Белият дом: Митата спасиха стоманата ни!

Тръмп призна, че „тарифа“ е любимата му дума. Той направи това изявление на 9 декември по време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания.
„Бих казал, че любимата ми дума е думата „тарифа“. Обичам я повече от всяка друга дума в речника“, цитира го „Ню Йорк Поуст“.
Американският лидер отбеляза, че благодарение на тарифната политика на неговата администрация, работниците в стоманодобивната промишленост на Пенсилвания „се справят феноменално по-добре“.
„Ако нямахме тарифи, нямаше да има стомана. Нямаше да имаме нито един стоманодобивен завод в Съединените щати и това би било много лошо за националната сигурност“, обясни той.
1 Факт
07:00 10.12.2025
2 Тити
07:15 10.12.2025
3 Ха-ха-ха
И сащ не са спасени. С дългове от над 38 трилиона долара те са твърдо в дълтовия капан, от който практически няма нормално излизане. Има само със световна война, вътрешна революция и подобни радикални мерки, които може да доведат до ликвидиране на страната, каквато е била до сега...
08:05 10.12.2025