Председателката на Общото събрание на ООН: Украйна не трябва да отстъпва територии

Украйна не трябва да бъде принуждавана да се откаже от територия в рамките на мирно споразумение, заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок и предупреди, че награждаването на агресията само подхранва по-нататъшна война, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Акт на агресия се осъжда, а не се награждава. Тези, които награждават агресията, ще пожънат повече война вместо мир", заяви тя пред германската медийна група "Функе" в коментар, публикуван вчера.
Бербок, която преди това е беше външен министър на Германия, добави, че приемането на член на Съвета за сигурност, който нарушава най-фундаменталното правило на ООН, би създало опасен прецедент, като се позова на забраната за употреба на сила в Хартата на ООН.
Руският президент Владимир Путин настоява Украйна да изтегли войските си от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев. В допълнение към незаконно анексирания Кримски полуостров, Русия обяви украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за част от своята територия.
Съединените щати също оказаха натиск върху Украйна да направи териториални отстъпки, като заявиха, че войната не може да приключи по друг начин. Украйна досега е отказвала.
"Първо трябва да има примирие и мирно споразумение, след което можем да обсъдим как то може да бъде приложено", каза Бербок по отношение на потенциалната роля на ООН в осигуряването на примирие. "Но за това Русия трябва първо да прояви желание да сложи край на войната."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:05 08.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #4, #6, #15
12:06 08.12.2025
3 Механик
12:07 08.12.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:08 08.12.2025
6 Механик
До коментар #2 от "Атина Палада":Ок. Дйствайте! Разделяйте я, щом можете.
Ако не можете, поне не се напъвайте, че гледай укроците какъв бой ядат.
12:08 08.12.2025
7 Някой
Та взела тя да ни разправя, че Украйна не трябвало да отстъпва територия. Значи е за война и за още смърт сред украинците?
Да, не е лесно да направиш завой на 360 градуса...
12:09 08.12.2025
8 Гошо
12:09 08.12.2025
9 Историята учи
12:12 08.12.2025
11 ООрана държава
12:12 08.12.2025
12 Бербок...
12:13 08.12.2025
13 Теоден
12:14 08.12.2025
14 Путин
12:14 08.12.2025
15 Така ли?
До коментар #2 от "Атина Палада":Ти готова ли си да си разделиш колибата между Хасан и Петровски? Хайде стига простотии.
12:15 08.12.2025
16 ДрайвингПлежър
Ми ходи ги защитавай ма булка. Фаташ една пушка и на фронта да показваш как не се отстъпва територия!
Нема да го бъде! Казвал съм ви! С тия - няма да го бъде!
12:15 08.12.2025
17 гост
12:15 08.12.2025
18 ?????
12:15 08.12.2025
19 Един aфpикaнeц
12:16 08.12.2025
20 Читател
12:17 08.12.2025
21 стоян георгиев
12:17 08.12.2025
22 Агресорът ще си получи заслуженото
12:18 08.12.2025