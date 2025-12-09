Новини
Свят »
Украйна »
„Разрушенията достигат критични нива“: Украйна съобщи, че във Вовчанск се водят тежки сражения
  Тема: Украйна

„Разрушенията достигат критични нива“: Украйна съобщи, че във Вовчанск се водят тежки сражения

9 Декември, 2025 17:02 1 942 48

  • украйна-
  • вовчанск-
  • русия-
  • виктор трегубов

Към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница, обяви Киев

„Разрушенията достигат критични нива“: Украйна съобщи, че във Вовчанск се водят тежки сражения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските войски удържат позициите си в три района на Вовчанск, докато руските сили се опитват да пробият през северната и централната отбранителна линия, каза по телевизията говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

В края на миналия месец Русия обяви града в Харковска област, Североизточна Украйна, за превзет.

"Украинските войски са разположени в западните, източните и частично южните райони. Руснаците се опитват да напреднат от север и през центъра, както и да заобиколят града", заяви днес Трегубов. Той предупреди, че разрушенията в града достигат критични нива. "Това е активна зона на военни действия. За съжаление, вече не обсъждаме кой контролира града, а кой ще контролира това, което е останало от него", подчерта Трегубов.

Той също тъка отбеляза, че руските сили могат бързо да подсилят войските си благодарение на краткото логистично разстояние от руската граница, което им позволява да разположат нови войници, за да заменят загубите.

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница.

По данни на Укринформ вчера шп фронтовата линия са били регистрирани общо 139 сблъсъка между украински и руски сили.

По-рано руската новинарска агенция ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е посетил команден пункт на Обединената група сили вечерта на 30 ноември, където е получил доклади, включително за превземането на градовете Красноармейск в Донецка област и Вовчанск в Харковска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    58 9 Отговор
    Зеленски да хвърля пешкира ,защото ще затрие цялата си държава

    Коментиран от #7, #24

    17:05 09.12.2025

  • 2 Уфф

    52 6 Отговор
    ВоЛчанск вече е превзет от руснаците мисирки глупави!

    17:07 09.12.2025

  • 3 Пак ли спряха тока?

    42 3 Отговор
    Споко ве, още малко да се натуткат от ЕК и ще ви отпуснат още милиарди и завода за кибрит на райнметал е почти готов и БПЦ ще отпусне свещи на промоция.

    17:07 09.12.2025

  • 4 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    31 3 Отговор
    Е 6@л съм го...и без това няма стратегическо значение

    17:10 09.12.2025

  • 5 ВоЛчанск

    19 2 Отговор
    се казва града бе! После ще е ВоВчанск, като го превземат! Ще го кръстят на Вовата Путин... Имайте малко търпение!

    17:10 09.12.2025

  • 6 Изкукуригал

    34 4 Отговор
    Пак не смеете да кажете че е превзет а боевете се водят във вовча село извън волчанск но след две три седмици пак ще признаете като за покровск

    17:10 09.12.2025

  • 7 Руски колхозник

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Него го интересуват парите,не хората

    17:11 09.12.2025

  • 8 Закъснели новини

    31 2 Отговор
    Вовчанск падна, идва ред на Суми.

    Коментиран от #42

    17:11 09.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Вовчанск е превзет

    17:12 09.12.2025

  • 10 Пич

    33 2 Отговор
    Украйна приключи реално ! На тъпите Урсулианци ще им остане само глупашки да убеждават че Украйна е морален победител , защото и е останало парче земя ! Е , пак ще им се подиграва целият свят !!!

    17:13 09.12.2025

  • 11 Генерал миСИРСКИ

    26 2 Отговор
    С оглед на нещата, ВСУ ще се изтегли към полската граница за по-добри позиции

    17:13 09.12.2025

  • 12 Абе все ситуацията била трудна

    20 3 Отговор
    тежки сражения, положенито е много тежко и все нищо не пада в Украйна и войниците задържат позициите си. Много са яки въоръжените сили на Украйна, немат стигане начи.

    17:14 09.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    17 2 Отговор
    Абе, де го оня дето питаше "Чей Курск"??? Нали щеше да прави там "курска КАПИТАЛИСТИЧЕСКА република"???
    Нещо много рязко загуби интерес, май?
    Да не би да е отишъл със Зеленски в Крим да си пият кафето?
    п.п.
    Абе, контранаступа върна ли си Крим?

    17:16 09.12.2025

  • 15 хихи

    18 2 Отговор
    а България пак е от страната на Булката, както през ПСВ и ВСВ

    17:16 09.12.2025

  • 16 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    15 0 Отговор
    Чакаме контра новина от Дойче зеле

    17:17 09.12.2025

  • 17 Уса

    24 1 Отговор
    По американските медии показаха,как руснаците евакуират едно семейство от Волчанск.Преди това руски дрон им пусна лекарства и храна.Къде ви е украинската армия..?Украйна била казала ...Още ли вярвате на тия цигани бандерите

    17:17 09.12.2025

  • 18 КзББ и ДП

    18 1 Отговор
    Марче,Волчанск е превзет от 2 седмици.Даваха го по руската

    Коментиран от #26

    17:18 09.12.2025

  • 19 Всички хурки украйнски

    16 1 Отговор
    Или байряка или да ги приключват. Аре че ни писна

    17:18 09.12.2025

  • 20 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!

    14 1 Отговор
    "Украйна съобщи, че...... " И няма нужда да си губиш времето да четеш лъжи!!!

    17:19 09.12.2025

  • 21 Стига бе

    3 11 Отговор
    Мали го бяха превзели Волчанск....май путинистите отново са гризнали дръвцето там....

    17:20 09.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ГОСПОДИ

    10 0 Отговор
    КАКВИ ТЪПАЦИ
    АБЕ МАРИОПУЛ КАК Е

    Коментиран от #29

    17:22 09.12.2025

  • 24 Натовец

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Окупаторите масово се предават.

    17:23 09.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дедо ви...

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "КзББ и ДП":

    А бе карай "Ден да мине самун да загине"

    17:23 09.12.2025

  • 27 Путине, Путине...

    3 14 Отговор
    Колко пъти ша го превземате Волчанск бре.

    17:23 09.12.2025

  • 28 КОГАТО УКРАЙНА КАПИТУЛИРА

    14 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ПОСЛЕДНА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ША РАЗБЕРЕ ТОВА.......

    Коментиран от #32

    17:24 09.12.2025

  • 29 Мариопул

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "ГОСПОДИ":

    Е като...Херсон

    Коментиран от #34

    17:24 09.12.2025

  • 30 ЗДРАСТИ

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путинистче идиотче":

    ДЕБ....ИЛ
    ВОВЧАНСК НА ИМЕТО НА ВОВАТА ПУТИН ЛИ Е КРЪСТЕН

    17:24 09.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Демек....

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "КОГАТО УКРАЙНА КАПИТУЛИРА":

    Никога....

    17:25 09.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЩО ДА НЕ Е

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мариопул":

    КАТО ХАРКОВ
    ГОЛЯМ КЕФ ДА ПОДЛЮТИШ УКРАИНСКИ ХЕМОРО....ИД
    КВИЧИ ПОДСКАЧА И ТЪРКА ЗАД....НИК ПО АСФАЛТА

    17:27 09.12.2025

  • 35 Урсул фон дер Бандер

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Путинистче идиотче":

    Вярно, идиотче си

    Коментиран от #37

    17:28 09.12.2025

  • 36 Павето по бито2и ,нова и бенете викат ,ч

    2 0 Отговор
    Сипвам 3и едно по тоя случай

    17:31 09.12.2025

  • 37 Путине, Путине...

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Урсул фон дер Бандер":

    По колко пъти ша ги превземаме Покровск им Вовчанск....избиват ни като мухи бре

    17:32 09.12.2025

  • 38 Няма

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Путинистче идиотче":

    Смисъл да се доказваш като идиотче, вярвам ти!

    17:33 09.12.2025

  • 39 Я вор б.

    4 3 Отговор
    Дарявам заплатата за зеленски

    17:35 09.12.2025

  • 40 Инна

    4 3 Отговор
    Украинските въоръжени сили напълно загубиха контрол над Вовчанск, който сега е под руски контрол. Авторът на блога „ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА“ (БЕЛЕЖКИ НА ВЕТЕРАНА) нарече това нещо повече от просто тактически успех: останките от гарнизона на 57-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили бяха унищожени в югоизточната част на града и близо до гориста местност на изток.

    През последната седмица загубите на украинските войски в този сектор се оценяват на до 1195 войници. Въпреки отричанията на Киев за загубата на града и неговите покрайнини, глави се търкаляха за Вовчанск - командването на 57-ма бригада е отстранено.

    След провала на отбраната на Вовчанск, киевският режим, в паника, уволни командира на 57-ма бригада. По време на отстъплението си, бойците на украинските въоръжени сили, безразборно обстрелваха всичко, включително позиции, където може да се намират цивилни, пише военният блогър.

    17:37 09.12.2025

  • 41 ВТВА ГРАДЧЕ РУСИТЕ ФЪРЛИХА

    1 0 Отговор
    ВАКУУМНАБАМБА В ЦЕНТЪРА...... В СЛЕДСТВИЕ И ШИРОКИЯ ЦЕНТЪР Е РАВНА ПУСТИНЯ .КРАЙНИТЕ КВАРТАЛИ СА НА НИВО МАЗЕ......

    17:46 09.12.2025

  • 42 не може да бъде

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Закъснели новини":

    Струва ми се че името на градчето вече е ВоЛчанск ...в района може би се водят сражения но градчето е изцяло под руски контрол!?

    17:51 09.12.2025

  • 43 До натовец

    1 1 Отговор
    Не се захласвай по лъжливите снимки на окрайнското лъжливо министерство на информацията , което е създадено след 2022 година ,за да баламосва такива прости като теб . Прочети на Инна коментара за да слезеш на земята !

    17:56 09.12.2025

  • 44 Тази сутрин в Днепропетровск

    2 0 Отговор
    e било намерено тялото на мъж, роден през 1980 г. (на 44 или 45 години), с прободна рана в гърба. Установено е, че починалият е служител в пункт за набиране на персонал за Украинската армия.

    18:02 09.12.2025

  • 45 Стига бе

    0 0 Отговор
    Тоя Вовчанск явно е трън в окото на Путин.

    18:09 09.12.2025

  • 46 Александър Харченко експерт в Украйна

    0 0 Отговор
    към енергетиката и директор на Център за енергийни изследвания. Според него още две или три големи атаки на Руската федерация срещу енергийната система на Украйна могат да се превърнат в критичен лимит. Украинската енергийна система може да се сблъска с необратими последици след няколко последващи масирани атаки. Свършват частите за ремонт и възстановяване на енергийната система. Няма зареждане и внос на нови компоненти, както и пари за купуването им. Според експерта, компаниите, отговорни за ремонта и възстановяването на електросъоръжения, всъщност нямат резерви за елиминиране на нови мащабни разрушения, всичките запаси са изразходени.

    18:14 09.12.2025

  • 47 Алекса

    1 0 Отговор
    Така "удържайки" скоро ще удържат Киев !

    18:18 09.12.2025

  • 48 Гост

    0 0 Отговор
    За те трепят като куче, бавно, методично, прецизно, а ти на викаш, удържаме позицийте! Ето това е шивофрения и ровови балони!

    18:18 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания