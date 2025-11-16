Новини
Руската армия уби съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил
Руската армия уби съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил

16 Ноември, 2025 18:05 1 259 85

Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с много сериозни изгаряния по тялото

Руската армия уби съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Ходемчук - съпругата на първия човек, загинал при ядрената катастрофата в Чернобил през 1986 г. - Валерий Ходемчук, почина вчера през нощта след тежки наранявания, получени при руската атака срещу Киев ден по-рано, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"С дълбока скръб и искрена тъга съобщаваме за кончината на Наталия Ходемчук, съпругата на първата жертва на катастрофата в Чернобил, Валерий Ходемчук – майка, баба и жена с огромно сърце и забележителна съдба. Тя почина през нощта на 14 срещу 15 ноември, без да успее да оцелее след тежките последици от ударите с дронове по жилищна сграда в (квартал) Троешчина (в Деснянски район на Киев)", се казва в изявление на украинската Държавна агенция за управление на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Съобщава се, че след удара на дроновете "Шахед" по сградата в Троешчина, където са живеели семействата на бивши служители на АЕЦ "Чернобил", Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с изгаряния по 45% от тялото. Апартаментът ѝ е бил унищожен от пожара. Тя е била на 73 години.

"Загубихме жена, която е преживяла ада на Чернобил, загубила е съпруга си, отгледала е децата си и е изживяла трагедии, които биха съкрушили всеки. Но не и нея. Наталия е живяла с достойнство, любов и тиха сила, която е вдъхновявала всички, които са я познавали лично или чрез историята ѝ. Тя беше весела, подкрепяща и лъчезарна. Сега гласът ѝ се присъединява към гласовете на всички невинни украинци, убити от руския терор", подчертаха от агенцията, отговаряща за забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Спасителните операции в Деснянски район в Киев, където на 14 ноември беше нанесен руски удар, са приключили.

Седем души бяха убити при поразяването на девететажен жилищен блок в украинската столица от руски дронове. Наталия Ходемчук е последната жертва при нападението.


  • 1 име

    33 20 Отговор
    Киевските неонацисти убиха за 8г 115 хил мирни жители в Донбас, вкл приблизително 35 хиляди деца

    Коментиран от #3, #8, #23, #64, #65

    18:07 16.11.2025

  • 2 стоян георгиев

    31 20 Отговор
    Украйна уби хиляди цивилни в русия.уби стотици учени хора на изкуството деца възрастни пенсионери бременни ....само в мариопул уби над 25000 човека и само в театъра с две бомби уби над 600 основно жени и деца.всичките рускоговоряши.нарича това освобождение.

    Коментиран от #4, #5, #16

    18:08 16.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    18 21 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Такава цифра даже и най големите руски фантазьори не са казвали.ти биеш дори и тях.

    18:09 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    До там ли стигнахме ? Да ми редактирате постовете?не украйна уби в русия а обратното!деградацията тук е пълна...хахах

    18:11 16.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    0 14 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Редактират ми поста.

    Коментиран от #14

    18:11 16.11.2025

  • 7 Мар0о, Мар0о

    18 2 Отговор
    Искуственив интелект е твоето наказание. Стягай си багажа на магистралата. ИИ по - добре ще се справи от теб.

    18:11 16.11.2025

  • 8 Кривоверен алкаш

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Човек,спри я тази дрога, не виждаш ли че халюцинираш...

    18:12 16.11.2025

  • 9 ХиХи

    22 6 Отговор
    СССР и Валери Легасов спасиха Киев от ядренно натравяне във водите и не само, след некадърния опит от страна на Украинските оператори на централата да спрат аварийно охладителните помпи

    Коментиран от #19, #79

    18:12 16.11.2025

  • 10 Тео

    20 9 Отговор
    Това е целта на англосаксите да се избиват славяни за интереса на зеления евреин🤔

    Коментиран от #13

    18:12 16.11.2025

  • 11 Руснаците искаха да ни изтребят!

    10 20 Отговор
    Траеха си за Чернобил!
    Раковите заболявания в България скочиха 8 пъти след 1990 година!

    18:13 16.11.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 15 Отговор
    КЪВ ТЪПАК трябва да си , да нападнеш братски народ , с милиони вече жертви? вместо да ги купиш???РФ-Украина

    18:13 16.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    5 17 Отговор

    До коментар #10 от "Тео":

    Англосаксонците убиват в украйна а? Путин не участва нали?

    18:13 16.11.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    знам

    18:13 16.11.2025

  • 15 Хе хе...

    10 2 Отговор
    И един зелен мармот завива пудра захар в салфетка, нали?
    Ха ха ха ха ха ха ха!

    18:14 16.11.2025

  • 16 Руснаков

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Не се кахъри,от този сайт може да очакваш всичко...

    Коментиран от #18

    18:14 16.11.2025

  • 17 стоян георгиев

    6 19 Отговор
    Русия уби хиляди цивилни в украйна.уби стотици учени хора на изкуството деца възрастни пенсионери бременни ....само в мариопул уби над 25000 човека и само в театъра с две бомби уби над 600 основно жени и деца.всичките рускоговоряши.нарича това освобождение.

    Коментиран от #26

    18:15 16.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гост

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "ХиХи":

    Стига лъжи....нищо не могат да предприемат без съгласието на Москва...

    Коментиран от #52

    18:16 16.11.2025

  • 20 Руснаков

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Прав си отвсякъде...

    18:17 16.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Довечера летя към Масква.
    F-16 Block има Четири Томахавки !!!
    По една за всяка година от Четири Года война ))

    Коментиран от #30

    18:18 16.11.2025

  • 22 Майк Флин

    13 3 Отговор
    “Западът загуби войната в Украйна, заяви в социалната мрежа X бившият съветник на Доналд Тръмп, генералът в оставка от армията на САЩ Майк Флин.”

    Коментиран от #27

    18:18 16.11.2025

  • 23 Хелоу !

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Бе ти не-нормален ли си бе?
    Упсссс ...ти беше от отбора на копейките.

    18:18 16.11.2025

  • 24 Мария Атанасова

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Оплачи се на арменският поп.

    18:18 16.11.2025

  • 25 Мира ботокса от НОВА ТВ

    17 4 Отговор
    Ами то Чернобил е терористичен акт на сащ срещу СССР. Факт е , че главният украински терорист купен от сащ разкайвайки се се обеси , като Юда. Та така и до днес.

    18:19 16.11.2025

  • 26 Дудов

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Стига пропаганда.Ти не си наясно какво са правили укрите тук и там.Вземи се поразява и пообразовай.За всяко нещо си има и причина, а после и следствие

    18:19 16.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гошо

    9 2 Отговор
    Бреии за прогресивното човечеството загуба велика

    18:21 16.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мишел

    7 11 Отговор

    До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":

    Извънредно! Ято Нептуни и Фламинга са поели към Русия.
    Следим продължението.

    Коментиран от #33

    18:22 16.11.2025

  • 31 Все тая

    1 0 Отговор
    И тя е човек

    18:24 16.11.2025

  • 32 В В.П.

    15 4 Отговор
    Само лобут за Киев и режима .

    Коментиран от #40

    18:24 16.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    4 14 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Миналата седмица Зеленски го каза - щом Русия не иска НАТО, НАТО ще поиска Русия 👍

    Коментиран от #66

    18:25 16.11.2025

  • 34 Кухоглава копейка

    5 12 Отговор

    До коментар #29 от "Подир Шай Гу и..ГЕРА симав фаща патьо":

    Друргарката Zaxaрова каза да бъдем бдителни и да пишем,че Покровск е превзет за 64 -ти път и че Украйна и ЕС са слаби и че след три дни сме я на Ламанша,я пред Лисабон.

    18:25 16.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дааааа...

    4 10 Отговор

    До коментар #27 от "Кийт Келог":

    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    Още на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО,че Невнятния бункерен СТАРУХА педофил и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Заради тези Двамата, Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!!
    Край на цитата...

    18:25 16.11.2025

  • 38 В В.П.

    10 2 Отговор
    Първата жена. На първия човек ,в първата ядрена катастрофа ,която си беше терр,акт от ЦРУ с Усср...Само в боклучава държава като псевдо територията на Окропистан,ще се случат тези неща .И още много ги чакат ,ако не влязат в правия път ...

    18:26 16.11.2025

  • 39 Баба Гошка

    11 2 Отговор
    Отишла е на едно по- добро място. Да проверят дали е било ПВОто. Те кат пускаха по плажа на кримм оггън не рИваха. И не 70+ годишни, а деца горряха. И желаещите евроггеййци се правеха, че не виждат и не чуват

    Коментиран от #51

    18:27 16.11.2025

  • 40 Путин

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "В В.П.":

    Неможач съм.

    18:27 16.11.2025

  • 41 В В.П.

    13 3 Отговор
    Окрайната беше грешка на Горби перестройчика и Елцин добряка ..За тия само корав лобут ..

    Коментиран от #53

    18:28 16.11.2025

  • 42 В В.П.

    10 2 Отговор
    Киев уби ,35000 руснака ,преди СВО...Някой ще реве ли ??

    Коментиран от #46, #49, #56

    18:29 16.11.2025

  • 43 А майка му?

    10 0 Отговор
    А баба му ? А лелинчо му? А чинка му ....

    18:30 16.11.2025

  • 44 В В.П.

    11 1 Отговор
    Подлогите на Киев и режима да благодарят че са извън границата на Крайната ..Щото много лоши неща се случват в рая пародия на държава.и нация .

    18:31 16.11.2025

  • 45 Плешивата първопричина

    2 11 Отговор
    Гнусна русня.

    Коментиран от #55

    18:31 16.11.2025

  • 46 Е па реви!

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "В В.П.":

    А свещи палиш ли им?,А 20 лева имаш ли 10 лева в джоба?

    18:32 16.11.2025

  • 47 КАТ каза

    7 0 Отговор
    По българските пътища имаме повече жертви.

    18:32 16.11.2025

  • 48 В В.П.

    5 2 Отговор
    Ама да поревем групово за жената на първия човек..

    18:32 16.11.2025

  • 49 Изпражнението гайтанджиева

    1 8 Отговор

    До коментар #42 от "В В.П.":

    Това са руски фейкове.

    18:33 16.11.2025

  • 50 трагедията в Чернобил сега е

    9 1 Отговор
    Че над 70 000 души се крият в радиоактивната зона там от нацистката хунта на Зеленски ... Ей това е сега трагедията да ви кажа ....

    18:33 16.11.2025

  • 51 Pyccкий Карлик

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "Баба Гошка":

    "....Отишла е на едно по- добро място..."

    Права си бабушка 👍
    139.5 млн руснаци заспиват всяка вечер с мечтата сутрин да се събудят на по-доброто място. 500 000 братушки вече слушат и пляскат на Кобзон ))

    Коментиран от #60

    18:33 16.11.2025

  • 52 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Те даже два дни не са казали в Москва какво се е случило първо, второ опитали са се да се справят със собственни сили, когато Легасов е отишал там се е хванал за главата и не на последно място пуснали са винтилите на водата и ако не са били Тулските миньори и хиледите ликвидатори отдавна Киев немаше да го има. Дадоха им втори шанс, те го пропуляха

    18:33 16.11.2025

  • 53 ПРИД урак )))

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "В В.П.":

    Москалбад напусна СССР преди Украйна, НЕ грамотен Ху есос!
    ЧетИ мургавелке ДЕРМО-- ЯДА !
    Хехехехехехе

    18:34 16.11.2025

  • 54 В В.П.

    9 0 Отговор
    На окропите им харесва .Как врякаха ,Москаляку на гиляку,,

    18:34 16.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тихо бе п0мияр!

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "В В.П.":

    Не си компетентен.

    18:34 16.11.2025

  • 57 Тиква

    6 0 Отговор
    Охо, Армия, невероятно, заглавието,бомба,окранацюгите почват да ревете.

    18:35 16.11.2025

  • 58 Лелеее, колко е жалка

    7 0 Отговор
    Украинската и атлантическата пропаганда ... Потресаващо е

    18:36 16.11.2025

  • 59 В В.П.

    7 2 Отговор
    От Москва ги предупредиха да не правят завера с НАТО .тия не разбраха ..Много неща ще се случат в тоя клозет ..

    Коментиран от #70

    18:36 16.11.2025

  • 60 Димитринчо

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Pyccкий Карлик":

    Повечко са.

    18:36 16.11.2025

  • 61 Всичко е ясно

    2 7 Отговор
    Пу ткин --- ху ЙЛО!!

    Коментиран от #72, #80

    18:36 16.11.2025

  • 62 Механик

    9 3 Отговор
    Урите, а и не само те, мълчат по повода, че тогава те самите си взривиха АЕЦ, който им бе подарен от СССР.
    Тогава пак на едни такива "хирои" им бе платено да извършат това престъпление срещу човечеството.

    Коментиран от #83

    18:37 16.11.2025

  • 63 Българин

    8 4 Отговор
    Важното е всички нацики да бъдат ликвидирани! А невините жертви, са на тяхна сметка! Ако се бяха предали преди 3 години, нямаше и война да има! Това е ясно за всеки!

    18:37 16.11.2025

  • 64 Свети Нептуний

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Смени дилъра момче.

    18:39 16.11.2025

  • 65 койдазнай

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    По данни на Следствния комитет на Русия, от 2014 до 2022 всички загинали в Украйна са 2130 човека. От двете страни.

    18:39 16.11.2025

  • 66 Тигре

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":

    От Натото,остана само последната буква

    18:39 16.11.2025

  • 67 Деснянският район на Киев

    7 1 Отговор
    Е в западно от реката и защо е Деснянски не е много ясно. Гледано от Унгария може и да е в дясно

    18:40 16.11.2025

  • 68 В В.П.

    7 3 Отговор
    Лошото е че на война умират хора .Хубавото е че са окропитеци..От САЩ и Англия ги приветстват ..Вс е ок...

    Коментиран от #69, #76

    18:40 16.11.2025

  • 69 Кобзон

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "В В.П.":

    Спорно е...

    18:41 16.11.2025

  • 70 За Балтийските държави ли думаш, Пе дик?

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "В В.П.":

    Хахахахаха
    Защото Украйна през 19 год.. поиска членство в НАТО!
    5 год. След АНШЛУСА на монгольяк Фашагите на педофила във НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА ( КРИМ И ДОНБАС)!
    Хахахахаха
    От малцинствата ли си су-- ЛЬО?

    18:41 16.11.2025

  • 71 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Какво е търсил при Главна циркулационна помпа при работещ блок никой не знае. Украинска работа. В АЕЦ козлодуй, преди пускането на блока херметчния люк се затваря и отварянято му при работещ реактор е забранено. Сиреч достъпа до Главни циркулационни помпи е забранен. Украинска немърливост и не спазване на правилата. За това е загинал инженера. То заради немърливост е и аварията.

    18:42 16.11.2025

  • 72 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #61 от "Всичко е ясно":

    Слава Украине!

    18:43 16.11.2025

  • 73 В В.П.

    7 2 Отговор
    САЩ и Англия им дават оръжие пари, дронове,наемници за да стрелят по Русия ..После реват ..Предаваш се и оставаш жив...Ако искаш..

    18:43 16.11.2025

  • 74 Бивш военен

    7 2 Отговор
    Не руската,а украинската ПВО я уби...

    18:44 16.11.2025

  • 75 В В.П.

    6 2 Отговор
    Скоро Киев ще бъде заравнен изцяло..Не ревете окропи .Отехкохте в канала ..

    18:45 16.11.2025

  • 76 САЩ и Чайниците се кефят мълчаливо на

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "В В.П.":

    Жалкия и без-- помощен Монголоиден аскер!
    И позора на пе-- деРАСИЯ.... Фюрера пеДо-фил! ))))
    12 год щурм и.... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
    ))))))

    Коментиран от #84

    18:45 16.11.2025

  • 77 В В.П.

    4 2 Отговор
    Как скачаха по хрешатик .Москаляку на гиляку...Внимавай какво си пожелаваш..хахлюю..Всичко се сбъдва .

    18:47 16.11.2025

  • 78 Ъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Ми и Израел уби бая ирански учени в домовете им, но май нямаше такива драматични заглавия.....Русия уби един коя си...И? Просто се е оказала на неподходящо място, е неподходящ момент....Война е все пак!

    18:48 16.11.2025

  • 79 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "ХиХи":

    До 9 ком - пишеш лъжи - дори даваха документален филм за аварията която е станала заради експеримент задействан от москва от рузкото министерство на енергетиката

    18:48 16.11.2025

  • 80 Последния софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Всичко е ясно":

    Воистина...ху ЙЛО !!
    👍😄👍

    18:48 16.11.2025

  • 81 В В.П.

    2 0 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа ,15 млн офейкали,160000 км анексирани ..Това е замисъл президент главнокомандващ тактик президентът на Украйна.палячото Зеллю..

    18:49 16.11.2025

  • 82 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    "... руската армия уби съпругата..."

    Не е руската армия !!!
    Снощи жената е гледала Премиерата на робота Вася. Починала на място 😄😄😄

    18:50 16.11.2025

  • 83 Меанико

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Тез укри те поболиха. Рак ще хванеш бе човек😀

    18:51 16.11.2025

  • 84 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "САЩ и Чайниците се кефят мълчаливо на":

    Затова монгольята на Пич- КИН са...ВТОР
    АЯ в СИРИЯ и УКРАЙНА

    18:52 16.11.2025

  • 85 В В.П.

    0 0 Отговор
    Тая жена е странична жертва .Била е грешното място .В Киев още врякат москаляу на гиляку .Това не се харесва на Москва .

    18:55 16.11.2025

