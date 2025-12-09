Новини
Дупки в защитната конструкция над "Чернобил": Има ли риск?
  Тема: Украйна

Дупки в защитната конструкция над "Чернобил": Има ли риск?

9 Декември, 2025 19:40 493 8

Повреденият от руски дрон защитен саркофаг на авариралия четвърти реактор на АЕЦ "Чернобил" е загубил част от способността си да задържа радиацията

Дупки в защитната конструкция над "Чернобил": Има ли риск? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Повредата, нанесена от руски дрон, на защитната конструкция над авариралия четвърти енергиен блок на АЕЦ “Чернобил”, е довела до известна загуба на безопасност – включително до способността ѝ да задържа радиацията. Това се посочва в доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Миналата седмица представители на организацията посетиха Украйна, като приключиха комплексната оценка за безопасността на повредения купол.

Как ще бъде възстановено защитното съоръжение?

Заместник-техническият директор по инфраструктурата на АЕЦ “Чернобил” Сергей Кондратенко обяснява, че пожарът, възникнал в резултат от удара с руски дрон, е довел до загуба на част от функциите, изпълнявани от съоръжението. На първо място то е загубило ролята си на бариера за разпространението на радиоактивни вещества в околната среда. Поради разхерметизирането на обвивката над носещите метални конструкции вече навлиза влага.

“Сега нашата задача е да възстановим проектната функционалност на саркофата. На първо място е необходимо да се затворят всички отвори и пролуки, появили се в резултат от пожара. Към октомври затворихме само един голям отвор с площ 15 м², възникнал непосредствено от удара на дрона. Но останалите проблеми остават”, каза Кондратенко. Той също съобщи, че Украйна заедно с международни партньори търсят варианти за възстановяване на обвивката. Първите дейности по възстановяване на херметичното ѝ затваряне трябва да бъдат завършени до края на 2026 г.

Носи ли повредата радиационни рискове?

Сергей Кондратенко подчертава, че нивото на радиация не се е променило поради разхерметизирането, но повредите са повлияли съществено на срока за експлоатация на съоръжението, което трябваше да покрива останките от авариралия блок на АЕЦ “Чернобил” в продължение на 100 години.

Въпреки това повредите не представляват критична заплаха за населението, отбелязва Дмитрий Гуменюк, началник на отдела за анализ на безопасността към Държавния научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност на Украйна. Той припомня, че след аварията през 1986 г. повреденият енергиен блок е бил бързо покрит със саркофаг, построен с подръчни материали.

“Този стар саркофаг не е херметично затворен. Той е бил направен набързо, може да се разпадне всеки момент, трябва да бъде демонтиран. Новата защитна обвивка трябваше да покрие стария саркофаг и в продължение на най-малко 100 години да не допуска разпространението на радиоактивен прах. Демонтажът на старите конструкции беше планиран, но сега не се знае кога ще се състои”, обяснява експертът. Ударът с руски дрон и повреждането на обвивката значително променя плановете на Украйна за ликвидиране на последствията от аварията в Чернобил.

Възстановяването на обвивката ще изисква значителни средства

Експертката по енергетика Виктория Войцицкая счита, че за възстановяването на повредената защитна обвивка Украйна ще се нуждае от международна финансова подкрепа. Според нея партньорите, които са помогнали за изграждането на съоръжението, могат отново да окажат съдействие. Тя припомня, че в изграждането му са се включили над 45 страни, които са предоставили около два милиарда евро.

“Украйна в момента не разполага със средства, ние не можем самостоятелно да възстановим повредената от Русия функционалност на обвивката на реактора. Разчитаме на страните от Г-7 и ЕС. Но много се надявам, че и САЩ, осъзнавайки рисковете, свързани с повредената обвивка, също ще се включат в такова финансиране”, каза Войцицкая пред ДВ. Тя призовава партньорите да установят ясни “червени линии” за Русия и да наложат санкции на “Росатом”, за да предотвратят по-нататъшни обстрели на украински ядрени обекти и да прекратят ядрения шантаж от страна на Москва.

Автор: Лилия Ржеутская


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    10 2 Отговор
    Това с тая радиация е силно преувеличено да се стресират хората и да не виждат и да не реагират на ограбването което се случва пред очите ни!

    19:43 09.12.2025

  • 2 Помним

    10 1 Отговор
    Чернобил ? Ами беше си саботаж на украинци за да компрометират Съветския съюз .

    19:45 09.12.2025

  • 3 Пич

    6 1 Отговор
    Има , има !!! Ами ако гръмне и фрасне Зелю по кухата чутура , като му литне горната част на черепа , всички ще видят че няма мозък ! Но няма да му се отрази , защото там няма нищо жизнено важно. Дори ще продължава да крещи - Дайте пари на Зелю , дайте пари на Зелю.....

    19:45 09.12.2025

  • 4 Христо

    3 0 Отговор
    От руски дрон!?

    Няма да оцелее тая Европа... Загулила е всякаква почтеност и здрав разум

    19:50 09.12.2025

  • 5 Раковите заболявания в България

    0 2 Отговор
    скочиха 8 пъти след 1986 г.

    19:51 09.12.2025

  • 6 смарт тв може да ви слуша

    0 0 Отговор
    Бившият служител на ЦРУ Джон Кириаку каза, че агенцията има отдалечен достъп до смарт телевизори: може да активира вътрешното оборудване и да използва вградените говорители като импровизирани микрофони, което позволява запис на звук дори когато телевизорът е изключен.

    Експертите отбелязват, че всяко устройство с микрофон или говорител може потенциално да бъде хакнато.

    Западните медии обвиняват Китай в такъв "фърмуер" на оборудването, но се оказа, че задните врати се инсталират от техните собствени агенти.

    19:51 09.12.2025

  • 7 Точен

    1 0 Отговор
    Укрите взривиха 4-ия реактор в Чернобил от некадърност. Нито една АЕЦ в Русия не е имала проблеми, т.е., още тогава стана ясно, че украйна не бива да бъде държава...

    19:51 09.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Руснята са искали да асвабадят реактора!

    19:52 09.12.2025

