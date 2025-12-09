Служител на британската армия е загинал при инцидент в Украйна, докато наблюдавал украинските сили да тестват на нова отбранителна техника, съобщи британското Министерство на отбраната в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.
Инцидентът е станал далече от фронтовата линия, добави Министерството.
„Съкрушени сме от смъртта на британски военнослужещ в Украйна“, каза министърът на отбраната Джон Хийли. „Мислите ми са със семейството, приятелите и колегите му, докато те скърбят за своя близък“, добави той.
По-рано днес британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.
Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.
21:42 09.12.2025
21:44 09.12.2025
21:46 09.12.2025
21:47 09.12.2025
21:47 09.12.2025
Рашките обикновено ги трепят чудестранните зяпачи на гроздове
Коментиран от #31
21:48 09.12.2025
21:48 09.12.2025
21:52 09.12.2025
21:52 09.12.2025
21:52 09.12.2025
Коментиран от #19, #22
21:53 09.12.2025
21:53 09.12.2025
Коментиран от #16
21:54 09.12.2025
21:55 09.12.2025
Да не би инцидента да е бил куршум в гърба от азовскоте му приятели, хахахах
21:56 09.12.2025
21:58 09.12.2025
21:58 09.12.2025
22:00 09.12.2025
22:00 09.12.2025
До коментар #11 от "Загубата наистина е голяма":Да меки им са и глезените! Пребиват се сами! Само орехи със задни части могат да чупят!
22:04 09.12.2025
22:05 09.12.2025
22:06 09.12.2025
22:08 09.12.2025
22:11 09.12.2025
22:11 09.12.2025
22:12 09.12.2025
22:12 09.12.2025
22:12 09.12.2025
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Така се казва.......един........та да се отбие номера и да не бъдат оплюти че цензурират.
22:13 09.12.2025
22:14 09.12.2025
22:15 09.12.2025
22:16 09.12.2025
22:17 09.12.2025
22:23 09.12.2025
22:24 09.12.2025
22:26 09.12.2025
22:28 09.12.2025
22:54 09.12.2025