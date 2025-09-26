Германия: Русия видимо няма интерес да намали напрежението

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и построяването на селища в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия в реч пред Общото събрание на ООН.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.