Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от Съединените щати, в отговор на публикуваната наскоро Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той определи някои елементи от стратегията, представена от президента Доналд Тръмп, като „неприемливи“ от европейска гледна точка, особено прогнозата за „цивилизационното заличаване“ на Европа.

„Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа“, подчерта Мерц по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират ключови американски военни бази.

Канцлерът добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за защитата и отстояването на демокрацията на континента.