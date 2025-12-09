Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от Съединените щати, в отговор на публикуваната наскоро Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той определи някои елементи от стратегията, представена от президента Доналд Тръмп, като „неприемливи“ от европейска гледна точка, особено прогнозата за „цивилизационното заличаване“ на Европа.
„Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа“, подчерта Мерц по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират ключови американски военни бази.
Канцлерът добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за защитата и отстояването на демокрацията на континента.
1 Атина Палада
Коментиран от #9, #39
14:26 09.12.2025
2 фащ всячески
14:27 09.12.2025
3 Я пък тоя
Всеки знае какво трябва, малко знаят как да го направят.
14:27 09.12.2025
4 си дзън
14:27 09.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шопо
ЕС може ли да съществува без НАТО ?
Като не може изпълнявайте плана на Тръмп.
Коментиран от #21
14:27 09.12.2025
7 НАШАТА демонкрация
14:28 09.12.2025
8 Пич
Коментиран от #14, #36
14:30 09.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
Коментиран от #31
14:31 09.12.2025
11 Я пък тоя
14:31 09.12.2025
12 Така е
14:31 09.12.2025
13 ха де
14:31 09.12.2025
14 си дзън
До коментар #8 от "Пич":Русията е по-назад - чака на молитвите на Гундяев.
Коментиран от #27
14:32 09.12.2025
15 ДрайвингПлежър
14:32 09.12.2025
16 чикчирик
14:33 09.12.2025
17 Тя като цяло
14:33 09.12.2025
18 Левски
Коментиран от #26, #29
14:34 09.12.2025
19 Да подскажа
14:37 09.12.2025
20 Само питам
14:38 09.12.2025
21 тръмпутин
До коментар #6 от "Шопо":Ах,другарю как така реши ,че вече САЩ не е враг .?Нали доскоро това ни втълпявахте.
14:38 09.12.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:38 09.12.2025
23 Хохо Бохо
14:40 09.12.2025
24 Популизъм в действие
14:40 09.12.2025
25 Факт
14:40 09.12.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Левски":По-точно КанцлерАкт ❗
14:40 09.12.2025
27 Пич
До коментар #14 от "си дзън":Вече свикнахме да се излагаш, измисли нещо което да мине за умно, че си скучен!
Коментиран от #46
14:41 09.12.2025
28 Феникс
Коментиран от #32
14:41 09.12.2025
29 Коко Н
До коментар #18 от "Левски":Щом "голямите" могат да не спазват, малките ще гледат от тях.Бъдещето е на Европа,въпреки че и България е все още "кон",който е все по,и по- малко пони.
14:41 09.12.2025
30 Балрог
14:42 09.12.2025
31 Съответно и ние
До коментар #10 от "1488":Освен ако се чувстваш азиатец.
14:42 09.12.2025
32 Човече, влез в час
До коментар #28 от "Феникс":Сатанисти, извънземни и самодиви в дивни премени.
И остава самодостатъчната си Русия с картошките, водката и кривите пушки.
Коментиран от #37
14:44 09.12.2025
33 Я пък тоя
А спрът ли да плащат на мигрантите, тая армия ще ги залее, никой няма да оцелее.
А после ще има много Мюмюн, Али, Садам в нова Европа.
На всички мъже ще резнат пиш... и ще сложат чалми.
14:45 09.12.2025
34 Руснаков
14:47 09.12.2025
35 Нещастници
14:47 09.12.2025
36 Атина Палада
До коментар #8 от "Пич":Разсмя ме с тези вятърни мелници и воденици:))) макар,че при това трагично положение в Европа не е до смях.
14:48 09.12.2025
37 Феникс
До коментар #32 от "Човече, влез в час":Ти си живото доказателство че не им стига само контрола над теб , трябва им да си промит и индоктриниран, като бройлер в клетка, чакащ поредната доза подаяние за да оцелее! Нищо лично , просто констатация! :)
14:49 09.12.2025
38 Атина Палада
14:50 09.12.2025
39 Нямаше ли свободен
До коментар #1 от "Атина Палада":капацитет в екарисажа та си все още тук?
14:52 09.12.2025
40 Баце ЕООД
14:52 09.12.2025
41 Ганьо Стратега
Европа не я мислете, ганчовци, гледайте си нашата кочина, че май нещата не изглежат добре..
Коментиран от #44
14:53 09.12.2025
42 дедо
14:56 09.12.2025
43 Интересно е кога Мерц
14:57 09.12.2025
44 Атина Палада
До коментар #41 от "Ганьо Стратега":Сладур,нещата в нашата страна са много по добре от нещата в страните от Еврозоната..По добре са в този момент...За след 1, 2 или 3 месеца ....може и да се изравним с държавите от Еврозоната!
14:59 09.12.2025
45 Механик
Тоя е толкова слаб в главата, че публично изрича тайни, които не са много за пред хора.
15:03 09.12.2025
46 Хи хи хи
До коментар #27 от "Пич":Ами как да го измисли
като толкоз си може ???!
15:11 09.12.2025
47 Оооофффф
фредерике шМерц де.......
15:16 09.12.2025