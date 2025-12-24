SANA: Външният и военният министър на Сирия обсъдиха с Путин повишаване на отбранителните способности на Дамаск

Сирийският външен министър Асаад ал-Шейбани и министърът на отбраната Мурхаф Абу Каср обсъдиха начини за развитие на двустранно военно-техническо партньорство с руския президент Владимир Путин, се казва в официално изявление, публикувано от информационната агенция SANA.

„Сътрудничеството с Руската федерация в областта на отбраната е насочено към укрепване на сигурността и стабилността в Сирия и целия регион на Близкия изток“, се казва в изявлението. В него се добавя, че разговорите са се фокусирали върху „повишаване на отбранителните способности на сирийската армия чрез модернизация на военната техника и въвеждане на съвременни разработки, както и трансфер на военно-технически опит“.

SANA добавя, че „особен акцент е поставен върху стратегическия характер на сътрудничеството във военно-промишления комплекс“.

В изявлението се добавя, че докато обсъждаха последните регионални и глобални развития, страните са подчертали „значението на политическата и дипломатическа координация между Дамаск и Москва на международни форуми“.

На срещата са обсъдени перспективите за разширяване на търговските и икономическите връзки между двете страни, проекти за възстановяване и развитие на икономическата инфраструктура и привличане на инвестиции в Сирия, добави агенцията.

„Разширяването на двустранната търговия и партньорствата с Русия има за цел да окаже положително въздействие върху сирийската икономика и да допринесе за подобряване на жизнения стандарт на населението“, се казва в изявлението.

Пресслужбата на Кремъл все още не е обявила за подобен контакт.