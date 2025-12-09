Новини
Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии
Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии

9 Декември, 2025 21:26 3 656 113

Нямаме такова право според украинското законодателство, според нашата конституция, каза украинският президент

Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди категоричния си отказ да отстъпи каквато и да е територия от Украйна, противопоставяйки се на натиска на САЩ да направи болезнени отстъпки пред Русия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

"Без съмнение Русия настоява да отстъпим територии. Ние, очевидно, не искаме да отстъпваме нищо. За това се борим", заяви Зеленски пред репортери в чат в УотсАп.

"Обмисляме ли да отстъпим територии? Според закона нямаме такова право", каза той. "Нямаме такова право според украинското законодателство, според нашата конституция, според международното право и, честно казано, нямаме и морално право право да вършим това", допълни Зеленски.

Междувременно стана известно, че пратениците на президента Доналд Тръмп са дали на украинския президент Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, според което Украйна ще приеме териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от страна на САЩ, съобщи "Файненшъл таймс".

Украинският министър-председател Юлия Свириденко същевременно днес заяви, че е обсъдила назначаването на инвестиционен съветник за Американско-украинския фонд за възстановяване и инвестиции и засилването на енергийното сътрудничество със САЩ с министъра на финансите Скот Бесент, съобщи Ройтерс.

Свириденко, каза на английски език в социалната мрежа "Екс", че фирмата "Alvarez & Marsal" е била назначена за инвестиционен съветник на фонда и че следващият етап в неговото развитие е "идентифициране на приоритетни проекти и превръщане на ангажиментите в конкретни резултати".

Тя каза, че дискусиите ѝ за енергийно сътрудничество включват "разширяване на възможностите на Украйна да закупува американски втечнен природен газ, за да задоволи вътрешните си нужди и да укрепи общата енергийна сигурност на Европа".


Украйна
  • 1 Последния Софиянец

    88 8 Отговор
    Че кой го пита?

    Коментиран от #62

    21:28 09.12.2025

  • 2 Така трябва

    18 70 Отговор
    Земя се връща, живот никога....достойнството на един народ е над всичко останало.

    Коментиран от #14, #25

    21:29 09.12.2025

  • 3 Доктора

    15 98 Отговор
    Велик президент, браво. Тръмп ако иска да даде Аляска на Путин да си вземе нобелова награда за мир.

    21:30 09.12.2025

  • 4 Иска не иска

    80 8 Отговор
    Вовка си взима своето.

    Коментиран от #59

    21:30 09.12.2025

  • 5 Я пъ тоа

    14 92 Отговор
    Докато НАТО е зад Украйна, земя за Путин нема да има.

    Коментиран от #17, #73

    21:30 09.12.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    83 6 Отговор
    Няма да има мир. Войната продължава през цялата 2026. ЕС купува оръжия от САЩ и подарява на октаина. После ни вдигат данъците, глоби за всичко и пак купуват и пращат.

    Коментиран от #67

    21:30 09.12.2025

  • 7 Обективни истини

    77 3 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен украински мъж.

    21:31 09.12.2025

  • 8 Евала Зеленски

    8 70 Отговор
    Истински кошмар си за...Путин.

    Коментиран от #30

    21:31 09.12.2025

  • 9 Както

    61 2 Отговор
    се и предполагаше, всичко е игра и ще приключи в момета в който Русия си вземе своето. Или цяла Украина или ще оставят една голяма буферна зона, без излаз на море.

    21:31 09.12.2025

  • 10 Путин

    42 1 Отговор
    Или ще ми даваш или ще теевА

    21:31 09.12.2025

  • 11 колкото се дърпа

    58 3 Отговор
    толкова повече му в..иза.
    Повече територии ще загуби този надрусаняк

    21:32 09.12.2025

  • 12 Баце ЕООД

    34 2 Отговор
    Бой до последната останала дупка

    21:32 09.12.2025

  • 13 Коки

    57 3 Отговор
    Браво! Само така, слушай Урсулите докато напълно ви занулят. Не остава много...

    21:32 09.12.2025

  • 14 Николай

    37 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така трябва":

    Т.е. би си жертвал живота за някаква скапана територия или земя ли?!
    И после, като си цял живот мъртав за какво ти е тази земя ?

    Коментиран от #22

    21:32 09.12.2025

  • 15 Зеленски за отказ от мирния план?

    38 1 Отговор
    Та той може да се окаже и конкуренция на Тръмп, бизнесмен е човека чопнал е и в негови сметки ФБР са открили потънали 48 млрд. долара /не милиона, а милиарда - милионерите шума да ядат/ от военни помощи! Еми защо му е мир и защо човека да не лапне още толкова като има възможност и има кой да му позволи? Еми това са си нормални бизнес неща.

    21:32 09.12.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    43 1 Отговор
    Този се позовава на Конституцията на бивша Украйна, която сам нарушава като узурпира президентския пост и отказва да провежда избори. 🤣🤣🤣

    Пълно лицемерие и липса на логика!

    21:33 09.12.2025

  • 17 Баце ЕООД

    39 2 Отговор

    До коментар #5 от "Я пъ тоа":

    Ахахаха, добре.. Те за това все повече населено места нямат стратегическо значение.. Скоро излаз на море, ще е без значение

    21:33 09.12.2025

  • 18 Наглия

    31 2 Отговор
    Европа ще затъне!

    Коментиран от #63

    21:33 09.12.2025

  • 19 Жириновски

    27 2 Отговор
    Каза зелената гнида е последния президент на покрайнините на РФ ! Бог е с Русия !!!

    21:33 09.12.2025

  • 20 Докато електричеството се спира в цяла

    31 1 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски. Зеленски се кандидатира на изборите през 2019 г., обещавайки да се отърве от корупцията и непотизма, които според него процъфтяваха при неговия предшественик – Петро Порошенко.

    21:33 09.12.2025

  • 21 голяма гнус е

    29 2 Отговор
    Хайде го отстранете физически ,защото още милиони ще избие !!

    21:34 09.12.2025

  • 22 Остави го

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Николай":

    Да работи, пише за левове, иска евро. Накрая ще яде лопата

    21:34 09.12.2025

  • 23 Софиянец

    35 2 Отговор
    А конституцията дава ли ти право да убиваш руско говорящи, да забраняваш език, история и религия, да мобилизираш насилствено, да крадеш и още куп други престъпления?! Боклук друсан!

    Коментиран от #69, #70

    21:35 09.12.2025

  • 24 Клюкар

    26 1 Отговор
    Тоя вече е ходещ мъртвец.
    Чака го капитулация и ако оживее, ще доживява в сибир.

    21:35 09.12.2025

  • 25 Бай Дън

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така трябва":

    И кое е по важно живота или земята? Да ти пик…я на земята без народ!

    21:35 09.12.2025

  • 26 Сатана Z

    15 6 Отговор
    "Там където е стъпил Руски ботуш - там е наше"
    Владимир Владимирович Путин

    21:35 09.12.2025

  • 27 нннн

    22 1 Отговор
    Тръмп се опитва да ги спаси, но те не щат.
    А въпросът ,,Чия е НовоРусия? ми прилича на въпроса ,,Как се казва гр. София?".

    21:35 09.12.2025

  • 28 .ммммм.

    18 0 Отговор
    Зеленски ще поиска милиарди, а в замяна ще предложи живота на украинците.

    21:35 09.12.2025

  • 29 Алцек

    4 30 Отговор
    Отстъпка на територии никога,на никаква цена.Война до край и пълно заличаване на федерация Раша.Слава Украине.

    Коментиран от #36

    21:36 09.12.2025

  • 30 Дон Дони

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евала Зеленски":

    Кошмар е за собствения си народ! Нали не е на фронта, само пачки дипли!

    21:36 09.12.2025

  • 31 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Ами путин да ги довършва и да се преключва

    21:37 09.12.2025

  • 32 Йода

    17 0 Отговор
    На този етап много – а може би повечето – украинци биха предпочели несправедлив мир пред вечна война.

    21:37 09.12.2025

  • 33 Калоян Бонапарт

    23 1 Отговор
    30 години Украйна живя от руски газ и нефт на преференциални цени, от които нефт и газ Украйна крадеше от транзита ежегодно за над 10 милиарда долара, а също от продажба и експлоатация на съветското наследство. Пазарът на Русия винаги беше отворен за износ от Украйна.

    30 години Русия си затваряше очите за "братския" украински народ.

    30 години Украйна не построи сама нито един нов АЕЦ, ТЕЦ или ВЕЦ.

    Великата украинска нация, без руснаците не разви своя космическа програма. В други направления на науката и технологиите също -никакъв прогрес.

    Борбата в политическия живот в Украйна се заключаваше само в това, кой какви лакоми места за кражба ще заеме.

    Та корупцията, кражбата и присвояването са пилоните, на които стоеше новата украинска държава след получаването на своята независимост през 1991г и до ден днешен.

    Ако се питате с какво се занимавате независимата украинска държава последните 30+ години - русофобия.
    Точно в русофобията Украйна достигна висоти, русофобията, която в крайна сметка я погуби.

    Коментиран от #87

    21:38 09.12.2025

  • 34 лили

    9 0 Отговор
    Не искам да си представя , че ако пастирката беше президент , до къде можеше да сме в под блатото!

    21:38 09.12.2025

  • 35 ти да видиш

    10 0 Отговор
    Тогава категорично, ще го таkoват зеленияпор!

    21:39 09.12.2025

  • 36 Той

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Алцек":

    Май си Алцхаймер, не Алцек.
    Пий ги Тея .апчета бе.
    Русия никой никога не в предполагал ще се изгуби и това ням да стане.

    21:39 09.12.2025

  • 37 ФБР разследва Зеленски и Кая Калас.

    21 1 Отговор
    ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми, като е замесена и съпругата му Олена Зеленски. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски. Има замесени и Български лица и оръжейни фирми. Защо е страхът от мира - защото е „несправедлив“ за Украйна, или защото ще извади наяве и ревизира цялата мръсотия?

    21:39 09.12.2025

  • 38 Велизар

    18 0 Отговор
    Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече територии Русия печели. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече украински войски губи. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече се разпространява корупцията. Така че защо да се опитваме да удължаваме тази война безкрайно? Здравей, Урсула! Здравей, Макрон!

    21:40 09.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Умния

    21 0 Отговор
    Капитулацията на Украйна не е просто военен акт!
    Тя е урок по илюзии.
    Америка диктува, Европа философства, Русия сваля завесата.

    21:41 09.12.2025

  • 41 Пламен

    1 16 Отговор
    А щатите дали по същия начин са казвали на Сталин: отстъпвай територии на Германия и подписвай мирен договор. Не, точно обратното. Помпали са я с пари и оръжие 4 години. В случая жертвата я приравняват на агресор........ пълен абсурд!

    21:41 09.12.2025

  • 42 шаа

    15 1 Отговор
    догодина ще четем тук как киефф нямал никакво стратегическо значение

    21:42 09.12.2025

  • 43 Македонац

    10 1 Отговор
    Даеш не Даеш... Ке те Е.. М

    21:45 09.12.2025

  • 44 Руснаците ги чака

    3 18 Отговор
    голямата балтия.Те не са от умните и досетливите,така че не могат да вдянат каква шапка им крои Запада.Не ушанка,а голяма капа,Голяма,колкото балтон от махагон.А що се отнася до Тръмп,той е временно явления,което след три години( а може и по-рано)си отива.За него могъщите демокрации ще си си спомнят само с погнуса.

    Коментиран от #65

    21:47 09.12.2025

  • 45 Хм Хм

    4 2 Отговор
    Почти към сигурен, че Русия плюс САЩ ще надвият Украйна.

    21:47 09.12.2025

  • 46 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    1 10 Отговор
    Чувам болно квичене и църкане от супер неумни кални подметници на блатата.......😂😂😂😂😅😅😅🤣🤣🤣🤣

    21:48 09.12.2025

  • 47 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Еврофашагите са му напълнили главата с глупости... имате парламент, той може да промени конституцията за ден - просто разтягат едни локуми

    21:49 09.12.2025

  • 48 Гост

    10 1 Отговор
    Абсолютно нормално поведение, в случай че има паритет на фронта! Ама то..., няма! Всичките изговорени и написани неща от 4 години насам, се окаваха едно голямо Нищо, една медийна Лъжа! Преведено, избиват ни, нямаме шанс, ама ще се борим, щото сме Ербапи! Не, Баце, вие сте лъжци, и ще свършите всички по еднн начин! А тоя, или ще го светне някоя баба па улицата, или някой от Азов, и хо па пъпа па Тел Авив! Закривай, че е гротеска...

    21:49 09.12.2025

  • 49 000

    10 2 Отговор
    Не обръщайте вниманше на тези изказвания. Нито зеленски, нито ес имат думата. Гробализва умря. Либерализма умря. На сцената идват държавниците. Марионетките в западна европа са политически трупове.

    21:50 09.12.2025

  • 50 Гориил

    10 1 Отговор
    Това не е конституция, а репресивна брадва.Могат ли държавни преврати в Киев да бъдат извършени съгласно украинската конституция?Разрешен ли е геноцидът срещу каноничната Православна църква от украинската конституция?Възможно ли е конституцията на Украйна да защитава правата и свободите на десет милиона етнически руснаци?

    21:52 09.12.2025

  • 51 Ами

    11 2 Отговор
    Като чуя Тръмп, Зеленски и мераклиите се сещам за един стар виц.
    Излизат петтима от казино. Единият по долни гащи, другите четирима чисто голи.
    Единият от чисто голите се обръща към тоя по долните гащи и казва :
    Ей за това те уважавам пич. Винаги си знаел кога да спреш.

    21:53 09.12.2025

  • 52 Дас Хаген

    8 1 Отговор
    Явно този наистина е най незаинтересован да сключи мир! Всеки ден реве че Русия не търси мир и накрая отказва! Много добре осъзнава че за четери години с подкрепата на цялото НАТО загуби теитории! Сега без САЩ ще изгуби държавата, лошото е че корумпираните евро лидери също са замесени и няма връщане назад! Както беше казал един велик британски лидер в началото на конфликта,, До последния украинец”! Това и ще доведе палестинска работа! Мигрирал народ без държава!

    21:53 09.12.2025

  • 53 Какво има да отстъпва

    8 0 Отговор
    Той вече ги загуби. Заради милиона на Борис Джонсън. Както и заради неясните напъни на "европейските управници".

    21:54 09.12.2025

  • 54 Европейски арпаджик на розово

    6 2 Отговор
    пони! Ние пък отказваме да даваме кеш!Дано ме прочетат европейските тъпанари!

    21:55 09.12.2025

  • 55 Знае се от всички

    16 8 Отговор
    Със сигурност Украйна ще прогони агресора, но ще плати висока цена.

    21:56 09.12.2025

  • 56 Механик

    7 15 Отговор
    Всички тия "няма да отстъпваме територии" са изказвания без значение.
    Първо, тия приказки между Зели и "западните партньори" са си техни си приказки и не внасят тежест в положението на бойното поле.
    А на бойното поле (както твърдят медиите) са Русия и Украйна и "западналите партньоре" не участват.
    Щом е така, Русия си работи по смилането на укро-бандерите и хич я не брига, къде на Асан кучето му не гони заЯци.

    21:56 09.12.2025

  • 57 Фейк на часа

    9 3 Отговор
    Едва ли може да се приеме Зеленски насериозно. Поздравявам форумните русофоби с най-известния номер на Зеленски като комик, където свири на пиано с оная си работа. Приятна вечер, аз отивам да се забавлявам с ШЛ на Европа, русофобите тук предизвикват само съжаление.

    21:56 09.12.2025

  • 58 Май Наим Г Зина

    9 1 Отговор
    Докато Зельо се пипка, Путинчо да не изкомандва
    Вперед на Одессу

    21:58 09.12.2025

  • 59 димитри

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Иска не иска":

    Въженцето от спаската кула на кремъл се полюшва .............

    21:59 09.12.2025

  • 60 Бившият съветник на Пентагона

    7 1 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, за сега над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече са направили. Приближени са обявили, че Зеленски е в безнадеждна ситуация и единственото спасение за сега е да не спира войната.

    22:00 09.12.2025

  • 61 Човекът не се предава

    4 1 Отговор
    Иска всичко или нищо.

    22:00 09.12.2025

  • 62 Мисирките от Факти.бг

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те го питат

    22:01 09.12.2025

  • 63 просия ще се разпадне , а

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Наглия":

    Европа ще позакъса.Няма как да разбереш.....трябва и акъл!

    22:01 09.12.2025

  • 64 ХЪ ХЪ ЪЪ

    1 4 Отговор
    Браво на Зеленски.

    22:02 09.12.2025

  • 65 Могъщи демокрации

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Руснаците ги чака":

    никога не е имало, просто досега русия беше търпелива и либерална. Ама вече не.

    22:03 09.12.2025

  • 66 В В.П.

    3 0 Отговор
    Иска да бие руските ,ама не му дават .Вързали са му ръцете и краката ...Голям артист ..Не го разказвайте повече из Ессс,Ефектът е негативен..Ако имаш кинти воюваш,като нямаш ядеш дебелото дърво и т.б.

    22:06 09.12.2025

  • 67 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Написах отдавна копейки. Ако не искате да помагате на Украйна, напускайте България и ЕС. А ако искате, оставате и вашите данъци ще помагат за ВСУ.

    Коментиран от #79

    22:06 09.12.2025

  • 68 Руски колхозник

    7 1 Отговор
    Взе да шикалкави...закона не го бил позволявал.Скоро ще следвате руската конституция

    22:06 09.12.2025

  • 69 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Копей, на каква дро га си?

    Коментиран от #85, #109

    22:07 09.12.2025

  • 70 Хахахаха

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Питай путлера дали има право на това?

    Коментиран от #94

    22:07 09.12.2025

  • 71 Бен Вафлек

    1 10 Отговор
    Браво! Никакви отстъпки пред диктаторите в кремъл и белия дом.

    22:08 09.12.2025

  • 72 Споко

    9 0 Отговор
    Скоро няма да имаш какво да отстъпиш

    22:08 09.12.2025

  • 73 Гръм и мълнии

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Я пъ тоа":

    Заради НАТО, няма да има Украйна

    22:08 09.12.2025

  • 74 Гориил

    8 2 Отговор
    Русия ще вземе всичко.Не го приемай на сериозно.

    22:08 09.12.2025

  • 75 Владимир Путин офишъл

    6 0 Отговор
    И6@л съм тъ

    22:08 09.12.2025

  • 76 В В.П.

    7 1 Отговор
    Москва му взе на тоя клесс 160000 км .Преди 2022бяха само 22000 .Толкова е Крим..Голем стратег, пълководец президент главнокомандващ тактик президентът палячо ЗЕЛЮ артиста...Ама той не давал... Ахахаха...

    22:09 09.12.2025

  • 77 a що зелката не изплю камъчето

    7 0 Отговор
    преди няколко седмици и не го каза директно на тръмп който вероятно ще го прокълне че
    разиграва и сащ и наивните ес бръмбари калинки
    да печели време щото капитулират ли
    с него е свършено даже и да се крие в ес

    22:10 09.12.2025

  • 78 В В.П.

    4 1 Отговор
    Да се радват т окропитеците в България че нямат тоя клесс за президент ..Щяха да загубят България и да са дълбоко умрели...

    22:12 09.12.2025

  • 79 Помощник

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Яд ли те е, укpoпиздец?

    22:12 09.12.2025

  • 80 Мисля

    7 1 Отговор
    Дааа,значи наистина до последния украинец.

    22:13 09.12.2025

  • 81 Фалконети

    8 2 Отговор
    Ами в един момент руснаците ще ви сменят конституцията .

    22:13 09.12.2025

  • 82 Бен Вафлек

    3 4 Отговор
    Браво! Никакви отстъпки пред диктаторите в кремъл и белия дом.

    Коментиран от #89

    22:13 09.12.2025

  • 83 В В.П.

    4 1 Отговор
    Еййй,подлоги радвайте се че нямата тоя примат за президент..Зелю фашиста...

    22:14 09.12.2025

  • 84 Свири на денко с език министър-председат

    4 0 Отговор
    не казва кой ще финансира тоз Американско-украинския фонд
    тръмп ще ги зареже тез клоуни

    22:14 09.12.2025

  • 85 свако Вако

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    Центар , пий си илачите бе .

    22:15 09.12.2025

  • 86 Иван

    3 0 Отговор
    И Сърбия няма право според сръбското законодателство.

    22:16 09.12.2025

  • 87 да уточним

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Калоян Бонапарт":

    това в пълна сила е и истина и за изстрадала България - 35г. кражба, разруха, корупция

    22:17 09.12.2025

  • 88 нищо не дава ама и Мирноград замина

    5 3 Отговор
    Не схавщам кви са тия драми с този Мирноград. Щот не ги знам отворих картата на войната. Той е обграден. Към Украйна има свободен коридор с ширина около 3-4 км. и някакво шосе "Олимпийска улица" ма и тя няма пряк път до града. Каква е тая драма чии бил. Не може с нищо да ги снабдиш или да си изкараш ранените. При тия дронове и артилерия кво е коридор от 3-4 км. Нищо освен ловна територия.

    22:17 09.12.2025

  • 89 бай Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Бен Вафлек":

    Айше, мамо, колко пъти ти поиска Ма,,. нго? Много път, ама и пет пъти ма опъна!

    22:18 09.12.2025

  • 90 Потресен

    0 6 Отговор
    Не се отстъпва на престъпници. Правирно решение

    22:18 09.12.2025

  • 91 въздушен ас

    2 2 Отговор
    След толова тролене, сега потърсете как вчера фашистки изтребителят загуби битката срещу дрон Геран: как беше свален украинският Су-27?

    На 8 декември украинските военновъздушни сили загубиха изтребител Су-27 заедно с пилота му, подполковник Евгений Иванов, старши штурман от 39-та тактическа авиационна бригада. Експертите фашисти смятат, че дронове са причина за свалянето на самолета. Информация има достаъчно в украинската преса прочетете за да знаете, колко са гола вода и те и техните кукловоди от хартивното Мато!!!
    Общо украинските ВВС загубиха 668 самолета по време на Военна Операция. Един Су-27 повече или един по-малко може да изглежда като дреболия. Но факт е, че флотът от Су-27 на украинските ВВС е ограничен до само няколко. Така че загубата дори на един самолет намалява силата на украинските ВВС с почти 10 процента.

    22:21 09.12.2025

  • 92 Моряка

    4 0 Отговор
    Пиши бе,Алцек,кога през вековете е имало самостоятелна държава Украйна?

    22:21 09.12.2025

  • 93 Българин

    2 0 Отговор
    как ще отстъпи територия война до последната урка това е положението .

    22:21 09.12.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ти да видиш...😂🤣😂?!

    1 0 Отговор
    ,,Свириденко, КАЗА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в социалната мрежа "Екс", че...!"

    Коментиран от #106

    22:27 09.12.2025

  • 98 Перо

    3 0 Отговор
    Тогава защо губи времето на себе си и на другите с нон-стоп воаяджи и срещи? Удари гредата, сега залага цялата измислена държава и ЕС на пангара! БГ трябва да последва Орбан и Тръмп! Безсмислено е да не наливат пари в каца без дъно!

    22:29 09.12.2025

  • 99 ГОШО

    3 0 Отговор
    А имате право да крадете парите които ви се дават, като не изпълнявате вашите и и други закони. СМЕШНИК, КОЙТО ИСКА ОЩЕ ДА КРАДЕ.

    Коментиран от #102

    22:31 09.12.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Значи целите на враждуващите страни ще бъдат изпълнени по военен път !

    Украйна за по-добри преговорни позиции ли воюва или за пълна победа (мирния план на Зеленски от миналата година по времето на Байдън) ? А украинците какво мислят по въпроса ? Нещо Сирски каза че ще усилват мобилизацията или бъркам ?

    Като наши партньори и най-вече за да помогнем за изпълнение на плановете на Зеленски, би трябвало да депортираме всички хора (и мъже и жени) с украински паспорти между 18 и 65, временно или постоянно пребиваващи в България. А децата под 18 да бъдат пратени в сиропиталища до навършване на 18, след което и тях да депортираме за да се бият на фронта !
    Който не иска да се отказва от украинското гражданство и да взема българско.

    22:33 09.12.2025

  • 102 Тръмп-Млдши Ви го каза...-

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "ГОШО":

    ,,...пращате бедните и селяните да загиват на фронта,а вие карате луксозни коли за милиони долари...!"

    22:35 09.12.2025

  • 103 Румен

    0 2 Отговор
    Браво Зеленски

    22:36 09.12.2025

  • 104 А бе то убуу...

    2 0 Отговор
    ...Зеленски категорично отказа Украйна да отстъпи територии,ама...той не отива на фронта,да защищава тия територии...,а само ми обикаля от софра,на софра ...!

    22:39 09.12.2025

  • 105 Влажни гащички

    1 0 Отговор
    Скоро ще остане само с Киев

    22:41 09.12.2025

  • 106 Ами да де!

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Ти да видиш...😂🤣😂?!":

    Искат да покажат на света,че те не са като наш Бочко...-,,Торта-Сахер"...!

    22:42 09.12.2025

  • 107 Никой

    0 0 Отговор
    Какъв е този - втечнен газ.

    Да не се окаже недостатъчен.

    Коментиран от #108

    22:42 09.12.2025

  • 108 Той ще е достатъчен...!

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Никой":

    НО!
    Гривните няма да са достатъчни,за да го платят...!
    Че цифрата,ще е...бая Цифра...!

    22:44 09.12.2025

  • 109 Слава кокаине

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    Полека че с тоя нервен смях ще се изпуснеш в гащите. Чакай търпеливо догодина поредния пролетен контранаступ, с който укрия ще постигне перемогата

    22:48 09.12.2025

  • 110 Атлантик

    1 0 Отговор
    Кефя се на порно с Кая и Зелю

    Коментиран от #113

    22:49 09.12.2025

  • 111 Хи хи

    1 0 Отговор
    Русия вече взе укротеритории, и още ще вземе ! А кво казва маленкия зеля няма никакво значение !!

    22:50 09.12.2025

  • 112 эрмак

    1 0 Отговор
    e то щото нещо зависи от еврейския парцал зиленски

    22:54 09.12.2025

  • 113 А сексоложката...

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Атлантик":

    ...Олеся ,ще им дава ценни съвети...!

    22:56 09.12.2025

