ЕС призова за нови санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия

8 Декември, 2025 16:46 902 80

  • кая калас-
  • беларус-
  • русия-
  • санкции

Кая Калас подчерта участието на Минск във войната и хибридните действия срещу Европа

ЕС призова за нови санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че са необходими допълнителни санкции срещу Беларус заради подкрепата ѝ за Русия във войната в Украйна. Изказването бе направено по време на пресконференция в Европейския парламент с представители на беларуската опозиция, предава БТА.

„Работим за разширяване на санкциите срещу Минск“, добави Калас, като подчерта, че Беларус пряко и непряко подкрепя военните действия и участва в хибридни операции, застрашаващи сигурността на страните от ЕС. Тя даде примери за затваряне на част от европейското въздушно пространство заради изпратени от Беларус контрабандни балони, както и за опити за външна намеса и оказване на миграционен натиск върху съседните европейски държави.

„Хората в Беларус не одобряват действията на режима в Минск“, заяви Калас. Тя добави, че авторитарните режими, които разчитат на страх, са по-крехки, отколкото изглеждат, и че смелостта на беларуските опозиционери е вдъхновение за всички. Сред тях присъства и лидерът на опозицията Светлана Тихановска.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 1 Отговор
    ЕК иска 2 500 000 000 от България за Украйна.

    Коментиран от #4, #13, #23

    16:48 08.12.2025

  • 2 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    53 3 Отговор
    Нямам търпение да гледам как се разпада тоя евро коптор

    Коментиран от #5, #35

    16:48 08.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    1 12 Отговор
    Четирима военнослужещи от 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада от Донецк бяха осъдени за убийството на Ръсел Бентли, доброволец от САЩ с позивна „Тексас“ в Донецк.

    От материалите по разследването следва:
    На 8 април 2024 г. Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по Петровския район на Донецк.

    След обстрела военнослужещите Андрей Йорданов и Виталий Вансяцки видели Ръсел Бентли да пристига на мястото. Те решили, че той ще заснеме последствията от удара - нуждаели се от документи и обяснение от мъжа. В отговор Бентли се представил като кореспондент. Вансяцки докладвал на началниците си, че е хванал диверсант - сложили торба на главата на Ръсел, качили го в кола и го откарали до предния команден пункт на батальона.

    По пътя Йорданов и друг военнослужещ, Владислав Агалцев, били и разпитвали мъжа - искали да получат признание за шпионаж. В резултат на това Бентли почина.

    След това осъдените военнослужещи сложиха тялото в багажника и взривиха колата, а на следващия ден изгориха останките.

    Коментиран от #9, #14, #20

    16:50 08.12.2025

  • 4 Завиждат

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Беларуските са едни най-красивите жени в света.
    А Сабаленка е номер1.

    Коментиран от #16

    16:51 08.12.2025

  • 5 Феникс

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Единственото неизвестно в уравнението е дали това ще се случи мирно или ще има реки от кръв!

    16:51 08.12.2025

  • 6 Хахаха

    19 0 Отговор
    "Върховния преговарящ"

    16:51 08.12.2025

  • 7 няма насищане

    24 1 Отговор
    Ако Калас си намери някой чер--нилка да и пее вечер приспивни песнички ще си седне на упето !!

    16:51 08.12.2025

  • 8 кривоуста

    26 1 Отговор
    кифленска калинка

    16:51 08.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ей за това бг троловете не ходят в любимата русия!

    16:51 08.12.2025

  • 10 Зевс

    23 1 Отговор
    Малката рибка Кая скоро ще я изпържат за корупция, ама акъл тръгнала да дава.

    16:51 08.12.2025

  • 11 Гост

    28 2 Отговор
    Колкото по скоро се разпадне това образувание ЕС, толкова по добре за всички, особено за такива като нас, насила натикани вътре. А относно наглостта на скумриите вече не ми останаха думи за коментар. Ще наказваме Белорусия, защото имат добри отношения с Русия и защото естонците пускат балони с контрабандни цигари, за да могат да оцелелят в Европейската райска градина....и ни в клин, ни в ръкав - Тихановская!? Хем нагло, хем тъпо.

    16:52 08.12.2025

  • 12 Нали

    17 0 Отговор
    Само блондинки , дребосъци и плешиви, нещо ни управляват май!!!

    16:52 08.12.2025

  • 13 стоян георгиев

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На година вадим двойно от украйна и то само от оръжие.

    Коментиран от #31

    16:52 08.12.2025

  • 14 Нормално

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Платени саботьири. Получиха си присъдите.

    Коментиран от #15

    16:53 08.12.2025

  • 15 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    Интересно защо ги защитават част от руските блогери?

    Коментиран от #57

    16:54 08.12.2025

  • 16 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Завиждат":

    Родата на зетя на Бай Дончо, Кушнер е от Беларус.

    16:54 08.12.2025

  • 17 Хайо

    21 0 Отговор
    Ако народа в Европа не се надигне ,тези "умници" ще съсипят Европа напълно .

    Коментиран от #19

    16:54 08.12.2025

  • 18 Иван

    15 1 Отговор
    Санкции срещу ЕС за подкрепата му за Косово.

    16:55 08.12.2025

  • 19 стоян георгиев

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хайо":

    Давай надигай се.ставай страна агромная...нали ?хах..хах...най лошото е че вие след две седмици ще вземате евро!

    Коментиран от #25

    16:56 08.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горко ни с тези

    11 1 Отговор
    Сивата кобила пак изцвили губеща санкция за ЕС.

    16:56 08.12.2025

  • 22 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    Укроизмислици 110% от нещастния стуян

    16:57 08.12.2025

  • 23 Богатите бедни на ЕС

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    1/6 от нова атомна централа.

    16:57 08.12.2025

  • 24 Голяма

    9 0 Отговор
    грешка беше ЕС. Нищо хубаво не чака народите на континента.

    16:58 08.12.2025

  • 25 След още 2 седвизи

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    ЕС пътува барабар с еврото

    Коментиран от #28

    16:58 08.12.2025

  • 26 Дориана

    15 0 Отговор
    Ето, точно такива европейски лидери като тази жена ще вкарат Европа във война и ще я унищожат. И Тръмп вече няколко пъти ги предупреди точно за това. Явно те от войната имат някакви финансови облаги щом ежедневно провокират за война между НАТО и Русия. И те също като Зеленски ще стоят на закрито в някой бункер , а ще изпратят невинни момчета на фронта.

    17:00 08.12.2025

  • 27 Коя на турски

    5 0 Отговор
    е риба попче, думата означава скала, където се крият попчетата

    17:00 08.12.2025

  • 28 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #25 от "След още 2 седвизи":

    Така е.почваме да се къпем в реката.хах...ей как не може да ви извадят от ес ? Да седиш пак пред корекома с двете леви обувки и да чакаш някой да ти подари една дъвка.хах..ха

    Коментиран от #36

    17:01 08.12.2025

  • 29 После

    8 0 Отговор
    пак ще крякат за "непровокирана агресия". Побъркани хора. Оставете света на мира.

    Коментиран от #33

    17:01 08.12.2025

  • 30 володя

    2 9 Отговор
    Не санкции, а ядрено оръжие трябва на ЕС! Всичко друго изглежда смешно и жалко!

    Коментиран от #37

    17:02 08.12.2025

  • 31 Мдаааа

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Ти от тия продажбите ще видиш... на слоноа от дъто дупката...
    Ама за заеме ще вадиш яко...

    Коментиран от #39

    17:02 08.12.2025

  • 32 Затова

    8 0 Отговор
    американците не искат да имат нищо общо с тях. Две големи войни не им ли стигнаха. Явно не.

    17:02 08.12.2025

  • 33 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "После":

    Да търгуваш или не с някой е твой избор.ес не ще да търгува с беларус.както казваш оставили сме ги на мира.не искаме да им ограбваме ресурсите.

    17:03 08.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Българите така сме гледали как се разпада визатния, Османската Империя, СССР.
    За това по-голямата част от историята сме живели като роби...

    17:03 08.12.2025

  • 36 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Сега си похапваш фалшива еврохрана и хляб.
    Стоките в Кореком бяха оригинал, за разлика от турско китайските боклуци сегашни

    Коментиран от #41

    17:03 08.12.2025

  • 37 На луди

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "володя":

    хора кибрит не се дава, ти за ядрено оръжие си се размечтал. Мечтай си.

    17:04 08.12.2025

  • 38 Тая

    6 0 Отговор
    никак вица,дето никой я няма за човек, продължава да ни убеждава,че е така!

    17:04 08.12.2025

  • 39 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаааа":

    Аз не ама ти виждаш.вдигнаха минималната с тия пари няколко пъти.пенсията също!та защо ревеш?

    Коментиран от #44

    17:04 08.12.2025

  • 40 Путин

    13 0 Отговор
    Кая Калас има генетично наследство към омразата. Баща и, наричан червеният банкер, 20 години е бил член на КПСС, депутат в парламента на СССР. Така както мадам КК, са действали висшите комсомолци. Ако рождената й дата беше в динамичните времена на Съветсия съюз, тя щеше да е във върховете на Комсомола. Родена е в други времена, затова е продукт на европейската идеология в последните години. Не забравяме, че нейния дядо е член на СС. Сега, като се смени строя, в Кая Калас се събудиха заспалите гени...

    17:04 08.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    Да така е.сега е много зле .тогава като си ги гледал през витрината са били супер.хах...искам пак така да стане за вас.ти искаш ли?

    Коментиран от #49

    17:05 08.12.2025

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Нещастните в любовта лелки, недотаковани на младини,
    си изкарват злобата и яростта, като наказват държавите, които не им играят по $вирката...

    17:05 08.12.2025

  • 43 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Цяла Европа празнува 9 май за победата над нацизма ,и нашата Кая Калас изръси,че СССР нападнал нацистите от Германия: ))) сега отново РФ нападала :)))) кво иска да каже с това Кая ,аз не я разбирам....Че сега отново ли има нацизъм и Русия напада .:))) как се тълкува мътеницата в главата й.:)))

    Коментиран от #51

    17:06 08.12.2025

  • 44 Мдаааа

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    А защо всяка седмица се лимтира и тегли заем.....?!?!?!?!?!?
    Нали пари от продажби на оръжие бол...????

    Коментиран от #48, #55

    17:06 08.12.2025

  • 45 Лоримър

    5 0 Отговор
    Кученцето чихуахуа не може да лае на възрастен лъв — ако Естония изчезне от картата, едва ли някой ще забележи това.

    17:06 08.12.2025

  • 46 А тая кифла не иска ли

    4 0 Отговор
    и нови санкции срещу Китай и САЩ заради подкрепата им за Русия

    17:07 08.12.2025

  • 47 Едва ли

    5 0 Отговор
    сериозните политици по света въобще забелязват този служител в Брюксел. Без никакво практическо значение са нейните полюции.

    17:08 08.12.2025

  • 48 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мдаааа":

    Защото заплати и пенсии на хора дето са на държавна работа и пенсионери се вдигат за да гласуват за вашите идоли .освен това фирмите на другарите на путин у нас нещо не са много по плащането на данъци.

    Коментиран от #53

    17:08 08.12.2025

  • 49 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Сменяхме сребърни монети за талони и купувахме дънки. От Кореком.
    Още стоят като нови
    Долари се продаваха от международни шофьори и пр.

    Коментиран от #58

    17:08 08.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Да те питам знаеш ли защо съвременните комерсиални българки вече не се женят за гърци?

    Коментиран от #60

    17:09 08.12.2025

  • 52 Чичо Дончо

    2 1 Отговор
    явно тишината в спалнята не прощава! Срам си, естонска .......

    17:10 08.12.2025

  • 53 Мдаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    Ама нали пенсии и заплатите беха от оръжието... Я се уточни накрая!

    Коментиран от #67

    17:10 08.12.2025

  • 54 Край

    2 0 Отговор
    Тая класна на 2 в не бих я направил, те и дали външната политика на ЕС да прави ...

    Коментиран от #59

    17:10 08.12.2025

  • 55 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мдаааа":

    България не продава оръжие,тя подарява.Затова са заемите! А някога...когато Украйна победи ,парите ще ни се върнат от руските репарации:)))така ни тананика е.дноклеръчаната с.оро.сня .

    17:11 08.12.2025

  • 56 Кая

    2 0 Отговор
    Може да участва в някакъв тв риалити формат. Там има по-голям шанс да бъде забелязана. Световната политика и международни отношения не се интересуват от Брюксел ни най-малко .

    17:11 08.12.2025

  • 57 Не се залъгвай

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Тива са привокатори.

    Коментиран от #62

    17:11 08.12.2025

  • 58 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Е как да не сте купивали.малко имаше проблеми да си купиш да речем ламинат климатик телевизор ама няма ядове.купувш си оригинални дънки дето носиш 35 години....хаха...ти си супер.дано пак стане така за теб.нали това искаш? Да продаваш сребърни монети за дънки ама оригинални...хах...

    17:12 08.12.2025

  • 59 Никой

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Край":

    по света не взема ЕС насериозно. Съвсем логично. ЕС не е държава

    17:13 08.12.2025

  • 60 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Не зная СтоЕнчо,а и не познавам нито една българка женена за грък...Умните българки се омъжваме за българи.А аз глупава българка не познавам.А ако ти познаваш глупави ....си е твой проблема .

    Коментиран от #65, #66

    17:13 08.12.2025

  • 61 Естет

    3 0 Отговор
    Кой ги мандръса тея грозотии

    17:13 08.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Не се залъгвай":

    Ок.само да питам как единствения американец доброволец в армията на донбас бе претрепан и след това изгорен?и провокаторите сега ще идат на фронта и ще избегнат и затвора?

    17:14 08.12.2025

  • 63 МНОГО ЛЪХА НА ......БЕЗ......

    2 1 Отговор
    ......ПОМОЩНОСТ.......! "ЕВРОМОМИТЕ",....УСЕЩАТ ЛИ ГО...?

    17:14 08.12.2025

  • 64 Червената шапчица

    3 1 Отговор
    Тази е незадоволена вратоглава овца. По цял ден се чуди какви гадости да измисли...

    17:15 08.12.2025

  • 65 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Демек ти си слагаш атина палада щото си българка в бг ама просто гледаш много гръцка телевизия..хах...разбрах...

    Коментиран от #74

    17:15 08.12.2025

  • 66 Сигурно

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    си красива,колкото умна?

    Коментиран от #70, #78

    17:16 08.12.2025

  • 67 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мдаааа":

    Пенсии и заплати бяха от оръжието през първите години,но те растат и в момента.за това се вдига и бюджетния дефицит.

    17:16 08.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Каунь

    1 1 Отговор
    Кая или я боли зъб или се опитва нещо да преглътне

    17:18 08.12.2025

  • 70 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Сигурно":

    Няма как да е друго.гърка е вземал поне 500 марки преди 25 години.

    17:18 08.12.2025

  • 71 Не знам обаче

    1 0 Отговор
    Дали точно тая е "Върховният" олигофрен. Спорно е

    17:19 08.12.2025

  • 72 Не искам

    1 0 Отговор
    да вярвам, че най-големият враг на ЕС и на Европейците е самата ЕК и личностите в нея, ако въобще зад тях има личности. Сътресението е разрушително. За тия ли вдигахме двата пръста по митинги те преди 35 години?!

    17:20 08.12.2025

  • 73 Стига вече

    1 0 Отговор
    Сте цитирали тия ИДИОЪИ,всеки ден едно и също .то бива бива ,ама....

    17:20 08.12.2025

  • 74 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    СтоЕнчо, кое е условието да пиша в този сайт? Да живея на българска територия ли? Че аз пиша и в много други сайтове- англоезични,гръцки и немски.....

    17:20 08.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Чичко паричко

    1 0 Отговор
    Евро шизофрения - санкции, активи, лоша меца, санкции, активи, лоша меца...... Утре пак същото.

    17:21 08.12.2025

  • 77 Тая откаченаъа

    2 0 Отговор
    Пак е избягала от клиниката

    17:22 08.12.2025

  • 78 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сигурно":

    Спрямо с орос.нята тук,съм вундеркинд:)значи по визия ...освен Богиня ,друго не приляга на вундеркинд...

    17:22 08.12.2025

  • 79 Тиква

    2 0 Отговор
    Нацюгите вече не знаят какво да правят,ьаедно съд бандероФашаги.

    17:23 08.12.2025

  • 80 Баба

    1 0 Отговор
    Грозна е. И тъпа. И нагла.

    17:25 08.12.2025

