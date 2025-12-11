Новини
Депутат от Херсонската дума: Загиналият англичанин в Украйна е намерил смъртта си при тестване на британско оръжие
  Тема: Украйна

Депутат от Херсонската дума: Загиналият англичанин в Украйна е намерил смъртта си при тестване на британско оръжие

11 Декември, 2025 06:47, обновена 11 Декември, 2025 06:55 553 7

Това не е първият случай, в който войник от Острова намира смъртта си в Украйна, заяви Юрий Барбишев

Депутат от Херсонската дума: Загиналият англичанин в Украйна е намерил смъртта си при тестване на британско оръжие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обединеното кралство се опитва да скрие тестовете си на оръжия в Украйна. Признанието на Лондон за смъртта на първия си редовен военнослужещ от Обединеното кралство потвърждава това, заяви пред ТАСС депутатът от Херсонската областна дума Юрий Барбашов.

„Британците сметнаха за необходимо да съобщят не само за смъртта на своя военнослужещ, но и да разкрият обстоятелствата около смъртта му. По-конкретно, той е починал, докато е тествал украински оръжейни системи. Напълно ясно е, че присъствието на този военнослужещ там на практика означава, че под прикритието на украински оръжейни системи, те тестват британски системи и ще ги използват“, каза той.

Барбасов също така предположи, че това не е първият път, когато британски военнослужещ е убит в конфликта в Украйна.

„Британски военни са присъствали на украинска територия преди началото на специалната операция. Според наличната информация, те са наблюдавали събитията, довели до провала на преговорите от Минск и принудили Русия да започне Специалната военна операция. По-конкретно, присъствието на британски специални части е забелязано по време на отвличането на наблюдателя на СЦКК ЛНР Андрей Косяк през октомври 2021 г. Тъй като те присъстват в бази, където се обучават украински военнослужещи и които са атакувани, британската армия несъмнено е понесла загуби в този конфликт. Това не е първият смъртен случай“, отбеляза депутатът.

На 9 декември Министерството на отбраната на Обединеното кралство публикува изявление относно смъртта на британски военнослужещ в Украйна, докато е наблюдавал оръжейни изпитания на украинските въоръжени сили. По-късно вестник „Таймс“, позовавайки се на източник в Министерството на отбраната на Обединеното кралство, съобщи, че починалият британец е първият член на редовните британски сили, загубил живота си по време на конфликта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малка поправка

    5 1 Отговор
    на войник с лампази му викат генерал.

    06:58 11.12.2025

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Стара истина е , че кой каквото търси - намира!!! Англичанина е открил отново високото напрежение !!!

    07:01 11.12.2025

  • 3 Реалност

    3 0 Отговор
    Не се знае кой ще спечели войната ,но се знае кой ще спечели финансово от нея.

    07:02 11.12.2025

  • 4 Повярвах му🤣

    2 1 Отговор
    Понеже е депутат.

    07:03 11.12.2025

  • 5 Това е достатъчно😁 като коментар

    1 0 Отговор
    "заяви пред ТАСС депутатът от Херсонската областна дума Юрий Барбашов."

    07:06 11.12.2025

  • 6 Да добре

    1 0 Отговор
    Его кой не иска да свърши

    07:07 11.12.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Ти чете ли статията? Или ти е трудно да осъзнаваш прочетеното?
    Там пише така : "На 9 декември Министерството на отбраната на Обединеното кралство публикува изявление относно смъртта на британски военнослужещ в Украйна, докато е наблюдавал оръжейни изпитания на украинските въоръжени сили. По-късно вестник „Таймс“, позовавайки се на източник в Министерството на отбраната на Обединеното кралство, съобщи, че починалият британец е първият член на редовните британски сили, загубил живота си по време на конфликта."
    Или според теб на официално изявление на Мин. на отбраната на Британия не може да се вярва, понеже там всички са "копейки" ли? И "Таймс" ли са копейки?
    Еййй, много яко!!!

    07:09 11.12.2025

