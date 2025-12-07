Нетаняху и Тони Блеър обсъждали бъдещето на Газа на тайна среща

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел поверителна среща с бившия британски министър-председател Тони Блеър в края на миналия месец, на която е било обсъждано бъдещето на ивицата Газа. За това съобщават израелски медии, цитирани от ДПА, предава БТА.

Срещата е част от по-широки дипломатически усилия, свързани с мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Идеята включва създаването на международен „Комитет за мир“, който самият Тръмп планира да оглави, като се предвижда участие и на Тони Блеър. Планът предвижда още въвеждането на преходно управление в Газа от палестински технократи, без политическа обвързаност.

По информация на израелската телевизия „Кан“ Блеър е посетил региона, като освен с Нетаняху е разговарял и с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Канцеларията на израелския премиер не е коментирала официално тези данни.

Според „Кан“ Блеър е подкрепил идея, според която Палестинската автономия първоначално да поеме контрол върху ограничени части от Газа в рамките на „пилотен проект“, с възможност за разширяване на ролята ѝ при успешно развитие. Същевременно той е координирал позициите си със САЩ и няколко арабски държави и се очаква отново да посети Близкия изток.

Източник, цитиран от „Таймс ъв Израел“, категорично отрича твърденията, че Блеър е представял конкретен план за незабавно поетапно завръщане на Палестинската автономна власт в Газа.

Правителството на Нетаняху официално остава твърдо против каквато и да е бъдеща роля на Палестинската автономия в управлението на анклава. От своя страна „Хамас“ отхвърля предложението за разоръжаване, предвидено в плана на Тръмп.

Войната започна след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което по израелски данни загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. По данни на здравното министерство на „Хамас“ жертвите от израелските удари в Газа надхвърлят 68 000 души. Първият етап на примирието в анклава започна на 10 октомври тази година.