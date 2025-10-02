Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни вчера украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".

"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".

Извънредна ситуация възникна в Чернобилската АЕЦ в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде вчера Укринформ. Това съобщи Министерството на енергетиката във Фейсбук.

"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", се казва в изявлението.