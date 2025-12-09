Зеленски: Украйна и Европа скоро ще представят на САЩ прецизирани документи за мирния план

Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски каза още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия. „Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“.

„Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент.

Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.

В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, пише БТА. В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.

"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".