ели ли си, ква си?":Бойното поле е на територията на цялата РФ.
Коментиран от #76
08:19 23.12.2025
74 Правилно.
До коментар #32 от "Янко Виа":В целият ЕС руските лъжи вече ще бъдат третирани като заплаха за националната сигурност и ще бъде лежи на топло.
08:20 23.12.2025
75 смотань бандерець..
До коментар #61 от "В Покровск са затънали":А пък масква настъпва в днипро и сумито,и фронта вече го разтегна на 1500км,а такъв голем разкрач зелвения мухал-не мож да направи..оти ще се разчекне
08:20 23.12.2025
76 Така е
До коментар #73 от "Бай Араб":До Днепър са все руски територии.
08:21 23.12.2025
77 Олга
Ето ви “надеждни+ и “сигурни” източници на “обективна “ информация в статията: руски служител /кой?/, източници твърдят/ кои?/, двама анонимни служители са заявили /кои?/, руски академичен източник /кой?/, , отворени източници /кои?/, кремълските представители /кои?/, източници твърдят /кои?/
08:22 23.12.2025
78 Питам
До коментар #70 от "Бай Араб":Кога ще изкарат путин от бункера?
08:22 23.12.2025
79 Левскар
До коментар #18 от "Перо":За четири години РККА си върна Киев, Минск, Донбас, Одеса и проведе парад в Берлин.
За четири години ВС на РФ са на 5 км от гпаницата и превземат Вовчанск.
Друга информация за напредъка на ВС на РФ нужна ли ти е?
08:23 23.12.2025
80 Артилерист
08:24 23.12.2025
81 Това е главната ЛЪЖА
До коментар #72 от "Начо":Путлер,го излъгаха, че го чакат с цветя в Киев.
08:24 23.12.2025
82 В този коментар
08:35 23.12.2025