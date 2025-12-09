Мерц призна, че думите му за миграцията и облика на германските градове, може би не са били напълно уместни

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че забележките му за миграцията, която се отразява на облика на германските градове, може би не са били напълно уместни.

„Може би трябваше да кажа по-рано точно какво имах предвид. Добре, днес щях да го кажа различно“, каза Мерц пред телевизионния канал ARD. Той отбеляза, че в страната има градове, „които са напълно изоставени“. „Това има нещо общо с казаното от мен. И трябва да променим това“, обясни канцлерът.

„Ето защо винаги казвам, че това са две части на един и същ отговор. Нуждаем се от миграция, нуждаем се от имиграция, нуждаем се от цялата медицинска област, сектора на здравеопазването и много други области“, подчерта германският премиер. Без тези, идващи от други страни, „просто нямаше да се получи“.

„И ако критикувате това, тогава сте прави, че може би не съм го интерпретирал достатъчно. Но мисля, че всеки, който дори малко се е опитал да разбере това, е разбрал какво имах предвид. И това няма нищо общо с външния вид. Абсолютно нищо общо с него“, заключи германският канцлер.

На 14 октомври Мерц заяви, че германските власти коригират предишни грешки в миграционната политика и са „постигнали значителен напредък с миграцията“. Той обаче добави, че „проблемът все още е налице в в облика на германските градове“. На 20 октомври канцлерът отказа да отговори на въпроса какво точно има предвид, но препоръча на задаващите въпроса да се обърнат към дъщерите си, за да получат, както той твърди, „доста ясен и точен отговор“. Изявленията на Мерц предизвикаха осъждане и критики както от политици, така и от обществеността. Мнозина сметнаха думите му за „расистки и дискриминационни“ и в някои германски градове се проведоха протести срещу изявленията на канцлера.