Новини
Свят »
Северна Македония »
Мицкоски: Имаме открит проблем с България, но отсреща няма събеседник

Мицкоски: Имаме открит проблем с България, но отсреща няма събеседник

7 Декември, 2025 08:35, обновена 7 Декември, 2025 07:54 1 907 43

  • мицкоски-
  • рсм-
  • конституция

Българите може да са още утре в Конституцията, заяви премиерът на РСМ

Мицкоски: Имаме открит проблем с България, но отсреща няма събеседник - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Имаме открит проблем с България, но не изглежда да има събеседник от другата страна. Имаме желание да постигнем справедливо споразумение, но за всяко споразумение искам да знам, за разлика от моите предшественици в правителството, какво получават Македония и нейните граждани от всичко това.

Такова мнение изрази премиерът на РСМ Християн Мицкоски в Кавадарци след преизбирането му за президент на ВМРО-ДПМНЕ, цитиран от МКД.

"Искам да знам какво точно бъдеще ще осигурим на нашия народ. Европейският съюз изглежда не желае да очарова този процес, главно заради собствените си вътрешни проблеми", заяви още Мицкоски, допълвайки, че РСМ е дала много по пътя си към ЕС.

"Нека бъдем реалисти, трябва да обръщаме внимание преди всичко на домашните, за да осигурим бъдеще за всички граждани - македонци, албанци, турци, роми, сърби, лахи, бошняци и всички останали", подчерта Мицкоски.

Според него проблемът не е в самото включване на българите в Конституцията, а в новите условия, които могат да последват след това.

"Въпросът с България не е дали ще има българи в Конституцията. Те могат да са там от утре и нямам проблем с това, проблемът е, че това не е краят, а тук ще започнат нови и нови условия, и Македония ще се превърне в нов експеримент, след като смени името си два пъти, смени знамето, документите и кой знае колко пъти е сменяла Конституцията," обясни той.

Според премиера, решението трябва да гарантира, че идентичността на страната ще бъде запазена.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    45 0 Отговор
    Е...п....м...,сръбско л....о!

    07:59 07.12.2025

  • 3 Скопие?? Гърците ви държана повече

    60 0 Отговор
    От 20 год на "Старт" , докато решите, че не само вие сте Македонци на Балканите! Македония е Географска област, нищо друго!

    07:59 07.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    20 13 Отговор
    Не, нямате никакви проблеми с България !!!
    Но, ако създавате проблеми, F-16 Block 70 бързо ще ги реши, както решава прблемите в Русия 😁👍

    Коментиран от #24

    08:01 07.12.2025

  • 5 Сесесере

    23 32 Отговор
    Където има намесен руснак, резултата е един и същ! Мизерия, глад, пропилян живот!

    Коментиран от #21

    08:01 07.12.2025

  • 6 98798

    46 0 Отговор
    албанскамакедония почна пак с театрите

    08:02 07.12.2025

  • 7 Орбан

    11 15 Отговор
    Ще помогнем на нашите
    Северно Македонски Братя.
    Ще прецакаме България
    Северна Македония ще влезе в ЕС
    През задната врата.
    Още един Руски Актив в ЕС
    Е нашия план .

    Коментиран от #14

    08:02 07.12.2025

  • 8 КАТО МОЖЕ

    27 0 Отговор
    Вкарай ги от понеделник. Нали си юнак не само на приказки.

    08:05 07.12.2025

  • 9 койдазнай

    34 0 Отговор
    Скопските поличтичари си измислят всякакви причина, за да не влязат в ЕС. За тях дружбата със српските им родители е, като въздуха и водата, без нея те няма как да съществуват.

    08:05 07.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Здрасти

    25 0 Отговор
    Защо занимавате нас европейците с тези балкански прuмaтu?

    08:11 07.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснаков

    26 0 Отговор
    Стакъв Премиер, РСМ няма да стигне далече....

    Коментиран от #15, #16

    08:13 07.12.2025

  • 14 Егеш мегеш

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Орбан":

    Дори и мобилен оператор им обеща понеже вече бизнеса с газа западна!

    08:15 07.12.2025

  • 15 чудесно

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаков":

    Дай Боже.

    08:17 07.12.2025

  • 16 Щъркел

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаков":

    Тия са са същите като Укросите ,само че на Балканите .
    Ма ,както е тръгнало ,ще ги превзеват шиптърите .
    Честитооооо сръбски мекеретаа

    08:19 07.12.2025

  • 17 Оходен

    17 0 Отговор
    Ами крайно време е драги ми смехурко да си определите пола,на къде ще се наведете защото може и без знаме да останете, както сте тръгнали и да Ви присъединят под едно червено!

    08:21 07.12.2025

  • 18 Абе мицко

    17 1 Отговор
    Ни бугарите живееме много лошо в еуропската уния. Ий сега и ойрото ни натресоха. За какво сакате и вие да живеете лошо не знам. Ей го де е Китай. Отивай клякай на Си. Татко ти в Београд отдавна му клекна.

    08:25 07.12.2025

  • 19 Тоя

    13 4 Отговор
    Що се прави на неразбрал какво я чака Северна Македония като я приемат в ЕС-то. Истината е проста: вместо да командват от Белград ще го командват от Брюксел и Вашингтон. Ако не вярва нека погледнем България и управниците и.

    Коментиран от #20, #22

    08:28 07.12.2025

  • 20 Мицко

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тоя":

    Ма не. Еуропската уния много сака Македония заради 11 000 годишната македонска история.

    08:29 07.12.2025

  • 21 Есесере

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сесесере":

    А където има намесени американци какво има? Или примери искаш.

    08:32 07.12.2025

  • 22 Оня

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Тоя":

    Пак по добре отколкото Московско ханство.

    08:39 07.12.2025

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    11 1 Отговор
    тия ша видят Европата през криф маракон. Тъпа инатлива сган

    08:48 07.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мицкоски е бугарин

    13 0 Отговор
    Без признаване на историческата действителност и участие на българите във властта, няма да стане нищо. Така стана с албанците, така стана с Гърция, така ще стане и с България.

    08:58 07.12.2025

  • 26 Ни проблем, ни зор имаме

    12 0 Отговор
    Ни проблем, ни зор имаме. Бяха 20 години зад нас, станаха 30. Ние не се пънем да емигрираме при тях.

    08:59 07.12.2025

  • 27 Ето

    8 1 Отговор
    Украйна падна, следва северомакедония.

    09:00 07.12.2025

  • 28 Нарича се северомакедония

    13 0 Отговор
    Северомакедония има северомакедонски идентитет от 2016 година. Тогава е основана държавата северомакедония.

    09:03 07.12.2025

  • 29 Перо

    11 0 Отговор
    Тоя македонист и сърбоман не разбра ли, че неговия проблем не е БГ, а условията и изпълнението на договорите с ЕС! Това не е пазар, да прави пазарлъци и да иска гаранции, които не са давани на нито една страна членка! Не разбра ли, че по никой начин не може да вкара македонизма и фалшивата история и култура в ЕС. Сега е замислил някаква нова титова Конституция /Устав/, в съответствие с принципите на АСНОМ, формирование от сталинския комунизъм. Тази сталинистка формация се величае до небето. Мицкоски връща РСМ в 1944-45 г. Чипът му е сбъркан! Тръгнал е и да променя ЕС с някакви титови постановки! Излиза, че ЕС иска да кандидатства за влизане в РСМ и Мицкоски дава условията! Жалко за населението там!

    09:08 07.12.2025

  • 30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Този е поредният идддиот, който си мисли, че ВИНАГИ другите са виновни...

    Коментиран от #32

    09:08 07.12.2025

  • 31 Пешо

    8 0 Отговор
    Ако искаш нещо да го направиш го правиш ако не се търсиш причина да не го направиш

    09:10 07.12.2025

  • 32 Здрасти

    13 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ако не е плюенето по България, северните македонци на практика нямат политика :)))

    09:11 07.12.2025

  • 33 Мимч

    7 0 Отговор
    Правите всичко,само на приказки.Кой ви е казал нещо за единчността.Просто отбягвате българите да признаете и всичко овъртите и сучите само и само да не стане. ..

    09:15 07.12.2025

  • 34 Титак

    3 0 Отговор
    Справедливо споразумение.....справедлив мир....тия да не са роднини нещо ??

    09:20 07.12.2025

  • 35 Добре

    1 0 Отговор
    Пратете им Велизар Енчев да събеседват

    09:21 07.12.2025

  • 36 Руснаков

    5 0 Отговор
    Царете на празните приказки,казаха им че за да продължат преговорите българите в РСМ трябва да бъдат включени в Конституцията...КОЕ ОТ ТОВА НЕ РАЗБРАХА ДЕБЕЛИТЕ МАКЕДОНОБЪЛГАРСКИ КРАТУНИ..Те самите не са наясно със себе си,как да им се помогне...

    09:23 07.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Железният светилник

    0 1 Отговор
    Тези ви се подиграват. Нито Сърбия ги пуска в ЕС, нито ЕС ще ги приеме, но можем да ползваме положението за утвърждаваме антибългаризъм по укарински модел

    09:28 07.12.2025

  • 39 Алу, НАТО

    1 1 Отговор
    Ако фашистите искат кашкавал и муниции за фронта, цената е както преди

    09:31 07.12.2025

  • 40 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Няколко пъти съм задавал въпроса и срещам пълно мълчание....ЗАЩО НЕ СЕ ОТВАРЯТ АРХИВИТЕ ,ЗА ПОМАКЕДОНЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ...някой наясно ли е с този проблем...Има архиви но са с гриф строго секретно..ЗАЩО...

    09:36 07.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Данчо ментето

    0 0 Отговор
    Истинско копие на украинската върхушка, нацист до мозъка на костите! Ще отрича българите в тяхната конституция, а в същото време ще иска помощ! Половината македонци имат български паспорти за да могат да се предвиждат свободно, но ни и мразят! Трябва да има по сериозно интервю при издаване на документи, и задължително уседналост с трудов договор в България!

    09:37 07.12.2025

  • 43 Читател

    1 0 Отговор
    Проблема е в главата ти ?

    09:39 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания