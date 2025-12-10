150-хилядна руска армия атакува Покровск и Мирноград

Според карти на аналитичния проект DeepState Покровск вече е до голяма степен превзет от руските сили, докато Мирноград е заобиколен от „сива“ зона, предаде агенция УНИАН.
Военният наблюдател Иван Тимочко обяснява, че така наречените „сиви“ зони са райони, върху които руският враг няма контрол.
Той заяви, че в района на агломерацията Покровск-Мирноград, има 150 000 руски окупатори. Град Покровск, намиращ се в Донецка област, и съседният Мирноград, отдавна са основна мишена на руската армия на фронта в Донбас.
Москва вече обяви, че нейните сили са превзели Покровск. Според украински източници руската армия продължава да извършва масирани атаки в тази точка от фронта, включително по въздух, с артилерия и дронове.
Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви вчера, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града през изминалата седмица, на които ротация не е можело вече да се извършва.
Той каза, че ставало дума за позиции на 5-7 километра извън града, съобщи БТА, цитирайки агенция „Ройтерс“. „Продължаваме да държим северната част на града, приблизително до железопътната линия. В допълнение в западната част на Покровск ние прочистихме и контролираме около 54 квадратни километра“, заяви Сирски пред украински журналисти. Той добави, че ситуацията в града е трудна, а руснаците са струпали 156 000 военни и използват мъглата и дъжда като прикритие.
Сирски добави, че украинските сили се намират пред някои от най-сериозните предизвикателства от началото на пълномащабната война, предаде Укринформ.
"Врагът засилва офанзивните дейности и нашият отговор трябва да бъде възможно най-ефективен. Безпилотните системи играят ключова роля в разубеждаването на руските окупатори, така че ние трябва да ускорим работата в тази област, за да запазим живота на украинските военни и да причиним максимални загуби на врага“, каза Сирски след среща, посветена на всеобхватната употреба на безпилотни апарати. Според него в настоящия етап от войната дроновете унищожават около 60 процента от всички вражески цели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоест зеления
Коментиран от #8, #13, #14
21:42 10.12.2025
2 Смешко
Коментиран от #19
21:44 10.12.2025
3 Покровск
Коментиран от #17
21:46 10.12.2025
4 Пич
21:46 10.12.2025
5 Нах
Коментиран от #11
21:47 10.12.2025
6 Разстрел
21:48 10.12.2025
7 ХиХи
21:48 10.12.2025
8 Ххахахха
До коментар #1 от "Тоест зеления":Ами на родното си място или по скоро при роднини.Да не забравяме ,че е евреин ,а историята и настоящето показват ,че те друго освен пари чрез убийства , безчинства и кражби не могат да правят не могат да правят.
21:49 10.12.2025
9 Окупатор
Вече минаха 2 седмици, тъй че не остава много.
А и туй със "сивата зона" си го бива
21:50 10.12.2025
10 Даааа
Коментиран от #18
21:50 10.12.2025
11 Ооо
До коментар #5 от "Нах":Да събереш армия в Русия е много лесно. Там болшинството хора така са си намразили живота, че нямат нищо против да умрат на фронта за някой долар за семействата им.
21:51 10.12.2025
12 СЪС 150 ХИЛЯДИ АРМИЯ НЯМА ДА СТАНЕ
21:52 10.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха
До коментар #1 от "Тоест зеления":Защо? Рашите не са окупирали все още даже това което са анексирали!
21:53 10.12.2025
15 150-хилядна руска армия
21:57 10.12.2025
16 Българин
21:58 10.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 койдазнай
До коментар #10 от "Даааа":Те са били 150000, сега са 1500.
21:59 10.12.2025
19 Смешници
До коментар #2 от "Смешко":100 хилядна армия...ми немат такава,Украинците я поразредиха доста!
21:59 10.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.