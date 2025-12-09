Новини
Зеленски избира между Михайло Федоров и Денис Шмигал заместник на уволнения Ермак
  Тема: Украйна

Зеленски избира между Михайло Федоров и Денис Шмигал заместник на уволнения Ермак

9 Декември, 2025 06:15, обновена 9 Декември, 2025 06:25 844 7

Има обаче един проблем - някой трябва да ги замени на сегашните им позиции, заяви украинският президент

Зеленски избира между Михайло Федоров и Денис Шмигал заместник на уволнения Ермак - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама кандидати се разглеждат като наследници на уволнения Андрей Ермак на ръководния пост в президентската администрация. Това са първият вицепремиер Михайло Федоров и министърът на отбраната Денис Шмигал.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви това, цитиран от "Страна".

Той обаче добави, че има проблем: „Някой трябва да ги замени на сегашните им позиции“.

Федоров, който е и министър на цифровата трансформация и Шмигал, бивши премиер, бяха посочени по-рано сред потенциалните наследници на Ермак от "Украинска правда", Axios, Insider.ua и члена на Върховната рада Олексий Гончаренко. Според "Украинска правда", Федоров бил водещ кандидат доскоро, но неговите „радикални възгледи за кадровите чистки в президентската администрация“ и „прекомерно дългият списък с реформи“ накарали Зеленски да се колебае.

Освен това, изданието съобщи, че Федоров е изправен пред конкуренция от Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление на Министерството на отбраната, и Сергий Кислица, първи заместник-министър на външните работи. Друг фактор, който тежи срещу Шмихал, е, че той наскоро пое ръководството на Министерството на отбраната и едва сега е започнал да „внася ред в хаоса на работа“, пише вестникът.

Ръководителят на президентския кабинет беше освободен в края на ноември на фона на корупционен скандал в енергийния сектор, в който е замесен близкият кръг на президента. След оставката си Ермак се определи като честен и почтен човек, заяви, че не възнамерява да „създава проблеми“ на президента и обяви плановете си да отиде на фронта.

Зеленски обяви преди няколко дни, че ще вземе решение за наследника на Ермак в близко бъдеще. На 8 декември „Украинска правда“ съобщи, че президентът може да вземе окончателно решение още тази седмица.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    7 1 Отговор
    избере Щмугльо !

    06:30 09.12.2025

  • 2 Козметика

    14 1 Отговор
    Все едно Тиквата когато сменяше по някой и друг министър и казваше, че прави реформи, пък сега никой не иска Тиквата. Апропо, ако европа изнамери и даде още пари на Зеления, той ще държи властта до последно.

    06:34 09.12.2025

  • 3 Сериала "Слуга на народа" продължава

    14 1 Отговор
    само дето сценария сега го пишат британските служби!

    06:34 09.12.2025

  • 4 побърканяк

    10 1 Отговор
    Да избере този който има златна тоалетна може би ще краде по-малко.

    06:35 09.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ццц

    10 1 Отговор
    Състезанието кой ще бъде вице палячо обещава много емоции за обикновения запалянко! Между двамата основни кандидати единият почти сигурно няма да е, защото си е позволил да не ръкопляска на всички маймунджалъци на демократичния си началник-палячо, който между впрочем се е издал, че разбира ситуацията на фронта, щом е стигнал до прозрението, че като преместиш едно нещо, възниква сериозен проблем - трябва да го заместиш с друго, ако не искаш да ти липсва! Чрез това прозрение клоунът разбра, че цялостната му външна политика и военна стратегия се подчиняват на едно и също правило. Ако откраднеш 1 млрд. от дадените ти 2 за строеж на защитни линии, трябва да изпросиш нов 1 млрд или да нямаш защитни линии. Ако преместиш 1 батальон доброволци и го пратиш да умре в Покровск, защото ти предстои разговор с Макрон, трябва да задържиш нов батальон доброволци на улицата. Иначе няма да имаш доброволци и на двете места!

    06:51 09.12.2025

  • 7 ТРЯБВА ДА СИ ЛУД

    1 0 Отговор
    Да се цаниш за министър накрая. Старите избягаха с милионите, а тези ще оберат пешкира.

    07:27 09.12.2025

