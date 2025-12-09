Новини
Зеленски: Украйна и Европа скоро ще представят на САЩ прецизирани документи за мирния план
  Тема: Украйна

9 Декември, 2025 20:10

Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ, посочи украинският президент

Зеленски: Украйна и Европа скоро ще представят на САЩ прецизирани документи за мирния план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски каза още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия. „Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“.

„Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент.

Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.

В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, пише БТА. В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.

"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    39 4 Отговор
    Украинската измeт е навсякъде.
    Путин ще ги изтребе до крак, тая cган фашистска.

    Коментиран от #4

    20:11 09.12.2025

  • 2 Помак

    34 4 Отговор
    Мечтатели сте ЕС и укра наци ...мира ще го определи Путин

    Коментиран от #18

    20:11 09.12.2025

  • 3 Хохо Бохо

    28 0 Отговор
    Прицизирай ги първо с Русия бе зелен преди да ги представиш на другите надрусеняци от коалицията на наркосите

    20:12 09.12.2025

  • 4 Варна 3

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Търпете, скоро след приключването на войната ще се върнат обратно в родната Украйна. Някои и на "окупираните" от Русия територии.

    20:13 09.12.2025

  • 5 Тия четиримата

    23 1 Отговор
    Плюс ФОНЛАЙНЕН са обсебители на средствата за мира в окраина. И само протакат нещата а хората в окопите УМИРАТ А младите дезодорант.

    20:13 09.12.2025

  • 6 пешо

    27 1 Отговор
    тия кърлежи докато са залепени за зеления пор мир няма да има

    Коментиран от #34

    20:15 09.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Достоен

    25 1 Отговор
    Планът няма бъдеще, ако не е включена Одеска област в РФ

    Коментиран от #33

    20:16 09.12.2025

  • 9 Майор Деянов

    26 0 Отговор
    Никой не иска мнението и на ЕС и на 404.. Светлините в къщата на Биг Зеленски Брадър изгаснаха...Да се готвят Прибалтийските пудели!

    20:16 09.12.2025

  • 10 защото

    22 1 Отговор
    Аве то хубаво че прецизират , ама защо не питат кръчмаря съгласен ли е , защото докато той не се съгласи , ..... язък за труда им !

    20:17 09.12.2025

  • 11 Ама ей го плана...

    25 2 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #30

    20:17 09.12.2025

  • 12 коя европа ?

    20 0 Отговор
    В 11 региона на Великобритания английският вече не е основен език за учениците. Децата говорят урду и пенджаби у дома.

    20:18 09.12.2025

  • 13 това е еочно така

    7 1 Отговор
    Скедващаъа вийба в Европа ще е мецфу Фермания и Полша!

    20:19 09.12.2025

  • 14 Да,бе

    21 1 Отговор
    Украинските и ЕС документи могат да си ги ползват в златните тоалетни...Условията се диктуват от победителите,а не от победените и опитите за пренаписване на правилата никога не са ги променяли.

    20:20 09.12.2025

  • 15 хъ хъ хъ

    11 1 Отговор
    Тия са е.си и карикатурата.🤣

    20:20 09.12.2025

  • 16 мдаааа дааа

    20 1 Отговор
    КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?!
    ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
    КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
    ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ,
    НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
    АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ НЕ МУ ПУКА!

    20:21 09.12.2025

  • 17 а къде е

    16 1 Отговор
    дядя вова?!? Той рече като не щат с добро, ще ядят дърво!😜

    20:21 09.12.2025

  • 18 Шопо

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Плана за мир има само една точка - капитулация.

    20:23 09.12.2025

  • 19 Петър

    14 1 Отговор
    Няма кой да ви чуе. Наркомана трябва да си тръгне.

    20:23 09.12.2025

  • 20 Българин

    2 18 Отговор
    Време е НАТО да се намеси в конфликта и да принуди Путин да седне и да преговаря от позицията на губещ! Каво още се изчаква и защо се губи време не знам...но знам, че света изгуби много с оттеглянето на президент Байдън!

    Коментиран от #25, #40, #55

    20:28 09.12.2025

  • 21 Критик

    15 15 Отговор
    Евро лидерите и Зеленски са... гиганти като личности в сравнение с двете старчета от САЩ и Русия.

    Коментиран от #31

    20:28 09.12.2025

  • 22 Ама нито Зеленски нито ЕС и

    17 2 Отговор
    Англия някой ги е упълномощил да пишат мирен план или да променят такъв. Те са извън играта и дори не са в оркестъра. Плана за мир се прави от САЩ и се одобрява от Русия, договарящия екип на Украйна също са го одобрили, ако Зеленски се съгласи е добре и ще има мир, ако не продължава да си воюва. Как не го разбраха и все се правят на ощипани булки. То бива простотия бива, ама това пък никъде го няма. Нахални като конски мухи, ти го гониш, то пак каца.

    20:30 09.12.2025

  • 23 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Японците са твърдо против плана на Урсулите да крадат пари - те също държат руски активи.
    Япония приема позицията на САЩ.

    Вече на всички е ясно, че Урсулите са тотално побъркани и всеки почва да се пази от лудите!

    20:30 09.12.2025

  • 24 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Това е шизофрения, тия защо си мислят че те определят правилата?

    20:31 09.12.2025

  • 25 куха ле..йко ,

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Пий ги тия хапове ! Нещо нервен ми се видиш .....А още колко нерви ще късаш по урките - нямаш си на идея ! Войната все още не е започнала ....

    20:34 09.12.2025

  • 26 Дас Хаген

    13 1 Отговор
    Май не разбрахте че на Тръмп не му харесва да му променяте договорите! Европа може да прави планове когато е в позицията на силна! В момента е на пред последно място пред африканските нации!

    20:34 09.12.2025

  • 27 Украйна 10 милиона 💥

    11 1 Отговор
    Крайна няма хора. Всички мъже избягаха в чужбина или се крият по тавани и землянки. Чакат Русия да ги освободи от нацистката хунта на Зеленски. В жилищата няма вода, отопление и електричество. Тоалетните са препълнени с изпражнения и мирише ужасно. Татуирани бандити ловят мъжете, излезли на улицата по нужда и ги подкарват към окопите, а жените ограбват и изнасилват.
    Украйна е клоака, изпълнена с насилие, бандитизъм и смърт. Никакви избори няма да я оправят. Никакви преговори. Само окупация и филтрация на населението от фашизирани елементи.

    20:34 09.12.2025

  • 28 Точен

    7 0 Отговор
    А кръчмарят?

    20:34 09.12.2025

  • 29 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар

    10 1 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация...."

    20:34 09.12.2025

  • 30 Няма в историята

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ама ей го плана...":

    Страна подписала безусловна капитулация след 11г.война и 20% завзета територия. При условие, че зад нея стои ЕС и САЩ.

    Коментиран от #37

    20:35 09.12.2025

  • 31 ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Критик":

    Най - гигантски изглежда тоя в лява (наше ) на снимката ! Левент отвсякъде , а другите грозници - баш бабаитите на Европа -та !

    20:36 09.12.2025

  • 32 Ам гъл ботокса от калния бункер

    0 6 Отговор
    За новой год всеки росиянин ще получи от Путин по 100 купона за новите колбаси от тученица и брезови кори......😂😂😂😂

    20:37 09.12.2025

  • 33 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Достоен":

    Русия ще даде гаранции за сигурност на Украйна когато станат част от РФ.

    20:38 09.12.2025

  • 34 Дон Дони

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Скоро ще има, когато САЩ ги остави да се оправят сами! Неориентирани винаги разчитали на защитата на НАТО като си мислят че като са членове са нещо силно! Шамара на САЩ ще ги боли много!

    20:39 09.12.2025

  • 35 Американският историк и анализатор

    4 3 Отговор
    Стивън Вертхайм. Скорошният 28-точков план на администрацията на Тръмп, наречен "капитулация" пред Москва в Конгреса на САЩ и сред наблюдателите, всъщност предлага на Киев значим стратегически резултат. Първо, условията не предвиждат значителни ограничения за Украинската армия в мирно време, въпреки че Русия се опитва да наложи драконовски ограничения от 2022 г. Единственото изискване - ограничение до 600 000 души - вероятно надвишава броя на редовната армия, който Украйна вече би поддържала в мирно време, тя беше 200 000 преди конфликта. Второ, Украйна ще получи значителни гаранции за сигурност от Съединените щати и Европа - най-силните в историята, дори ако не отговарят на член 5 на НАТО. Вертхайм си спомня: Путин започна инвазията, за да прекъсне прозападния курс на Украйна. Когато боевете спрат, Украйна ще бъде по-силна военно, по-враждебна към Русия и по-добре защитена от всякога. Въпреки това, влиятелни гласове във Вашингтон, както републиканци, така и демократи, вече наричат такъв резултат неморален. Сенатори като Мич Макконъл или Джийн Шахийн се противопоставят на "най-малко лошия компромис". Авторът на статията остро критикува тази позиция. "Лесно е да изискваш перфектни резултати, когато си на хиляди километри и си на дивана в хола не плащаш цената ти друг пролива кръвта си и плаща с ней" отбелязва Вертхайм.

    20:40 09.12.2025

  • 36 Хихи

    3 1 Отговор
    и кой ще го чете в щатите?!

    20:41 09.12.2025

  • 37 Няма в историята

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Няма в историята":

    страна, загубила за три години мъжкото си население. От 50 милиона на 15. Русия няма нужда да завзема цяла крайна, за да извърши унищожение на нацистите и военните на крайна, което е целта на операцията.

    20:42 09.12.2025

  • 38 Украйна и Европа са пешки

    5 1 Отговор
    На шахматната дъска

    20:43 09.12.2025

  • 39 Улаф Шморц

    5 1 Отговор
    Стратегията на САЩ проработи! След като остави Европа да се оправя сама и не поема никъв ангажимент към Украйна, ЕС ще се задължи да купува оръжия и да ги предава за унищожение! След две години ЕС ще е на ръба и ще има разпад!

    20:43 09.12.2025

  • 40 Опаа ,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    "българинът" от Анадола пак се изходи...

    20:44 09.12.2025

  • 41 Военен експерт Сивков в Русия

    6 2 Отговор
    е казал, че следващият мирен план ще е по жесток за Украйна, ако сега се откаже от 28 точковия. Например ще се превземан още Одеса и Николаев защото "няма да има истински мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    Коментиран от #45

    20:45 09.12.2025

  • 42 Гущера Европа

    3 0 Отговор
    Късай опашката, докато не си изпаднал във Велика депресия!
    Някои страни в Европа ВЕЧЕ са във Велика депресия. Това е когато реалната безработица стане над 20%. Вместо да наливат пари в Украйна, да закупуват пшеница, защото се задава глад.

    20:48 09.12.2025

  • 43 ГОШО

    4 0 Отговор
    Четирима ПАЛЯЧОВЦИ - ШМЪРКАЧИ ще представят документи които никой не им иска, думата имат Победителите, така е било винаги, а не идиотите.

    20:49 09.12.2025

  • 44 Самолетоносач

    0 2 Отговор
    И?……..Руснака ще клекне инмидиътли

    20:50 09.12.2025

  • 45 РФ за каква се има,

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    с 1,8% от световното население и 2% от БВП. НАТО е почти 1млрд., и с 60% от световния БВП. Имат паритет с НАТО само с ЯО което ще унищожи всички, най-вече РФ. Не ми излизайте с джендъри, сривове в икономиките на ЕС и САЩ. Просто не им се занимава с жалката по стандарт на живот Русия, по-нисък от този в бедна България.

    Коментиран от #49, #52

    20:56 09.12.2025

  • 46 Купувайте пшеница

    2 0 Отговор
    За своя народ. Не за корумпирания киевски режим. Европа навлиза във Велика депресия. Паничка брашнена каша ще спасява живот. Икономиката, в наглед богата страна, се срутва за няколко дни и настава глад. САЩ, Германия, Холандия, наглед богати, но са измрели от глад милиони!

    20:56 09.12.2025

  • 47 Италиански генерал Марко Бертолини

    5 0 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    20:57 09.12.2025

  • 48 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Нагъл, по-нагъл, най-нагъл, най-най- най нагъл ЕС.
    Никой не ги отчита, те планове правят, на Тръмп ще ги дават, войната ще спират.
    Няма толкова обидна дума на земята с която да бъдат назовани.

    Коментиран от #53

    21:03 09.12.2025

  • 49 Нищо не е прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "РФ за каква се има,":

    , дори си много прав и невинен, само погледни за твое сведение картата или глобус на света, че на половината земно кълбо пише Русия само това е нищо друго и нищо повече.

    21:05 09.12.2025

  • 50 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Зельоооо... ЕС е безгласна буква, никога не са имали даже собствена външна политика, винаги са правели каквото им наредят отвъд океана... Цялото пънене и чупки в кръста са пълен театър... Колкото и да увърташ, накрая ще стане каквото се договорят САЩ и Русия, нищо ново под слънцето...

    21:05 09.12.2025

  • 51 ами

    0 0 Отговор
    само така - хахаха - ще представи план от 20 точки според който русия капитулира, връща териториите, пита на кой да плаща репарации и кани нато да строи бази по границата й

    21:09 09.12.2025

  • 52 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "РФ за каква се има,":

    1.8 от световното население, с мижав БВП, разказа играта и на НАТО и на западния свят.
    Смешни и жалки ги направи.
    Просто им се занимава, обаче са гола вода.
    Опряха до парите на " жалката" по стандарт на живот Русия.

    Коментиран от #56

    21:09 09.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 В САЩ и Запада се обсъжда

    0 0 Отговор
    негласно, при провал в преговорите Зеленски ще бъде арестуван до като се приключат преговорите за МИР и се изесни къде са потънали милиарди военни помощи дадени на Украйна, като повечето са в брой. Западът смята, че президентът на Украйна Володимир Зеленски може да бъде заменен от бившия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, посланика на страната във Великобритания, Валерий Залужни, на фона на корупционен скандал. Изданието отбелязва, че обществото е възприело уволнението на Залужни през 2024 г. от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна като опит на Зеленски да свали политически опонент. Според източника Съединените щати и Великобритания искат да видят Залужни в тази роля. Скороход уточни, че основните задачи на временното правителство ще бъдат провеждане на мирни преговори с Русия, подписване на споразумение за примирие и подготовка за президентските избори. След изборите Зеленски ще бъде предаден на Украинския народ да му реши съдбата демократично.

    21:15 09.12.2025

  • 55 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Хубави фантазии, но НАТО, това е САЩ. Ако мислиш различно, значи не мислиш. Достатъчно е да прочетеш точката за напускане на НАТО и най-късно тогава би трябвало да схванеш поантата... В нея пише, че уведомяваш САЩ, а те останалите...
    НАТО няма причина да се меси официално, неофициално е намесено от ден 1ви, иначе въобще нямаше да има нищо в Украйна. Русия обаче не е Югославия, а сметките очевадно не оправдават "освобождаването" на Украйна от лошите руснаци в стил Косово... Клакьорките около САЩ не са водещ фактор, колкото и да подскачат и кудкудякат. Ако бяха, нямаше да пращат нищо за одобрение... ЕС беше наритан от САЩ, вкаран в зависимости и ако преди е имал поне донякъде място за маневри, сега няма думата въобще... От фиктивната зависимост от Русия, налагана от ниските цени, сега имаме очевадната зависимост от САЩ, налагана с всички възможни средства. Театърът е за балъците...

    21:16 09.12.2025

  • 56 Какво са разкатали?

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Я пък тоя":

    Каква победа за Русия! За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1384дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва. За 3г. и 10м. от Сталинград до Берлин на 2400км., ама с ленд-лиз.

    21:23 09.12.2025

