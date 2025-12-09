Зеленски заяви, че САЩ са го притиснали бързо да приеме мирния им план

Украйна в момента няма сили да си върне Крим, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, съобщи TSN.
Той призна, че присъединяването на Украйна към Северноатлантическия алианс в момента е възпрепятствано от позициите на други членове на НАТО. „Наистина искаме да се присъединим към НАТО. Но знаем, че нито САЩ, нито няколко други държави все още виждат Украйна в НАТО“, каза той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на украинския президент Володимир Зеленски „няколко дни“, за да отговори на мирния план, съобщи The Financial Times, позовавайки се на свои източници. Зеленски заяви, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер са го притиснали за „бързо решение“. Тръмп се надява да постигне споразумение до Коледа, 25 декември.
Според официални лица Зеленски е отговорил, че се нуждае от време, за да се консултира с други европейски съюзници, преди да отговори на предложението на Вашингтон. Западен представител определи украинската позиция като задънена улица: Украйна е заседнала между териториални искания, които не може да приеме, и позицията на САЩ, която не може да отхвърли. Украйна ще бъде готова за избори през следващите няколко месеца, ако западните партньори помогнат за гарантиране на сигурността на страната, заяви Зеленски.
„Тъй като президентът на САЩ повдига този въпрос днес, ще отговоря накратко: Готов съм за изборите. Освен това, сега моля Съединените щати да ми помогнат, може би заедно с европейските ми колеги, да гарантираме сигурността на изборите и след това в рамките на следващите 60-90 дни Украйна ще бъде готова да проведе изборите“, каза той.
Зеленски заяви, че има няколко въпроса относно процеса на организиране на потенциалните избори. „Първо, сигурността - как да се проведе, как да се направи под обстрел, под ракети. Що се отнася до нашите военни, въпросът е как ще гласуват. И вторият въпрос е законодателната основа за легитимността на провеждането на изборите“, каза той пред репортери. Украйна финализира актуализирана версия на мирния план и ще бъде готова да го представи на Съединените щати още утре, заяви Зеленски, според „Суспилна“.
„Работим на ниво наши съветници, днес и утре. Мисля, че ще го представим утре“, каза той. Според него в момента се работи по три документа. „Има рамков документ с 20 точки, който постоянно се променя. Вторият е гаранциите за сигурност. Очаквам предложения от нашите военни и тяхната комуникация с американците. И това трябва да се комбинира с позицията на Коалицията на желаещите. Третият документ е възстановяването. Той трябва да заработи, когато войната приключи или бъде обявено прекратяване на огъня“, каза Зеленски.
