Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна

Фалшиви или силно изкривени доклади вероятно оформят разбирането на руския президент Владимир Путин за реалната ситуация на бойното поле в Украйна. Financial Times (FT) съобщи на 22 декември, че двама анонимни служители са заявили, че руските военни и службите за сигурност редовно предоставят на Путин актуализации, които преувеличават украинските загуби, подчертават ресурсните предимства на Русия и омаловажават собствените ѝ тактически провали, предава News.bg.

Това се посочва и в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според FT началникът на руския Генерален щаб, армейски генерал Валери Герасимов, лично информира Путин за хода на бойните действия. Източници твърдят, че „розовата картина“, представяна по време на военните брифинги, е накарала руския президент да вярва, че Русия може да спечели войната. В същото време Путин редовно се среща и с т.нар. „доверени лица“, които го предупреждават, че войната се е превърнала в нарастваща тежест за руската икономика.

Washington Post съобщи на 22 декември, че руски служител е предупредил за възможна банкова или дългова криза в страната и е заявил, че управляващите „не искат дори да мислят за продължаване на войната или за нова ескалация“.

Руски академичен източник, близък до висши дипломати в Кремъл, е заявил пред Washington Post, че 2026 г. вероятно ще бъде „първата наистина трудна година“ за Русия от началото на войната. Въпреки това той смята, че нарастващите икономически проблеми няма да доведат до сериозни социални или политически сътресения.

Докладите на FT и Washington Post съвпадат с наблюденията на ISW, базирани на информация от отворени източници, за широко разпространена култура на лъжа в руската армия. Това рязко контрастира с по-голямата готовност на кремълските представители, отговарящи за икономиката, да представят по-реалистични оценки пред Путин. Високопоставени военни, включително Герасимов и руският министър на отбраната Андрей Белоусов, наскоро публично докладваха за ситуацията на фронта, представяйки преувеличени и в редица случаи неверни твърдения за руски успехи.

За разлика от тях председателят на Руската централна банка Елвира Набиулина и министърът на финансите Антон Силуанов направиха по-трезви и песимистични публични изявления. Те признаха, че Русия е изчерпала значителна част от „свободните си ресурси“ по време на войната и че делът на приходите от петрол и газ в руския федерален бюджет значително намалява.

Междувременно високопоставени американски и украински представители коментираха резултатите от отделни срещи между делегации на САЩ и Украйна, както и на САЩ и Русия, проведени в Маями. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви на 22 декември, че преговорите все още не са разрешили ключови въпроси, включително бъдещето на контролираните от Украйна части на Донецка област, контрола върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, статута на украинските цивилни в окупираните територии, положението на етническите руснаци в Украйна и следвоенното възстановяване на страната.

Ванс подчерта, че Русия „наистина иска“ да установи контрол над цялата Донецка област – искане, което според него би представлявало сериозна заплаха за сигурността на Украйна. Той допълни, че на руските сили би им отнело поне година или повече, за да постигнат това по военен път. ISW обаче оценява, че за подобно настъпление вероятно ще са необходими най-малко две до три години тежки и скъпи боеве.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 22 декември, че украинската и американската делегации са приключили около 90% от преговорите и разполагат с конкретен, макар и все още нефинализиран, план от 20 точки. По думите му планът включва документ за гаранции за сигурност със секретни клаузи и подробности относно следвоенната военна подкрепа за украинската армия, който ще трябва да бъде ратифициран от Сената на САЩ. Зеленски допълни, че е изготвен и първи проект на споразумение за възстановяване на Украйна.

Украинските власти продължават и работата по намиране на правни механизми за провеждане на избори по време на военно положение - тема, по която призовават както САЩ, така и Кремъл. Въпреки това Русия вече сигнализира, че няма да признае украински избори, които не може лесно да манипулира.

Междувременно Русия отхвърли предложението на САЩ за временно прекратяване на огъня. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва не подкрепя подобна мярка и настоя за постоянно примирие, което да отчита т.нар. „коренни причини“ за войната - термин, използван от Кремъл за оправдаване на първоначалните си военни цели и териториални претенции.

На фона на дипломатическите усилия напрежението в Русия ескалира и на вътрешния фронт. Украинските служби за сигурност вероятно стоят зад убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров - началник на отдела за оперативна подготовка в руския Генерален щаб, който загина при взрив на автомобил в Москва на 22 декември. Подобни атаки срещу висши руски военни и свързани с тях фигури зачестяват, което допълнително засилва усещането за нестабилност и уязвимост в руските силови структури.