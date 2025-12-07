Нетаняху и Тони Блеър обсъждали бъдещето на Газа на тайна среща

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел поверителна среща с бившия британски министър-председател Тони Блеър в края на миналия месец, на която е било обсъждано бъдещето на ивицата Газа. За това съобщават израелски медии, цитирани от ДПА, предава БТА.
Срещата е част от по-широки дипломатически усилия, свързани с мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Идеята включва създаването на международен „Комитет за мир“, който самият Тръмп планира да оглави, като се предвижда участие и на Тони Блеър. Планът предвижда още въвеждането на преходно управление в Газа от палестински технократи, без политическа обвързаност.
По информация на израелската телевизия „Кан“ Блеър е посетил региона, като освен с Нетаняху е разговарял и с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Канцеларията на израелския премиер не е коментирала официално тези данни.
Според „Кан“ Блеър е подкрепил идея, според която Палестинската автономия първоначално да поеме контрол върху ограничени части от Газа в рамките на „пилотен проект“, с възможност за разширяване на ролята ѝ при успешно развитие. Същевременно той е координирал позициите си със САЩ и няколко арабски държави и се очаква отново да посети Близкия изток.
Източник, цитиран от „Таймс ъв Израел“, категорично отрича твърденията, че Блеър е представял конкретен план за незабавно поетапно завръщане на Палестинската автономна власт в Газа.
Правителството на Нетаняху официално остава твърдо против каквато и да е бъдеща роля на Палестинската автономия в управлението на анклава. От своя страна „Хамас“ отхвърля предложението за разоръжаване, предвидено в плана на Тръмп.
Войната започна след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което по израелски данни загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. По данни на здравното министерство на „Хамас“ жертвите от израелските удари в Газа надхвърлят 68 000 души. Първият етап на примирието в анклава започна на 10 октомври тази година.
1 Това е ясно но
14:18 07.12.2025
2 Международни престъпници
14:27 07.12.2025
3 Международни престъпници 2
След като етническото прочистване на анклава приключи, се очаква Гааза да има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара, според доклада. Освен това, докладът оценява икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му на 23 000 долара на човек.Планът би превърнал Гааза „в област под управлението на САЩ за поне 10 години, докато не се превърне в бляскав туристически курорт и център за модерно производство и технологии“.
Изявлението на Тръмп по-рано тази година, че Съединените щати и Израел „притежават“ Гааза, далеч не е просто фигура на речта, а всъщност е оперативната цел на Съединените щати и Израел. През февруари президентът Доналд Тръмп заяви: „Ще имаме Гааза ... Не е нужно да я купуваме. Няма какво да купуваме. Ще имаме Гааза ... Ще я вземем.“ Тези твърдения са в съответствие с позицията на израелското правителство. В четвъртък финансовият министър Бецалел Смотрич заяви: „Израел трябва да има пълен контрол над цялата ивица Гааза, завинаги. Ще анексираме зона за сигурност и ще отворим портите на Гааза за доброволна имиграция.“ През май Смотрич заяви: „В рамките на една година ... Гааза ще бъде напълно унищожена, цивилните ще бъдат изпратени ... на юг в хуманитарна зона ... и оттам щ
Коментиран от #7
14:30 07.12.2025
4 Международни престъпници 3
Планът, публикуван от Washington Post, ще търси публично и частно финансиране с огромна възвръщаемост на инвестициите. С първоначално финансиране от 100 до 200 милиона долара, се очаква годишните приходи на фонда да надхвърлят 4,5 милиарда долара до десетата година.
Той предвижда изграждането на така наречения „Абрахамов инфраструктурен коридор“, включващ „обширни железопътни линии, тръбопроводи и оптични влакна, изградени за свързване на Абрахамовия портал с регионални центрове в IMEC: Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, Египет, Израел и Йордания“.За първи път документът, публикуван от „Вашингтон пост“ , разкрива, че така наречената „Хуманитарна фондация за Гааза“ (ГХФ) е организацията, която управлява лагерите, в които палестинците биват разселвани. ГХФ редовно избива палестински търсещи помощ под претекст, че раздава храна. Доклад, публикуван през юни в „Аарец“, разкри, че на израелските войници е било изрично наредено да стрелят по тълпи от търсещи помощ в обектите на ГХФ.
Коментиран от #8
14:32 07.12.2025
5 Kaлпазанин
14:35 07.12.2025
6 Нетаняху и Тони Блеър обсъждали
14:36 07.12.2025
7 Пита се в задачата обаче
До коментар #3 от "Международни престъпници 2":Ако това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?
14:47 07.12.2025
8 Гнус, пълна гнус
До коментар #4 от "Международни престъпници 3":(...огромна възвръщаемост на инвестициите. С първоначално финансиране от 100 до 200 милиона долара, се очаква годишните приходи на фонда да надхвърлят 4,5 милиарда долара до десетата година.).... и що народ избиха
14:51 07.12.2025
9 И отново четем ционистки наративи
14:54 07.12.2025