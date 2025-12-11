Новини
"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори
"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори

11 Декември, 2025 14:02

Изненадващо Володимир Зеленски обяви, че е готов за нови избори. Но колко реалистично е провеждането им?

Американският президент оказва натиск и украинският му колега реагира: Володимир Зеленски изненадващо обяви, че е готов за избори – въпреки продължаващата вече близо четири години война. Тръмп неведнъж го е наричал "диктатор", тъй като неговият мандат, а и този на парламента изтекоха през 2024 година. Досега Киев настояваше, че в действащо военно положение няма условия за провеждането на избори. Ето защо реакцията на президента Зеленски е доста изненадваща, посочва германската обществена медия АРД.

Какво казва законът?

Заради руската агресия срещу Украйна в страната е обявено военно положение. Законът за военното положение забранява провеждането на президентски, парламентарни и местни избори, а според украинската конституция парламентарни избори може да има чак след отмяна на военното положение.

Законът за военното положение може да бъде променен с решение на парламента, конституционни промени обаче не могат да се правят по време на военно положение. Предвид тази правна уредба, европейските партньори приемат, че Зеленски е президент и засега остава на поста.

Има ли други аргументи против провеждането на избори сега?

Да, едно от тях е липсата на сигурност - особено в районите близо до фронта. Трудно е да си представим поставянето на урни за гласуване на предните линии или отварянето на избирателни секции под руски обстрел. Участието на няколко милиона украински граждани в окупираните от Русия територии е почти невъзможно. За милиони украински бежанци в чужбина гласуването също би било трудно - консулствата просто биха били претоварени, а гласуването по пощата не е предвидено в украинския избирателен закон.

В крайна сметка Русия би трябвало да гарантира военно примирие за периода на предизборната кампания и изборния ден. Москва обаче многократно е заявявала, че това е изключено – тя се опасява, че това ще даде на Украйна възможност за прегрупиране на силите, което ще ѝ позволи да продължи войната.

Защо Зеленски изобщо повдига темата за изборите?

Това вероятно е преди всичко тактически ход спрямо Тръмп. В преговорите по американския мирен план САЩ и Украйна имат сериозни различия по централни въпроси като гаранциите за сигурност и териториите . Затова Зеленски прави отстъпка на Белия дом по друг въпрос: той дава ясно да се разбере, че не се е вкопчил здраво в поста си. В същото време украинският президент връща топката обратно в полето на Тръмп: настоява, че избори са възможни само ако САЩ и Европа гарантират тяхната сигурност.

Това е много умен ход от негова страна, пише в отделен коментар по темата АРД: "Ако Зеленски наистина искаше да се циментира във властта, отдавна щеше да настоява за избори. Защото докато войната продължава, той има отлични шансове да бъде преизбран. Украинците са известни с това, че бързо се разочароват от президентите си. Но по време на война нещата стоят по друг начин, защото мнозина смятат, че сега, когато са изправени пред масивна външна заплаха, трябва да се обединят", смята авторът на коментара Флориан Келерман.

Каква процедура предлага Зеленски?

Конкретно Зеленски не е представил концепция за провеждането на избори по време на война. По-скоро той оставя на парламента решението дали да се проведат избори, а с това прехвърля съответната отговорност върху законодателния орган. А фракцията на неговата партия "Слуги на народа" трябва да изготви промени в законодателството за президентските и местните избори. Сега законът изисква президентски избори да се проведат до 90 дни след насрочването им, а за местните избори този срок е още по-къс – 60 дни. Не е сигурно дали ще се събере мнозинство за законови промени - на фона на най-новите корупционни скандали, подчертава АРД.

В някакъв смисъл новата ситуация ще бъде и тест за Русия, казва в интервю за АРД украинският военен анализатор Олександър Мусиенко. Той припомня, че руският президент Владимир Путин досега винаги е отказвал да се съгласи на примирие. Сега обаче то е абсолютно необходимо условие за провеждането на избори в Украйна.

Кой може да се изправи срещу Зеленски?

Почти никой в Украйна не вярва, че Путин ще промени позицията си. И дори да го направи, Зеленски не поема никакъв риск, смята публицистът Виталий Портников. Той е на мнение, че шансовете на Зеленски да бъде преизбран сега са по-големи, отколкото след евентуалния край на войната, включително и защото по време на война няма истинска конкуренция между кандидатите.

"Не е ясно кой изобщо би се изправил срещу Зеленски. Кой политик би се осмелил да критикува остро президента, например за неговата външнополитическа линия", пита риторично Портников.

Проучванията показват, че повече от половината от украинското население продължава да гласува доверие на Зеленски. Но от друга страна също толкова голяма част от хората в Украйна смята, че той не трябва да се кандидатира още веднъж за президент, когато войната приключи, става ясно още от публикацията на АРД.


  • 1 Първан

    11 1 Отговор
    Хитро е, но ако Путин спечели избора...

    14:04 11.12.2025

  • 2 Трол

    3 18 Отговор
    Не просто е готов, но и ще ги спечели с 98,3%.

    Коментиран от #29

    14:04 11.12.2025

  • 3 1488

    19 3 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    Коментиран от #21

    14:06 11.12.2025

  • 4 Авитохол

    12 1 Отговор
    Добре, хайде нека той да бил решил, мухахаха.
    Оставка! Съд! Затвор!

    14:06 11.12.2025

  • 5 Опитва да

    14 1 Отговор
    се измъкна от блатото сух. Фронта се разпада рейтингът му пада. С този ход се опитва да го вдигне но дали ще успее и с бял прашец дали ще го огрее.

    14:06 11.12.2025

  • 6 Няма нужда от обяснения

    4 1 Отговор
    Готовността за избори на Зеленски е ,, параграф 22”.

    14:06 11.12.2025

  • 7 си дзън

    1 13 Отговор
    С избори или без укрите ще удрят руските рафинерии, заводи, танкери, ТЕЦ-ове
    и всичко останало, докато бензин и денги нет.

    Коментиран от #11

    14:07 11.12.2025

  • 8 Дедо ви...

    9 1 Отговор
    На тоааааа.... брадвата не удря на едно место. А бе някой вервали на зелето пък и като гледам чия е новината

    14:08 11.12.2025

  • 9 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Зеленски е узурпатор и просрочен на поста президент.Единственият умен ход е да подпише капитулацията на Укро райха и да се предаде на правосъдието в Донецк

    14:08 11.12.2025

  • 10 Зелена Хайверия

    7 0 Отговор
    Поредната зелева чорба с праз от DW. "Умният ход" би бил капитулация още през лятото на 2022-а, но вече е късно както за преговори, така и за избори. Украйна просто ще изчезне внезапно, както и ковид19.

    14:10 11.12.2025

  • 11 На едно село

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    му липсва едиотът.
    Ще им кажа че си тук.

    14:11 11.12.2025

  • 12 Съвпадения

    2 0 Отговор
    Ако знамето не е оцветено в жълто. Помислих, че това е снимка от 1938 г, или в Берлин или в Краков.

    14:14 11.12.2025

  • 13 ти да видиш

    2 1 Отговор
    "много умен" е оксиморон, когато става въпрос за зеленияпор!

    14:14 11.12.2025

  • 14 Зеления път

    4 1 Отговор
    Наркомански брътвежи. Много "умен ход". Първо не е никакъв ход. То Зеленото по цял ден говори някакви глупости.

    14:14 11.12.2025

  • 15 Ако Зеленски издаде указ

    2 0 Отговор
    за прекратяване на военното положение и Радата го подкрепи няма да има законова пречка за провеждане на избори.Припомням, че военното положение се удължава с указ на президента и одобрение от парламента на Украйна.

    14:15 11.12.2025

  • 16 Гросмайстор

    1 0 Отговор
    Зеленски е Магьсника с картите☝️😁

    14:16 11.12.2025

  • 17 Любознателен

    3 0 Отговор
    Не съм много сигурен дали зелето толкова иска да се "циментира", защото нали после той ще трябва да подписва капитулацията. По-скоро да се измъкне и ако оцелее, да се порадва на откраднатото

    14:16 11.12.2025

  • 18 Пич

    2 1 Отговор
    Такива като Зелю и Урсулианците не трябва , и няма да бъдат отстранени с избори , защото са се научили да ги купуват и фалшифицират !!! Такива трябва , и ще се дойде до отстраняване като хлебарките !!! Настъпваш ги докато се чуе - хръссс......

    Коментиран от #22

    14:17 11.12.2025

  • 19 Хахахаха

    2 3 Отговор
    Копейки разбрахте ли? Избори, когато рашата гарантира мира в Украйна за избори! И стига сте повтаряли за избори!

    Коментиран от #23, #25

    14:17 11.12.2025

  • 20 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Според мен Зеленски ще бави топката докато Русия вземе Одеса и Николаев,т.е отреже Украйна от излаз на море .След,което ще се проведат избори,и новият президент ще подпише капитулацията ..

    14:18 11.12.2025

  • 21 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Такива като вас нямат право да живеят в ЕС! Забравил си да си сложиш пречупения кръст.

    Коментиран от #28

    14:18 11.12.2025

  • 22 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Никой не купува повече избори от диктаторските държави!

    Коментиран от #24

    14:19 11.12.2025

  • 23 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    🤣🤣🤣🤣🤣 аз не разбрах ...а съм копейка🤣

    Коментиран от #34

    14:19 11.12.2025

  • 24 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Т.е Брюксел на съединените европейски щати .

    Коментиран от #26

    14:21 11.12.2025

  • 25 Малееее

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Що си праззз...

    14:22 11.12.2025

  • 26 Баш !!!

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    И тук таме някой наркодиктатор от латинска Америка ! Ма то същото като украинския наркодиктатор !

    14:24 11.12.2025

  • 27 ?????

    2 1 Отговор
    Тоя досега имал ли е други ходове освен умни и много умни?
    Затова е на тва дередже.

    14:26 11.12.2025

  • 28 любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Знаеш ли как ги наричат такива, които са с ник носещ един смисъл, а поста с противоположен ?

    Коментиран от #37

    14:27 11.12.2025

  • 29 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Тъплиси? Надрусеняка хвърля кърпата и бяга с откраднатото, друг ще подписва капитулацията.

    14:31 11.12.2025

  • 30 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор
    Браво....гениален ход на Зеленски...ха сега САЩ да осигурят провеждането на мирни и свободни избори...

    Коментиран от #39

    14:33 11.12.2025

  • 31 Ахах

    1 1 Отговор
    Тия вече почват сами да си лайкват постовете.. Умен ход бил, леш

    14:34 11.12.2025

  • 32 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Много удобно ,а не много умно .а сега да видим и помислим ,вашият евреин ли ще връща пари и жертви братски жертви ,да виси на улична ще е най малкото което би трябвало да им (му) се случи

    14:34 11.12.2025

  • 33 От статията разбрах, че Зеленски бил

    0 1 Отговор
    съгласен да се проведат президентски избори, като законът изисква те да бъдат проведени 90 дни след насрочването им.Ерго - Зеленски търси 90- дневно примирие.

    Коментиран от #36

    14:35 11.12.2025

  • 34 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    За копейки е сложно да се обясни. Питай детските учители, може да ти обяснят като за деца!

    Коментиран от #38

    14:35 11.12.2025

  • 35 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Леле, най-умното нещо на света, как ли го измисли!
    Този или тази дето е решила така, трябва да е под нивото на Зеленски, а той е нула 00.

    14:36 11.12.2025

  • 36 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "От статията разбрах, че Зеленски бил":

    Защо Зеленскида търси,,,,нали Тръмпоча го нарича диктатор...защото не провежда избори...сега иска..пак проблеми...няма угода...

    14:37 11.12.2025

  • 37 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "любопитен":

    Ника е само един ник, попълване на празно поле. Не давам смисъл в ника, ти също не давай. Ника не е важен.

    14:38 11.12.2025

  • 38 Няма нищо

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    смешно в една война.Теб какво толкова те развеселява в конкретния случай не мога да разбера.

    Коментиран от #40

    14:39 11.12.2025

  • 39 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":

    Така е. Това им пиша и аз на копейките, ама те не можели да разберат!

    14:39 11.12.2025

  • 40 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Няма нищо":

    Написах, не давам смисъл в ника, той не е важен. Попълване на празно поле.

    14:40 11.12.2025

