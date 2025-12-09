Новини
Израел започна нова серия от удари по Южен Ливан

9 Декември, 2025 04:58, обновена 9 Декември, 2025 05:03 475 9

Целта са били военни обекти на Хизбула, се казва в изявлението на военните

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел започна нова серия от удари по Южен Ливан в нощта на 9 декември, стана ясно от съобщение на Израелските отбранителни сили (IDF) в Telegram.

Целта са били военни обекти на Хизбула, се казва в изявлението. Ударите са били насочени към тренировъчен лагер, който според израелската страна е бил използван за обучение на бойци от специалните части „Радван“.

Израелските военни заяви, че разполагането на тези съоръжения в граничните райони и провеждането на военно обучение там нарушават споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан и „представляват заплаха за държавата Израел“.

Те добавиха, че страната ще продължи да предприема мерки за справяне с всички заплахи, пред които е изправена.

Базираната в Ливан телевизия „Ал Маядин“ съобщи, че в района на Иклим ал-Туфа в южната част на страната са извършени серия от израелски въздушни удари.

В края на ноември Израел извърши въздушен удар срещу столицата Бейрут. Израелски източник съобщи пред CNN, че целта на атаката е бил Хайтам Али Табатабай, началник на щаба на Хизбула и фактически втори в командването. Той беше убит, а движението потвърди смъртта му. Четирима бойци на Хизбула също бяха убити при удара.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Али

    3 1 Отговор
    Време беше.

    05:04 09.12.2025

  • 2 Язък за барута,

    5 0 Отговор
    язък за толкова рекламирания мир.

    05:07 09.12.2025

  • 3 онзи

    3 2 Отговор
    Нетаняху си знае работата , кои сме ние , че да му пречим .

    Коментиран от #4

    05:10 09.12.2025

  • 4 пандиз палас

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    затова ли Нетаняху моли президента да го помилва.

    Коментиран от #6

    05:13 09.12.2025

  • 5 Путин

    1 1 Отговор
    Аз съм безсмъртен и ще живея и след като вселената приключи да съществува. Амин

    05:17 09.12.2025

  • 6 онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "пандиз палас":

    Питай него , не съм му секретар , че да отговарям на тъпи въпроси !

    05:17 09.12.2025

  • 7 Си Дзинпин

    1 2 Отговор
    И аз ще ставам безсмъртен и ще живея дори след края на вселената

    05:18 09.12.2025

  • 8 Путин

    1 0 Отговор
    Аз съм Бог. Обичам мира.

    05:19 09.12.2025

  • 9 Ким, Си и Путин сме

    1 1 Отговор
    Ние ще живеем дори след като вселената стане на сингулярност

    05:20 09.12.2025