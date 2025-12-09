Германският канцлер нарече „неприемлива“ стратегията за национална сигурност на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц описа новата Стратегия за националната сигурност на САЩ като неочаквана по същество и отхвърли части от нея, посочи ДПА, предаде БТА.

Стратегията, публикувана в края на миналата седмица, рисува мрачна картина на ситуацията в Европа по отношение на миграцията, демокрацията и свободата на изразяване.

Мерц днес заяви, че тя до голяма степен съответства на това, което американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вече каза на конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари.

В Мюнхен Ванс обвини Германия и други европейски съюзници, че ограничават свободата на изразяване и маргинализират партии като крайнодясната, антиимигрантска "Алтернатива за Германия" (AзГ).

"Част от нея е разбираема, част от нея е оправдана, а част от нея е неприемлива за нас от европейска гледна точка", заяви Мерц за американската стратегия.

"Не виждам нужда американците да искат да спасяват демокрацията в Европа. Ако се налагаше тя да бъде спасявана, бихме могли да се справим сами", добави той.

По отношение на сътрудничеството в областта на политиката за сигурност Мерц заяви, че се чувства оправдан за убеждението си, "че ние в Европа, а следователно и в Германия, трябва да станем много по-независими от САЩ по отношение на политиката за сигурност".

Той заяви, че "Америка на първо място" е добре, но "само Америка" не може да бъде в интерес на Вашингтон.

"Имате нужда и от партньори в света, и един от тези партньори може да бъде Европа, а ако не можете да направите нищо с Европа, то поне направете Германия свой партньор", каза Мерц.

Канцлерът подчерта, че Германия и САЩ имат обща цел, а именно "запазването на свободата, сигурността и мира на нашия континент".

"И се надявам, че американците ще ни последват по този път", каза Мерц. "Ако това не се случи, трябва поне да сме подготвени за това психически и, един ден, да сме реално готови", допълни германският канцлер.