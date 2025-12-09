Новини
Принуждаването на Украйна да отстъпи свои територии може да доведе до наказателно преследване
  Тема: Украйна

Принуждаването на Украйна да отстъпи свои територии може да доведе до наказателно преследване

9 Декември, 2025 14:52 926 13

Киев е подложен на натиск от Вашингтон да се откаже от свои територии – споменават се Крим и Донбас – за да бъде постигнато мирно споразумение

Принуждаването на Украйна да отстъпи свои територии може да доведе до наказателно преследване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е под натиск да отстъпи част от територията си на Русия, за да сключи мирно споразумение и да прекрати войната. Принуждаването на Украйна да го направи обаче е незаконно съгласно международното право.

Това заяви дипломатът, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република Хърватия, Босна и Херцеговина (2010-2017) Олександър Левченко пред телевизия FREEДОМ.

Киев е подложен на натиск от Вашингтон да се откаже от свои територии – споменават се Крим и целият Донбас – за да бъде постигнато мирно споразумение. Левченко обаче посочва, че дори Украйна сега да се съгласи на нещо подобно, то няма да е юридическо валидно и ще е в нарушение на международните договори.

„Всеки, който е принудил друга държава да отстъпи територията си със сила, подлежи на наказателно преследване. Ето защо Рубио не казва подобни неща. Това трябва да се напомни на онези, които настояват Украйна да се откаже от територията си“, обясни опитният украински дипломат.

Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а сигурността ѝ - гарантирана в дългосрочен аспект при всякакво мирно споразумение с Русия, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитирани от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за агенция „Блумбърг“, че участниците в мирните преговори с посредничеството на САЩ остават разделени по въпроса за териториалните отстъпки. Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по „чувствителните въпроси“, включително гаранциите за сигурност за Украйна и контрола на източните ѝ области.

„САЩ, Русия и Украйна имат различни визии, а ние нямаме единно мнение по въпроса за Донбас“, подчерта Зеленски в телефонното интервю. Той уточни, че Киев се опитва да сключи отделно споразумение за гаранциите за сигурност със западните съюзници, и особено със САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 18 Отговор
    Яко !!! Путин и без това ще го арестуват немедлено в европейския съд , така че още едно дело за превземането на Украйна не го плаши !!!

    14:56 09.12.2025

  • 2 КзББ и ДП

    26 1 Отговор
    Глупостите на търкалета.Косово и Босна и Херцеговина как са признати от половината свят

    14:57 09.12.2025

  • 3 Шопо

    21 2 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    14:58 09.12.2025

  • 4 Механик

    9 2 Отговор
    Тоя хлопец на снимката с тая маска на динозавър, дали всеоще диша?
    Едва ли...

    15:01 09.12.2025

  • 5 Град Козлодуй

    19 2 Отговор
    Гаранции за сигурност ще даде Русия, когато територията стане част от РФ.

    Коментиран от #8

    15:01 09.12.2025

  • 6 Ха-ха-ха

    21 1 Отговор
    Има и друго международно право, " всеки има право на самоопределение" а в Лугонск и Донецк бяха проведени референдуми и беше обявена независимост от Украйна. Така че правно всичко си е ОК с отделянето на териториите. Ако ЕС откаже това право Косово ще трябва да се върне на Сърбия.

    15:01 09.12.2025

  • 7 ?????

    14 1 Отговор
    Международното право се пише от победителите, а не от марионетките на победените.

    15:02 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Змей

    8 1 Отговор
    Олександър да дуа супата, Путин и Дончо решават.

    15:05 09.12.2025

  • 10 Добри новини

    1 10 Отговор
    Полша откри 33 млн.тона нефт и 27 млрд.куб.м.газ в Балтийско море!
    А на България беше забранено от Русия, да търси в Черно море и бойко борисов изгони Шеврон!

    15:06 09.12.2025

  • 11 А как да

    8 2 Отговор
    Тълкуваме по закон случващото се с Палестина и за това ли се дърпат да я признаят. Или има те ли законно обяснение за конфискуване на Руските активи. Май нямате такива.Просто бръщолевите и съдите по туй дет ви изнася май.

    15:06 09.12.2025

  • 12 Реалност

    0 5 Отговор
    Присвоиха си и старобългарската писменост (нарекоха я църковнославянска), и дори старобългарския език покрай тази писменост като "праславянски", за да не е български. Откраднаха и българската идея за Търново като "Трети Рим" - това не може да е българско, трябва да е Москва. Да не говорим за наложената върху азиатския деспотизъм мантия на източноримската държавна традиция, сощимволи и най-вече откраднатото от Константинопол православие, съответно пригодено към азиатските робовладелски традиции. Кражбата, грабежа, плячкосването чрез война и до днес са символи на Московската "цивилизация ".
    Историците трябва да признаят очевидното - че
    Рус ≠ Русия,
    че Русия е Московия,
    изкуствено преименувана по имперска воля, а не по историческа истина.
    И от Украйна днес зависи дали ще си върне историята,
    или ще продължи да се появява на международната сцена като придатък на Русия - държава, която безкрайно предявява претенции към техните земи, градове и села, уж „основани“ от нея.
    Само Украйна може да поправи грешката и да си върне Рус като собствено име.

    15:08 09.12.2025

  • 13 Добре де,

    2 0 Отговор
    а кой трябва да създаде суверенитета на Украйна и да гарантира сигурността и в дългосрочен план? И това при положение, че държавата е във фактически дефолт от лятото на 2024 г.Добре е да се живее в реалността като се извлекат максимални ползи, които тя предлага.За печалби вече е късно.

    15:11 09.12.2025

