Новини
Свят »
Германия »
Мерц призна, че думите му за миграцията и облика на германските градове, може би не са били напълно уместни

Мерц призна, че думите му за миграцията и облика на германските градове, може би не са били напълно уместни

9 Декември, 2025 04:49, обновена 9 Декември, 2025 04:55 768 9

  • германия-
  • мерц-
  • имиграция

Може би трябваше да кажа по-рано точно какво имах предвид, днес щях да се изразя различно, заяви германският канцлер

Мерц призна, че думите му за миграцията и облика на германските градове, може би не са били напълно уместни - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призна, че забележките му за миграцията, която се отразява на облика на германските градове, може би не са били напълно уместни.

„Може би трябваше да кажа по-рано точно какво имах предвид. Добре, днес щях да го кажа различно“, каза Мерц пред телевизионния канал ARD. Той отбеляза, че в страната има градове, „които са напълно изоставени“. „Това има нещо общо с казаното от мен. И трябва да променим това“, обясни канцлерът.

„Ето защо винаги казвам, че това са две части на един и същ отговор. Нуждаем се от миграция, нуждаем се от имиграция, нуждаем се от цялата медицинска област, сектора на здравеопазването и много други области“, подчерта германският премиер. Без тези, идващи от други страни, „просто нямаше да се получи“.

„И ако критикувате това, тогава сте прави, че може би не съм го интерпретирал достатъчно. Но мисля, че всеки, който дори малко се е опитал да разбере това, е разбрал какво имах предвид. И това няма нищо общо с външния вид. Абсолютно нищо общо с него“, заключи германският канцлер.

На 14 октомври Мерц заяви, че германските власти коригират предишни грешки в миграционната политика и са „постигнали значителен напредък с миграцията“. Той обаче добави, че „проблемът все още е налице в в облика на германските градове“. На 20 октомври канцлерът отказа да отговори на въпроса какво точно има предвид, но препоръча на задаващите въпроса да се обърнат към дъщерите си, за да получат, както той твърди, „доста ясен и точен отговор“. Изявленията на Мерц предизвикаха осъждане и критики както от политици, така и от обществеността. Мнозина сметнаха думите му за „расистки и дискриминационни“ и в някои германски градове се проведоха протести срещу изявленията на канцлера.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 3 Отговор
    тоя от снимката е само един фашист дето скоро ще бъде денафициран ха ха ха

    04:56 09.12.2025

  • 2 германистан

    9 1 Отговор
    Скоро правоверните които се развъждат като хл.барки ще ви претопят и ще вдигнат паметник на Меркел ханъм.

    04:58 09.12.2025

  • 3 Иван

    3 3 Отговор
    Може да не е уместен, но кокаина му е първа класа.

    05:00 09.12.2025

  • 4 Да, бе,

    4 2 Отговор
    тъй било, инак било, нам как било, въртят и сучат и нагласят все по тяхната гайда.
    Фашисти мръсни!
    Йезуитско племе!

    05:11 09.12.2025

  • 5 Нова

    3 0 Отговор
    Не е политкоректно да се нарича майй муунарника така

    05:17 09.12.2025

  • 6 Ами не е коректно

    3 0 Отговор
    да се коментира следствието( изоставени градове) вместо причината, довела до това. Не е коректно и миграцията към Германия да е под общ знаменател - едната е плод на политика, а другата на икономика.

    05:28 09.12.2025

  • 7 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Ако перифразираме Гьоте: "Дюнери, повече дюнери"!

    05:32 09.12.2025

  • 8 Артилерист

    1 1 Отговор
    Мерц шикалкави защото положението в Германия върви от лошо на по-лошо.

    05:45 09.12.2025

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Тръмп започна да пържи джендърията, в собствен сос! Започна от Украйна и ще свърши с ЕС! Вече има нова доктрина с нови заплахи и нови интереси, където глобалния неолиберализъм не е включен, а е в положение на жаба в бавно затопляща се вода! Вчера като видях Мерц, Макрон и Стармър на Даунинг стр.10, ми станаха много смешни, приличаха на квартална банда! Всеки месец организират мероприятия по местоживеене за помощ на ционисткия режим в Киев, но всички да плащат! Бяха бая изплашени от очертаващия се нов ред. Даже и джендърските мисирки у нас започнаха да обръщат плочата, въпреки външното захранване!

    05:55 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания