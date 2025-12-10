Тръмп е бесен от проваления мир между Тайланд и Камбоджа, ще им звъни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство от новата ескалация на конфликта между Тайланд и Камбоджа и заяви готовността си да го разреши.

„Утре ще проведа телефонен разговор и мисля, че ще разберат. Ще проведа телефонен разговор и ще сложа край на войната между две много мощни държави – Тайланд и Камбоджа“, каза той, изразявайки недоволство от подновеното напрежение между Пном Пен и Банкок.

През октомври министър-председателите на Камбоджа и Тайланд, Хун Манет и Анутхин Чанвиракун, подписаха съвместна декларация в присъствието на президента на САЩ в кулоарите на 47-ата среща на върха на АСЕАН, в която бяха очертани по-нататъшни стъпки за мирно разрешаване на граничния конфликт между страните. Страните подчертаха ангажимента си да „насърчат деескалацията на напрежението, възстановяването на доверието и взаимноизгодните отношения“.

На 7 декември на границата между Тайланд и Камбоджа избухнаха сблъсъци. Кралската тайландска армия съобщи в понеделник, че камбоджанските сили са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака срещу камбоджанската военна инфраструктура. Тайландските сухопътни сили съобщиха, че Камбоджа е обстрелвала тайландска територия с реактивни системи за залпов огън BМ-21 и дронове камикадзе на 8 и 9 декември. Тайландските сили са отвърнали на огъня, за да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори, че американските военни ще започнат да нанасят удари по сухопътни цели в Латинска Америка, за да се борят с наркокартелите.

„Сега ще го направим на сушата. Защото е много по-лесно“, каза той по време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания. Тръмп говори за американски военни удари в международни води срещу лодки, които според Вашингтон се използват от контрабандисти от латиноамерикански страни за транспортиране на наркотици до САЩ.

През последните дни Белият дом многократно предупреждаваше, че САЩ скоро ще започнат да нанасят удари по сухопътни цели като част от борбата срещу наркокартелите в Латинска Америка. Той твърди, че Вашингтон разполага с подробна информация за маршрутите за трафик на наркотици в региона.

Според The ​​New York Times, Тръмп е подписал класифицирана директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това на Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски военни части. Вашингтон започна въздушни удари срещу лодки, използвани според правителството на САЩ за транспортиране на наркотици до САЩ в Карибско море и източната част на Тихия океан.