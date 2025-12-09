Новини
Служител на британската армия е загинал при инцидент в Украйна
9 Декември, 2025 21:41 1 822 40

Инцидентът е станал далече от фронтовата линия, съобщи британското Министерство на отбраната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на британската армия е загинал при инцидент в Украйна, докато наблюдавал украинските сили да тестват на нова отбранителна техника, съобщи британското Министерство на отбраната в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Инцидентът е станал далече от фронтовата линия, добави Министерството.

„Съкрушени сме от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, каза министърът на отбраната Джон Хийли. „Мислите ми са със семейството, приятелите и колегите му, докато те скърбят за своя близък“, добави той.

По-рано днес британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🐻🐻🐻🐻

    66 4 Отговор
    То да беше само един, с мед ще ви нахраним.

    21:42 09.12.2025

  • 2 горски

    56 2 Отговор
    Далече от фронтовата линия......колко далече.100м или 150м....от леко стрелково оръжие,от снаряд или от пиянска свада с азовци....

    21:44 09.12.2025

  • 3 Ъъъъ

    43 1 Отговор
    Инфаркт, инсулт, не става ясно!? 🤥

    21:46 09.12.2025

  • 4 12345

    49 2 Отговор
    Следващият път да внимава повече.

    21:47 09.12.2025

  • 5 604

    22 2 Отговор
    Мара фишека, пхахахахах от де ги смуче тия въх, ахахаххахахахахя

    21:47 09.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    49 4 Отговор
    А той кво прави там? И дали е бил само един...
    Рашките обикновено ги трепят чудестранните зяпачи на гроздове

    Коментиран от #31

    21:48 09.12.2025

  • 7 Факт

    32 2 Отговор
    Не успяват да създадат нищо, освен интриги!

    21:48 09.12.2025

  • 8 Казва се за един западен

    45 3 Отговор
    наемник, а се мълчи, че има унищожен цял легион с чуждестранни наемници, дори има твърдения, че украински войници са помагали на Руснаците при унищожението.

    21:52 09.12.2025

  • 9 Препил е с джин.

    32 3 Отговор
    И е паднал в тоалетната. Удавил се е.

    21:52 09.12.2025

  • 10 777

    31 2 Отговор
    На кого му пука ?

    21:52 09.12.2025

  • 11 Загубата наистина е голяма

    3 37 Отговор
    Един британски войник е равен на хиляда руски,които може сам да ликвидира в директен бой.Светла му памет на боеца,загинал за каузата.

    Коментиран от #19, #22

    21:53 09.12.2025

  • 12 4233

    19 3 Отговор
    Дори и Скрипал вярва на написаното.

    21:53 09.12.2025

  • 13 Чий го дири

    29 1 Отговор
    Там ингилизинът

    Коментиран от #16

    21:54 09.12.2025

  • 14 Прав е Тръмп

    30 1 Отговор
    Отдавна трябваше да спре всички помощи за крадливата киевска хунта

    21:55 09.12.2025

  • 15 Софиянец

    20 1 Отговор
    "инцидент" 😂
    Да не би инцидента да е бил куршум в гърба от азовскоте му приятели, хахахах

    21:56 09.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаха

    24 1 Отговор
    Да бе! "Подхлъзнал" се е в банята в хотела в Одеса и паднал на врата си! Като Гъби Гъбев....

    21:58 09.12.2025

  • 18 Бориса Джонсън

    17 1 Отговор
    Сефте!!!! Трябваше да е атентат от страна на Русия, сега е ясно че британците нищо не могат да ги научат освен на харакири!!!!

    21:58 09.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сънчо

    15 1 Отговор
    За преди лягане, добра, отпускаща новина.

    22:00 09.12.2025

  • 21 Дас Хаген

    19 1 Отговор
    Британеца не се научи че на нацист гръб не се обръща , сигурно е че ще те застреля!!!!!!

    22:00 09.12.2025

  • 22 Дон Дони

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Загубата наистина е голяма":

    Да меки им са и глезените! Пребиват се сами! Само орехи със задни части могат да чупят!

    22:04 09.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    Само ХА-ХА. И ОЩЕ!БОРКАТА ДЖОНСЪН КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ТРУП?

    22:05 09.12.2025

  • 24 Улаф Шморц

    15 1 Отговор
    Тези само като наблюдават умират! Явно за бой и дума не може да става!

    22:06 09.12.2025

  • 25 Макрон

    11 1 Отговор
    Ско беше наш служител щеше близо до фронта да умре не чак толкова далеч!

    22:08 09.12.2025

  • 26 Жеко

    10 1 Отговор
    Гръмнал го е някой украинец , мобилизиран на улицата .

    22:11 09.12.2025

  • 27 Анонимен

    7 1 Отговор
    Дали е далече 20 метра?

    22:11 09.12.2025

  • 28 читател

    12 1 Отговор
    За тоя гръмнатия далече от фронта казват. А за изтрепаните наемници "близо" до фронта не казват .

    22:12 09.12.2025

  • 29 Ватенка

    8 1 Отговор
    Инцидент с Искандер.Ще го върнат в 16 найлонови плика.

    22:12 09.12.2025

  • 30 Що дори там

    10 1 Отговор
    , майка си ли търси?

    22:12 09.12.2025

  • 31 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Така се казва.......един........та да се отбие номера и да не бъдат оплюти че цензурират.

    22:13 09.12.2025

  • 32 Гост

    6 1 Отговор
    Явво е нясой с много звезди, и не могат да го прикрият! Посрещнал е геройски Кинжал с голи ръце, ама уви, отзад го реснал Сърмат! Тцъ, тцъ, тбъ.

    22:14 09.12.2025

  • 33 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Майка си ли търси там

    22:15 09.12.2025

  • 34 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Който ходи да играе с мечката се връща на части.

    22:16 09.12.2025

  • 35 Бъзиктар

    7 1 Отговор
    Далеч беше.Нещастен случай-задави се на обяд с кебапче и умря.Куршумът в кратуната му си беше там от преди войната.

    22:17 09.12.2025

  • 36 Напомнящ

    7 1 Отговор
    Това е една много добра новина!!! Дай БОЖЕ,повече такива новини за всички онези западни войнолюбци,които са тръгнали РУСИЯ да побеждават!!! А този си е получил точно това,което си е търсил и най-вече заслужил!!!

    22:23 09.12.2025

  • 37 Лъскал е бастуна не на точното място

    2 1 Отговор
    В Украйна е забранено! Да беше мръднал до Русия щеше да е жив.

    22:24 09.12.2025

  • 38 въпросче

    2 1 Отговор
    Само не разбрах чии го е крепил там. Е, докрепил го е. Нека другите живи си имат обица на ухото.

    22:26 09.12.2025

  • 39 Гръм и мълнии

    4 0 Отговор
    Сега,оня форумният разбирач, да коментира,че НАТО не губила хора

    22:28 09.12.2025

  • 40 Ива

    0 0 Отговор
    И какво прави в Украйна,!?

    22:54 09.12.2025

