150-хилядна руска армия атакува Покровск и Мирноград
150-хилядна руска армия атакува Покровск и Мирноград

10 Декември, 2025 21:40 977 20

В района продължават да се водят ожесточени боеве. Според оценки на украински източници руската армия е съсредоточила 150 000 свои войници.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според карти на аналитичния проект DeepState Покровск вече е до голяма степен превзет от руските сили, докато Мирноград е заобиколен от „сива“ зона, предаде агенция УНИАН.

Военният наблюдател Иван Тимочко обяснява, че така наречените „сиви“ зони са райони, върху които руският враг няма контрол.

Той заяви, че в района на агломерацията Покровск-Мирноград, има 150 000 руски окупатори. Град Покровск, намиращ се в Донецка област, и съседният Мирноград, отдавна са основна мишена на руската армия на фронта в Донбас.

Москва вече обяви, че нейните сили са превзели Покровск. Според украински източници руската армия продължава да извършва масирани атаки в тази точка от фронта, включително по въздух, с артилерия и дронове.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви вчера, че украинските военни държат райони в град Покровск от средата на ноември, но на някои военни части е било заповядано да се изтеглят от „непрактични позиции“ извън града през изминалата седмица, на които ротация не е можело вече да се извършва.

Той каза, че ставало дума за позиции на 5-7 километра извън града, съобщи БТА, цитирайки агенция „Ройтерс“. „Продължаваме да държим северната част на града, приблизително до железопътната линия. В допълнение в западната част на Покровск ние прочистихме и контролираме около 54 квадратни километра“, заяви Сирски пред украински журналисти. Той добави, че ситуацията в града е трудна, а руснаците са струпали 156 000 военни и използват мъглата и дъжда като прикритие.

Сирски добави, че украинските сили се намират пред някои от най-сериозните предизвикателства от началото на пълномащабната война, предаде Укринформ.

"Врагът засилва офанзивните дейности и нашият отговор трябва да бъде възможно най-ефективен. Безпилотните системи играят ключова роля в разубеждаването на руските окупатори, така че ние трябва да ускорим работата в тази област, за да запазим живота на украинските военни и да причиним максимални загуби на врага“, каза Сирски след среща, посветена на всеобхватната употреба на безпилотни апарати. Според него в настоящия етап от войната дроновете унищожават около 60 процента от всички вражески цели.


Оценка 2.4 від 9 гласа.
Оценка 2.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоест зеления

    11 7 Отговор
    се готви да мигрира в Израел, нали?

    Коментиран от #8, #13, #14

    21:42 10.12.2025

  • 2 Смешко

    10 3 Отговор
    Веднага трябва да ги нахокаме … , как така със 150 000? … барем с 100 000 да бяхте дошли ! 😄

    Коментиран от #19

    21:44 10.12.2025

  • 3 Покровск

    5 3 Отговор
    пак ли го "превземат"🤣 кобзончиците на агресора ?

    Коментиран от #17

    21:46 10.12.2025

  • 4 Пич

    12 4 Отговор
    Зелю да изясни - нали каза че 60 руснака са окупирали Покровск !!! Кога е препасал с треволяци - тогава или сега ?!

    21:46 10.12.2025

  • 5 Нах

    11 4 Отговор
    Нали бяха останали без армия аз не съм чул нещо за руска мобилизация.Чак да се чуди човек как успяват да съберат там 156 000 души.Ама то и ракети нямат .Само не знам сега Тръмп като спре да дава разузнавателна информация на Украйна .Колко зле ще стане за Русия .

    Коментиран от #11

    21:47 10.12.2025

  • 6 Разстрел

    8 6 Отговор
    за убиеца на украинския народ, неговата шайка и канибалите от ЕС и кралството които го финансират!!!

    21:48 10.12.2025

  • 7 ХиХи

    8 3 Отговор
    Покровск падна отдавна ся почистват Мирноград

    21:48 10.12.2025

  • 8 Ххахахха

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоест зеления":

    Ами на родното си място или по скоро при роднини.Да не забравяме ,че е евреин ,а историята и настоящето показват ,че те друго освен пари чрез убийства , безчинства и кражби не могат да правят не могат да правят.

    21:49 10.12.2025

  • 9 Окупатор

    6 2 Отговор
    Обикновено признавате за "окупиран"със закъсненение 3-4 седмици, за да подготвите до тогава феновете си, та да не получат сърдечен удар.
    Вече минаха 2 седмици, тъй че не остава много.
    А и туй със "сивата зона" си го бива

    21:50 10.12.2025

  • 10 Даааа

    6 1 Отговор
    Не били окупатори а освободители а армията не била 150000 а 15000.

    Коментиран от #18

    21:50 10.12.2025

  • 11 Ооо

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Нах":

    Да събереш армия в Русия е много лесно. Там болшинството хора така са си намразили живота, че нямат нищо против да умрат на фронта за някой долар за семействата им.

    21:51 10.12.2025

  • 12 СЪС 150 ХИЛЯДИ АРМИЯ НЯМА ДА СТАНЕ

    3 2 Отговор
    ТРЯБВА ИМ ПОНЕ МИЛИОН...А ЗА СЛЕДВАЩОТО СЕЛО МИЛИОН И ПОЛОВИНА...НЕЩАСТЕН НАРОД...

    21:52 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоест зеления":

    Защо? Рашите не са окупирали все още даже това което са анексирали!

    21:53 10.12.2025

  • 15 150-хилядна руска армия

    2 3 Отговор
    Беше погребана край Покровск

    21:57 10.12.2025

  • 16 Българин

    2 2 Отговор
    Какво атакуват. Там има само пепелища, няма живи укри, всичко е превзето!

    21:58 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Даааа":

    Те са били 150000, сега са 1500.

    21:59 10.12.2025

  • 19 Смешници

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Смешко":

    100 хилядна армия...ми немат такава,Украинците я поразредиха доста!

    21:59 10.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

