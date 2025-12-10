150-хилядна руска армия атакува Покровск и Мирноград

Според карти на аналитичния проект DeepState Покровск вече е до голяма степен превзет от руските сили, докато Мирноград е заобиколен от „сива“ зона, предаде агенция УНИАН.

Военният наблюдател Иван Тимочко обяснява, че така наречените „сиви“ зони са райони, върху които руският враг няма контрол.

Той заяви, че в района на агломерацията Покровск-Мирноград, има 150 000 руски окупатори. Град Покровск, намиращ се в Донецка област, и съседният Мирноград, отдавна са основна мишена на руската армия на фронта в Донбас.

Москва вече обяви, че нейните сили са превзели Покровск. Според украински източници руската армия продължава да извършва масирани атаки в тази точка от фронта, включително по въздух, с артилерия и дронове.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви вчера, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града през изминалата седмица, на които ротация не е можело вече да се извършва.

Той каза, че ставало дума за позиции на 5-7 километра извън града, съобщи БТА, цитирайки агенция „Ройтерс“. „Продължаваме да държим северната част на града, приблизително до железопътната линия. В допълнение в западната част на Покровск ние прочистихме и контролираме около 54 квадратни километра“, заяви Сирски пред украински журналисти. Той добави, че ситуацията в града е трудна, а руснаците са струпали 156 000 военни и използват мъглата и дъжда като прикритие.

Сирски добави, че украинските сили се намират пред някои от най-сериозните предизвикателства от началото на пълномащабната война, предаде Укринформ.

"Врагът засилва офанзивните дейности и нашият отговор трябва да бъде възможно най-ефективен. Безпилотните системи играят ключова роля в разубеждаването на руските окупатори, така че ние трябва да ускорим работата в тази област, за да запазим живота на украинските военни и да причиним максимални загуби на врага“, каза Сирски след среща, посветена на всеобхватната употреба на безпилотни апарати. Според него в настоящия етап от войната дроновете унищожават около 60 процента от всички вражески цели.