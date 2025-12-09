„Разрушенията достигат критични нива“: Украйна съобщи, че във Вовчанск се водят тежки сражения

Украинските войски удържат позициите си в три района на Вовчанск, докато руските сили се опитват да пробият през северната и централната отбранителна линия, каза по телевизията говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
В края на миналия месец Русия обяви града в Харковска област, Североизточна Украйна, за превзет.
"Украинските войски са разположени в западните, източните и частично южните райони. Руснаците се опитват да напреднат от север и през центъра, както и да заобиколят града", заяви днес Трегубов. Той предупреди, че разрушенията в града достигат критични нива. "Това е активна зона на военни действия. За съжаление, вече не обсъждаме кой контролира града, а кой ще контролира това, което е останало от него", подчерта Трегубов.
Той също тъка отбеляза, че руските сили могат бързо да подсилят войските си благодарение на краткото логистично разстояние от руската граница, което им позволява да разположат нови войници, за да заменят загубите.
Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница.
По данни на Укринформ вчера шп фронтовата линия са били регистрирани общо 139 сблъсъка между украински и руски сили.
По-рано руската новинарска агенция ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е посетил команден пункт на Обединената група сили вечерта на 30 ноември, където е получил доклади, включително за превземането на градовете Красноармейск в Донецка област и Вовчанск в Харковска област.
