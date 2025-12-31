Financial Times: Киев е подложен на силен дипломатически натиск след опита за атака срещу резиденцията на Путин ВИДЕО

След опита на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията на руския президент Владимир Путин, Украйна е подложена на силен дипломатически натиск от страни по света, съобщава Financial Times.
„Индия, Пакистан и ОАЕ се присъединиха към Тръмп, осъждайки атаката срещу резиденцията на руския лидер. Във вторник украински представители побързаха да омаловажат дипломатическите последици от изявлението на Русия“, се съобщава в статията.
Подчертава се, че Киев е изразил съжаление за реакцията на тези три страни, но не е коментирал думите на Тръмп.
„Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви във вторник, че Киев е разочарован от изявленията на трите страни, но не е споменал коментарите на Тръмп“, отбелязва изданието.
В нощта на 29 декември руските власти съобщиха за украинска атака с 91 дрона срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, както и че силите за противовъздушна отбрана са унищожили всички цели.
Впоследствие външният министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Киев подкопава усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и САЩ, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.
Тръмп от своя страна заяви, че е бил „много ядосан“, когато е научил за атаката на украинските въоръжени сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
06:21 31.12.2025
2 Данко Харсъзина
06:21 31.12.2025
3 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
06:24 31.12.2025
4 Миролюб Войнов, военен експерт
Украйна е поразила не умрелата резиденция, а Генералния Щаб на руската узкоглаза армия.
Затова са тия Три Дня мечешки рев и сополи 😆👍
Коментиран от #15
06:26 31.12.2025
5 Обясненеие за бомбадировките
Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез, ако не беше извършено
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
Коментиран от #6, #10
06:28 31.12.2025
6 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #5 от "Обясненеие за бомбадировките":Путин изпълни чинно.......смех, смех.
06:29 31.12.2025
7 Хе!
06:34 31.12.2025
8 свят на ръба
Да, но ако е така, кой е атакувал?
Най-лесния начин да докажат украинците, че не са замесени в този саботаж е да дадат ясен сигнал за мир. Ако ще си правят референтум, да го правят по най-бързия начин.
Коментиран от #9
06:44 31.12.2025
9 стоян георгиев
До коментар #8 от "свят на ръба":Порашенко започна АТО без референдум. И сега не е нужен референдум, за да капитулират.
06:50 31.12.2025
10 Хахахаха
До коментар #5 от "Обясненеие за бомбадировките":Каква безопасност на рашата е нужна и трябва Европа да и осигурява копей? Какви глупости ръсите? Рашата има най-големия ядрен арсенал в света! От кого я е страх и кой трябва да и осигурява безопасност? Какви глупости пишете тук?
Коментиран от #12, #16
07:04 31.12.2025
11 404
Той припомни, че „някакъв изрод с дрипаво лице“ преди това е пожелал смъртта на един човек. Според политика „изродът“ иска смъртта не само на един човек, а на всички руснаци и на Русия в частност. Нещо повече, последният е дал заповеди за масирани атаки, се казва в изявлението на Медведев.
„Много е важно в бъдеще, след предстоящата му смърт, запазеното тяло на зеления хомункулус да бъде изложено в петербургската Кунсткамера“, пише той в публикацията си, посветена на отминалите и предстоящите години.
Медведев призова за „щателно изследване“ на това тяло, тъй като то може да е поредното „изчадие“ от „дълбокия космос“ на специална раса, наречена scurra sordidus (на латински „мръсен, срамен шут“ – бел. ред.) , която е пристигнала от „галаксиката джудже Тукана“. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност отправи
това пожелание, след като украинският лидер Володимир Зеленски в коледното си поздравление пожела някой да умре в агония. Зеленски също нарече руснаците „безбожни“, които нямат нищо общо с християнството или с нещо човешко.
07:08 31.12.2025
12 Трябва да си много
До коментар #10 от "Хахахаха":t ъп, щом задаваш тоя въпрос.
07:36 31.12.2025
13 йнтгъх
07:43 31.12.2025
14 факуса
08:09 31.12.2025
15 си пън
До коментар #4 от "Миролюб Войнов, военен експерт":ам що тогаз ся отричат бе аналолюбчо
08:11 31.12.2025
16 си пън
До коментар #10 от "Хахахаха":а великото нато що го е страх,нали са най могъщи а си счупиха зъбите в руските лопатки,чак на "пакетирани кърпички" минаха от стрес
08:15 31.12.2025