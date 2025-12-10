Украинските служби задържаха кораб от сенчестия флот, Русия нанесе удар по газопреносната система в Одеска област

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържала чуждестранен кораб в Одеса, който е бил част от руския сенчест флот и е превозвал незаконно украински селскостопански продукти от временно окупирания Крим. Съобщението беше публикувано в канала на службата в Телеграм, предаде БТА.

Според информация от разследването собственикът на кораба е бил санкциониран от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и за да заобиколи ограничителните мерки, редовно е променял името на кораба, както и официалните бенефициенти от трети страни, казва се в съобщението.

Служители на СБУ са разкрили контролиран от Русия товарен кораб в търговското пристанище на Одеса, където той е пристигнал под флага на африканска държава, за да изнесе партида стоманени тръби. Установено е, че в навечерието на пълномащабната война, корабът е акостирал в Севастопол поне седем пъти, за да изнесе незаконно селскостопански продукти в интерес на Руската федерация, уточняват в информацията на СБУ. В края на януари 2021 г. плавателният съд е изнесъл незаконно почти 7 хиляди тона зърно от украинския полуостров за Северна Африка.

По време на задържането на кораба на борда са били капитанът и 16 други членове на екипажа – всички граждани на няколко страни от Близкия изток, информират още от СБУ. При претърсване на кораба са били открити планове за плаване, лоцмански карти, картографски материали и дневници за проверка на радиокомуникацията с доказателства за незаконно влизане в пристанищата на временно окупираните територии на Украйна.

Разследващи на СБУ са образували наказателни производства по четири члена от Наказателния кодекс на Украйна:

- част 3 на чл. 110-2 (финансиране на действия, извършени с цел насилствено изменение или сваляне на конституционния ред или завземане на държавна власт, промяна на границите на територията или държавната граница на Украйна);

- част 1 на чл. 111 (държавна измяна);

- чл. 291 (нарушение на действащите правила в транспорта);

- част 2, 3 на чл. 332-1 (нарушение на реда за влизане и напускане на временно окупираната територия на Украйна).

Според материали на Службата за сигурност корабът е задържан за по-нататъшно предаване на Националната агенция на Украйна за идентифициране, издирване и управление на активи, получени от корупционни и други престъпления.

Комплексните мерки са били осъществени от служители на СБУ в Автономна република Крим и Одеска област съвместно с Държавната гранична служба под процесуалното ръководство на Прокуратурата в Автономна република Крим и град Севастопол.

Руски дронове нанесоха удар по газопреносната система в южната украинска Одеска област, съобщи високопоставен украински представител, предаде Ройтерс. В този район се намират няколко газопровода, по които се транспортира втечнен природен газ от САЩ до Украйна от Гърция, пише БТА.

Заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник не посочи какъв обект е бил поразен. Данните от украинския оператор за транзитен пренос на газ показват, че планираните обеми по т.нар. трансбалкански маршрут са останали до голяма степен непроменени.

"Само през последните 24 часа видяхме врагът да извършва целенасочени удари, особено в региона на Одеса, включително по газопреносната система и съоръженията на газопреносната система", заяви Колисник пред украинската телевизия.

През последните месеци Русия значително увеличи както броя, така и интензивността на атаките срещу украинската газова и енергийна инфраструктура, насочвайки се както към съоръженията за производство на газ, така и към преносните системи, обобщава Ройтерс.

Колисник също така заяви, че мащабните руски атаки срещу електроснабдяването са затруднили доставките на електроенергия, ден след като украинското правителство обяви допълнителни ограничения върху потреблението на ток.

"Ситуацията в електроенергийната система е сложна в резултат на продължаващите обстрели, масирани обстрели както на преносната система по всички елементи на интегрираната електроенергийна система, така и локализирани обстрели", заяви Колисник.

Украинците в много региони страдат от периодични прекъсвания на тока и от аварийно спиране на тока от седмици. Вчера електричеството беше прекъснато едновременно за почти половината от населението на столицата Киев.

"Докато се опитваме да се справим и да се възстановим от една атака, врагът вече предприема нова", отбеляза Колисник. Руските удари по отрасъла за добив и доставка на природен газ са лишили Украйна от повече от половината от производствените ѝ обеми и са я принудили да търси допълнителен внос от над 4 милиарда кубически метра за текущия зимен сезон, заяви председателят на Националната банка на Украйна, предаде Ройтерс.