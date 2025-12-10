"Украйна не бива в никакъв случай да отстъпва територии"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все още няма пробив в преговорите на САЩ за прекратяване на войната срещу Украйна. Мъртъв ли е мирният план на президента Тръмп вече?

Майкъл Кимидж: Не мисля, че е мъртъв - Доналд Тръмп ще продължи да преследва тази цел. Той проведе предизборна кампания през 2024 г., обещавайки да сложи край на войната за 24 часа. Дори и да се провали, което, може би, вече е станало, съмнявам се, че това ще бъде последният опит на Белия дом.

Най-големият проблем, както изглежда, е въпросът за териториите: Русия иска Украйна да се изтегли напълно от Донбас, а Западът да признае и него, и Крим, който беше анексиран преди повече от 10 години, за руски територии. Виждате ли тук възможност за компромис?

Украйна се нуждае от гаранции за сигурност

М. Кимидж: Не съвсем. Възможно е това да стане по-късно по време на войната, ако руската страна изпита умора и покаже готовност да обсъди сериозно възможните варианти за прекратяването ѝ. На този етап не е изключено Украйна да направи териториални отстъпки. Президентът Зеленски заяви, че не е категорично против тази идея. За да направи Украйна тази стъпка, тя се нуждае от гаранции за сигурност от Европа или от Европа и САЩ. Зеленски не е получил още такива гаранции.

А готова ли е администрацията на Тръмп да даде тези гаранции?

М. Кимидж: Ако можем нещо да разберем от изявленията на тази администрация, които са много объркващи, то е, че те искат да намалят военното си присъствие не само в Украйна и около нея, но и в Европа като цяло. Много е трудно да си представим, че ще поемат нови задължения по член 5 от Северноатлантическия договор по отношение на Украйна.

Виждали сме различни отношения на Тръмп към Зеленски. Изглежда, че в момента той не желае да разговаря със Зеленски по телефона. Виждате ли промяна в отношението на Тръмп?

М. Кимидж: Не съвсем. Президентът Тръмп гледа на Володимир Зеленски като на някакъв лакей, който не управлява силна държава и се намира в слаба позиция, тъй като Украйна постепенно губи войната. Затова Тръмп се радва, че Зеленски му оказва уважение, че му е благодарен – например когато си слага костюм, преди да влезе в Овалния кабинет за среща с него, или когато му казва, че Тръмп е велик човек, велик лидер. Но отношения между равни просто не съществуват. И това е голям проблем за Зеленски, защото има неща, от които той се нуждае. Затова той не може да се преструва, че има прекрасни отношения с Тръмп, при положение, че Тръмп е готов да подпише някакво отделно споразумение с Русия. Колкото повече съпротива или независимост демонстрира Володимир Зеленски, толкова повече той ще се отдалечава от Тръмп. И това е почти нерешим проблем за Зеленски. Той може да има работни отношения с Тръмп, но само в ролята на подчинен.

Но може ли Тръмп да принуди Зеленски да приеме сделката?

Украйна обективно не губи войната

М. Кимидж: Не. Зеленски командва много значителна армия, която удържа позициите си през последните три години и половина. Русия окупира около 20% от територията на Украйна. Киев не е под заплаха. Украйна обективно не губи войната. Вярно е, че това не са най-добрите ѝ времена, но Украйна не е в положение, в което да е принудена да се предаде. И Съединените щати не могат да кажат на Зеленски да се предаде.

Руската армия изглежда напредва по-бързо, заемайки все повече украински територии. Президентът Путин вече се представя като победител в тази война. Така ли е?

М. Кимидж: Не, но той вече многократно е постъпвал така в миналото. Путин умее да направлява наратива в медиите. Той създава един образ на главнокомандващ, който печели войната, а до известна степен и преговорите, които се състояха. А посещенията на Джаред Къшнър и на Стив Уиткоф в Москва му помагат в това отношение. Но това до голяма степен е само наратив.

Русия отдавна вече не се е опитвала да постигне стратегически пробив в Украйна. Според някои оценки, до края на тази година броят на загиналите и ранените сред руските военнослужещи ще достигне 1 000 000 души. Това е много висока цена за напредването по територия, която има минимална стратегическа стойност за Русия. Безспорно, Русия нанася големи щети на цивилното население на Украйна. В този смисъл Русия води ефективна война, но това не я придвижва напред във военно отношение.

Засега Русия не е готова да прави компромиси. Какво, според Вас, би могло да промени позицията на Путин по този въпрос?

М. Кимидж: Далеко сме от сценарий, при който Русия ще направи значителни отстъпки. Путин е много изолиран от своя народ, който страда от войната. Броят на загиналите и ранените, икономическите разходи на войната нарастват. Всичко това се намира в периферията на руския живот и може да се превърне в проблем за Путин след година, две или три. Но това не променя неговите планове. Путин заложи цялата си президентска кариера на тази война.

Но какво може да го накара да промени отношението си? Повече руски жертви или повече пукнатини в руската икономика?

М. Кимидж: Да, мисля, че това ще са повече пукнатини в руската икономика, които да доведат до някакви вълнения в самата Русия. Сега ни се струва, че това е невъзможно. Има данни от проучвания, които показват, че руснаците подкрепят войната и режима на Путин. Това може и да е вярно, но такива правителства често остават силни, докато не настъпи някакъв внезапен и незабележим момент, в който тази сила започне да се разпада.

Колко ефективна е нетрадиционната дипломация на Тръмп, щом като той изпраща бизнесмен и свой роднина, за да спре най-голямата война в Европа от 1945 г. насам?

Проблематичен е подходът на Тръмп

М. Кимидж: Не мисля, че нещо дотук е било ефективно. Ще започна с похвала към администрацията на Тръмп: тя се отнася до разбирането на Тръмп за същността на войната, а именно, че нито Украйна, нито Русия могат да спечелят тази война. И когато настъпи дипломатическият финал, той ще бъде много мръсен, незадоволителен и сложен. Смятам, че това е така и не виня Тръмп. Не го виня, че действа в съответствие с това разбиране и се опитва да постигне бърз резултат. Това е разумен политически инстинкт. Но проблемът е, че в подхода на Тръмп няма процес. Няма процедура. Няма консултации с ключовите играчи – с Украйна те са минимални, а с европейските партньори и съюзници са крайно недостатъчни.

Няма нищо лошо в това да се проучи позицията на Русия. Това е разумна стъпка от страна на американския президент. Но при липса на процес и ясна цел, при липса на реални консултации, Тръмп никога няма да може да напредне от точката, от която е започнал.

В европейски медии се чуват гласове, според които Украйна трябва на всяка цена да приеме мирен план. Какво бихте посъветвали президента Зеленски?

М. Кимидж: Не всеки план и не на всяка цена. И ако анализираме историята на Украйна през последните 10-15-20 години, ще видим, че има дълъг списък с неадекватни мирни споразумения, преговори, планове. Залогът е твърде висок, за да може Украйна да направи каквито и да било компромиси.

А това, което Украйна в никакъв случай не бива да прави, е да отстъпи на Русия територия, която след това ще бъде използвана за нова инвазия. Украйна трябва да направи всичко, което е по силите ѝ, за да защити своя суверенитет, за което разполага с много инструменти. Украйна има много начини да се съпротивлява и трябва да се съпротивлява на несъвършените мирни планове и неадекватната дипломация. Добрата новина е, че през 2025 г. Украйна е в много по-добра позиция да се защитава, отколкото през 2014-2015 г. Не всичко е толкова зле за Украйна, даже напротив.

Но скептиците в Европа казват, че украинската армия е слаба, че няма достатъчно войници, че Украйна не може да бъде сигурна в подкрепата на САЩ и че дори европейците с мъка намират милиардите за финансиране на Киев през следващата година. Смятате ли, че Украйна е в достатъчно силна позиция, за да продължи военните действия и преговорите?

М. Кимидж: Разбира се, в крайна сметка това е решение на Украйна, което ще зависи от украинската политика и мнението на Володимир Зеленски дали си струва да се прави компромис. Но не мисля, че сред украинците има някаква силна убеденост, че Украйна трябва да се предаде. Нищо не сочи наличието на някаква хронично лоша ситуация за Украйна, че да е необходимо да се подпише някакво споразумение. Русия не успя да постигне стратегическо предимство във войната през последните две години, което свидетелства за успехите на украинската армия. Много е лесно да се преувеличават проблемите на Украйна, но в същото време не виждаме напълно проблемите на Русия, които Путин умее да скрива от обществеността.

Колко вероятно е Доналд Тръмп да отмени санкциите срещу Русия и да започне да прави бизнес с Москва, докато войната продължава?

Тръмп започва да губи позиции в САЩ

М. Кимидж: Това не е невъзможно, но съществуват две фундаментални пречки. Ако идеята е да се интегрира Русия в световната икономика, както беше обявено в плана от 28 точки, това не може да бъде решено само от САЩ. Германия има много по-голямо значение и е много по-естествен търговски партньор за Русия, отколкото САЩ. Ето защо може би няма да има голямо значение за САЩ, ако действат самостоятелно. Друго, много по-непосредствено и остро ограничение за Тръмп е, че той не се ползва с уважението на собствената си партия по въпроса за Русия и Украйна. Тръмп започва да губи позиции в САЩ. Има цял ред въпроси, по които републиканците в Конгреса са готови да предизвикват президента.

Ако пък Тръмп реши да отмени санкциите, наложени от Белия дом срещу Русия, той би могъл да го направи. Но много от тези санкции бяха наложени от Конгреса и вече има прецедент от първия мандат на Тръмп, когато републиканците засилиха санкциите срещу Русия, за да го спрат и не му позволят да нормализира отношенията с Русия. Именно в такова положение се намира Тръмп сега. Лесно е да се правят изявления на хартия, но ще му бъде много трудно да ги реализира.

*Майкъл Кимидж, e директор на Института "Кенън" към Центъра "Уилсън" във Вашингтон.

Автор: Роман Гончаренко