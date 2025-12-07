„Хамас“ ще предаде оръжията си на палестинската власт, ако израелската окупация на Газа приключи

Палестинската ислямистка групировка „Хамас“ обяви, че е готова да предаде оръжията си на Палестинската автономна власт, управляваща ивицата Газа, при условие че окупацията ѝ от израелската армия приключи, предаде Франс прес.

„Нашите оръжия са свързани с окупацията и агресията“, заяви в изявление лидерът на групировката и ръководител на преговорния екип на „Хамас“ Халил ал Хая.

„Ако окупацията приключи, тези оръжия ще бъдат поставени под властта на държавата.“ На въпрос по темата от АФП от офиса на Халил ал Хая уточниха, че той е имал предвид суверенна и независима палестинска държава.

„Приемаме разполагането на сили на ООН като разделителни сили, натоварени със задачата да наблюдават границите и да гарантират спазването на прекратяването на огъня в Газа“, добави Халил ал Хая, като по този начин изключи разполагането на международни сили, чиято мисия би била да разоръжат групировката.

Катар и Египет призоваха Израел да изтегли войските си от палестинската територия и бързо да бъдат разположени международни сили за консолидиране на крехкото примирие с „Хамас“, предаде Франс прес.

Тези мерки са само част от втория етап на плана за мир в Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, в който Катар и Египет имат посредническа роля, допълва агенцията.



Първата фаза на плана, с прилагането на примирие през октомври, призоваваше за връщането на всички израелски заложници, държани от ислямистката групировка „Хамас“ в Газа, в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници от затвори в Израел. Тя включваше и частично изтегляне на израелските сили от ивицата Газа, които запазиха контрол над приблизително половината от територията ѝ.

„Намираме се в критичен момент (...) Все още не можем да считаме, че има прекратяване на огъня; прекратяване на огъня може да бъде цялостно само с пълното изтегляне на израелските сили и връщане към стабилност в Газа“, заяви в събота катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани на конференция в Доха.



„В момента ние - Катар, Турция, Египет и Съединените щати - се срещаме, за да преминем към следващата фаза“, отбеляза той.



Египетският външен министър Бадр Абделати и катарският му колега „подчертаха важността на продължаващите усилия за прилагане на мирното споразумение (...) във всичките му етапи“, посочиха от египетското ведомство след среща между двамата първи дипломати на Египет и Катар в кулоарите на конференцията „Доха Форум“.