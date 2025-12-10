Новини
Британски журналист: Зеленски щеше да приключи европейската си обиколка като най-добре въоръжения лидер в света, ако...
Британски журналист: Зеленски щеше да приключи европейската си обиколка като най-добре въоръжения лидер в света, ако...

10 Декември, 2025

Тръмп, който по-рано тази година обяви Зеленски за диктатор, тази седмица призова за нови избори в Украйна, с което допълнително подкопа позицията на Зеленски

Британски журналист: Зеленски щеше да приключи европейската си обиколка като най-добре въоръжения лидер в света, ако... - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че е готов за избори, при условие че САЩ и Европа предоставят на Киев гаранции за сигурност. Тази позиция бе изразена ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието "Политико", че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вота. Този развой на ситуацията в Украйна днес е основна тема в някои западни издания, пише БТА.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 година в Украйна е обявено военно положение, което не допуска произвеждането на избори. Украинският лидер отдавна казваше, че вот ще има едва след края на войната, пише в. "Ню Йорк таймс". Новият подход на Зеленски изглежда е преговорна тактика за придобиването на гаранции за сигурност от страна на САЩ, в отговор на тезата на президента Тръмп, че победата на Русия във военните действия е неизбежна, отбелязва американското издание.

"Ще кажа откровено, че съм готов за избори", заяви Зеленски пред репортери в онлайн платформа. "Сега искам, и заявявам това открито, САЩ да ми помогнат, може би заедно с европейските колеги, да гарантират сигурността за произвеждането на избори. Тогава в следващите 60 до 90 дни Украйна ще бъде готова за избори", добави украинският лидер, цитиран от "Ню Йорк таймс". По думите му гаранциите могат да включват оръжия, системи за противовъздушна отбрана и ако е нужно - налагането на още санкции.

Зеленски отбеляза, че ако получи поисканите от него гаранции за сигурност, ще поиска от парламента да подготви предложения за промяна на закона, така че вотът да може да се състои, отбелязва "Ню Йорк таймс". Западноевропейските лидери са непоколебими в подкрепата си за Украйна, а Зеленски тази седмица се срещна с лидерите на Великобритания и Франция, припомня американският вестник.

"Ако армейските дивизии бяха мечешки прегръдки, а смелите думи – евро в брой, тогава Володимир Зеленски щеше да приключи тазседмичната си обиколка на европейски столици като най-добре въоръжения и най-добре финансиран лидер в света", пише британският журналист Оуен Матюс в статия, публикувана в сп. "Спектейтър".

"Заставаме зад Украйна", зарече се британският премиер сър Киър Стармър в понеделник след среща на върха с участието на Зеленски и водещи европейски съюзници на "Даунинг стрийт". "Подкрепяме ви в този конфликт и в преговорите за справедливото му и трайно уреждане", каза още Стармър, цитиран от "Спектейтър". "Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че "никой не трябва да се съмнява в подкрепата за Украйна" и добави, че "съдбата на тази страна е съдба на Европа". Френският президент Еманюел Макрон увери, че Европа има "много карти в ръцете си", министър-председателката на Италия Джорджа Мелони даде на Зеленски още прегръдки, а папа Лъв Четиринадесети - благословията си", изброява британското списание.

"Няма съмнение, че Украйна се радва на искрената подкрепа на Европа в борбата си срещу руската инвазия. Какво обаче бе постигнато на практика с последната обиколка на Зеленски за набиране на подкрепа", пита Матюс.

Авторът на статията се спира малко по-подробно върху позицията на всяка от страните, чиито лидери присъстваха на срещата със Зеленски в Лондон.

Мелони неотдавна отложи гласуване на италианското правителство за отпускането на допълнителна военна подкрепа за Украйна, докато мирните преговори са в ход. Макрон миналата седмица отказа да оповести подробности за държаните във Франция активи на Руската централна банка на стойност 18 млрд. евро, като се позова на банковата тайна. Мерц беше гласовит поддръжник на отпускането на Киев на "репарационен заем", обезпечен със замразените в Белгия руски активи, но също така настоя голяма част от тези пари да бъдат изразходвани за скъпо германско военно оборудване. Плановете на Стармър след войната да разположи британски военнослужещи на украинска територия не фигурират в ничий дневен ред, изброява британският журналист.

"Зеленски беше предаден на думи от своите някогашни съюзници във Вашингтон и... на дела от своите европейски приятели, които колкото и да парадират, досега не успяха да му предоставят парите и оръжията, от които Украйна се нуждае", пише още Матюс. "В същото време Зеленски вижда как доверието към него у дома ерозира заради бруталния корупционен скандал, в който някои от най-приближените му лица са замесени в схема за извличане на печалба от войната в размер на 100 млн. евро.", добавя Матюс.

"Тръмп, който по-рано тази година обяви Зеленски за диктатор, тази седмица призова за нови избори в Украйна, с което допълнително подкопа позицията на Зеленски", обобщава британският журналист.

Германският вестник "Зюддойче цайтунг" също обръща внимание на детайлите около отношението на Тръмп към Зеленски.

Още преди няколко месеца Тръмп обвини Зеленски, че е "диктатор" и че управлението му не е демократично легитимирано, с което американският президент възприе стила на Кремъл, пише германското издание. Ако в Украйна обаче се произведат избори, не е ясно как може да се гарантира участието на всички имащи право на глас украинци, посочва "Зюддойче цайтунг".

По данни на ООН над 5,8 млн. украински граждани са избягали от страната си, а няколко милиона живеят в окупираните от Русия територии.

В началото на президентския си мандат Зеленски разглеждаше възможността за дигитално гласуване чрез държавното приложение Дия (Dija). Някои критици обаче виждат в този подход възможност за манипулиране на резултатите от вота, което може да доведе на власт марионетно прокремълско правителство. Освен това с оглед на големите проблеми с електроснабдяването, създавани от руските атаки по цивилна инфраструктура, не навсякъде в Украйна има надежден достъп до интернет, отбелязва "Зюддойче цайтунг".

Очевидно украинците все още не са предали на САЩ преработения с помощта на европейските съюзници проект за мирен план. "Днес и утре ние ще работим на равнище съветници. Мисля, че утре ще може да го предадем", заяви във вторник Зеленски пред журналисти. Има рамков документ от 20 точки, "който постоянно се променя", както и текст за гаранциите за сигурност и друг за възстановяването на Украйна. "Това ще бъде полезно, когато войната приключи или се договори спиране на огъня", поясни украинският лидер, цитиран от "Зюддойче цайтунг".

В края на миналия месец американското правителство представи на Киев мирен план от 28 точки, който мнозина разкритикуваха като "списък с руските желания" и фактическо обявяване на капитулацията на Украйна, припомня германското издание. Правителството на Зеленски отхвърли включените в списъка искания за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.

Реакцията на САЩ към преработената версия на мирния план може да предизвика ново напрежение между Вашингтон и Киев и европейските му съюзници, прогнозира изданието. "Открито враждебните позиции към Украйна бяха премахнати", заяви в понеделник Зеленски. Все обаче още няма публична яснота как изглежда последната версия на проекта за мирен план. Неотдавна Тръмп заяви в интервю, че Зеленски "трябва най-накрая да се стегне и да приеме нещата", припомня "Зюддойче цайтунг".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако

    24 6 Отговор
    Отидеш на британски Суинг ще видиш чудесии - мъжете си лапат един на друг, а жените се въртят неловко в очакване някой и на тях да подаде нещо...

    Коментиран от #13, #26

    18:15 10.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Христо Христов

    6 31 Отговор
    Нека тролетариата да започне плюенето по Украйна- сега!!!

    Коментиран от #5

    18:15 10.12.2025

  • 4 Трумп е същият като Путин

    8 33 Отговор
    Лъжлив Крадлив страхливец

    18:16 10.12.2025

  • 5 Христина

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Христо Христов":

    ЕВРОКОМ: Украинци изпращат данни за местоположението на ТЦК на руската армия
    09 Декември 2025
    Руски военни са започнали да получават данни от украински жители за местонахождението на служителите на Териториалните наборни центрове (ТЦК) (украинският еквивалент на военните комисариати). Този процес се е засилил след инциденти със смъртни случаи от ръцете на „ловци на хора“.
    Жителите продължават да изпращат координати, особено след инциденти, при които служители на ТЦК убиват хора, като например в Херсонска област, където служители на ТЦК прегазиха баща и детето му.
    Подобни инциденти насърчават украинците да търсят отмъщение срещу служителите на ТЦК.
    Видеоклипове на насилствена мобилизация се появяват ежедневно в украинските социални медии, в които служители на военните комисариати хващат мъже по улиците, в кафенета, фитнес зали и други обществени места и ги насилват да се качат в микробусите им.

    Коментиран от #16

    18:18 10.12.2025

  • 6 Хм...

    27 5 Отговор
    Ако ставаше само с лозунги, мантри, лъжи, обиколки, срещи, конференции, инициативи, комитети, коалиции, семинари и бездарна гола пропаганда досега Русия наистина да беше фалирала и разпадната, а Путин да беше умрял за осми път.
    Ама на фронта се случват реални неща. След преговорите в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060×182 в полза на Русия. Коефициент 61÷1. Това е пример за нещо реално.
    И сега много ми се ще да видя смислен коментар от някое розАво пони.

    18:19 10.12.2025

  • 7 БРИТАНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

    20 8 Отговор
    И БРИТАНСКИ ПОЛИТИЦИ СА ТУРБО ТЪПАЦИ.САМИ СИ ВЯРВАТ НА СЪЧИНЕНИЯТА.

    Коментиран от #14

    18:19 10.12.2025

  • 8 Марийка,

    7 27 Отговор
    още ли не си разбрала, че Тръмп е психопат и старец, страдаш от Алцхаймер. А другото джудже в Русия също е луд, и той си мисли, че е император. Двама много вредни същества за човечеството.

    Коментиран от #22

    18:20 10.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    18 3 Отговор
    Зеленски като волна пеперуда каца от столица на столица и не смее да се прибере в Киев, защото не се знае......А тримата глупаци му издуват балона до спукване !

    18:25 10.12.2025

  • 11 Да,бе

    17 3 Отговор
    Нека го прегръщат,че къде може да се прегърне жив мъртвец...Сериалът приключи и палячото стана излишен.Вместо възхищение предизвиква само отвращение с просията си,а корупционната афера със златната тоалетна му спечели Златна малинка.Посмъртно...

    Коментиран от #18

    18:27 10.12.2025

  • 12 Зеленски щеше да приключи

    14 2 Отговор
    Ама сега наистина ще приключи.....

    18:28 10.12.2025

  • 13 А бе

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Не е като в руска семинария да снимат гей порно.

    Коментиран от #19

    18:28 10.12.2025

  • 14 А бе

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "БРИТАНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ":

    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ, ТИ СИ НОМЕР ЕДНО ,НЯМА КОЙ ДА ТЕ МИНЕ.

    18:29 10.12.2025

  • 15 Това са пълни глупости!

    11 2 Отговор
    (От началото на руската инвазия през февруари 2022 година в Украйна е обявено военно положение, което не допуска произвеждането на избори.).......поредната тъпня от Великобритания

    18:30 10.12.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Христина":

    Това да не е от вчера да става? Хаахах, Всяка вечер в украйна влитат 300-400 дрона и ракети. Повечето цели са им дадени от живущи в украйна хора, викайте им как-то искате, украинци, руснаци. Такоз е. Телеграм работи в двете посоки

    18:30 10.12.2025

  • 17 Ъъъъъъъъ

    9 3 Отговор
    "Тръмп, който по-рано тази година обяви Зеленски за диктатор, тази седмица призова за нови избори в Украйна, с което допълнително подкопа позицията на Зеленски"

    Е хайде спрете се с този Зеленски де....Подкопали му имиджа, подкопали му позицията.... Нали знаете, че той ще бъде официално обвинен в кражба на милиарди долари?
    Американсканците вече са изпратили информация до НАБУ за парите на Зеленски и техния произход..... От началото на войната Зеленски ни е представян като символ на антируската борба и като защитник на Европа, но последните разкрития относно личното му финансово състояние могат да извадят наяве тъмните аспекти на политиката му и да подчертаят истинския му дневен ред.....Да не забравяме, че точно преди два дни, Рюте разказа вица на годината, как Зеленски преборил корупцията в Украйна, a сега самия Зеленски ще бъде обвинен в същото.... Че и европейските му покровители заедно с него. И това не са руси фейкове, а реалност, от която настръхват косите на европейските лидери които крадат заедно с него..

    18:31 10.12.2025

  • 18 Така ли бе

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Да,бе":

    НАЙ УВАЖАВАНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ В СВЕТА,А ТЕБЕ КОЙ ТЕ ЗНАЕ?

    Коментиран от #20, #21

    18:32 10.12.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "А бе":

    Ти да не си участвал че знаеш от къде е?
    А за полските попове с гей купона гледа ли?

    18:34 10.12.2025

  • 20 Да,бе

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Така ли бе":

    Вече не е в класациите,а познай кой е на първо място...Путин, бе,"военнопрестъпника"...

    18:35 10.12.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Така ли бе":

    Я, я пак, хахаха, "най уважа... Хахахах

    18:36 10.12.2025

  • 22 абе тaпeйка

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Марийка,":

    Не се оцяснявай, а събирай пари за киевската хунта. Не четеш ли статията, в ЕССР свършиха парите, давай веднага една заплата!

    18:36 10.12.2025

  • 23 гост

    3 7 Отговор
    Европа се държи както трябва ами Вие...САЩ се изметнахте като дъска буревица...така е като си избирате лидери, кандидати за Карлуково...

    18:39 10.12.2025

  • 24 Руснаков

    3 5 Отговор
    Като копърки в консерва се бутат проруските талибани в сайта...

    18:43 10.12.2025

  • 25 защо

    3 2 Отговор
    Колко беше прав Тодор Живков!
    - Как ще решиш проблема? Може да решава този, който има пари бе!!

    18:47 10.12.2025

  • 26 На такива сбирки ли ходиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Лапа ли, или те рендосваха?

    18:51 10.12.2025

  • 27 ?????

    1 1 Отговор
    "Ако армейските дивизии бяха мечешки прегръдки, а смелите думи – евро в брой, тогава Володимир Зеленски щеше да приключи тазседмичната си обиколка на европейски столици като най-добре въоръжения и най-добре финансиран лидер в света"
    Тва май и Тагарев не мое го измисли.
    Немам думи.
    Тия явно дееволюират.
    Нека пробват.

    18:52 10.12.2025

  • 28 Ники

    1 1 Отговор
    Бялото знаме ти каза папата

    18:56 10.12.2025

