  Тема: Украйна

Германският канцлер нарече „неприемлива" стратегията за национална сигурност на САЩ

9 Декември, 2025 22:12 901 24

Не виждам нужда американците да искат да спасяват демокрацията в Европа, каза Фридрих Мерц

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц описа новата Стратегия за националната сигурност на САЩ като неочаквана по същество и отхвърли части от нея, посочи ДПА, предаде БТА.

Стратегията, публикувана в края на миналата седмица, рисува мрачна картина на ситуацията в Европа по отношение на миграцията, демокрацията и свободата на изразяване.

Мерц днес заяви, че тя до голяма степен съответства на това, което американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вече каза на конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари.

В Мюнхен Ванс обвини Германия и други европейски съюзници, че ограничават свободата на изразяване и маргинализират партии като крайнодясната, антиимигрантска "Алтернатива за Германия" (AзГ).

"Част от нея е разбираема, част от нея е оправдана, а част от нея е неприемлива за нас от европейска гледна точка", заяви Мерц за американската стратегия.

"Не виждам нужда американците да искат да спасяват демокрацията в Европа. Ако се налагаше тя да бъде спасявана, бихме могли да се справим сами", добави той.

По отношение на сътрудничеството в областта на политиката за сигурност Мерц заяви, че се чувства оправдан за убеждението си, "че ние в Европа, а следователно и в Германия, трябва да станем много по-независими от САЩ по отношение на политиката за сигурност".

Той заяви, че "Америка на първо място" е добре, но "само Америка" не може да бъде в интерес на Вашингтон.

"Имате нужда и от партньори в света, и един от тези партньори може да бъде Европа, а ако не можете да направите нищо с Европа, то поне направете Германия свой партньор", каза Мерц.

Канцлерът подчерта, че Германия и САЩ имат обща цел, а именно "запазването на свободата, сигурността и мира на нашия континент".

"И се надявам, че американците ще ни последват по този път", каза Мерц. "Ако това не се случи, трябва поне да сме подготвени за това психически и, един ден, да сме реално готови", допълни германският канцлер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър ден европейско украински

    9 3 Отговор
    подлоги!

    22:14 09.12.2025

  • 2 Мерц да не е решил да наказва

    10 1 Отговор
    САЩ? От статията излиза, че се е ядосъл и ще бие американците, та те да видят.

    22:17 09.12.2025

  • 3 Стратегията на национална сигурност САЩ

    7 1 Отговор
    И6@ли сме та кво приемаш

    22:17 09.12.2025

  • 4 Кандидат депутат

    8 1 Отговор
    Ще я приемете , ще я приемете . И то много скоро

    22:17 09.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Този още не е разбрал, че мача свърши...
    Тръмпи ще си назначи национални правителства щото всички тия ненормалници му скачаха

    22:17 09.12.2025

  • 6 Шопо

    7 1 Отговор
    Стратегията на САЩ е да излезе от НАТО.

    22:18 09.12.2025

  • 7 Мерц

    6 1 Отговор
    Се пказа доста по неостър отколкото изглежда. По лошото е, че си вярва. А немците си мислеха, че от Шолц по зле няма. Еми научиха по трудния начин българската погиворка от трън та на глок. А през това време Германия (окономика) потъва ли потъва. Нов план Маршал няма да има, план Путин още по малко

    Коментиран от #13

    22:18 09.12.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    8 1 Отговор
    Няма как пръдлива гейрмания с население 80млн пенсионер коефициент на плодовидост 1.53 и територия колкото Полша да казва изобщо кавкво е приемливо или не.

    22:19 09.12.2025

  • 9 Не,че нещо, ама...

    6 1 Отговор
    Демокрацията на едните,се разминава с демокрацията на другите🤔🤣

    22:20 09.12.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Поредният цивилизационно заличен! 🤣🤣🤣

    22:22 09.12.2025

  • 11 Е. Андонов

    1 7 Отговор
    Немеца почва да се събужда. Един ден пак ще командва, а Тръмп и неговите МАГове така или иначе са временно недоразумение. Големият губещ е измислената империя на злото, на изток. И един ден децата ни ще събират помощи, да помагат на братята славяни, когато Китай тръгне да си прибира изконните сибирски земи.

    22:22 09.12.2025

  • 12 Бяла Мечка

    5 1 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    22:23 09.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мерц":

    Мерц спечели изборите само щото общата левичарска пропаганда им обясняваше как идва АзГ, а те са нацисти и всички германци ще са пак на фронта... хората се хванаха .... и сега Мерц верно ще ги прати на фронта

    22:24 09.12.2025

  • 14 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Дали САЩ имат по-голяма нужда от партньори или ЕС ? Така като гледам на къде и как вървят нещата май е ЕС.

    22:26 09.12.2025

  • 15 Удри с лопатата

    5 1 Отговор
    Макрон се скри,този изпълзя,е га ти пара3итите

    22:26 09.12.2025

  • 16 Германците и Щатите

    1 1 Отговор
    Май вече имат една война...Спечелена от щатите...Или пък там Русия беше нещо в коалиция с Америка и Англия...позабравил съм...Ама сега може да имат по-голям шанс,ще пращтат мигранти да се бият...🤣🤣🤣

    22:27 09.12.2025

  • 17 Бъдеще

    3 1 Отговор
    Абе плешо, кой си ти да даваш оценка на тяхната си стратегия? Гледай си швабията, че може да си последния канцлер...

    22:31 09.12.2025

  • 18 Ами

    2 1 Отговор
    Краварката е в левият ъгъл, а лобиста е в десният ъгъл :)

    22:31 09.12.2025

  • 19 И нека Де милитаризацията на Русия

    1 2 Отговор
    Продължи
    Българският народ пожелава на Русия още 5-10 милиона жертви да даде и бял ден да не видят до края на света

    22:36 09.12.2025

  • 20 коко

    2 1 Отговор
    този не го пусувайте че в Германия е осъдил над 5 хиляди немеца за обида срещу него

    Коментиран от #24

    22:38 09.12.2025

  • 21 Уфффф

    3 1 Отговор
    Абе я ми припомнете, че все забравям, Германски военни бази ли имаше в САЩ или американски в Германия?

    22:38 09.12.2025

  • 22 Да се включи пак

    1 2 Отговор
    Газовата камера за такива кат него

    22:40 09.12.2025

  • 23 Дамре дано

    2 0 Отговор
    Поскоро

    22:41 09.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

