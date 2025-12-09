Украйна е под натиск да отстъпи част от територията си на Русия, за да сключи мирно споразумение и да прекрати войната. Принуждаването на Украйна да го направи обаче е незаконно съгласно международното право.

Това заяви дипломатът, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република Хърватия, Босна и Херцеговина (2010-2017) Олександър Левченко пред телевизия FREEДОМ.

Киев е подложен на натиск от Вашингтон да се откаже от свои територии – споменават се Крим и целият Донбас – за да бъде постигнато мирно споразумение. Левченко обаче посочва, че дори Украйна сега да се съгласи на нещо подобно, то няма да е юридическо валидно и ще е в нарушение на международните договори.

„Всеки, който е принудил друга държава да отстъпи територията си със сила, подлежи на наказателно преследване. Ето защо Рубио не казва подобни неща. Това трябва да се напомни на онези, които настояват Украйна да се откаже от територията си“, обясни опитният украински дипломат.

Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана в дългосрочен аспект при всякакво мирно споразумение с Русия, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитирани от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за агенция „Блумбърг“, че участниците в мирните преговори с посредничеството на САЩ остават разделени по въпроса за териториалните отстъпки. Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по „чувствителните въпроси“, включително гаранциите за сигурност за Украйна и контрола на източните ѝ области.

„САЩ, Русия и Украйна имат различни визии, а ние нямаме единно мнение по въпроса за Донбас“, подчерта Зеленски в телефонното интервю. Той уточни, че Киев се опитва да сключи отделно споразумение за гаранциите за сигурност със западните съюзници, и особено със САЩ.