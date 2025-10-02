Новини
Свят »
Украйна »
Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено
  Тема: Украйна

Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено

2 Октомври, 2025 14:50 784 6

  • украйна-
  • аец-
  • русия-
  • чернобилска аец-
  • чернобил

Нивата на радиация на мястото остават в рамките на допустимите граници и няма заплаха за населението

Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Електрозахранването на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно около 23 ч. снощи, е напълно възстановено, предаде Укринформ, позовавайки се на украинското министерство на енергетиката, съобщи БТА.

"Електрозахранването във всички съоръжения на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно заради вражески обстрел на инфраструктурата в град Славутич, беше напълно възстановено", се казва в изявлението.

Нивата на радиация на мястото остават в рамките на допустимите граници и няма заплаха за населението.

"Благодаря на нашите работници в енергетиката за тяхната бърза и ефективна работа! Вашите усилия гарантират безопасността на цяла Украйна и Европа", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следващия път няма

    3 1 Отговор
    да има възможност за възстановяване и ша има изпепеляване на укронацистите.

    Коментиран от #3

    15:32 02.10.2025

  • 2 шам фъстък

    4 0 Отговор
    Ура,другари! Ще имаме тоци.

    15:46 02.10.2025

  • 3 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Следващия път няма":

    Русия отговаря на повечето критерии за фашистка държава.Ясно е че иска нов световен ред ,както хитлер идкаше.

    15:47 02.10.2025

  • 4 Амии

    0 0 Отговор
    Кви са тия глупости брееее. Таз централа не работи от 45 години.

    15:59 02.10.2025

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ааа вие спасявате и пазите цяла европа.... сега разбрах, задължени сме ви, колко милярда евро искате дс ви преведем?

    16:09 02.10.2025

  • 6 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Влашките фашисти убиха без съд и присъда Чаушеску и жена му.
    Преди това разхвърляха умрели от моргата и ги обявиха за убити от Секуретате.
    Ликв4дираха 3зорите и арестувана Джорджеску.
    Мая Санду е гражданин на Румъния, каква друга да бъде освен фашистка.
    Можели да бъде премиер на Молдова като такава.
    Всички българи и гагаузи в Молдова гласуваха против нея.
    Резултатите в Тераклия са обявени.

    16:10 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания