Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено

Електрозахранването на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно около 23 ч. снощи, е напълно възстановено, предаде Укринформ, позовавайки се на украинското министерство на енергетиката, съобщи БТА.
"Електрозахранването във всички съоръжения на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно заради вражески обстрел на инфраструктурата в град Славутич, беше напълно възстановено", се казва в изявлението.
Нивата на радиация на мястото остават в рамките на допустимите граници и няма заплаха за населението.
"Благодаря на нашите работници в енергетиката за тяхната бърза и ефективна работа! Вашите усилия гарантират безопасността на цяла Украйна и Европа", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук.
1 Следващия път няма
Коментиран от #3
15:32 02.10.2025
2 шам фъстък
15:46 02.10.2025
3 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "Следващия път няма":Русия отговаря на повечето критерии за фашистка държава.Ясно е че иска нов световен ред ,както хитлер идкаше.
15:47 02.10.2025
4 Амии
15:59 02.10.2025
5 ООрана държава
16:09 02.10.2025
6 Ха ХаХа
Преди това разхвърляха умрели от моргата и ги обявиха за убити от Секуретате.
Ликв4дираха 3зорите и арестувана Джорджеску.
Мая Санду е гражданин на Румъния, каква друга да бъде освен фашистка.
Можели да бъде премиер на Молдова като такава.
Всички българи и гагаузи в Молдова гласуваха против нея.
Резултатите в Тераклия са обявени.
16:10 02.10.2025