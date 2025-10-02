Новини
Свят »
Украйна »
Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, каза Зеленски
  Тема: Украйна

Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, каза Зеленски

2 Октомври, 2025 08:55 458 18

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • зеленски-
  • русия-
  • война-
  • аец-
  • чернобил-
  • запорожка аец

Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ, каза украинският президент

Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, каза Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни вчера украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".

"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".

Извънредна ситуация възникна в Чернобилската АЕЦ в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде вчера Укринформ. Това съобщи Министерството на енергетиката във Фейсбук.

"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", се казва в изявлението.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    08:56 02.10.2025

  • 2 ти да видиш

    21 0 Отговор
    Наглият зеленпор в действие! Я пак, кой се опитва да взрви АЕЦ Запорожие?

    08:57 02.10.2025

  • 3 име

    20 0 Отговор
    Киевската хунтат стреля по далекопроводите и вика "Русия създава опасност и не прави нищо да ги възстанови" Зимата идва, по традиция ще са без ток в бандеристан. Тая зима и без газ.

    08:58 02.10.2025

  • 4 МирО

    16 0 Отговор
    Бре тоя още ли е жив???
    Кога ще го увисват като Мусолини??

    08:58 02.10.2025

  • 5 Анонимен

    11 0 Отговор
    И как е станало това?

    08:59 02.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    Тоя пък как веднъж не каза нещо смислено!

    08:59 02.10.2025

  • 7 име

    15 1 Отговор
    Последно, зельо колко имота има в САЩ и колко на други места по света?

    09:00 02.10.2025

  • 8 А Ти,Зелко!

    15 0 Отговор
    Многократно и съвсем Умишлено бомбандираш с дронове ЗАЕЦ,с цел провокация...!
    Що за м@лоумник трябва да си,да не разбереш,че това може да предизвика ядрена катастрофа за цяла Европа,да не говорим за Украйна ..!

    09:00 02.10.2025

  • 9 Тъпан

    7 0 Отговор
    Тези укро камикадзета , много искат сами да се наиграят

    09:04 02.10.2025

  • 10 си дзън

    1 6 Отговор
    Руснаците веднъж облъчиха Европа, сега пак ще я тровят, като не могат да я
    завладеят.

    09:04 02.10.2025

  • 11 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    Пак старата тактика, просроченият обвинява руснаците в това, което сам върши Киев!

    Никого не може да заблуди, а положението на бойната линия става все по-зле за ВСУ. Включително и провалния втори "контранаступ" край Доброполе.....

    В тази връзка очаквайте още много силен вой откъм Киев.... 🤣

    09:04 02.10.2025

  • 12 Зеленяжго

    6 0 Отговор
    Това ни вкарва в трета световна и вика, защо Русия не оправя нещата.
    Единственото, за което Русия е виновна, е че не те света още в началото.

    09:04 02.10.2025

  • 13 Господ Бог

    2 4 Отговор
    Докато не Унищожите световното Зло Русия ще имате проблеми из целият свят
    Русия е Сатаната Русия прави всички Злини

    Коментиран от #16

    09:06 02.10.2025

  • 14 Трол

    0 1 Отговор
    Русия заплашва да гръмне свръхнова звезда от съзвездието Голяма мечка.

    09:07 02.10.2025

  • 15 Бой по Москва

    1 0 Отговор
    Русия се моли за преговори до края на есента. Видяха дебелия край на сопата. Отново обаче най-вероятно ще искат да печелят и протакат време симулирайки желание за преговори, с което да омекотяват и позицията на Тръмп за предоставяне на по-мощни и далекобойни оръжия на Украйна. Не вярвайте на катуна! Сразете го веднъж завинаги! Държавичка с население по-малко от Бангладеш тръгнала да се прави на важна. Вище територията на Бангладеш колко е. На нея се помещават над 173 милиона души. И сравнете с бензинколонката. Голяма територия, малко хора. Един катун с ръждясали ракети се е помислил за нещо.

    09:08 02.10.2025

  • 16 Севги Сезгин Реза

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Господ Бог":

    Забирам Русофили и всеки път съм разочарован, все мръсни идват и пари нямат да ми Платат лъжат че били милионери в Рубли

    09:08 02.10.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Нали вчера се хвалеха, че улучват в ахилесовата пета енергийната структура на Русия.

    09:08 02.10.2025

  • 18 закаво им са чернобил и запорожката

    0 0 Отговор
    да ги махнат . пари не им носят . избили са парите . до колкото разбрах щели да дадат хаймарс и 30-40 цели навътре в РС . едните в окопите , а другите по далече и атакуват градовете . така броят парите и гледат сеири . може някоя провокация да има скоро . фосфорни бомби, с уран снаряди и отровни газове . а Курск го освободиха . корейските спец сили са избили и обесили 19 000 със свастики и татуси . доста доходно . за глава по 20 долара .

    09:08 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания