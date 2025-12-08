Новини
Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска

8 Декември, 2025 04:55, обновена 8 Декември, 2025 03:59 369 0

Две земетресения удариха Турция едно след друго

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Земетресения с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на Американския институт по геофизика (USGS).

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра.

В събота вечер земетресение с магнитуд 7 разтърси отдалечен район до границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон. Американската геоложка служба съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на около 370 километра северозападно от Джуно в Аляска и на 250 километра западно от Уайтхорс в Юкон.

Земетресението е било на около 91 километра северно от градчето Якутат в Аляска, чието население е 662 души, според американската геоложка служба.

Две силни земетресения с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер удариха едно след друго днес Турция. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предаде dariknews.bg.

Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6км.

Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.

Първият трус е регистриран в 22:17 часа местно време (21:17 часа българско време), а вторият 2 минути след него.


