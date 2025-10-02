Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни вчера украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".
"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.
По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".
Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".
Извънредна ситуация възникна в Чернобилската АЕЦ в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде вчера Укринформ. Това съобщи Министерството на енергетиката във Фейсбук.
"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:56 02.10.2025
2 ти да видиш
08:57 02.10.2025
3 име
08:58 02.10.2025
4 МирО
Кога ще го увисват като Мусолини??
08:58 02.10.2025
5 Анонимен
08:59 02.10.2025
6 Я пък тоя
08:59 02.10.2025
7 име
09:00 02.10.2025
8 А Ти,Зелко!
Що за м@лоумник трябва да си,да не разбереш,че това може да предизвика ядрена катастрофа за цяла Европа,да не говорим за Украйна ..!
09:00 02.10.2025
9 Тъпан
09:04 02.10.2025
10 си дзън
завладеят.
09:04 02.10.2025
11 az СВО Победа80
Никого не може да заблуди, а положението на бойната линия става все по-зле за ВСУ. Включително и провалния втори "контранаступ" край Доброполе.....
В тази връзка очаквайте още много силен вой откъм Киев.... 🤣
09:04 02.10.2025
12 Зеленяжго
Единственото, за което Русия е виновна, е че не те света още в началото.
09:04 02.10.2025
13 Господ Бог
Русия е Сатаната Русия прави всички Злини
Коментиран от #16
09:06 02.10.2025
14 Трол
09:07 02.10.2025
15 Бой по Москва
09:08 02.10.2025
16 Севги Сезгин Реза
До коментар #13 от "Господ Бог":Забирам Русофили и всеки път съм разочарован, все мръсни идват и пари нямат да ми Платат лъжат че били милионери в Рубли
09:08 02.10.2025
17 Факт
09:08 02.10.2025
18 закаво им са чернобил и запорожката
09:08 02.10.2025