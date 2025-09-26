Новини
Германия: Русия видимо няма интерес да намали напрежението
  Тема: Украйна

Германия: Русия видимо няма интерес да намали напрежението

26 Септември, 2025 16:13 561 13

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел и осъди изявление на руския външен министър

Германия: Русия видимо няма интерес да намали напрежението - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и построяването на селища в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Още новини от Украйна

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия в реч пред Общото събрание на ООН.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.


  • 4 Геро

    11 0 Отговор
    До Днепър+Одеса.

    16:15 26.09.2025

  • 5 Дориана

    6 1 Отговор
    Германия и Франция неистово искат нова Световна война и я провокират всеки ден. Това, което не знаят, е че най- много ще пострадат от всички европейски държави . Така, че каквото си посеят, това ще пожънат.

    16:18 26.09.2025

  • 6 Тома

    7 1 Отговор
    Много добре знаем кой прави напрежението за това Европа заприлича на обор с козари от Афганистан и т.н

    16:18 26.09.2025

  • 7 мошЕто

    6 1 Отговор
    Натювците си го търсят и ще си го намерят .

    16:21 26.09.2025

  • 8 Пудинг

    4 1 Отговор
    Имам дронче снимъ в моментъ...види ми съ че шперц чертае линий....

    16:24 26.09.2025

  • 9 Германия да не шикалкави

    6 1 Отговор
    а да обясни ясно как го вижда тоя мир!
    Както Русия ясно е направила своето предложение. И всички предложения до сега, като първото винаги и е най-доброто.

    Коментиран от #12

    16:25 26.09.2025

  • 10 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Германците да си опичат акъла,защото не Русия а Израел ще ги избомби..
    Нетаняху каза,че държава,която подкрепя Палестина ще се разправяме с нея...А ЕС признават Палестина

    16:26 26.09.2025

  • 11 Хе хе...

    7 1 Отговор
    Аз пък му се чудя на Путин що ви жали толкова, ми не вземе да ви пали при всеки възможен случай, пък и без случай.
    Между другото, преди 2-3 дни близо до Лондон след мощен взрив се подпали малка печатарска фирма. С десетина човека персонал. До вчера още гореше интензивно, с тежък черен пушек и чести вторични детонации. Не знам днес дали са успели да я загасят.
    Та ей такива ми ти работи...

    16:27 26.09.2025

  • 12 Не иска

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Германия да не шикалкави":

    да бъде видимо. За да може да шикалкави.
    А и медиите не смеят да попитат.

    16:28 26.09.2025

  • 13 РАЗБИРАМ ЧЕ ШПЕРЦ

    4 1 Отговор
    Е НАПРЕГАНТ
    АМИ ДА ЗЕМЕ ДЕГАЗИН
    АМА НЯКЪДЕ НА ОТКРИТО

    16:28 26.09.2025

