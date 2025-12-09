Зеленски: Украйна и Европа скоро ще представят на САЩ прецизирани документи за мирния план

Украйна и нейните европейски партньори скоро ще бъдат готови да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Зеленски каза още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия. „Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“.
„Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент.
Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.
В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".
Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, пише БТА. В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.
"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.
Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".
1 1488
Путин ще ги изтребе до крак, тая cган фашистска.
Коментиран от #4
20:11 09.12.2025
2 Помак
Коментиран от #18
20:11 09.12.2025
3 Хохо Бохо
20:12 09.12.2025
4 Варна 3
До коментар #1 от "1488":Търпете, скоро след приключването на войната ще се върнат обратно в родната Украйна. Някои и на "окупираните" от Русия територии.
20:13 09.12.2025
5 Тия четиримата
20:13 09.12.2025
6 пешо
Коментиран от #34
20:15 09.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Достоен
Коментиран от #33
20:16 09.12.2025
9 Майор Деянов
20:16 09.12.2025
10 защото
20:17 09.12.2025
11 Ама ей го плана...
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Коментиран от #30
20:17 09.12.2025
12 коя европа ?
20:18 09.12.2025
13 това е еочно така
20:19 09.12.2025
14 Да,бе
20:20 09.12.2025
15 хъ хъ хъ
20:20 09.12.2025
16 мдаааа дааа
ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ,
НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ НЕ МУ ПУКА!
20:21 09.12.2025
17 а къде е
20:21 09.12.2025
18 Шопо
До коментар #2 от "Помак":Плана за мир има само една точка - капитулация.
20:23 09.12.2025
19 Петър
20:23 09.12.2025
20 Българин
Коментиран от #25, #40, #55
20:28 09.12.2025
21 Критик
Коментиран от #31
20:28 09.12.2025
22 Ама нито Зеленски нито ЕС и
20:30 09.12.2025
23 ДрайвингПлежър
Япония приема позицията на САЩ.
Вече на всички е ясно, че Урсулите са тотално побъркани и всеки почва да се пази от лудите!
20:30 09.12.2025
24 ООрана държава
20:31 09.12.2025
25 куха ле..йко ,
До коментар #20 от "Българин":Пий ги тия хапове ! Нещо нервен ми се видиш .....А още колко нерви ще късаш по урките - нямаш си на идея ! Войната все още не е започнала ....
20:34 09.12.2025
26 Дас Хаген
20:34 09.12.2025
27 Украйна 10 милиона 💥
Украйна е клоака, изпълнена с насилие, бандитизъм и смърт. Никакви избори няма да я оправят. Никакви преговори. Само окупация и филтрация на населението от фашизирани елементи.
20:34 09.12.2025
28 Точен
20:34 09.12.2025
29 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар
20:34 09.12.2025
30 Няма в историята
До коментар #11 от "Ама ей го плана...":Страна подписала безусловна капитулация след 11г.война и 20% завзета територия. При условие, че зад нея стои ЕС и САЩ.
Коментиран от #37
20:35 09.12.2025
31 ха-ха
До коментар #21 от "Критик":Най - гигантски изглежда тоя в лява (наше ) на снимката ! Левент отвсякъде , а другите грозници - баш бабаитите на Европа -та !
20:36 09.12.2025
32 Ам гъл ботокса от калния бункер
20:37 09.12.2025
33 Шопо
До коментар #8 от "Достоен":Русия ще даде гаранции за сигурност на Украйна когато станат част от РФ.
20:38 09.12.2025
34 Дон Дони
До коментар #6 от "пешо":Скоро ще има, когато САЩ ги остави да се оправят сами! Неориентирани винаги разчитали на защитата на НАТО като си мислят че като са членове са нещо силно! Шамара на САЩ ще ги боли много!
20:39 09.12.2025
35 Американският историк и анализатор
20:40 09.12.2025
36 Хихи
20:41 09.12.2025
37 Няма в историята
До коментар #30 от "Няма в историята":страна, загубила за три години мъжкото си население. От 50 милиона на 15. Русия няма нужда да завзема цяла крайна, за да извърши унищожение на нацистите и военните на крайна, което е целта на операцията.
20:42 09.12.2025
38 Украйна и Европа са пешки
20:43 09.12.2025
39 Улаф Шморц
20:43 09.12.2025
40 Опаа ,
До коментар #20 от "Българин":"българинът" от Анадола пак се изходи...
20:44 09.12.2025
41 Военен експерт Сивков в Русия
Коментиран от #45
20:45 09.12.2025
42 Гущера Европа
Някои страни в Европа ВЕЧЕ са във Велика депресия. Това е когато реалната безработица стане над 20%. Вместо да наливат пари в Украйна, да закупуват пшеница, защото се задава глад.
20:48 09.12.2025
43 ГОШО
20:49 09.12.2025
44 Самолетоносач
20:50 09.12.2025
45 РФ за каква се има,
До коментар #41 от "Военен експерт Сивков в Русия":с 1,8% от световното население и 2% от БВП. НАТО е почти 1млрд., и с 60% от световния БВП. Имат паритет с НАТО само с ЯО което ще унищожи всички, най-вече РФ. Не ми излизайте с джендъри, сривове в икономиките на ЕС и САЩ. Просто не им се занимава с жалката по стандарт на живот Русия, по-нисък от този в бедна България.
Коментиран от #49, #52
20:56 09.12.2025
46 Купувайте пшеница
20:56 09.12.2025
47 Италиански генерал Марко Бертолини
20:57 09.12.2025
48 Я пък тоя
Никой не ги отчита, те планове правят, на Тръмп ще ги дават, войната ще спират.
Няма толкова обидна дума на земята с която да бъдат назовани.
Коментиран от #53
21:03 09.12.2025
49 Нищо не е прав си
До коментар #45 от "РФ за каква се има,":, дори си много прав и невинен, само погледни за твое сведение картата или глобус на света, че на половината земно кълбо пише Русия само това е нищо друго и нищо повече.
21:05 09.12.2025
50 Пилотът Гошу
21:05 09.12.2025
51 ами
21:09 09.12.2025
52 Я пък тоя
До коментар #45 от "РФ за каква се има,":1.8 от световното население, с мижав БВП, разказа играта и на НАТО и на западния свят.
Смешни и жалки ги направи.
Просто им се занимава, обаче са гола вода.
Опряха до парите на " жалката" по стандарт на живот Русия.
Коментиран от #56
21:09 09.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 В САЩ и Запада се обсъжда
21:15 09.12.2025
55 Пилотът Гошу
До коментар #20 от "Българин":Хубави фантазии, но НАТО, това е САЩ. Ако мислиш различно, значи не мислиш. Достатъчно е да прочетеш точката за напускане на НАТО и най-късно тогава би трябвало да схванеш поантата... В нея пише, че уведомяваш САЩ, а те останалите...
НАТО няма причина да се меси официално, неофициално е намесено от ден 1ви, иначе въобще нямаше да има нищо в Украйна. Русия обаче не е Югославия, а сметките очевадно не оправдават "освобождаването" на Украйна от лошите руснаци в стил Косово... Клакьорките около САЩ не са водещ фактор, колкото и да подскачат и кудкудякат. Ако бяха, нямаше да пращат нищо за одобрение... ЕС беше наритан от САЩ, вкаран в зависимости и ако преди е имал поне донякъде място за маневри, сега няма думата въобще... От фиктивната зависимост от Русия, налагана от ниските цени, сега имаме очевадната зависимост от САЩ, налагана с всички възможни средства. Театърът е за балъците...
21:16 09.12.2025
56 Какво са разкатали?
До коментар #52 от "Я пък тоя":Каква победа за Русия! За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1384дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва. За 3г. и 10м. от Сталинград до Берлин на 2400км., ама с ленд-лиз.
21:23 09.12.2025