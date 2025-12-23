Новини
Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна

Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна

23 Декември, 2025 07:29

Според Financial Times и ISW руското военно командване системно преувеличава успехите на бойното поле, докато икономическите сигнали стават все по-тревожни

Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фалшиви или силно изкривени доклади вероятно оформят разбирането на руския президент Владимир Путин за реалната ситуация на бойното поле в Украйна. Financial Times (FT) съобщи на 22 декември, че двама анонимни служители са заявили, че руските военни и службите за сигурност редовно предоставят на Путин актуализации, които преувеличават украинските загуби, подчертават ресурсните предимства на Русия и омаловажават собствените ѝ тактически провали, предава News.bg.

Това се посочва и в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според FT началникът на руския Генерален щаб, армейски генерал Валери Герасимов, лично информира Путин за хода на бойните действия. Източници твърдят, че „розовата картина“, представяна по време на военните брифинги, е накарала руския президент да вярва, че Русия може да спечели войната. В същото време Путин редовно се среща и с т.нар. „доверени лица“, които го предупреждават, че войната се е превърнала в нарастваща тежест за руската икономика.

Washington Post съобщи на 22 декември, че руски служител е предупредил за възможна банкова или дългова криза в страната и е заявил, че управляващите „не искат дори да мислят за продължаване на войната или за нова ескалация“.

Руски академичен източник, близък до висши дипломати в Кремъл, е заявил пред Washington Post, че 2026 г. вероятно ще бъде „първата наистина трудна година“ за Русия от началото на войната. Въпреки това той смята, че нарастващите икономически проблеми няма да доведат до сериозни социални или политически сътресения.

Докладите на FT и Washington Post съвпадат с наблюденията на ISW, базирани на информация от отворени източници, за широко разпространена култура на лъжа в руската армия. Това рязко контрастира с по-голямата готовност на кремълските представители, отговарящи за икономиката, да представят по-реалистични оценки пред Путин. Високопоставени военни, включително Герасимов и руският министър на отбраната Андрей Белоусов, наскоро публично докладваха за ситуацията на фронта, представяйки преувеличени и в редица случаи неверни твърдения за руски успехи.

За разлика от тях председателят на Руската централна банка Елвира Набиулина и министърът на финансите Антон Силуанов направиха по-трезви и песимистични публични изявления. Те признаха, че Русия е изчерпала значителна част от „свободните си ресурси“ по време на войната и че делът на приходите от петрол и газ в руския федерален бюджет значително намалява.

Междувременно високопоставени американски и украински представители коментираха резултатите от отделни срещи между делегации на САЩ и Украйна, както и на САЩ и Русия, проведени в Маями. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви на 22 декември, че преговорите все още не са разрешили ключови въпроси, включително бъдещето на контролираните от Украйна части на Донецка област, контрола върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, статута на украинските цивилни в окупираните територии, положението на етническите руснаци в Украйна и следвоенното възстановяване на страната.

Ванс подчерта, че Русия „наистина иска“ да установи контрол над цялата Донецка област – искане, което според него би представлявало сериозна заплаха за сигурността на Украйна. Той допълни, че на руските сили би им отнело поне година или повече, за да постигнат това по военен път. ISW обаче оценява, че за подобно настъпление вероятно ще са необходими най-малко две до три години тежки и скъпи боеве.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 22 декември, че украинската и американската делегации са приключили около 90% от преговорите и разполагат с конкретен, макар и все още нефинализиран, план от 20 точки. По думите му планът включва документ за гаранции за сигурност със секретни клаузи и подробности относно следвоенната военна подкрепа за украинската армия, който ще трябва да бъде ратифициран от Сената на САЩ. Зеленски допълни, че е изготвен и първи проект на споразумение за възстановяване на Украйна.

Украинските власти продължават и работата по намиране на правни механизми за провеждане на избори по време на военно положение - тема, по която призовават както САЩ, така и Кремъл. Въпреки това Русия вече сигнализира, че няма да признае украински избори, които не може лесно да манипулира.

Междувременно Русия отхвърли предложението на САЩ за временно прекратяване на огъня. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва не подкрепя подобна мярка и настоя за постоянно примирие, което да отчита т.нар. „коренни причини“ за войната - термин, използван от Кремъл за оправдаване на първоначалните си военни цели и териториални претенции.

На фона на дипломатическите усилия напрежението в Русия ескалира и на вътрешния фронт. Украинските служби за сигурност вероятно стоят зад убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров - началник на отдела за оперативна подготовка в руския Генерален щаб, който загина при взрив на автомобил в Москва на 22 декември. Подобни атаки срещу висши руски военни и свързани с тях фигури зачестяват, което допълнително засилва усещането за нестабилност и уязвимост в руските силови структури.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НАПРАВО ОТ ТРЪБАТА

    35 7 Отговор
    FT и WP са сменили отходите и е станала идеална статия за факти.

    07:32 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ели Стоянова Анонимни служители???

    36 9 Отговор
    Фейкове и маниполации!! Не се чете!

    07:33 23.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    31 8 Отговор
    Изкривена реалност в Кремъл: как фалшивите доклади подвеждат Путин за войната в Украйна, според ЕвроУмниците

    Коментиран от #70

    07:34 23.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кочо

    13 22 Отговор
    Още се търси оня генерал дето излъга,че Купянск е бил превзет.Изглежда се е присъединил към вчерашният.

    07:36 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха😂😂😂😂

    26 9 Отговор
    Всички знаем че, ВСУ е пред Кремъл, само Путин не знае! 😂😂😂😂

    07:37 23.12.2025

  • 14 пак ли тая мантра

    22 6 Отговор
    да да знаеме за вашите НЕизкривени достоверности за войната и контранаступа … путин умря три пъти русия свърши ракетите преди две години бандеро-нацистите стигнаха до москва и какво ли още не

    07:37 23.12.2025

  • 15 Няма

    12 13 Отговор
    такова нещо, Русия печели. Сега до 3 дни ще завземе Покровск и после Киев, Берлин, Лисабон, Лондон и Ню Йорк. Само пустия Покровск да успее да вземе дето 4 години затънаха там, другото е лесно

    Коментиран от #65

    07:37 23.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    15 9 Отговор
    Излиза, че до сега руската армия е напредвала стремително с лъжлива информация! Ами сега, ако премине на истинска, какво ще стане с ционисткия режим?

    Коментиран от #79

    07:38 23.12.2025

  • 19 Вовата все удря

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Българка 😺-Маца":

    И ходи 4 години като ударен от бункер в бункер.

    07:39 23.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Русия

    9 12 Отговор
    е много силна, ако не вярвате гледайте Мосфилм и ще повярвате. Не гледайте как са затънали в Покровск, това не се брои

    Коментиран от #35, #61

    07:39 23.12.2025

  • 22 Уфф

    18 5 Отговор
    Западните бандити продължават да вярват на своите розови сънища за разрушена Русия!?

    07:42 23.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    21 6 Отговор
    Защо трябва да помагаме на страна , която печели. В случая Украйна. Помага се обикновено на губещия. Така че, тези милиард лева народна пара за укрите може да си ги оставим за нас.

    Коментиран от #33

    07:42 23.12.2025

  • 25 Първанов

    7 13 Отговор
    Винаги комунистофашистите от кремъл са лъгали!

    Коментиран от #38

    07:43 23.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БАЦЕ ЕООД

    7 4 Отговор
    ехааа, ако сме стигнали дотам, значи на зеленски вече някой му зарежда револвера

    07:44 23.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Янко Виа

    15 3 Отговор
    А на швейцарският о.з. полковник от разузнаването Жак Бо ,работил преди в централата на нато и живеещ в Белгия му бяха блокирани банковите сметки и правото да пътува в ЕС уж заради проруски изказвания от Министерсвото на Истината в Брюксел .

    Коментиран от #74

    07:45 23.12.2025

  • 33 Е па питай

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Само питам":

    Арменският поп.

    07:45 23.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 гръмовержецът

    5 2 Отговор
    Не чета ! Няма нужда .....

    07:50 23.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Айдее пак Базирани глупости

    12 1 Отговор
    "ISW обаче оценява, че за подобно настъпление вероятно ще са необходими най-малко две до три години тежки и скъпи боеве"

    Да, скъпи са! Но не само за Русия, но и за Украйна и Европа! А "оценява" ли ISW, коя от страните първа
    ще клекне на килимчето, ако войната продължи с още години? А и когато след време руснаците сами си превземат останалите 20% от Донецк, "оценява" ли ISW, че и отстъпките които предлага сега Путин за постигането на мир, ще отпаднат! И ще ново предложение за мир! А след всеки отказ, всяко следващо предложение на Русия е по-неблагоприятно.

    07:52 23.12.2025

  • 42 Като се види източника

    7 3 Отговор
    може да не се чете нататък. Пропагандата срещу Русия е без край.

    Коментиран от #59

    07:53 23.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    И три-е - нето ви е РОЗОВО❗
    Така е - те
    комунистофашистите излъгаха света с една епруветка и нападнаха Ирак❗

    07:54 23.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    три-е - нето ви е РОЗОВО❗
    За комунистофашистите дето излъгаха, че няма да се разширяват на изток и.... Русия се оказа на границата им❗

    07:55 23.12.2025

  • 47 що за внушение

    10 0 Отговор
    още първото изречение фигурира думата ВЕРОЯТНО
    всичко се гради върху тази вероятност която е измислена от журналиста

    07:57 23.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 куку

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Костадинов":

    Все едно гледам Цънцарова и компаньона и Йочев..и по друга ТВ..Николяеф и забравих името и....но уж конкурентна тв..а все от едно котило.. А ти приготви ли цветя да посрещнеш руснаци на Дунав мост? или все още се мотаеш..УЧИ РУСКИ ..Тръмп каза че Европа вече не е приоритет за САЩ...

    Коментиран от #55

    07:58 23.12.2025

  • 51 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 7 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #62

    07:58 23.12.2025

  • 52 Карго 200

    2 4 Отговор
    Местоимение за руски генерал "беше/бяха"

    07:59 23.12.2025

  • 53 Ти за украинския батальон "Еднорог",

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Друго любопитно":

    не си ли чувал? По всички западни медии пишеше с възторг и тук имаше статия дори! На руснаците вероятно са пропуснали да им раздадат презервативи
    Ето ни ключът от батаката!

    08:00 23.12.2025

  • 54 Ццц

    4 1 Отговор
    А щом измамата действа защо FT трябва да я казва на цял свят? 🤣. Много е тъпо, тъкмо Путин е захапал стръвта. Не се ли борим (вероятно) Русия да се разпадне ? (по невероятен начин ). Трайте си, нали вашият дрогиран пудел (вероятно) ви информира на 100 % с факти? (Вероятно) Цялата статия случайно (вероятно) е сглобена от партийната преса на демократите? .... Трагични сте, чесно!

    08:00 23.12.2025

  • 55 ще си събираш

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "куку":

    кар ан тията

    08:00 23.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахахахаха

    2 2 Отговор
    Такъв геноцид не съм виждал срещу никоя друга армия както е срещу украинската, мъчно ми е за тези 2 млн украинци които няма да могат да се радват а децата си и семействата си по вина на един наркоман

    08:04 23.12.2025

  • 58 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    Русняците лъжат бетер циганин.

    08:06 23.12.2025

  • 59 Стоянова

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Като се види източника":

    Наредили са ми всеки ден да пускам доклад с оценяванията на ISW и какво посочват!
    Не го правя за свое удовствие- и на мен ми писна да ме попържате!

    08:06 23.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 В Покровск са затънали

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Русия":

    От Купянск избягаха.
    Втарая...🤣

    Коментиран от #75

    08:08 23.12.2025

  • 62 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Всяка една невежа или дебил винаги е по-щастлива от информиран човек. Ти растеше щастливо дете, защото ти спестиха истината. Но учители и родители всеки ден плачеха и търсеха решение. Много е трудно при забранена ефтаназия...

    08:09 23.12.2025

  • 63 Карго 200

    3 4 Отговор
    Единствено важно и друго важно няма,е да умрат и осакатеят възможно най-много окупатори!
    Повече убити окупатори,по- весела Коледа!

    Коментиран от #69

    08:09 23.12.2025

  • 64 Ели ли си, ква си?

    4 2 Отговор
    Поредната мисирка любеща 0краина. Алооууу слез на земята, виж кой къде е на бойното поле и тогава пиши ,кой кого подвежда.

    Коментиран от #67, #73

    08:13 23.12.2025

  • 65 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма":

    Да се радваме ,че не го прави . Защото разполага с всички оръжия ,за да го постигне не за три ,Ами и за час .

    08:13 23.12.2025

  • 66 Косто

    2 0 Отговор
    В ИНформационната войня е така. И двете страни лъжат като за последно. Путин бил подвеждан, ами и с Вселенски също е така. Но те си имат "свои очи и уши", които им докладват лошите неща по фронтовете, които иначе се замазват. Така че, по-добре мислете как да се измъкнете от прегръдката на Боата мили зайчета.

    08:14 23.12.2025

  • 67 А пък

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ели ли си, ква си?":

    рускитеСвине си мрат.

    08:15 23.12.2025

  • 68 Ного

    1 0 Отговор
    Ного надеждни источници на тая информация бе - Фт ИСВ???

    08:15 23.12.2025

  • 69 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Карго 200":

    За съжаление реалността е друга .
    1 800 000 убити украински войници по данни на Украйна . 1:10 са загубите . 200 000 руски ...
    Та така се развива войната .
    Дано спре братоубийствения конфликт

    08:16 23.12.2025

  • 70 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Като е обратно защо не свършва войната,Русия да обяви победа и край .И Путин пак да може да си ходи където си иска.

    Коментиран от #78

    08:17 23.12.2025

  • 71 БеГемот

    2 2 Отговор
    Ми както украинските в Киев и оттам при брюкселското зеле....

    08:18 23.12.2025

  • 72 Начо

    2 2 Отговор
    Прецакаха се рушняците като нападнаха Украйна

    Коментиран от #81

    08:19 23.12.2025

  • 73 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ели ли си, ква си?":

    Бойното поле е на територията на цялата РФ.

    Коментиран от #76

    08:19 23.12.2025

  • 74 Правилно.

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Янко Виа":

    В целият ЕС руските лъжи вече ще бъдат третирани като заплаха за националната сигурност и ще бъде лежи на топло.

    08:20 23.12.2025

  • 75 смотань бандерець..

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "В Покровск са затънали":

    А пък масква настъпва в днипро и сумито,и фронта вече го разтегна на 1500км,а такъв голем разкрач зелвения мухал-не мож да направи..оти ще се разчекне

    08:20 23.12.2025

  • 76 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Бай Араб":

    До Днепър са все руски територии.

    08:21 23.12.2025

  • 77 Олга

    0 3 Отговор
    Държат ни за овце и се опитват да ни манипулират като овце.

    Ето ви “надеждни+ и “сигурни” източници на “обективна “ информация в статията: руски служител /кой?/, източници твърдят/ кои?/, двама анонимни служители са заявили /кои?/, руски академичен източник /кой?/, , отворени източници /кои?/, кремълските представители /кои?/, източници твърдят /кои?/

    08:22 23.12.2025

  • 78 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Бай Араб":

    Кога ще изкарат путин от бункера?

    08:22 23.12.2025

  • 79 Левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Перо":

    За четири години РККА си върна Киев, Минск, Донбас, Одеса и проведе парад в Берлин.

    За четири години ВС на РФ са на 5 км от гпаницата и превземат Вовчанск.

    Друга информация за напредъка на ВС на РФ нужна ли ти е?

    08:23 23.12.2025

  • 80 Артилерист

    1 0 Отговор
    "Достоверността" на информацията на съчинението се основава на двама "АНОНИМНИ СЛУЖИТЕЛИ" и един "руски академичен източник", също анонимен. Също така споменаването на руски официални лица звучи подигравателно и явна доза съмнение-"преувеличени и в редица случаи неверни твърдения за успехи на фронта"-относно твърденията им. Съвсем по друг начин звучи написаното за Зеленски-благо, логично и баш как си требе. В този си вид матряла нагледно показва, както обикновено тука, откровена тенденциозност и пропагандни лъжи при представяне на Русия и нейните представители.

    08:24 23.12.2025

  • 81 Това е главната ЛЪЖА

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Начо":

    Путлер,го излъгаха, че го чакат с цветя в Киев.

    08:24 23.12.2025

  • 82 В този коментар

    0 0 Отговор
    ще обясня, защо най-умешо.ползвания инструмент от пидирацията - лъжата е най-доброто оръжие на Запада и Украйна в борбата срещу Кремълското зло. Когато руското командване лъже, а както виждаме и ресорните пропагандни Тро Ло Be в коментаторите постоянно бълват лъжи ползвайки информация от прокремълски източници, джуджето си мисли, че пИчелИ , ослушва се и съответно това му струва нови 30-40,000 души за месеца, нови рафинерии, резервоари с нафта, танкери, и военна техника. Разбира се гордите рашисти никога няма да признаят, че финансовата цена на всичко това е ужасно висока, но по-важното в че по този начин Западът постига ефектът на сварената жаба. Путин ще продължи да налива воден от фалшивото усещане че победата е близо, докато в един момент ресурсите му да води войната ще бъдат с цената на нов Голодомор за руското население. Е, на лъжата краката не само са къси ами и в един момент могат да доведат до това да си удариш лошо главата.

    08:35 23.12.2025

