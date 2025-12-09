Служител на британската армия е загинал при инцидент в Украйна, докато наблюдавал украинските сили да тестват на нова отбранителна техника, съобщи британското Министерство на отбраната в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Инцидентът е станал далече от фронтовата линия, добави Министерството.

„Съкрушени сме от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, каза министърът на отбраната Джон Хийли. „Мислите ми са със семейството, приятелите и колегите му, докато те скърбят за своя близък“, добави той.

По-рано днес британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.