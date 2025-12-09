Зеленски избира между Михайло Федоров и Денис Шмигал заместник на уволнения Ермак

Двама кандидати се разглеждат като наследници на уволнения Андрей Ермак на ръководния пост в президентската администрация. Това са първият вицепремиер Михайло Федоров и министърът на отбраната Денис Шмигал.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви това, цитиран от "Страна".

Той обаче добави, че има проблем: „Някой трябва да ги замени на сегашните им позиции“.

Федоров, който е и министър на цифровата трансформация и Шмигал, бивши премиер, бяха посочени по-рано сред потенциалните наследници на Ермак от "Украинска правда", Axios, Insider.ua и члена на Върховната рада Олексий Гончаренко. Според "Украинска правда", Федоров бил водещ кандидат доскоро, но неговите „радикални възгледи за кадровите чистки в президентската администрация“ и „прекомерно дългият списък с реформи“ накарали Зеленски да се колебае.

Освен това, изданието съобщи, че Федоров е изправен пред конкуренция от Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление на Министерството на отбраната, и Сергий Кислица, първи заместник-министър на външните работи. Друг фактор, който тежи срещу Шмихал, е, че той наскоро пое ръководството на Министерството на отбраната и едва сега е започнал да „внася ред в хаоса на работа“, пише вестникът.

Ръководителят на президентския кабинет беше освободен в края на ноември на фона на корупционен скандал в енергийния сектор, в който е замесен близкият кръг на президента. След оставката си Ермак се определи като честен и почтен човек, заяви, че не възнамерява да „създава проблеми“ на президента и обяви плановете си да отиде на фронта.

Зеленски обяви преди няколко дни, че ще вземе решение за наследника на Ермак в близко бъдеще. На 8 декември „Украинска правда“ съобщи, че президентът може да вземе окончателно решение още тази седмица.