Млади жени и секс играчки: нови снимки на Епстийн с Тръмп

Демократите публикуваха нови снимки на Джефри Епстийн с президента Доналд Тръмп. На някои от снимките се виждат и Бил Клинтън, Стив Банън, Бил Гейтс и други.

Представители на Демократическата партия в американския Конгрес разпространиха нови снимки от досиетата, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. На снимките Епстийн, който умря в затвора през 2019, е в компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп, бившия президент Бил Клинтън и други популярни личности като Бил Гейтс, крайнодесния бивш съветник на Тръмп Стив Банън, режисьора Уди Алън, Андрю Маунтбатън-Уиндзор (доскоро принц на Великобритания, преди монархическата му титла да бъде отнета във връзка със скандала с Епстийн), бившия министър на финансите на САЩ Лари Съмърс и милиардера Ричард Брансън. На снимките има и секс играчки, както и "презерватив Тръмп" с рисунка на лицето на президента и надпис "I'm HUUUUGE!" (От англ.: "аз съм огромен”).

"Не е голяма работа”

На една от снимките, споделени в петък, Тръмп е заснет заедно с жена, която изглежда млада (лицето ѝ е скрито). На друга снимка Тръмп стои до Епстийн и разговаря с жена, а на трета снимка Тръмп се усмихва, застанал между шест жени, чиито лица също са скрити. На тази снимка той изглежда е прегърнал една от жените през кръста.

След като снимките бяха разпространени, Доналд Тръмп коментира , че не ги е виждал. "Всички познаваха този човек. Той беше навсякъде в Палм Бийч. Има снимки с всички", обясни президентът на САЩ пред репортерите в Белия дом. "Има стотици хора, които са си правили снимки с него. Не е голяма работа. Нищо не знам за това."

Кой е знаел какво става и кога го е разбрал

"Става дума за истината и за справедливостта - за жертвите и за оцелелите", каза Джасмин Крокет от Демократическата партия. Крокет е част от комисията, работеща за публикуването на всички досиета, свързани с Епстийн. По думите ѝ тези снимки са "дълбоко обезпокояващи" и повдигат сериозни въпроси като например тези: кой е знаел какво върши Джефри Епстийн и кога го е научил. "Още една причина защо тези досиета трябва да бъдат публикувани", каза Крокет.

Доналд Тръмп вече одобри разкриването на всички документи, за което Конгресът гласува по-рано. Това обаче все още не се е случило.

Умишлено подбрани снимки?

От Белия дом обвиниха демократите от комисията в Конгреса, че умишлено са подбрали определени снимки от документите по делото Епстийн, за да "създадат фалшив наратив".

"Измамата на демократите срещу президента Тръмп беше многократно опровергана, а администрацията на Тръмп направи повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите някога са направили, като многократно призоваваше за прозрачност, публикуваше хиляди страници документи и призоваваше за по-нататъшни разследвания на демократичните приятели на Епстийн", коментира говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън. "Време е медиите да спрат да повтарят аргументите на демократите и да започнат да ги питат защо са искали да се движат в кръга на Епстийн, след като той беше осъден."

Демократите от надзорната комисия публикуваха в петък вечерта няколко допълнителни снимки, на които се вижда имотът на Епстийн и стоматологичен стол в стая, с маски с мъжки лица по стените, както и увеличен кадър на "масажна терапевтична система" и самия Епстийн във вана.