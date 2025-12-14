Новини
Млади жени и секс играчки: нови снимки на Епстийн с Тръмп

14 Декември, 2025 15:55

Представители на Демократическата партия в американския Конгрес разпространиха нови снимки от досиетата, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Демократите публикуваха нови снимки на Джефри Епстийн с президента Доналд Тръмп. На някои от снимките се виждат и Бил Клинтън, Стив Банън, Бил Гейтс и други.

Представители на Демократическата партия в американския Конгрес разпространиха нови снимки от досиетата, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. На снимките Епстийн, който умря в затвора през 2019, е в компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп, бившия президент Бил Клинтън и други популярни личности като Бил Гейтс, крайнодесния бивш съветник на Тръмп Стив Банън, режисьора Уди Алън, Андрю Маунтбатън-Уиндзор (доскоро принц на Великобритания, преди монархическата му титла да бъде отнета във връзка със скандала с Епстийн), бившия министър на финансите на САЩ Лари Съмърс и милиардера Ричард Брансън. На снимките има и секс играчки, както и "презерватив Тръмп" с рисунка на лицето на президента и надпис "I'm HUUUUGE!" (От англ.: "аз съм огромен”).

"Не е голяма работа”

На една от снимките, споделени в петък, Тръмп е заснет заедно с жена, която изглежда млада (лицето ѝ е скрито). На друга снимка Тръмп стои до Епстийн и разговаря с жена, а на трета снимка Тръмп се усмихва, застанал между шест жени, чиито лица също са скрити. На тази снимка той изглежда е прегърнал една от жените през кръста.

След като снимките бяха разпространени, Доналд Тръмп коментира , че не ги е виждал. "Всички познаваха този човек. Той беше навсякъде в Палм Бийч. Има снимки с всички", обясни президентът на САЩ пред репортерите в Белия дом. "Има стотици хора, които са си правили снимки с него. Не е голяма работа. Нищо не знам за това."

Кой е знаел какво става и кога го е разбрал

"Става дума за истината и за справедливостта - за жертвите и за оцелелите", каза Джасмин Крокет от Демократическата партия. Крокет е част от комисията, работеща за публикуването на всички досиета, свързани с Епстийн. По думите ѝ тези снимки са "дълбоко обезпокояващи" и повдигат сериозни въпроси като например тези: кой е знаел какво върши Джефри Епстийн и кога го е научил. "Още една причина защо тези досиета трябва да бъдат публикувани", каза Крокет.

Доналд Тръмп вече одобри разкриването на всички документи, за което Конгресът гласува по-рано. Това обаче все още не се е случило.

Умишлено подбрани снимки?

От Белия дом обвиниха демократите от комисията в Конгреса, че умишлено са подбрали определени снимки от документите по делото Епстийн, за да "създадат фалшив наратив".

"Измамата на демократите срещу президента Тръмп беше многократно опровергана, а администрацията на Тръмп направи повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите някога са направили, като многократно призоваваше за прозрачност, публикуваше хиляди страници документи и призоваваше за по-нататъшни разследвания на демократичните приятели на Епстийн", коментира говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън. "Време е медиите да спрат да повтарят аргументите на демократите и да започнат да ги питат защо са искали да се движат в кръга на Епстийн, след като той беше осъден."

Демократите от надзорната комисия публикуваха в петък вечерта няколко допълнителни снимки, на които се вижда имотът на Епстийн и стоматологичен стол в стая, с маски с мъжки лица по стените, както и увеличен кадър на "масажна терапевтична система" и самия Епстийн във вана.


  • 1 БАЦЕ ЕООД

    21 2 Отговор
    Кво да направи Тръмпича, обича ги жените .. Либералите са бесни!

    Коментиран от #3

    15:56 14.12.2025

  • 2 Моника Люински

    16 1 Отговор
    Сефте, комендантски.

    Коментиран от #23

    15:57 14.12.2025

  • 3 Ако обичаше мъже

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "БАЦЕ ЕООД":

    щяха да го възхваляват:))

    Коментиран от #22

    15:58 14.12.2025

  • 4 Ддд

    21 3 Отговор
    Къде са разпространените снимки?
    Какво пробутвате статии които ни обясняват, че имало разпространени снимки, но без снимките????

    15:58 14.12.2025

  • 5 Чудо

    20 3 Отговор
    В демократичните среди може и да е срамно, да говориш с жена или да се снимаш с жена, ако тя не е била родена мъж, но за нормалните традиционалисти, това не е никак скандално. Не разбирам какъв е проблемът?

    15:59 14.12.2025

  • 6 ДАЙТЕ СНИМКИТЕ ДЕ ?!

    12 2 Отговор
    ТАКА НЯМА ДА СТАНЕ ! ИНАЧЕ СЪЩО НЯМА ДА СТАНЕ !

    16:00 14.12.2025

  • 7 НА ЕДНА ОТ СНИМКИТЕ

    16 7 Отговор
    СЕ ВИЖДА КУКЛА С ФИЗИОНОМИЯТА НА
    ЗЕЛЕНСКИ
    ПОЗНАЙТЕ В КАКВА ПОЗИЦИЯ
    И НАДПИС С ЧЕРВИЛО
    СЛАВА УКРАИНЕ

    16:00 14.12.2025

  • 8 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Е само това не бяхме виждали, тръмпи да размахва дилдо

    16:01 14.12.2025

  • 9 митю питона

    10 0 Отговор
    c кoлeгaтa тpъмп ги пopим кaт шapaни и ги пълним кaт aгнeтa

    16:02 14.12.2025

  • 10 Ддд

    14 1 Отговор
    Явно вече снимка с жена и мъж на нея, означава че е някакво престъпление?
    Това разбирам от внушенията които се правят в медиите.

    Коментиран от #41

    16:02 14.12.2025

  • 11 Фейк на часа

    10 5 Отговор
    Провокациите на редацкийката на този сайт ще хване декиш само от група болни русофоби. Украйна ще загуби войната катастрофично, а вашите провокации едва ли ще закарат някой болен българин до фронта.

    16:03 14.12.2025

  • 12 ФЕЙК

    16 3 Отговор
    Тръмп е истински консерватор и СТАРОМОДЕН МЪЖ: Не пуши, не пие И НЕ ХОДИ ПО МЪЖЕ !

    Коментиран от #14, #15, #33

    16:05 14.12.2025

  • 13 И без ....

    6 7 Отговор
    ПЕН ..дел приключенията на бай ДОНЧО психара, он ке гуши Бу кето скоро.
    Оня 35 кг монгольяк пе-- дофил ху ЙЛО -- то же

    Коментиран от #16

    16:06 14.12.2025

  • 14 Дааа,

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "ФЕЙК":

    Те neдоФилите не ходят по мъже.

    16:09 14.12.2025

  • 15 Така е, хомо ))))

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "ФЕЙК":

    Тва Уди Алън,тва На нън,тва Епстийн,... ИЗОБЩО не са мъже,...они са ПИ ДОРИ като оня ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан!
    АааааааХахахаха
    Питай ме защо бившата на Фюрера пеДо-фил го...заряза!!
    АааааааХахахаха

    16:12 14.12.2025

  • 16 Факт

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "И без ....":

    Изброените двама,вече са с единият крак в.... отвъдното!
    👍😄👍

    16:15 14.12.2025

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Путилифонът бате Пунде проскимте каде подер нова година го чека един huuuuuuge заден сух рахат! Ма и да се разбереме,каза- старателно и ритоално подрезан!

    16:15 14.12.2025

  • 18 Фейк на часа

    11 2 Отговор
    Преди една година имаше подкаст на американски блогър в YouTube канала на Valuetainment, където една жена Anneke Lucas твърдеше, че е сираче, което е било обучавано от 9-годишна възраст да бъде елитно момиче за платен секс и е живяла и ползвана сексуално от бащата на Джъстин Трюдо, стария тогава Трюдо когато е бил министър-председател на Канада. Тя твърдеше, че освен правене на секс с малки момичета, стария Трюдо е обичал да ги измъчва. Досега никой не е завел дело за клевета срещу тази жена, а вие може да намерите видеото в YouTube.

    Коментиран от #24

    16:16 14.12.2025

  • 19 Бай Араб

    4 4 Отговор
    Рижавия Дончо няма да изкара мача,казах Ви.Путин сънува таракани .Жалко за парите ,които даде джуджака на Рижавия .Много пари и злато ЕЙ,казвам Ви много пари.Той Рижавия с тези пари започна война против Венецуела.Медведев реве като бито магаре.То който много на луд се прави,накрая луд става.

    16:16 14.12.2025

  • 20 Памраец

    9 0 Отговор
    Явно Боко е светец в сравнение с Тръмп , щом не прави интим с малолетки като него , ами обгрижва брутално всичките дупки на Бобоковата Мата Хари , щото мъжът и е импотент .

    Коментиран от #29

    16:16 14.12.2025

  • 21 Краснов

    7 6 Отговор
    Руски човек, женкар, извратен, морално пропаднал, оранжевият старец отива към импийчмънт.

    16:18 14.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мерлин Монро

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Моника Люински":

    След братята Кенеди , каквото хапнех , всичко директно се изсипваше на асфалта...

    16:19 14.12.2025

  • 24 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    Ти трябва да бъдеш установен от службите за сигурност точно кой си и нали знаеш какво те чака .

    Коментиран от #31

    16:19 14.12.2025

  • 25 оравжев

    5 4 Отговор
    Дядо Дон сега е немощен, защото догодина-след 6 месеца-прави 80 години, но преди 15-20 години е имал сили. Но пак си остава подлец, измамник и човек на Кремъл.

    16:20 14.12.2025

  • 26 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Типичното западно лицемерие. Жертви няма ,има празно глави златотърсачки. За всичкото ВИП минало от там има доста по горещи снимки които стоят в касите на чичо скрюч с които той ги контролира.

    16:20 14.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Памраец":

    Мълчи пръдльо

    16:21 14.12.2025

  • 30 Как си позволява

    5 0 Отговор
    Тръмп да хваща някаква жена през кръста
    това е недопустимо
    демократите никога не правят такива работи

    16:22 14.12.2025

  • 31 Фейк на часа

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Араб":

    Точно обратното, ти ще бъдеш издирен от службите и ще бъдеш съден за отправени заплахи в интернет. Искам да ти напомня, че заплаха за убийство, с каквото може да бъде тълкувана твоята заплаха се наказва ефективно с шест години затвор.

    Коментиран от #36, #37

    16:23 14.12.2025

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Долен Тъп си осигури родата и спонсорите а пембените мръшляци си начеса върховете на пръстите у Фатмакти.

    16:24 14.12.2025

  • 33 И затова

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ФЕЙК":

    Трябва да прави секс със Малолетни момичета
    Нали бре Изфъскал .

    Щото бил Старомоден .

    Това ли е оправданието ?

    16:25 14.12.2025

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    И във фактибг има подобен, който се представя за "огромен", с псевдоними като Сила, Зевс, Бай Ставри, и други. Не че постовете 99 процента не са негови. Не ми дописките не са негови!

    16:32 14.12.2025

  • 35 Той и асенката

    1 1 Отговор
    С пеноар ама е велик финансов маг

    16:34 14.12.2025

  • 36 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фейк на часа":

    Тълкованията ще ги остъавим на съда

    16:36 14.12.2025

  • 37 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фейк на часа":

    А пък ако искаш пряка среща с мен само кажи ,стига си писал излез клато мъж ,вземи и цялото си семейство ако не сте скарани в момента .Абе и да сте скарани ,пак ги вземи .

    16:43 14.12.2025

  • 38 Тавариши и Таварашутки

    0 1 Отговор
    Да започване ли да залагаме ?

    Следващия Петък е крайният срок за публикуване на
    Досиетата Джефри Епстийн.

    Дали до тогава ,
    Четвъртък например
    За да замаже Положението
    Агент Краснов
    Няма да нападне някоя държава ?

    Доста кораби,самолети
    Войски
    Се събраха в една точка .
    Там където има Наркокартел
    Начело е един Президент
    НаркоБарон.

    16:45 14.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нова

    1 0 Отговор
    Педоф.......наричащи се демкрати отново атакуват с фейк новини.

    16:48 14.12.2025

  • 41 Да 13-14 годишни

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ддд":

    Момичета са жени .
    Нали бре Капейка ?

    Той и ПУТИН Педофила затова разреши
    16 годишни Рускини
    Да раждат деца .

    Руската Педофилия е християнска ценност .

    16:50 14.12.2025