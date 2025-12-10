Новини
Белият дом: Митата спасиха стоманата ни!

10 Декември, 2025 06:50, обновена 10 Декември, 2025 06:54 838 3

Президентът на САЩ призна, че любимата му дума е "тарифа"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тръмп призна, че „тарифа“ е любимата му дума. Той направи това изявление на 9 декември по време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания.

„Бих казал, че любимата ми дума е думата „тарифа“. Обичам я повече от всяка друга дума в речника“, цитира го „Ню Йорк Поуст“.

Американският лидер отбеляза, че благодарение на тарифната политика на неговата администрация, работниците в стоманодобивната промишленост на Пенсилвания „се справят феноменално по-добре“.

„Ако нямахме тарифи, нямаше да има стомана. Нямаше да имаме нито един стоманодобивен завод в Съединените щати и това би било много лошо за националната сигурност“, обясни той.


  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    В основата на модерната цивилизация е стоманата!

    07:00 10.12.2025

  • 2 Тити

    0 3 Отговор
    Лудият Тръмп и сам не си вярва.

    07:15 10.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Голяма глупост. Митата са чист ракет и тарифно ограничаване на свободната конкуренция...
    И сащ не са спасени. С дългове от над 38 трилиона долара те са твърдо в дълтовия капан, от който практически няма нормално излизане. Има само със световна война, вътрешна революция и подобни радикални мерки, които може да доведат до ликвидиране на страната, каквато е била до сега...

    08:05 10.12.2025