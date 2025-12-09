Израел започна нова серия от удари по Южен Ливан в нощта на 9 декември, стана ясно от съобщение на Израелските отбранителни сили (IDF) в Telegram.

Целта са били военни обекти на Хизбула, се казва в изявлението. Ударите са били насочени към тренировъчен лагер, който според израелската страна е бил използван за обучение на бойци от специалните части „Радван“.

Израелските военни заяви, че разполагането на тези съоръжения в граничните райони и провеждането на военно обучение там нарушават споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан и „представляват заплаха за държавата Израел“.

Те добавиха, че страната ще продължи да предприема мерки за справяне с всички заплахи, пред които е изправена.

Базираната в Ливан телевизия „Ал Маядин“ съобщи, че в района на Иклим ал-Туфа в южната част на страната са извършени серия от израелски въздушни удари.

В края на ноември Израел извърши въздушен удар срещу столицата Бейрут. Израелски източник съобщи пред CNN, че целта на атаката е бил Хайтам Али Табатабай, началник на щаба на Хизбула и фактически втори в командването. Той беше убит, а движението потвърди смъртта му. Четирима бойци на Хизбула също бяха убити при удара.