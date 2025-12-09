Новини
Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

9 Декември, 2025 14:25 884 47

  • фридрих мерц-
  • сащ-
  • европа

Канцлерът критикува част от новата стратегия за национална сигурност на Вашингтон

Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от Съединените щати, в отговор на публикуваната наскоро Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той определи някои елементи от стратегията, представена от президента Доналд Тръмп, като „неприемливи“ от европейска гледна точка, особено прогнозата за „цивилизационното заличаване“ на Европа.

„Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа“, подчерта Мерц по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират ключови американски военни бази.

Канцлерът добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за защитата и отстояването на демокрацията на континента.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 21 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    5 32 Отговор
    Европа ще накаже Матушка и Хаяско

    Коментиран от #9, #39

    14:26 09.12.2025

  • 2 фащ всячески

    12 8 Отговор
    ще пречат да работите с Русия щото падат от трона директно

    14:27 09.12.2025

  • 3 Я пък тоя

    25 3 Отговор
    И аз трябва да стана по-богат, но не ставам.
    Всеки знае какво трябва, малко знаят как да го направят.

    14:27 09.12.2025

  • 4 си дзън

    13 6 Отговор
    Ще стане само като започне да купува оръжия произведени в Европа.

    14:27 09.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    34 2 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    ЕС може ли да съществува без НАТО ?
    Като не може изпълнявайте плана на Тръмп.

    Коментиран от #21

    14:27 09.12.2025

  • 7 НАШАТА демонкрация

    28 2 Отговор
    Тоя съди 5000 човека в Германия, че го били обидили по форумите!

    14:28 09.12.2025

  • 8 Пич

    25 3 Отговор
    С кажи, как някой който едвам пази равновесие от тъпотия, може да ръководи! Не от САЩ, Европа се върна в средновековието и зависи от природата!!! Чака на ветърни мелници и воденици( ВЕЦ)!

    Коментиран от #14, #36

    14:30 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    19 6 Отговор
    Европа трябва да спре да существувава.

    Коментиран от #31

    14:31 09.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    17 2 Отговор
    Ще ги накаже с гол о, ду..n по k ..a

    14:31 09.12.2025

  • 12 Така е

    9 1 Отговор
    Свободата , Санчо !

    14:31 09.12.2025

  • 13 ха де

    27 3 Отговор
    Развявайте шарените знамена ,слагайте високите токчета и червилото ,и тръгвайте срещу Русия !!

    14:31 09.12.2025

  • 14 си дзън

    3 22 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Русията е по-назад - чака на молитвите на Гундяев.

    Коментиран от #27

    14:32 09.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    24 3 Отговор
    Баба Меркел напълни Европа с талибани... ама тоя ненормалник просто ще я унищожи, така че и талибан да не вирее по тия територии! Германия е приключила ама с глупостите си ще завлекат всички!

    14:32 09.12.2025

  • 16 чикчирик

    11 1 Отговор
    Напред, да копаем горива!

    14:33 09.12.2025

  • 17 Тя като цяло

    20 3 Отговор
    Отдавна е независима тъй като нищо НЕ ЗАВИСИ ОТ НЕЯ!

    14:33 09.12.2025

  • 18 Левски

    18 2 Отговор
    Европа може и да стане, но вие с този "Кайзерпакт" след втората световна, който е до 2039г., няма да можете. Дотогава ще слушкате САЩ.

    Коментиран от #26, #29

    14:34 09.12.2025

  • 19 Да подскажа

    10 2 Отговор
    Че е Наследствен нацист...

    14:37 09.12.2025

  • 20 Само питам

    14 1 Отговор
    ЕС вече си ограничава търговията с Китай , води хибридна война срещу Русия , дистанцира се от Сащ ... С кого ще живее и търгува Брюксел ? С Индия , под ръководството на русофоби - ретронацисти ?

    14:38 09.12.2025

  • 21 тръмпутин

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Ах,другарю как така реши ,че вече САЩ не е враг .?Нали доскоро това ни втълпявахте.

    14:38 09.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 2 Отговор
    И как ще стане това- ЩЕ ИЗГОНИТЕ ОКУПАТОРИТЕ ЛИ 😄😄😄😄😄

    14:38 09.12.2025

  • 23 Хохо Бохо

    9 3 Отговор
    Прав е. Скоро нищо няма да зависи от ЕССР. Клоун надрусан

    14:40 09.12.2025

  • 24 Популизъм в действие

    5 2 Отговор
    Независимостта предполага диверсификация. Накъде точно ще диверсифицира Европа? Към Китай, Африка, Южна Америка, Близкия Изток?

    14:40 09.12.2025

  • 25 Факт

    11 3 Отговор
    Този забрави за капитулацията, сащ не забравят.

    14:40 09.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Левски":

    По-точно КанцлерАкт ❗

    14:40 09.12.2025

  • 27 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Вече свикнахме да се излагаш, измисли нещо което да мине за умно, че си скучен!

    Коментиран от #46

    14:41 09.12.2025

  • 28 Феникс

    8 3 Отговор
    Абе не знам със тези олигофренски зеленни политики, неолиберални ценности и имигранти как ще просъществува тази европа! Само Русия може да съществува самодостатъчно на този етап! Ако така наречената европа се откаже от Китай, Русия и САЩ тогава и е спукана работата! Макар че за мен европа е само континент , нито е държава нито е идиологически или геополитически център! Точно затова ЕС е на път да се разпадне точно както стана със СССР! ЕС е съсдаден като инструмент на глобалистите и сатанистите за централизиран контрол и подчинение над масите и когато този инструмент се изчерпа тогава ще го захвърлят!

    Коментиран от #32

    14:41 09.12.2025

  • 29 Коко Н

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Левски":

    Щом "голямите" могат да не спазват, малките ще гледат от тях.Бъдещето е на Европа,въпреки че и България е все още "кон",който е все по,и по- малко пони.

    14:41 09.12.2025

  • 30 Балрог

    5 2 Отговор
    Вие сте като непослушни деца, трябва да ви се дърпат ушите, да ви се бият редовно шамари, и с шутове наказани в ъгъла.

    14:42 09.12.2025

  • 31 Съответно и ние

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Освен ако се чувстваш азиатец.

    14:42 09.12.2025

  • 32 Човече, влез в час

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Феникс":

    Сатанисти, извънземни и самодиви в дивни премени.
    И остава самодостатъчната си Русия с картошките, водката и кривите пушки.

    Коментиран от #37

    14:44 09.12.2025

  • 33 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    ЕС е с празна хазна, иска и заеми да тегли, така ще го закъса, че няма да има пари за социално подпомагане.
    А спрът ли да плащат на мигрантите, тая армия ще ги залее, никой няма да оцелее.
    А после ще има много Мюмюн, Али, Садам в нова Европа.
    На всички мъже ще резнат пиш... и ще сложат чалми.

    14:45 09.12.2025

  • 34 Руснаков

    2 1 Отговор
    Това го чуваме от една камара време,още от първият мандат на това недоразумение Тръмп...режете свързващото въже...

    14:47 09.12.2025

  • 35 Нещастници

    4 2 Отговор
    тъпите каски стигнаха до извода чак когато сащ им унищожиха тяхната индустрия с краварски газ и петрол и санкции. Когато унищожаваха нашата чрез затриването на ЮП, Бургас Алесандропулис, Белене, и санкции за Нефтохима, беше правилно нали? мръсни лицемери!!!! предлагам веднага да се отървем от брюкселската зависимост чрез 3 в1 референдум, ЕС ЕЗ и НАТО! жокер за мерц, докато имате 150 бази в ЕС сте куче на синджир искащо да го храни друг стопанин, щото при тоя менюто е постно!

    14:47 09.12.2025

  • 36 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Разсмя ме с тези вятърни мелници и воденици:))) макар,че при това трагично положение в Европа не е до смях.

    14:48 09.12.2025

  • 37 Феникс

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Човече, влез в час":

    Ти си живото доказателство че не им стига само контрола над теб , трябва им да си промит и индоктриниран, като бройлер в клетка, чакащ поредната доза подаяние за да оцелее! Нищо лично , просто констатация! :)

    14:49 09.12.2025

  • 38 Атина Палада

    4 1 Отговор
    МерцИ, шутовете на Тръмп болят ли много?:))) стегайте дисагите за сбогом:)))

    14:50 09.12.2025

  • 39 Нямаше ли свободен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    капацитет в екарисажа та си все още тук?

    14:52 09.12.2025

  • 40 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Америка още не ги е започнала, тия вече нададоха рев.. А че унищожиха индустрията, раздадоха парите, никаква отговорност. Путин е виновен. Слабаци

    14:52 09.12.2025

  • 41 Ганьо Стратега

    1 4 Отговор
    Добре, че се нацвъкаха няколко каналчета в тубата, където квартални пияници ни обясняват за разпада на Европа, политики, икономики, финанси, та сега всички квартални пропадняляци в бг станах експерти по всичко..
    Европа не я мислете, ганчовци, гледайте си нашата кочина, че май нещата не изглежат добре..

    Коментиран от #44

    14:53 09.12.2025

  • 42 дедо

    0 0 Отговор
    и как ще стане - без полезни изкопаеми, редки метали, газ, съсипана икономика и огромно количество мигранти, които живеят на помощи...

    14:56 09.12.2025

  • 43 Интересно е кога Мерц

    3 0 Отговор
    планира европейската независимост. За сигурността си зависи от САЩ, ресурсите са на Изток, парите са в наднационални инвестиционни компании и банки, трудоспособното население намалява, а мигрантската политика натежа на социалните фондове.За икономиката не си струва да се пише- тя е следствие от зелената политика без базови източници.

    14:57 09.12.2025

  • 44 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ганьо Стратега":

    Сладур,нещата в нашата страна са много по добре от нещата в страните от Еврозоната..По добре са в този момент...За след 1, 2 или 3 месеца ....може и да се изравним с държавите от Еврозоната!

    14:59 09.12.2025

  • 45 Механик

    0 0 Отговор
    За да стане по-малко зависима, значи сега е МНОГО зависима.
    Тоя е толкова слаб в главата, че публично изрича тайни, които не са много за пред хора.

    15:03 09.12.2025

  • 46 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Ами как да го измисли
    като толкоз си може ???!

    15:11 09.12.2025

  • 47 Оооофффф

    0 0 Отговор
    тоа си е ходеща карикатура,
    фредерике шМерц де.......

    15:16 09.12.2025

