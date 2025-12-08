ЕС призова за нови санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че са необходими допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия във войната в Украйна. Изказването бе направено по време на пресконференция в Европейския парламент с представители на беларуската опозиция, предава БТА.

„Работим за разширяване на санкциите срещу Минск“, добави Калас, като подчерта, че Беларус пряко и непряко подкрепя военните действия и участва в хибридни операции, застрашаващи сигурността на страните от ЕС. Тя даде примери за затваряне на част от европейското въздушно пространство заради изпратени от Беларус контрабандни балони, както и за опити за външна намеса и оказване на миграционен натиск върху съседните европейски държави.

„Хората в Беларус не одобряват действията на режима в Минск“, заяви Калас. Тя добави, че авторитарните режими, които разчитат на страх, са по-крехки, отколкото изглеждат, и че смелостта на беларуските опозиционери е вдъхновение за всички. Сред тях присъства и лидерът на опозицията Светлана Тихановска.