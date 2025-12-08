ЕС призова за нови санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че са необходими допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия във войната в Украйна. Изказването бе направено по време на пресконференция в Европейския парламент с представители на беларуската опозиция, предава БТА.
„Работим за разширяване на санкциите срещу Минск“, добави Калас, като подчерта, че Беларус пряко и непряко подкрепя военните действия и участва в хибридни операции, застрашаващи сигурността на страните от ЕС. Тя даде примери за затваряне на част от европейското въздушно пространство заради изпратени от Беларус контрабандни балони, както и за опити за външна намеса и оказване на миграционен натиск върху съседните европейски държави.
„Хората в Беларус не одобряват действията на режима в Минск“, заяви Калас. Тя добави, че авторитарните режими, които разчитат на страх, са по-крехки, отколкото изглеждат, и че смелостта на беларуските опозиционери е вдъхновение за всички. Сред тях присъства и лидерът на опозицията Светлана Тихановска.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #13, #23
16:48 08.12.2025
2 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
Коментиран от #5, #35
16:48 08.12.2025
3 стоян георгиев
От материалите по разследването следва:
На 8 април 2024 г. Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по Петровския район на Донецк.
След обстрела военнослужещите Андрей Йорданов и Виталий Вансяцки видели Ръсел Бентли да пристига на мястото. Те решили, че той ще заснеме последствията от удара - нуждаели се от документи и обяснение от мъжа. В отговор Бентли се представил като кореспондент. Вансяцки докладвал на началниците си, че е хванал диверсант - сложили торба на главата на Ръсел, качили го в кола и го откарали до предния команден пункт на батальона.
По пътя Йорданов и друг военнослужещ, Владислав Агалцев, били и разпитвали мъжа - искали да получат признание за шпионаж. В резултат на това Бентли почина.
След това осъдените военнослужещи сложиха тялото в багажника и взривиха колата, а на следващия ден изгориха останките.
Коментиран от #9, #14, #20
16:50 08.12.2025
4 Завиждат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Беларуските са едни най-красивите жени в света.
А Сабаленка е номер1.
Коментиран от #16
16:51 08.12.2025
5 Феникс
До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":Единственото неизвестно в уравнението е дали това ще се случи мирно или ще има реки от кръв!
16:51 08.12.2025
6 Хахаха
16:51 08.12.2025
7 няма насищане
16:51 08.12.2025
8 кривоуста
16:51 08.12.2025
9 стоян георгиев
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ей за това бг троловете не ходят в любимата русия!
16:51 08.12.2025
10 Зевс
16:51 08.12.2025
11 Гост
16:52 08.12.2025
12 Нали
16:52 08.12.2025
13 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На година вадим двойно от украйна и то само от оръжие.
Коментиран от #31
16:52 08.12.2025
14 Нормално
До коментар #3 от "стоян георгиев":Платени саботьири. Получиха си присъдите.
Коментиран от #15
16:53 08.12.2025
15 стоян георгиев
До коментар #14 от "Нормално":Интересно защо ги защитават част от руските блогери?
Коментиран от #57
16:54 08.12.2025
16 честен ционист
До коментар #4 от "Завиждат":Родата на зетя на Бай Дончо, Кушнер е от Беларус.
16:54 08.12.2025
17 Хайо
Коментиран от #19
16:54 08.12.2025
18 Иван
16:55 08.12.2025
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "Хайо":Давай надигай се.ставай страна агромная...нали ?хах..хах...най лошото е че вие след две седмици ще вземате евро!
Коментиран от #25
16:56 08.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Горко ни с тези
16:56 08.12.2025
22 Ха ХаХа
16:57 08.12.2025
23 Богатите бедни на ЕС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":1/6 от нова атомна централа.
16:57 08.12.2025
24 Голяма
16:58 08.12.2025
25 След още 2 седвизи
До коментар #19 от "стоян георгиев":ЕС пътува барабар с еврото
Коментиран от #28
16:58 08.12.2025
26 Дориана
17:00 08.12.2025
27 Коя на турски
17:00 08.12.2025
28 стоян георгиев
До коментар #25 от "След още 2 седвизи":Така е.почваме да се къпем в реката.хах...ей как не може да ви извадят от ес ? Да седиш пак пред корекома с двете леви обувки и да чакаш някой да ти подари една дъвка.хах..ха
Коментиран от #36
17:01 08.12.2025
29 После
Коментиран от #33
17:01 08.12.2025
30 володя
Коментиран от #37
17:02 08.12.2025
31 Мдаааа
До коментар #13 от "стоян георгиев":Ти от тия продажбите ще видиш... на слоноа от дъто дупката...
Ама за заеме ще вадиш яко...
Коментиран от #39
17:02 08.12.2025
32 Затова
17:02 08.12.2025
33 стоян георгиев
До коментар #29 от "После":Да търгуваш или не с някой е твой избор.ес не ще да търгува с беларус.както казваш оставили сме ги на мира.не искаме да им ограбваме ресурсите.
17:03 08.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Българин
До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":Българите така сме гледали как се разпада визатния, Османската Империя, СССР.
За това по-голямата част от историята сме живели като роби...
17:03 08.12.2025
36 Ха ХаХа
До коментар #28 от "стоян георгиев":Сега си похапваш фалшива еврохрана и хляб.
Стоките в Кореком бяха оригинал, за разлика от турско китайските боклуци сегашни
Коментиран от #41
17:03 08.12.2025
37 На луди
До коментар #30 от "володя":хора кибрит не се дава, ти за ядрено оръжие си се размечтал. Мечтай си.
17:04 08.12.2025
38 Тая
17:04 08.12.2025
39 стоян георгиев
До коментар #31 от "Мдаааа":Аз не ама ти виждаш.вдигнаха минималната с тия пари няколко пъти.пенсията също!та защо ревеш?
Коментиран от #44
17:04 08.12.2025
40 Путин
17:04 08.12.2025
41 стоян георгиев
До коментар #36 от "Ха ХаХа":Да така е.сега е много зле .тогава като си ги гледал през витрината са били супер.хах...искам пак така да стане за вас.ти искаш ли?
Коментиран от #49
17:05 08.12.2025
42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
си изкарват злобата и яростта, като наказват държавите, които не им играят по $вирката...
17:05 08.12.2025
43 Атина Палада
Коментиран от #51
17:06 08.12.2025
44 Мдаааа
До коментар #39 от "стоян георгиев":А защо всяка седмица се лимтира и тегли заем.....?!?!?!?!?!?
Нали пари от продажби на оръжие бол...????
Коментиран от #48, #55
17:06 08.12.2025
45 Лоримър
17:06 08.12.2025
46 А тая кифла не иска ли
17:07 08.12.2025
47 Едва ли
17:08 08.12.2025
48 стоян георгиев
До коментар #44 от "Мдаааа":Защото заплати и пенсии на хора дето са на държавна работа и пенсионери се вдигат за да гласуват за вашите идоли .освен това фирмите на другарите на путин у нас нещо не са много по плащането на данъци.
Коментиран от #53
17:08 08.12.2025
49 Ха ХаХа
До коментар #41 от "стоян георгиев":Сменяхме сребърни монети за талони и купувахме дънки. От Кореком.
Още стоят като нови
Долари се продаваха от международни шофьори и пр.
Коментиран от #58
17:08 08.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
До коментар #43 от "Атина Палада":Да те питам знаеш ли защо съвременните комерсиални българки вече не се женят за гърци?
Коментиран от #60
17:09 08.12.2025
52 Чичо Дончо
17:10 08.12.2025
53 Мдаааа
До коментар #48 от "стоян георгиев":Ама нали пенсии и заплатите беха от оръжието... Я се уточни накрая!
Коментиран от #67
17:10 08.12.2025
54 Край
Коментиран от #59
17:10 08.12.2025
55 Атина Палада
До коментар #44 от "Мдаааа":България не продава оръжие,тя подарява.Затова са заемите! А някога...когато Украйна победи ,парите ще ни се върнат от руските репарации:)))така ни тананика е.дноклеръчаната с.оро.сня .
17:11 08.12.2025
56 Кая
17:11 08.12.2025
57 Не се залъгвай
До коментар #15 от "стоян георгиев":Тива са привокатори.
Коментиран от #62
17:11 08.12.2025
58 стоян георгиев
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Е как да не сте купивали.малко имаше проблеми да си купиш да речем ламинат климатик телевизор ама няма ядове.купувш си оригинални дънки дето носиш 35 години....хаха...ти си супер.дано пак стане така за теб.нали това искаш? Да продаваш сребърни монети за дънки ама оригинални...хах...
17:12 08.12.2025
59 Никой
До коментар #54 от "Край":по света не взема ЕС насериозно. Съвсем логично. ЕС не е държава
17:13 08.12.2025
60 Атина Палада
До коментар #51 от "стоян георгиев":Не зная СтоЕнчо,а и не познавам нито една българка женена за грък...Умните българки се омъжваме за българи.А аз глупава българка не познавам.А ако ти познаваш глупави ....си е твой проблема .
Коментиран от #65, #66
17:13 08.12.2025
61 Естет
17:13 08.12.2025
62 стоян георгиев
До коментар #57 от "Не се залъгвай":Ок.само да питам как единствения американец доброволец в армията на донбас бе претрепан и след това изгорен?и провокаторите сега ще идат на фронта и ще избегнат и затвора?
17:14 08.12.2025
63 МНОГО ЛЪХА НА ......БЕЗ......
17:14 08.12.2025
64 Червената шапчица
17:15 08.12.2025
65 стоян георгиев
До коментар #60 от "Атина Палада":Демек ти си слагаш атина палада щото си българка в бг ама просто гледаш много гръцка телевизия..хах...разбрах...
Коментиран от #74
17:15 08.12.2025
66 Сигурно
До коментар #60 от "Атина Палада":си красива,колкото умна?
Коментиран от #70, #78
17:16 08.12.2025
67 стоян георгиев
До коментар #53 от "Мдаааа":Пенсии и заплати бяха от оръжието през първите години,но те растат и в момента.за това се вдига и бюджетния дефицит.
17:16 08.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Каунь
17:18 08.12.2025
70 стоян георгиев
До коментар #66 от "Сигурно":Няма как да е друго.гърка е вземал поне 500 марки преди 25 години.
17:18 08.12.2025
71 Не знам обаче
17:19 08.12.2025
72 Не искам
17:20 08.12.2025
73 Стига вече
17:20 08.12.2025
74 Атина Палада
До коментар #65 от "стоян георгиев":СтоЕнчо, кое е условието да пиша в този сайт? Да живея на българска територия ли? Че аз пиша и в много други сайтове- англоезични,гръцки и немски.....
17:20 08.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Чичко паричко
17:21 08.12.2025
77 Тая откаченаъа
17:22 08.12.2025
78 Атина Палада
До коментар #66 от "Сигурно":Спрямо с орос.нята тук,съм вундеркинд:)значи по визия ...освен Богиня ,друго не приляга на вундеркинд...
17:22 08.12.2025
79 Тиква
17:23 08.12.2025
80 Баба
17:25 08.12.2025