Историк: Новата доктрина на САЩ е обявяване на война на ЕС

Какви основни промени носи новата доктрина за сигурност на САЩ в сравнение с досегашната им стратегическа ориентация?
Манфред Берг: Не виждам основна промяна в този смисъл, а по-скоро радикализация. Отдавна чуваме подобни изказвания от администрацията на Тръмп – достатъчно е да напомня само за Мюнхенската конференция по сигурността и речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс . В този смисъл новата стратегия е обобщение, което ни показва доста ясно в каква посока ще се движи американската външна политика през следващите години - особено по отношение на Европа.
С какво се характеризира тази радикализация?
Манфред Берг: Всъщност това е обявяване на война на Европа. Европейският съюз (ЕС ) се разглежда като противник. Администрацията на Тръмп би искала да го няма, а САЩ да поддържат двустранни отношения с европейските държави или поне да понижат статута на ЕС до нещо като зона за свободна търговия. Това поне може да се прочете между редовете.
"Европа се разглежда като западаща култура"
Това, което намирам за особено радикално, е, че този документ се отличава с направо националистичен тон. По отношение на САЩ се говори, че Америка се нуждае от силни семейства със здрави деца. Това напомня за езика на националистическите движения и режими. По отношение на Европа демографската трансформация, която между другото се наблюдава и в САЩ, е смятана за проблем. Европа се разглежда като западаща култура, която предава цивилизационните си ценности. Миграцията и демографската трансформация на европейските нации се разглеждат като голям проблем.
Администрацията на Тръмп не крие, че търси съюз с десните популистки сили , които тя счита за пазители на западната цивилизация. Всъщност това не е нищо ново, но в тази радикализирана версия в много отношения това е шокиращо.
Дали това е опит да бъде разединен Европейският съюз или да се задълбочи разделението, което вече частично се очертава?
Манфред Берг: Тръмп никога не е криел, че разглежда Европейския съюз като противник и че би искал да види укрепени силите в Европа, които са настроени срещу Европейския съюз. Освен унгарския премиер Виктор Орбан или "Право и справедливост" (ПИС) в Полша, това са и десните популистки движения в Германия и други държави, включително Франция. Разбира се, това е опит да бъдат разединени Европейският съюз и европейците.
Вие следите поляризацията в САЩ от дълго време. Самият документ се позовава на изолационистката доктрина на Монро от 19 век. Наистина ли той се вписва в тази традиция?
Манфред Берг: Първоначалната доктрина на Монро гласеше "Америка за американците". През 1823 година САЩ се противопоставиха на опитите на европейците да основават отново колонии в Америка. Причината за това беше борбата за свобода на Латинска Америка срещу Испания. Зад доктрината на Монро обаче стоеше претенция за хегемония. В началото на 20-и век президентът Теодор Рузвелт я изостри, обявявайки, че САЩ трябва да играят ролята на полицай в Латинска Америка.
"САЩ искат да си върнат старата роля на хегемон"
Тръмп открито продължава тази линия. САЩ искат да си върнат старата роля на хегемон, която им дава контрол над стратегически важни суровини и територии . Вероятно тук се има предвид Панамският канал, който САЩ върнаха на Панама в края на 20-и век, което американските националисти не могат да преглътнат. Всъщност това не е толкова връщане към началото на 19-и век, колкото към началото на 20-и век, когато САЩ се намесваха по свое усмотрение в Латинска Америка и Карибите.
Къде в тази ситуация в САЩ са класическите трансатлантици, които подкрепят трансатлантически ориентирана външна политика?
Манфред Берг: Наистина си задаваме този въпрос. Смятам, че има много хора сред военните, които знаят колко важни са НАТО и Трансатлантическият съюз за американската световна мощ. В момента на тези хора не се обръща голямо внимание. Същото важи и за трансатлантиците в Републиканската партия и дори в администрацията на Тръмп. Външният министър Марко Рубио не играе почти никаква роля . Той не участваше и в така наречения мирен план, който Тръмп представи преди време за Украйна.
"Тръмп иска да предефинира радикално световния ред"
Разбира се, сред опозицията и в интелектуалните кръгове има много критики. Някои наблюдатели наскоро заявиха, че с тази стратегия САЩ се отказват от ролята си на световна сила. Аз по-скоро смятам, че Тръмп иска да предефинира радикално световния ред и ролята на САЩ в него – да се откъсне от глобализма, от износа на демокрация, от това, което в Германия наричат външна политика, основана на ценности. Русия вече не се разглежда като противник, а напротив. САЩ се виждат като посредник за постигане на "стратегическа стабилност" между Европа и Русия, както се казва в този документ. Трансатлантическият алианс, какъвто го познаваме от началото на Студената война, вече не съществува, поне не при условията, които администрацията на Тръмп определя в момента.
Какво може да направи ЕС в тази ситуация?
Манфред Берг: Отдавна говорим за това, че ЕС трябва да покаже единство и да бъде последователен, че трябва да използва икономическия си потенциал и да се развива в посока към военен съюз. Във всеки случай не можем да очакваме, че в обозримо бъдеще ще се върнем към трансатлантическите отношения отпреди Тръмп. Това е нереалистично – дори и той да не е вече на политическата сцена след няколко години.
Само че тези призиви към европейците често се провалят заради националните интереси. И администрацията на Тръмп спекулира с това. Ние сме 27 държави в Европейския съюз, които винаги мислят първо за националните си интереси. ЕС се нуждае от силно лидерство, но Германия и Франция, които трябва да бъдат водещите сили в ЕС, са все по-нестабилни – отслабени са политически и икономически.
*Германският историк Манфред Берг е професор по американска история в Хайделбергския университет
Автор: Екарт Аретц (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #6, #16
22:58 09.12.2025
2 ЕС не е Европа
Ковиди, Украйна и корупция. Стига вече.
22:58 09.12.2025
3 Атина Палада
Калас каза,че:-" някога СССР нападна нацистка Германия,сега отново Русия напада нацистка Германия"..И аз добавям- и отново САЩ се включват към Русия срещу нацизма .
Коментиран от #9
23:03 09.12.2025
4 Факт
23:04 09.12.2025
5 Пич
Коментиран от #12
23:07 09.12.2025
6 ЕВРОПА СИ Е ТОПА
До коментар #1 от "Шопо":ЕС 400 милиона с 18 трилиона БВП освен че няма да му стане нищо ще стане още по-силен(един от основните двигатели на глобалния научно-технически прогрес) а има и потенциал сценарий в който еврото измества долара като световна резервна валута
Коментиран от #14
23:11 09.12.2025
7 Смешник
23:11 09.12.2025
8 Анджо
23:11 09.12.2025
9 И аз цяла седмица повтарям
До коментар #3 от "Атина Палада":Коалиция на Русия и САЩ срещу отново възкръсналата нацистка Европа
23:12 09.12.2025
10 Хеми значи бензин
23:16 09.12.2025
11 Коко Н
Коментиран от #13
23:17 09.12.2025
12 Атина Палада
До коментар #5 от "Пич":Е как да е стара тази доктрина?
В нея той говори ,че САЩ искат в Източна,Централна и Южна Европа силни нации .Държави на нациите и САЩ ще оказват влияние на това..Интересно защо беше упоменато точно за Източна,централна и Южна. Защото можеше да се напише -Европа ..Говори също,че САЩ ще подкрепят консервативните и националистически партии .,т.е.и АзГ За НАТО ставаше дума,че ,ако до 27-ма година кво беше там..САЩ излизат ..За миграцията...Та той документа беше унищожителен за Европейските л.иберасти...
Коментиран от #18
23:19 09.12.2025
13 Мда
До коментар #11 от "Коко Н":Какви ценности има Азиатския придатък Европа.
Елементарната военна стратегия гласи да се изтеглиш на по добри за охраняване позиции и да водиш битка от там.
Европа е слаба за охраняване и е лесна за проникване откъм Африка Азия и мала Азия.
23:21 09.12.2025
14 Атина Палада
До коментар #6 от "ЕВРОПА СИ Е ТОПА":Ама как нЕма да имаме прогрес с такива ядрени физици, инженери ,които ни докара Меркел ..
С такъв човешки ресурс сме най прогресивните из всичките земни кълбета:))))
Коментиран от #17
23:23 09.12.2025
15 Хе!
23:27 09.12.2025
16 Да бе
До коментар #1 от "Шопо":То па едно Натыо с тези 5% БВП дето ги искат от всяка държава 😂
23:28 09.12.2025
17 Мутрофанова
До коментар #14 от "Атина Палада":Само това ли измисли виж все пак процента на мигрантите в ес спрямо общото население
23:33 09.12.2025
18 Пич
До коментар #12 от "Атина Палада":Много е стара ! Остави Тръмп , завладяването на Европа започва с Плана Маршал. Но не тогава всъщност , тогава става видимо. Също и с вечната (досега) окупация на Германия. Но преки и не толкова видими действия има още от ПСВ и финансирането на двете страни от американски банки на Рокфелер, Морган и ..... да не ги изброявам. А в наше време се вижда с инсталирането на Урсулианците и използването им за ковида, например.
Коментиран от #20
23:37 09.12.2025
19 Кьорчо
23:50 09.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #18 от "Пич":Това,че Европа беше завладяна от САЩ е така Особено след ВСВ! И точно с парите на САЩ Европа беше такава..Обаче мен ми направи това впечатление ,че в стратегията се говори за държави на нациите и упоменато Източна централна и Южна Европа..Също и,че подкрепят консервативните и националистически партии .Сиреч,всички партии в Европа ,които са опозиции на настоящите л.иберални .И в Германия,Австрия,Франция..в Румъния знаем какво стана ,навсякъде консервативните избуяват..Не могат вече да ги удържат и започнаха с репресии ,както в Румъния Ще видиш,че цялата л.иберастка с волч следващата година си заминава...Ще има раздрусване ала Могерини ..:))) нали не мислиш,че в Брюксел са Момина сълза ? И ,че в САЩ не знаят корупционните им схеми ...Всичко се знае и в точният момент се пуска.
Коментиран от #22
23:52 09.12.2025
21 Кьорчо
00:02 10.12.2025
22 Пич
До коментар #20 от "Атина Палада":Всъщност , точно на това се надявам! Змията от лакомия да не се усети , че си поглъща собствената си опашка. Това което не разбираш , ако аз правилно те разбирам е - Защо ? Ще ти кажа. САЩ не помага на Европа. Това което искат да направят се нарича контролирана революция. Отново изниква въпросът - Защо ? Защото зад океана виждат че революцията е назряла. И за да спечелят , ще опитат да я контролират.
00:04 10.12.2025