Белият дом: Митата спасиха стоманата ни!

Тръмп призна, че „тарифа“ е любимата му дума. Той направи това изявление на 9 декември по време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания.

„Бих казал, че любимата ми дума е думата „тарифа“. Обичам я повече от всяка друга дума в речника“, цитира го „Ню Йорк Поуст“.

Американският лидер отбеляза, че благодарение на тарифната политика на неговата администрация, работниците в стоманодобивната промишленост на Пенсилвания „се справят феноменално по-добре“.

„Ако нямахме тарифи, нямаше да има стомана. Нямаше да имаме нито един стоманодобивен завод в Съединените щати и това би било много лошо за националната сигурност“, обясни той.