Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди категоричния си отказ да отстъпи каквато и да е територия от Украйна, противопоставяйки се на натиска на САЩ да направи болезнени отстъпки пред Русия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

"Без съмнение Русия настоява да отстъпим територии. Ние, очевидно, не искаме да отстъпваме нищо. За това се борим", заяви Зеленски пред репортери в чат в УотсАп.

"Обмисляме ли да отстъпим територии? Според закона нямаме такова право", каза той. "Нямаме такова право според украинското законодателство, според нашата конституция, според международното право и, честно казано, нямаме и морално право право да вършим това", допълни Зеленски.

Междувременно стана известно, че пратениците на президента Доналд Тръмп са дали на украинския президент Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, според което Украйна ще приеме териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от страна на САЩ, съобщи "Файненшъл таймс".

Украинският министър-председател Юлия Свириденко същевременно днес заяви, че е обсъдила назначаването на инвестиционен съветник за Американско-украинския фонд за възстановяване и инвестиции и засилването на енергийното сътрудничество със САЩ с министъра на финансите Скот Бесент, съобщи Ройтерс.

Свириденко, каза на английски език в социалната мрежа "Екс", че фирмата "Alvarez & Marsal" е била назначена за инвестиционен съветник на фонда и че следващият етап в неговото развитие е "идентифициране на приоритетни проекти и превръщане на ангажиментите в конкретни резултати".

Тя каза, че дискусиите ѝ за енергийно сътрудничество включват "разширяване на възможностите на Украйна да закупува американски втечнен природен газ, за да задоволи вътрешните си нужди и да укрепи общата енергийна сигурност на Европа".