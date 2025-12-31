Новини
Financial Times: Киев е подложен на силен дипломатически натиск след опита за атака срещу резиденцията на Путин ВИДЕО
  Тема: Украйна

Financial Times: Киев е подложен на силен дипломатически натиск след опита за атака срещу резиденцията на Путин ВИДЕО

31 Декември, 2025 06:03, обновена 31 Декември, 2025 06:18

Индия, Пакистан и ОАЕ се присъединиха към Тръмп, осъждайки нападението, пише изданието

Financial Times: Киев е подложен на силен дипломатически натиск след опита за атака срещу резиденцията на Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След опита на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин, Украйна е подложена на силен дипломатически натиск от страни по света, съобщава Financial Times.

„Индия, Пакистан и ОАЕ се присъединиха към Тръмп, осъждайки атаката срещу резиденцията на руския лидер. Във вторник украински представители побързаха да омаловажат дипломатическите последици от изявлението на Русия“, се съобщава в статията.

Подчертава се, че Киев е изразил съжаление за реакцията на тези три страни, но не е коментирал думите на Тръмп.

„Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви във вторник, че Киев е разочарован от изявленията на трите страни, но не е споменал коментарите на Тръмп“, отбелязва изданието.

В нощта на 29 декември руските власти съобщиха за украинска атака с 91 дрона срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, както и че силите за противовъздушна отбрана са унищожили всички цели.

Впоследствие външният министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Киев подкопава усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и САЩ, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.

Тръмп от своя страна заяви, че е бил „много ядосан“, когато е научил за атаката на украинските въоръжени сили.


  • 1 Българин

    6 6 Отговор
    Файнешъл Таймс е собственост на сорос. Няма толкоз тъпи, че да вярват и на една дума, написана в него!

    06:21 31.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    36 21 Отговор
    Пак настъпиха мотиката. Зеленски няма спиране по отношение на дивотиите.

    06:21 31.12.2025

  • 3 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    16 26 Отговор
    Чрез дронове. Руското ПВО пак я проспа.

    06:24 31.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, военен експерт

    9 28 Отговор
    Бе стига писали глупасти !!!
    Украйна е поразила не умрелата резиденция, а Генералния Щаб на руската узкоглаза армия.
    Затова са тия Три Дня мечешки рев и сополи 😆👍

    Коментиран от #15

    06:26 31.12.2025

  • 5 Обясненеие за бомбадировките

    31 32 Отговор
    Европа отказва безопасност на Русия през последните 30 г. приближвайки се до Русия..
    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез, ако не беше извършено
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    Коментиран от #6, #10

    06:28 31.12.2025

  • 6 Байдън разпореди война в Украйна

    1 16 Отговор

    До коментар #5 от "Обясненеие за бомбадировките":

    Путин изпълни чинно.......смех, смех.

    06:29 31.12.2025

  • 7 Хе!

    26 3 Отговор
    Запомнете! Лидерите на големите велики държави все пак имат акъл и отговорност за съдбата на Земята! Но, така наречените лидери на измислени държави, грешно структурирани, както и ислямските терористи не биха се замислили да използват всички унищожителни оръжия, до които са се добрали, без оглед на последствията! Представете си Зеленски да притежава оръжията на Путин! Путин запазва самообладание 4 години, какъвто и побой да търпи на фронта! Нищожеството ще употреби ОМП, веднага щом има възможност! Затова иска томахоци, а Юля Тимошенко си мечтаеше за атомна бомба с която да пържи руснаци!

    06:34 31.12.2025

  • 8 свят на ръба

    9 2 Отговор
    Някои вече заявиха, че атаката не идеа от Киев.
    Да, но ако е така, кой е атакувал?
    Най-лесния начин да докажат украинците, че не са замесени в този саботаж е да дадат ясен сигнал за мир. Ако ще си правят референтум, да го правят по най-бързия начин.

    Коментиран от #9

    06:44 31.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "свят на ръба":

    Порашенко започна АТО без референдум. И сега не е нужен референдум, за да капитулират.

    06:50 31.12.2025

  • 10 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Обясненеие за бомбадировките":

    Каква безопасност на рашата е нужна и трябва Европа да и осигурява копей? Какви глупости ръсите? Рашата има най-големия ядрен арсенал в света! От кого я е страх и кой трябва да и осигурява безопасност? Какви глупости пишете тук?

    Коментиран от #12, #16

    07:04 31.12.2025

  • 11 404

    11 0 Отговор
    Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази желание „тялото на зеления хомункулус“ да се появи в Кунсткамера..

    Той припомни, че „някакъв изрод с дрипаво лице“ преди това е пожелал смъртта на един човек. Според политика „изродът“ иска смъртта не само на един човек, а на всички руснаци и на Русия в частност. Нещо повече, последният е дал заповеди за масирани атаки, се казва в изявлението на Медведев.

    „Много е важно в бъдеще, след предстоящата му смърт, запазеното тяло на зеления хомункулус да бъде изложено в петербургската Кунсткамера“, пише той в публикацията си, посветена на отминалите и предстоящите години.

    Медведев призова за „щателно изследване“ на това тяло, тъй като то може да е поредното „изчадие“ от „дълбокия космос“ на специална раса, наречена scurra sordidus (на латински „мръсен, срамен шут“ – бел. ред.) , която е пристигнала от „галаксиката джудже Тукана“. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност отправи

    това пожелание, след като украинският лидер Володимир Зеленски в коледното си поздравление пожела някой да умре в агония. Зеленски също нарече руснаците „безбожни“, които нямат нищо общо с християнството или с нещо човешко.

    07:08 31.12.2025

  • 12 Трябва да си много

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    t ъп, щом задаваш тоя въпрос.

    07:36 31.12.2025

  • 13 йнтгъх

    7 0 Отговор
    Кого лъжете бре??? Кой има сателити и може да насочва дронове толкова навътре в Русия??? Кой??? Само америка и тоя дъртия пръдльо Дони. Дори и Евро глупаците нямат такива възможности. А надрусания наркоман и бандера фашист Зеленски е само маша. Докато лисицата Дони уж се бори за мир, изпраща чрез наркоманите в Украйна 91 дрона да убият Путин,и като се нассра, излиза и осъжда Зеленски. Кого лъжете??? За всеки е ясно че пръдльовците от натото стоят зад атаката. Доказаха че са едни лъжливи боклуци. Слава на Господ Иисус Христос, Владимир Путин си е жив и здрав. Чичо Сам и Дони се нассраха за пореден път.

    07:43 31.12.2025

  • 14 факуса

    0 0 Отговор
    пак издъка на питеците,първо не отричат нападението после го отричат,което показва,че е верно,а говедата дет всичко знаят видиш ли щели да проверяват,за нищо не ствате натювци,едни пияни с ватенки и лопатки ви направиха за смях,доказаха негодното ви и най вече врескъпо оръжие

    08:09 31.12.2025

  • 15 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    ам що тогаз ся отричат бе аналолюбчо

    08:11 31.12.2025

  • 16 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    а великото нато що го е страх,нали са най могъщи а си счупиха зъбите в руските лопатки,чак на "пакетирани кърпички" минаха от стрес

    08:15 31.12.2025