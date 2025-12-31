Financial Times: Киев е подложен на силен дипломатически натиск след опита за атака срещу резиденцията на Путин ВИДЕО

След опита на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин, Украйна е подложена на силен дипломатически натиск от страни по света, съобщава Financial Times.

„Индия, Пакистан и ОАЕ се присъединиха към Тръмп, осъждайки атаката срещу резиденцията на руския лидер. Във вторник украински представители побързаха да омаловажат дипломатическите последици от изявлението на Русия“, се съобщава в статията.

Подчертава се, че Киев е изразил съжаление за реакцията на тези три страни, но не е коментирал думите на Тръмп.

„Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви във вторник, че Киев е разочарован от изявленията на трите страни, но не е споменал коментарите на Тръмп“, отбелязва изданието.

В нощта на 29 декември руските власти съобщиха за украинска атака с 91 дрона срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, както и че силите за противовъздушна отбрана са унищожили всички цели.

Впоследствие външният министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Киев подкопава усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и САЩ, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.

Тръмп от своя страна заяви, че е бил „много ядосан“, когато е научил за атаката на украинските въоръжени сили.