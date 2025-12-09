Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски заяви, че САЩ са го притиснали бързо да приеме мирния им план
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че САЩ са го притиснали бързо да приеме мирния им план

9 Декември, 2025 22:18 1 260 26

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Украйна ще бъде готова за избори през следващите няколко месеца, ако западните партньори помогнат за гарантиране на сигурността на страната, заяви Зеленски

Зеленски заяви, че САЩ са го притиснали бързо да приеме мирния им план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна в момента няма сили да си върне Крим, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, съобщи TSN.

Той призна, че присъединяването на Украйна към Северноатлантическия алианс в момента е възпрепятствано от позициите на други членове на НАТО. „Наистина искаме да се присъединим към НАТО. Но знаем, че нито САЩ, нито няколко други държави все още виждат Украйна в НАТО“, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на украинския президент Володимир Зеленски „няколко дни“, за да отговори на мирния план, съобщи The Financial Times, позовавайки се на свои източници. Зеленски заяви, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер са го притиснали за „бързо решение“. Тръмп се надява да постигне споразумение до Коледа, 25 декември.

Според официални лица Зеленски е отговорил, че се нуждае от време, за да се консултира с други европейски съюзници, преди да отговори на предложението на Вашингтон. Западен представител определи украинската позиция като задънена улица: Украйна е заседнала между териториални искания, които не може да приеме, и позицията на САЩ, която не може да отхвърли. Украйна ще бъде готова за избори през следващите няколко месеца, ако западните партньори помогнат за гарантиране на сигурността на страната, заяви Зеленски.

„Тъй като президентът на САЩ повдига този въпрос днес, ще отговоря накратко: Готов съм за изборите. Освен това, сега моля Съединените щати да ми помогнат, може би заедно с европейските ми колеги, да гарантираме сигурността на изборите и след това в рамките на следващите 60-90 дни Украйна ще бъде готова да проведе изборите“, каза той.

Зеленски заяви, че има няколко въпроса относно процеса на организиране на потенциалните избори. „Първо, сигурността - как да се проведе, как да се направи под обстрел, под ракети. Що се отнася до нашите военни, въпросът е как ще гласуват. И вторият въпрос е законодателната основа за легитимността на провеждането на изборите“, каза той пред репортери. Украйна финализира актуализирана версия на мирния план и ще бъде готова да го представи на Съединените щати още утре, заяви Зеленски, според „Суспилна“.

„Работим на ниво наши съветници, днес и утре. Мисля, че ще го представим утре“, каза той. Според него в момента се работи по три документа. „Има рамков документ с 20 точки, който постоянно се променя. Вторият е гаранциите за сигурност. Очаквам предложения от нашите военни и тяхната комуникация с американците. И това трябва да се комбинира с позицията на Коалицията на желаещите. Третият документ е възстановяването. Той трябва да заработи, когато войната приключи или бъде обявено прекратяване на огъня“, каза Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той пък ще покаже, че е мъж с характер

    15 1 Отговор
    и ще си прави каквото иска.

    22:20 09.12.2025

  • 2 САЩ

    18 1 Отговор
    искат да спасят остатъчна Буферайна и да не станат за резил пред света като победени от Русия

    Коментиран от #10

    22:20 09.12.2025

  • 3 Шопо

    17 2 Отговор
    Всичко е решено, Залужни ще подписва капитулацията на Украйна.

    22:21 09.12.2025

  • 4 Рон Джереми

    17 1 Отговор
    След притискане,знаеш какво следва🍌

    Коментиран от #25

    22:21 09.12.2025

  • 5 Бяла Мечка

    15 2 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    Коментиран от #23

    22:22 09.12.2025

  • 6 Зелееен,зелен,

    7 5 Отговор
    докога ще се занимаваш с американския куролапач?

    22:22 09.12.2025

  • 7 Иван

    8 2 Отговор
    Русия е готова да унищожи САЩ с ядрени оръжия, затова САЩ бързат да се изплъзнат и да натопят други.

    22:23 09.12.2025

  • 8 Тия пак бълнуват за прекратяване

    14 1 Отговор
    на огъня. Как не се разбират от дума, че или ще има окончателен мир или ще е бой до дупка. Русия колко пъти им го каза, ама нема кой да чуе. Едно си баба знае, едно си баба бае.

    22:24 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ":

    Няма да успеят. Терористичните САЩ вече стават за резил пред целия свят.

    22:26 09.12.2025

  • 11 Търсене на храна под обстрел,

    3 7 Отговор
    опашки за вода от водоноски и под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае и дава мило и драго те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    Коментиран от #26

    22:29 09.12.2025

  • 12 Мдаааа

    6 1 Отговор
    БИЗНЕСА СИ Е БИЗНЕС . ЗЕЛЕН КОГА ЯДЕ КЮФТЕАТААА НЕ РЕВА

    22:30 09.12.2025

  • 13 савана

    5 2 Отговор
    Няма справедлив мир за украинците, макар и непримирими съперници лъвовете и хиените няма да пропуснат пир от наранена антилопа.

    22:37 09.12.2025

  • 14 енергото

    7 1 Отговор
    Около половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки .
    Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.

    22:37 09.12.2025

  • 15 Путин плати на Тръмп

    1 5 Отговор
    И сега Украйна ще страда
    Хем без оръжия
    Хем Тръмп ще Въоръжи Русия

    22:38 09.12.2025

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "а положението у нас":

    Занимавайте на село да пасете овце и патки. Жените на нивите да копаят царевицата и картофите. Газени лампи и кладенец. Тръбите за водопровода от соца изгниха и няма пари за нови. Жиците за тока ги откраднаха. В градовете ще бъде умирачка от глад и студ.

    22:39 09.12.2025

  • 17 Те му дали срок от САЩ до коледа

    8 2 Отговор
    да подписва мир, той отишъл те първа в Англия да променя план, да маха и добавя точки, без да е упълномощен за това. Иска да прави Американците на маймуни. Ой миличкия да го ожали човек. А га краде милиони и яде кюфтета що не рева а?

    22:41 09.12.2025

  • 18 споразумения

    0 0 Отговор
    Не е ясно дали украински президент има право да подарява територия. Командващ армия би могъл да подпише безусловна капитулация и прекрати въоръжена съпротива. Така се превръща в национален предател с право на куршум.

    Коментиран от #24

    22:45 09.12.2025

  • 19 Механик

    2 1 Отговор
    Ма, чекай бе Зели!! Ма нали сам самички воювате с Русия? Що се налага САЩ да ви казват и да ви притискат?
    Или е верно това дето ви го говорехме, че САЩ искаха да разгромят Русия с ваша помощ???
    Ами на САЩ пак им се изгуби поредната война, а вие сте от страната на булката.
    ПРИ-КЛЮ-ЧИХ-ТЕ!

    22:49 09.12.2025

  • 20 Край

    1 2 Отговор
    "Украйна в момента няма сили да си върне Крим" Демек тия държат да си връщат териториите населени с руснаци ... И очакват някой руски да се хване на тези глупости за примирие пък после .... ще видим

    22:50 09.12.2025

  • 21 Отреазвяващ

    1 2 Отговор
    Притиснат,стиснат,затиснат все едно.Ще стане както каже Путин.

    22:50 09.12.2025

  • 22 Христо Христов

    0 1 Отговор
    Хахаха.
    Абе "Факти " , защо винаги когато публикувате новини от Украйна, първите коментари винаги са на рашибозука???

    22:51 09.12.2025

  • 23 а ла ли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бяла Мечка":

    Тия документи са с твоя подпис парафирани затова са неподправени. Вече ги разгледах.....

    22:51 09.12.2025

  • 24 А има ли право да изпраща

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "споразумения":

    стотици хиляди и милиони войници в земята и да почерня милиони украински семейства и съдби? Пусти бой, малко го е бил баща му като малък или пък изобщо не го е бил за това е така.

    22:51 09.12.2025

  • 25 Еми какво, какво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рон Джереми":

    следва голямо отпускане и кеф!

    22:53 09.12.2025

  • 26 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Търсене на храна под обстрел,":

    Чакай бе! До преди 2 месеца тръбяхте, че руснаците гинат и ги мачкате... Сваляхте по 120 дрона от пуснати 10. Руснаците нямаха танкове и ракети, а и войниците им бяха само по "парадна униформа" и сапьорски лопатки. Бяха алкаши дето крадат перални заради чиповете, а леопардовете и абрамсовете вече бяха на портите на Владивосток...
    Кво стана че живеете без вода, ток, под обстрел?? Къде са могъщите азовци дето се биеха в гърдите и ревяха "москаляку на гиляку"?

    22:56 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания