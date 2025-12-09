Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди категоричния си отказ да отстъпи каквато и да е територия от Украйна, противопоставяйки се на натиска на САЩ да направи болезнени отстъпки пред Русия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
"Без съмнение Русия настоява да отстъпим територии. Ние, очевидно, не искаме да отстъпваме нищо. За това се борим", заяви Зеленски пред репортери в чат в УотсАп.
"Обмисляме ли да отстъпим територии? Според закона нямаме такова право", каза той. "Нямаме такова право според украинското законодателство, според нашата конституция, според международното право и, честно казано, нямаме и морално право право да вършим това", допълни Зеленски.
Междувременно стана известно, че пратениците на президента Доналд Тръмп са дали на украинския президент Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, според което Украйна ще приеме териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от страна на САЩ, съобщи "Файненшъл таймс".
Украинският министър-председател Юлия Свириденко същевременно днес заяви, че е обсъдила назначаването на инвестиционен съветник за Американско-украинския фонд за възстановяване и инвестиции и засилването на енергийното сътрудничество със САЩ с министъра на финансите Скот Бесент, съобщи Ройтерс.
Свириденко, каза на английски език в социалната мрежа "Екс", че фирмата "Alvarez & Marsal" е била назначена за инвестиционен съветник на фонда и че следващият етап в неговото развитие е "идентифициране на приоритетни проекти и превръщане на ангажиментите в конкретни резултати".
Тя каза, че дискусиите ѝ за енергийно сътрудничество включват "разширяване на възможностите на Украйна да закупува американски втечнен природен газ, за да задоволи вътрешните си нужди и да укрепи общата енергийна сигурност на Европа".
Последния Софиянец

21:28 09.12.2025
Така трябва

21:29 09.12.2025
Доктора
21:30 09.12.2025
Иска не иска

21:30 09.12.2025
Я пъ тоа

21:30 09.12.2025
таксиджия 🚖

21:30 09.12.2025
Обективни истини
21:31 09.12.2025
Евала Зеленски

21:31 09.12.2025
Както
21:31 09.12.2025
Путин
21:31 09.12.2025
колкото се дърпа
Повече територии ще загуби този надрусаняк
21:32 09.12.2025
Баце ЕООД
21:32 09.12.2025
Коки
21:32 09.12.2025
Николай
До коментар #2 от "Така трябва":Т.е. би си жертвал живота за някаква скапана територия или земя ли?!
И после, като си цял живот мъртав за какво ти е тази земя ?

21:32 09.12.2025
Зеленски за отказ от мирния план?
21:32 09.12.2025
az СВО Победа 80
Пълно лицемерие и липса на логика!
21:33 09.12.2025
Баце ЕООД
До коментар #5 от "Я пъ тоа":Ахахаха, добре.. Те за това все повече населено места нямат стратегическо значение.. Скоро излаз на море, ще е без значение
21:33 09.12.2025
Наглия

21:33 09.12.2025
Жириновски
21:33 09.12.2025
Докато електричеството се спира в цяла
21:33 09.12.2025
голяма гнус е
21:34 09.12.2025
Остави го
До коментар #14 от "Николай":Да работи, пише за левове, иска евро. Накрая ще яде лопата
21:34 09.12.2025
Софиянец

21:35 09.12.2025
Клюкар
Чака го капитулация и ако оживее, ще доживява в сибир.
21:35 09.12.2025
Бай Дън
До коментар #2 от "Така трябва":И кое е по важно живота или земята? Да ти пик…я на земята без народ!
21:35 09.12.2025
Сатана Z
Владимир Владимирович Путин
21:35 09.12.2025
нннн
А въпросът ,,Чия е НовоРусия? ми прилича на въпроса ,,Как се казва гр. София?".
21:35 09.12.2025
.ммммм.
21:35 09.12.2025
Алцек

21:36 09.12.2025
Дон Дони
До коментар #8 от "Евала Зеленски":Кошмар е за собствения си народ! Нали не е на фронта, само пачки дипли!
21:36 09.12.2025
ООрана държава
21:37 09.12.2025
Йода
21:37 09.12.2025
Калоян Бонапарт
30 години Русия си затваряше очите за "братския" украински народ.
30 години Украйна не построи сама нито един нов АЕЦ, ТЕЦ или ВЕЦ.
Великата украинска нация, без руснаците не разви своя космическа програма. В други направления на науката и технологиите също -никакъв прогрес.
Борбата в политическия живот в Украйна се заключаваше само в това, кой какви лакоми места за кражба ще заеме.
Та корупцията, кражбата и присвояването са пилоните, на които стоеше новата украинска държава след получаването на своята независимост през 1991г и до ден днешен.
Ако се питате с какво се занимавате независимата украинска държава последните 30+ години - русофобия.
Точно в русофобията Украйна достигна висоти, русофобията, която в крайна сметка я погуби.

21:38 09.12.2025
лили
21:38 09.12.2025
ти да видиш
21:39 09.12.2025
Той
До коментар #29 от "Алцек":Май си Алцхаймер, не Алцек.
Пий ги Тея .апчета бе.
Русия никой никога не в предполагал ще се изгуби и това ням да стане.
21:39 09.12.2025
ФБР разследва Зеленски и Кая Калас.
21:39 09.12.2025
Велизар
21:40 09.12.2025
Умния
Тя е урок по илюзии.
Америка диктува, Европа философства, Русия сваля завесата.
21:41 09.12.2025
Пламен
21:41 09.12.2025
шаа
21:42 09.12.2025
Македонац
21:45 09.12.2025
Руснаците ги чака

21:47 09.12.2025
Хм Хм
21:47 09.12.2025
пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
21:48 09.12.2025
ДрайвингПлежър
21:49 09.12.2025
Гост
21:49 09.12.2025
000
21:50 09.12.2025
Гориил
21:52 09.12.2025
Ами
Излизат петтима от казино. Единият по долни гащи, другите четирима чисто голи.
Единият от чисто голите се обръща към тоя по долните гащи и казва :
Ей за това те уважавам пич. Винаги си знаел кога да спреш.
21:53 09.12.2025
Дас Хаген
21:53 09.12.2025
Какво има да отстъпва
21:54 09.12.2025
Европейски арпаджик на розово
21:55 09.12.2025
Знае се от всички
21:56 09.12.2025
Механик
Първо, тия приказки между Зели и "западните партньори" са си техни си приказки и не внасят тежест в положението на бойното поле.
А на бойното поле (както твърдят медиите) са Русия и Украйна и "западналите партньоре" не участват.
Щом е така, Русия си работи по смилането на укро-бандерите и хич я не брига, къде на Асан кучето му не гони заЯци.
21:56 09.12.2025
Фейк на часа
21:56 09.12.2025
Май Наим Г Зина
Вперед на Одессу
21:58 09.12.2025
димитри
До коментар #4 от "Иска не иска":Въженцето от спаската кула на кремъл се полюшва .............
21:59 09.12.2025
Бившият съветник на Пентагона
22:00 09.12.2025
Човекът не се предава
22:00 09.12.2025
Мисирките от Факти.бг
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те го питат
22:01 09.12.2025
просия ще се разпадне , а
До коментар #18 от "Наглия":Европа ще позакъса.Няма как да разбереш.....трябва и акъл!
22:01 09.12.2025
ХЪ ХЪ ЪЪ
22:02 09.12.2025
Могъщи демокрации
До коментар #44 от "Руснаците ги чака":никога не е имало, просто досега русия беше търпелива и либерална. Ама вече не.
22:03 09.12.2025
В В.П.
22:06 09.12.2025
Хахахаха
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":Написах отдавна копейки. Ако не искате да помагате на Украйна, напускайте България и ЕС. А ако искате, оставате и вашите данъци ще помагат за ВСУ.

22:06 09.12.2025
Руски колхозник
22:06 09.12.2025
Хахахаха
До коментар #23 от "Софиянец":Копей, на каква дро га си?

22:07 09.12.2025
Хахахаха
До коментар #23 от "Софиянец":Питай путлера дали има право на това?

22:07 09.12.2025
Бен Вафлек
22:08 09.12.2025
Споко
22:08 09.12.2025
Гръм и мълнии
До коментар #5 от "Я пъ тоа":Заради НАТО, няма да има Украйна
22:08 09.12.2025
Гориил
22:08 09.12.2025
Владимир Путин офишъл
22:08 09.12.2025
В В.П.
22:09 09.12.2025
a що зелката не изплю камъчето
разиграва и сащ и наивните ес бръмбари калинки
да печели време щото капитулират ли
с него е свършено даже и да се крие в ес
22:10 09.12.2025
В В.П.
22:12 09.12.2025
Помощник
До коментар #67 от "Хахахаха":Яд ли те е, укpoпиздец?
22:12 09.12.2025
Мисля
22:13 09.12.2025
Фалконети
22:13 09.12.2025
Бен Вафлек

22:13 09.12.2025
В В.П.
22:14 09.12.2025
Свири на денко с език министър-председат
тръмп ще ги зареже тез клоуни
22:14 09.12.2025
свако Вако
До коментар #69 от "Хахахаха":Центар , пий си илачите бе .
22:15 09.12.2025
Иван
22:16 09.12.2025
да уточним
До коментар #33 от "Калоян Бонапарт":това в пълна сила е и истина и за изстрадала България - 35г. кражба, разруха, корупция
22:17 09.12.2025
нищо не дава ама и Мирноград замина
22:17 09.12.2025
бай Иван
До коментар #82 от "Бен Вафлек":Айше, мамо, колко пъти ти поиска Ма,,. нго? Много път, ама и пет пъти ма опъна!
22:18 09.12.2025
Потресен
22:18 09.12.2025
въздушен ас
На 8 декември украинските военновъздушни сили загубиха изтребител Су-27 заедно с пилота му, подполковник Евгений Иванов, старши штурман от 39-та тактическа авиационна бригада. Експертите фашисти смятат, че дронове са причина за свалянето на самолета. Информация има достаъчно в украинската преса прочетете за да знаете, колко са гола вода и те и техните кукловоди от хартивното Мато!!!
Общо украинските ВВС загубиха 668 самолета по време на Военна Операция. Един Су-27 повече или един по-малко може да изглежда като дреболия. Но факт е, че флотът от Су-27 на украинските ВВС е ограничен до само няколко. Така че загубата дори на един самолет намалява силата на украинските ВВС с почти 10 процента.
22:21 09.12.2025
Моряка
22:21 09.12.2025
Българин
22:21 09.12.2025
Ти да видиш...😂🤣😂?!

22:27 09.12.2025
Перо
22:29 09.12.2025
ГОШО

22:31 09.12.2025
ЦИРК
Украйна за по-добри преговорни позиции ли воюва или за пълна победа (мирния план на Зеленски от миналата година по времето на Байдън) ? А украинците какво мислят по въпроса ? Нещо Сирски каза че ще усилват мобилизацията или бъркам ?
Като наши партньори и най-вече за да помогнем за изпълнение на плановете на Зеленски, би трябвало да депортираме всички хора (и мъже и жени) с украински паспорти между 18 и 65, временно или постоянно пребиваващи в България. А децата под 18 да бъдат пратени в сиропиталища до навършване на 18, след което и тях да депортираме за да се бият на фронта !
Който не иска да се отказва от украинското гражданство и да взема българско.
22:33 09.12.2025
Тръмп-Млдши Ви го каза...-
До коментар #99 от "ГОШО":,,...пращате бедните и селяните да загиват на фронта,а вие карате луксозни коли за милиони долари...!"
22:35 09.12.2025
Румен
22:36 09.12.2025
А бе то убуу...
22:39 09.12.2025
Влажни гащички
22:41 09.12.2025
Ами да де!
До коментар #97 от "Ти да видиш...😂🤣😂?!":Искат да покажат на света,че те не са като наш Бочко...-,,Торта-Сахер"...!
22:42 09.12.2025
Никой
Да не се окаже недостатъчен.

22:42 09.12.2025
Той ще е достатъчен...!
До коментар #107 от "Никой":НО!
Гривните няма да са достатъчни,за да го платят...!
Че цифрата,ще е...бая Цифра...!
22:44 09.12.2025
Слава кокаине
До коментар #69 от "Хахахаха":Полека че с тоя нервен смях ще се изпуснеш в гащите. Чакай търпеливо догодина поредния пролетен контранаступ, с който укрия ще постигне перемогата
22:48 09.12.2025
Атлантик

22:49 09.12.2025
Хи хи
22:50 09.12.2025
эрмак
22:54 09.12.2025
А сексоложката...
До коментар #110 от "Атлантик":...Олеся ,ще им дава ценни съвети...!
22:56 09.12.2025