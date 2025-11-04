Новини
Politico: Скопие очаква една от най-критичните оценки в тазгодишния доклад за разширяването на ЕС

4 Ноември, 2025 05:37, обновена 4 Ноември, 2025 05:42 739 4

  • рсм-
  • ес-
  • доклад-
  • разширяване-
  • критики

Той ще бъде представен от еврокомисаря Марта Кос

Politico: Скопие очаква една от най-критичните оценки в тазгодишния доклад за разширяването на ЕС - 1
Марта Кос, Снимка: YouTube
БНР БНР

Северна Македония ще получи една от най-критичните оценки в тазгодишния доклад за разширяването на ЕС, който ще бъде представен от еврокомисаря Марта Кос.

Според документа, цитиран от "Политико", Брюксел е все по-недоволен от липсата на напредък в кандидатурата на страната, наред със Сърбия и Босна и Херцеговина.

Особено тежки ще са думите за Белград, но и Скопие няма да избегне критиките - знак, че вълната от еврооптимизъм, която обхвана региона след руската агресия в Украйна, започва да се сблъсква с политическите реалности и колебливите реформи на място.

"Вече не можем да си позволим кандидатите да се крият зад двусмислени позиции", е казала Кос пред френски депутати.

Въпреки заявения ентусиазъм от страна на Европейската комисия, усещането в Съвета на ЕС е друго според "Политико". Там предпочитат бавен и предпазлив подход, подчертавайки нуждата страните-кандидати да са "истински готови" преди да бъдат приети. На този фон се засилва усещането, че Северна Македония може да остане в периферията на разширителния процес още дълго.

Съвсем различна е картината за Албания и Черна гора, които са сред най-похвалените държави в доклада. Черна гора е дори спрягана за потенциален нов член още през 2027 г.

Комисията ще използва документа, за да подчертае разширяването като ключов геополитически инструмент. Затова в него ще има и специален акцент върху Украйна и Молдова. Засега обаче двете страни са блокирани от ветото на Унгария.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 критична оценка ли

    10 0 Отговор
    Скопие показа недвусмислено толкова брутално и неадекватно поведение, че и в Африканския съюз биха били за приемане след Боко Харам и ИД.

    Омраза. геноцинди тенденции, затъване в хулене на измислен враг, капсулиране. заглушаване на чуждото мнение, плурализма е забранен... Превръщат се в ГЕТО!

    05:47 04.11.2025

  • 2 ами ние им го казахме

    8 0 Отговор
    Ама те си мсилят, че целокупна Европа им седи на колене да ги моли да благоволят да влязат.
    Скопие ще се влачи в интеграцията десетилетия. Ще бъдат изпреварени като малка гара от Сърбия, Черна гора и може би дори Босна.

    05:49 04.11.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    НЕ - северна македония !
    СЕВЕРО-ЗАПАДНА македония !!!

    06:16 04.11.2025

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Македонистите са чугунени глави и магарешки инат! Сега се разбира през каква дресировка са минали за 80 г. Вече не подлежат на лечение и няма лек! Ръководното им лого е: “Едно си баба да знае, едно си баба да бае” и “Немам доказ, али твърдам”! Какъв ЕС, какви 5 лв.? Тия трябва да бъдат оградени с берлинска стена и никакво излизане, носят зараза от оглупяване и олигофрения!

    06:34 04.11.2025

