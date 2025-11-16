Руската армия уби съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил

Наталия Ходемчук - съпругата на първия човек, загинал при ядрената катастрофата в Чернобил през 1986 г. - Валерий Ходемчук, почина вчера през нощта след тежки наранявания, получени при руската атака срещу Киев ден по-рано, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"С дълбока скръб и искрена тъга съобщаваме за кончината на Наталия Ходемчук, съпругата на първата жертва на катастрофата в Чернобил, Валерий Ходемчук – майка, баба и жена с огромно сърце и забележителна съдба. Тя почина през нощта на 14 срещу 15 ноември, без да успее да оцелее след тежките последици от ударите с дронове по жилищна сграда в (квартал) Троешчина (в Деснянски район на Киев)", се казва в изявление на украинската Държавна агенция за управление на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".
Съобщава се, че след удара на дроновете "Шахед" по сградата в Троешчина, където са живеели семействата на бивши служители на АЕЦ "Чернобил", Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с изгаряния по 45% от тялото. Апартаментът ѝ е бил унищожен от пожара. Тя е била на 73 години.
"Загубихме жена, която е преживяла ада на Чернобил, загубила е съпруга си, отгледала е децата си и е изживяла трагедии, които биха съкрушили всеки. Но не и нея. Наталия е живяла с достойнство, любов и тиха сила, която е вдъхновявала всички, които са я познавали лично или чрез историята ѝ. Тя беше весела, подкрепяща и лъчезарна. Сега гласът ѝ се присъединява към гласовете на всички невинни украинци, убити от руския терор", подчертаха от агенцията, отговаряща за забранената зона около АЕЦ "Чернобил".
Спасителните операции в Деснянски район в Киев, където на 14 ноември беше нанесен руски удар, са приключили.
Седем души бяха убити при поразяването на девететажен жилищен блок в украинската столица от руски дронове. Наталия Ходемчук е последната жертва при нападението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #3, #8, #23, #64, #65
18:07 16.11.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #4, #5, #16
18:08 16.11.2025
3 стоян георгиев
До коментар #1 от "име":Такава цифра даже и най големите руски фантазьори не са казвали.ти биеш дори и тях.
18:09 16.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
До коментар #2 от "стоян георгиев":До там ли стигнахме ? Да ми редактирате постовете?не украйна уби в русия а обратното!деградацията тук е пълна...хахах
18:11 16.11.2025
6 стоян георгиев
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Редактират ми поста.
Коментиран от #14
18:11 16.11.2025
7 Мар0о, Мар0о
18:11 16.11.2025
8 Кривоверен алкаш
До коментар #1 от "име":Човек,спри я тази дрога, не виждаш ли че халюцинираш...
18:12 16.11.2025
9 ХиХи
Коментиран от #19, #79
18:12 16.11.2025
10 Тео
Коментиран от #13
18:12 16.11.2025
11 Руснаците искаха да ни изтребят!
Раковите заболявания в България скочиха 8 пъти след 1990 година!
18:13 16.11.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:13 16.11.2025
13 стоян георгиев
До коментар #10 от "Тео":Англосаксонците убиват в украйна а? Путин не участва нали?
18:13 16.11.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "стоян георгиев":знам
18:13 16.11.2025
15 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха!
18:14 16.11.2025
16 Руснаков
До коментар #2 от "стоян георгиев":Не се кахъри,от този сайт може да очакваш всичко...
Коментиран от #18
18:14 16.11.2025
17 стоян георгиев
Коментиран от #26
18:15 16.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
До коментар #9 от "ХиХи":Стига лъжи....нищо не могат да предприемат без съгласието на Москва...
Коментиран от #52
18:16 16.11.2025
20 Руснаков
До коментар #18 от "стоян георгиев":Прав си отвсякъде...
18:17 16.11.2025
21 Pyccкий Карлик
F-16 Block има Четири Томахавки !!!
По една за всяка година от Четири Года война ))
Коментиран от #30
18:18 16.11.2025
22 Майк Флин
Коментиран от #27
18:18 16.11.2025
23 Хелоу !
До коментар #1 от "име":Бе ти не-нормален ли си бе?
Упсссс ...ти беше от отбора на копейките.
18:18 16.11.2025
24 Мария Атанасова
До коментар #18 от "стоян георгиев":Оплачи се на арменският поп.
18:18 16.11.2025
25 Мира ботокса от НОВА ТВ
18:19 16.11.2025
26 Дудов
До коментар #17 от "стоян георгиев":Стига пропаганда.Ти не си наясно какво са правили укрите тук и там.Вземи се поразява и пообразовай.За всяко нещо си има и причина, а после и следствие
18:19 16.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гошо
18:21 16.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мишел
До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":Извънредно! Ято Нептуни и Фламинга са поели към Русия.
Следим продължението.
Коментиран от #33
18:22 16.11.2025
31 Все тая
18:24 16.11.2025
32 В В.П.
Коментиран от #40
18:24 16.11.2025
33 Pyccкий Карлик
До коментар #30 от "Мишел":Миналата седмица Зеленски го каза - щом Русия не иска НАТО, НАТО ще поиска Русия 👍
Коментиран от #66
18:25 16.11.2025
34 Кухоглава копейка
До коментар #29 от "Подир Шай Гу и..ГЕРА симав фаща патьо":Друргарката Zaxaрова каза да бъдем бдителни и да пишем,че Покровск е превзет за 64 -ти път и че Украйна и ЕС са слаби и че след три дни сме я на Ламанша,я пред Лисабон.
18:25 16.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дааааа...
До коментар #27 от "Кийт Келог":ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
Още на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО,че Невнятния бункерен СТАРУХА педофил и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата, Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!!
Край на цитата...
18:25 16.11.2025
38 В В.П.
18:26 16.11.2025
39 Баба Гошка
Коментиран от #51
18:27 16.11.2025
40 Путин
До коментар #32 от "В В.П.":Неможач съм.
18:27 16.11.2025
41 В В.П.
Коментиран от #53
18:28 16.11.2025
42 В В.П.
Коментиран от #46, #49, #56
18:29 16.11.2025
43 А майка му?
18:30 16.11.2025
44 В В.П.
18:31 16.11.2025
45 Плешивата първопричина
Коментиран от #55
18:31 16.11.2025
46 Е па реви!
До коментар #42 от "В В.П.":А свещи палиш ли им?,А 20 лева имаш ли 10 лева в джоба?
18:32 16.11.2025
47 КАТ каза
18:32 16.11.2025
48 В В.П.
18:32 16.11.2025
49 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #42 от "В В.П.":Това са руски фейкове.
18:33 16.11.2025
50 трагедията в Чернобил сега е
18:33 16.11.2025
51 Pyccкий Карлик
До коментар #39 от "Баба Гошка":"....Отишла е на едно по- добро място..."
Права си бабушка 👍
139.5 млн руснаци заспиват всяка вечер с мечтата сутрин да се събудят на по-доброто място. 500 000 братушки вече слушат и пляскат на Кобзон ))
Коментиран от #60
18:33 16.11.2025
52 Абе
До коментар #19 от "гост":Те даже два дни не са казали в Москва какво се е случило първо, второ опитали са се да се справят със собственни сили, когато Легасов е отишал там се е хванал за главата и не на последно място пуснали са винтилите на водата и ако не са били Тулските миньори и хиледите ликвидатори отдавна Киев немаше да го има. Дадоха им втори шанс, те го пропуляха
18:33 16.11.2025
53 ПРИД урак )))
До коментар #41 от "В В.П.":Москалбад напусна СССР преди Украйна, НЕ грамотен Ху есос!
ЧетИ мургавелке ДЕРМО-- ЯДА !
Хехехехехехе
18:34 16.11.2025
54 В В.П.
18:34 16.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тихо бе п0мияр!
До коментар #42 от "В В.П.":Не си компетентен.
18:34 16.11.2025
57 Тиква
18:35 16.11.2025
58 Лелеее, колко е жалка
18:36 16.11.2025
59 В В.П.
Коментиран от #70
18:36 16.11.2025
60 Димитринчо
До коментар #51 от "Pyccкий Карлик":Повечко са.
18:36 16.11.2025
61 Всичко е ясно
Коментиран от #72, #80
18:36 16.11.2025
62 Механик
Тогава пак на едни такива "хирои" им бе платено да извършат това престъпление срещу човечеството.
Коментиран от #83
18:37 16.11.2025
63 Българин
18:37 16.11.2025
64 Свети Нептуний
До коментар #1 от "име":Смени дилъра момче.
18:39 16.11.2025
65 койдазнай
До коментар #1 от "име":По данни на Следствния комитет на Русия, от 2014 до 2022 всички загинали в Украйна са 2130 човека. От двете страни.
18:39 16.11.2025
66 Тигре
До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":От Натото,остана само последната буква
18:39 16.11.2025
67 Деснянският район на Киев
18:40 16.11.2025
68 В В.П.
Коментиран от #69, #76
18:40 16.11.2025
69 Кобзон
До коментар #68 от "В В.П.":Спорно е...
18:41 16.11.2025
70 За Балтийските държави ли думаш, Пе дик?
До коментар #59 от "В В.П.":Хахахахаха
Защото Украйна през 19 год.. поиска членство в НАТО!
5 год. След АНШЛУСА на монгольяк Фашагите на педофила във НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА ( КРИМ И ДОНБАС)!
Хахахахаха
От малцинствата ли си су-- ЛЬО?
18:41 16.11.2025
71 Данко Харсъзина
18:42 16.11.2025
72 Механик
До коментар #61 от "Всичко е ясно":Слава Украине!
18:43 16.11.2025
73 В В.П.
18:43 16.11.2025
74 Бивш военен
18:44 16.11.2025
75 В В.П.
18:45 16.11.2025
76 САЩ и Чайниците се кефят мълчаливо на
До коментар #68 от "В В.П.":Жалкия и без-- помощен Монголоиден аскер!
И позора на пе-- деРАСИЯ.... Фюрера пеДо-фил! ))))
12 год щурм и.... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
))))))
Коментиран от #84
18:45 16.11.2025
77 В В.П.
18:47 16.11.2025
78 Ъъъъъъъ
18:48 16.11.2025
79 стоян
До коментар #9 от "ХиХи":До 9 ком - пишеш лъжи - дори даваха документален филм за аварията която е станала заради експеримент задействан от москва от рузкото министерство на енергетиката
18:48 16.11.2025
80 Последния софиянец
До коментар #61 от "Всичко е ясно":Воистина...ху ЙЛО !!
👍😄👍
18:48 16.11.2025
81 В В.П.
18:49 16.11.2025
82 Pyccкий Карлик
Не е руската армия !!!
Снощи жената е гледала Премиерата на робота Вася. Починала на място 😄😄😄
18:50 16.11.2025
83 Меанико
До коментар #62 от "Механик":Тез укри те поболиха. Рак ще хванеш бе човек😀
18:51 16.11.2025
84 Възраждане
До коментар #76 от "САЩ и Чайниците се кефят мълчаливо на":Затова монгольята на Пич- КИН са...ВТОР
АЯ в СИРИЯ и УКРАЙНА
18:52 16.11.2025
85 В В.П.
18:55 16.11.2025