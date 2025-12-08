Новини
Председателката на Общото събрание на ООН: Украйна не трябва да отстъпва територии
Председателката на Общото събрание на ООН: Украйна не трябва да отстъпва територии

8 Декември, 2025 12:04 630 22

Акт на агресия се осъжда, а не се награждава, заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна не трябва да бъде принуждавана да се откаже от територия в рамките на мирно споразумение, заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок и предупреди, че награждаването на агресията само подхранва по-нататъшна война, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Акт на агресия се осъжда, а не се награждава. Тези, които награждават агресията, ще пожънат повече война вместо мир", заяви тя пред германската медийна група "Функе" в коментар, публикуван вчера.

Бербок, която преди това е беше външен министър на Германия, добави, че приемането на член на Съвета за сигурност, който нарушава най-фундаменталното правило на ООН, би създало опасен прецедент, като се позова на забраната за употреба на сила в Хартата на ООН.

Руският президент Владимир Путин настоява Украйна да изтегли войските си от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев. В допълнение към незаконно анексирания Кримски полуостров, Русия обяви украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за част от своята територия.

Съединените щати също оказаха натиск върху Украйна да направи териториални отстъпки, като заявиха, че войната не може да приключи по друг начин. Украйна досега е отказвала.

"Първо трябва да има примирие и мирно споразумение, след което можем да обсъдим как то може да бъде приложено", каза Бербок по отношение на потенциалната роля на ООН в осигуряването на примирие. "Но за това Русия трябва първо да прояви желание да сложи край на войната."


Украйна
  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Украйна пренесе войната на българска земя.Екокатастрофа на Черноморието

    12:05 08.12.2025

  • 2 Атина Палада

    4 22 Отговор
    Русия трябва да бъде разделена м/у Китай и ЕС

    Коментиран от #4, #6, #15

    12:06 08.12.2025

  • 3 Механик

    19 3 Отговор
    Ами да не отстъпва, бе! Руснаците сами ще си ги вземат.

    12:07 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 2 Отговор
    Смалена първо да се поинтересува дали Украйна въобще има международно признати граници, включително и в ООН....

    12:08 08.12.2025

  • 6 Механик

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ок. Дйствайте! Разделяйте я, щом можете.
    Ако не можете, поне не се напъвайте, че гледай укроците какъв бой ядат.

    12:08 08.12.2025

  • 7 Някой

    12 3 Отговор
    Тая знаем колко ѝ е акъла. Да, никак не е много.
    Та взела тя да ни разправя, че Украйна не трябвало да отстъпва територия. Значи е за война и за още смърт сред украинците?
    Да, не е лесно да направиш завой на 360 градуса...

    12:09 08.12.2025

  • 8 Гошо

    9 3 Отговор
    Доста е падала на глава от батута тази...

    12:09 08.12.2025

  • 9 Историята учи

    6 3 Отговор
    Германия има опит във военни отношения не само с Русия, но и с други съседи. Не запомниха ли, че до Берлин се стига много бързо?

    12:12 08.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Това означава да ги унищожат, абе тия женките много про сти бе

    12:12 08.12.2025

  • 12 Бербок...

    4 1 Отговор
    след зимата ще е на магистралата...., да заработва....

    12:13 08.12.2025

  • 13 Теоден

    4 1 Отговор
    Я, кой бил жив, ООН. В чия дупка се бяха навряли при геноцида в Донбас?!?

    12:14 08.12.2025

  • 14 Путин

    1 1 Отговор
    Лошо ми е ,ще припадна

    12:14 08.12.2025

  • 15 Така ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти готова ли си да си разделиш колибата между Хасан и Петровски? Хайде стига простотии.

    12:15 08.12.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Ти какво очакваш от тя ненормалната? Швабето я изгониха щото им дойде в повече от глупостите и!
    Ми ходи ги защитавай ма булка. Фаташ една пушка и на фронта да показваш как не се отстъпва територия!

    Нема да го бъде! Казвал съм ви! С тия - няма да го бъде!

    12:15 08.12.2025

  • 17 гост

    1 1 Отговор
    Аналена Бербок - председател?!Невежество в олимпийски размери броди по света!Да се завърти поне веднъж на 360 градуса.Тази е падала от батута на главата си няколко пъти.

    12:15 08.12.2025

  • 18 ?????

    2 1 Отговор
    Аналена я бяхме позабравили.

    12:15 08.12.2025

  • 19 Един aфpикaнeц

    1 1 Отговор
    Знам я Aнaл ена. ,,Oбслyжвax" я много пъти.

    12:16 08.12.2025

  • 20 Читател

    0 0 Отговор
    АнаЛ Бербок,фусто запарена,защо не си следиш цикъла в къщи,защо не си гледаш децата ако имаш,а си хукнала да оправяш Света!? Има и в Брюксел малоумни женски двукраки,които са си объркали възможностите.

    12:17 08.12.2025

  • 21 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Анална Бербок да скача на барут, за друго не става.

    12:17 08.12.2025

  • 22 Агресорът ще си получи заслуженото

    0 0 Отговор
    с лихвите...Абсолютно вярно!👍

    12:18 08.12.2025

