Камбоджа отвърна на удара в новите сблъсъци с Тайланд

Бившият министър-председател на Камбоджа Хун Сен обяви, че страната му е „отвърнала на удара“ по време на новите сблъсъци по границата с Тайланд, които започнаха в неделя вечерта, предаде Франс прес. Това се случва по-малко от два месеца след сключеното споразумение за прекратяване на огъня, предава БТА.

„След като проявихме търпение повече от 24 часа, за да спазим примирието и да подслоним населението, снощи отвърнахме на удара“, написа Хун Сен във „Фейсбук“.

„Нашите сили трябва да се сражават навсякъде, където врагът е атакувал. Сега отново се сражаваме, за да се защитим“, добави той, призовавайки камбоджанските войски „да унищожат вражеските сили“.

Камбоджанските власти съобщиха за шест нови жертви сред цивилното население. Тайландската армия потвърди още двама убити свои войници, с което общият брой на загиналите от началото на новите военни действия достигна трима.

През юли петдневните бойни действия по земя и въздух доведоха до 43 загинали и принудиха около 300 000 души от двете страни на границата да напуснат домовете си, припомня АФП. На 26 октомври двете съседни държави подписаха споразумение за примирие под егидата на американския президент Доналд Тръмп, но неговото прилагане беше прекратено.

И Камбоджа, и Тайланд се обвиняват взаимно за подновяването на боевете.