Израел започна нова серия от удари по Южен Ливан в нощта на 9 декември, стана ясно от съобщение на Израелските отбранителни сили (IDF) в Telegram.
Целта са били военни обекти на Хизбула, се казва в изявлението. Ударите са били насочени към тренировъчен лагер, който според израелската страна е бил използван за обучение на бойци от специалните части „Радван“.
Израелските военни заяви, че разполагането на тези съоръжения в граничните райони и провеждането на военно обучение там нарушават споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан и „представляват заплаха за държавата Израел“.
Те добавиха, че страната ще продължи да предприема мерки за справяне с всички заплахи, пред които е изправена.
Базираната в Ливан телевизия „Ал Маядин“ съобщи, че в района на Иклим ал-Туфа в южната част на страната са извършени серия от израелски въздушни удари.
В края на ноември Израел извърши въздушен удар срещу столицата Бейрут. Израелски източник съобщи пред CNN, че целта на атаката е бил Хайтам Али Табатабай, началник на щаба на Хизбула и фактически втори в командването. Той беше убит, а движението потвърди смъртта му. Четирима бойци на Хизбула също бяха убити при удара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
05:04 09.12.2025
2 Язък за барута,
05:07 09.12.2025
3 онзи
Коментиран от #4
05:10 09.12.2025
4 пандиз палас
До коментар #3 от "онзи":затова ли Нетаняху моли президента да го помилва.
Коментиран от #6
05:13 09.12.2025
5 Путин
05:17 09.12.2025
6 онзи
До коментар #4 от "пандиз палас":Питай него , не съм му секретар , че да отговарям на тъпи въпроси !
05:17 09.12.2025
7 Си Дзинпин
05:18 09.12.2025
8 Путин
05:19 09.12.2025
9 Ким, Си и Путин сме
05:20 09.12.2025