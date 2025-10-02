Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено

Електрозахранването на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно около 23 ч. снощи, е напълно възстановено, предаде Укринформ, позовавайки се на украинското министерство на енергетиката, съобщи БТА.

"Електрозахранването във всички съоръжения на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно заради вражески обстрел на инфраструктурата в град Славутич, беше напълно възстановено", се казва в изявлението.

Нивата на радиация на мястото остават в рамките на допустимите граници и няма заплаха за населението.

"Благодаря на нашите работници в енергетиката за тяхната бърза и ефективна работа! Вашите усилия гарантират безопасността на цяла Украйна и Европа", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук.