Путин определи колко да пият руснаците и разпореди незабавно преструктуриране на руската икономика

Руският президент Владимир Путин одобри Стратегията за развитие на здравеопазването в Руската федерация до 2030 г. Съответният указ беше подписан на 8 декември.

Новата стратегия заменя подобен документ, приет през 2019 г. за периода до 2025 г. На правителството е възложено да одобри план за действие за прилагане на новата стратегия в рамките на шест месеца. Документът е разделен на 24 точки в седем раздела, посветени на оценка на състоянието на националната сигурност в областта на защитата на общественото здраве, заплахите и предизвикателствата в тази област, целите и приоритетните области за развитие на здравеопазването, както и основните механизми, етапи и очаквани резултати от прилагането на стратегията.

По този начин планираните резултати до 2030 г. включват: увеличаване на дела на гражданите, водещи здравословен начин на живот, до 13,6%; намаляване на консумацията на алкохол до 7,8 литра етанол на глава от населението; увеличаване на дела на произведените в Русия лекарства в общия обем на жизненоважни и основни лекарства до 90%; постигане на ниво на технологична независимост в здравеопазването от 80%; и осигуряване на безплатни медицински заведения с лекари на 43,46 души на 10 000 души.

Руският президент Владимир Путин нареди незабавното прилагане на план за преструктуриране на руската икономика, съобщава РИА Новости.

Според президента е подготвен план за структурна икономическа трансформация. Той има за цел да създаде модерни, добре платени работни места в напреднали индустрии и в предприятия, произвеждащи продукти с висока добавена стойност, както и да увеличи търсенето на руски стоки.

„Моля, прилагането му да започне незабавно, за да можем до края на следващата година да формулираме платформа за постигане на темп на растеж на вътрешната икономика, който не е по-нисък от световните темпове“, каза Путин на заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти.

Планът е валиден до 2030 г.

В началото на декември Путин заяви, че икономическото възстановяване протича гладко, но с дисбаланси в редица сектори. Той отбеляза също, че е недоволен от спада в производството в някои сектори.